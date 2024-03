Самые-самые… героини фантастики ХХI века

Списков «лучших женских персонажей в фантастике» составлено уже немало (в том числе и нами). Но раз за разом в них появляются одни и те же имена — и давайте будем честными, имена не новые. Мы все, конечно, любим Эллен Рипли, Сару Коннор и принцессу Лею — но в XXI веке появилось множество великолепных женских персонажей, так же достойных быть ролевыми моделями, как и героини прошлого столетия. Мы собрали десятку самых ярких героинь фантастики, появившихся после 2010 года, — и удостоили почётного упоминания ещё семерых. Хотите узнать, кто, по нашему субъективному мнению, на первом месте? Поехали!

Осторожно, спойлеры! Внимание! В тексте есть спойлеры ко всему на свете! Будьте бдительны, при необходимости зажмуривайтесь!

10. Мэйбл Пайнс

Откуда: мультсериал «Гравити Фолз» (2012–2016)

Первое появление: 2012 год

Почему именно она: роль Мэйбл в мировой культуре исключительна — одним своим появлением она доказала, что экстравертные странные гиперактивные девочки, которые раньше были бы сугубо комик-релифами, вообще-то классные. Именно Мэйбл задала направление для героинь сериального Disney — и не только Disney. Её непосредственность очаровательна, её внезапность пугающа, но всё равно мила, её дружелюбие искреннее, а отвага безмерна. Она преимущественно комична, но в процессе развития сюжета раскрывается с неожиданной стороны, добавляющей её образу глубиныи лиричности. Мэйбл хороша в паре с братом — нервным, интровертным, мнительным Диппером. Она отлично уравновешивает его недостатки своими положительными качествами — и наоборот. Дуэт жизнерадостного оптимиста и параноидального невротика — не откровение «Гравити Фолз», но, пожалуй, именно благодаря ему эта парочка стала доминирующей в анимации 2010-х.

Мэйбл — настоящее маленькое солнышко, преданное своим друзьям, влюбляющееся с головой и без остатка. Она воплощение честности и преданности, хотя порой ей не всегда легко даются морально правильные решения.

Почему не первое место: Мэйбл не понимает концепции личного пространства, часто бывает навязчивой, эгоистичной и нетактичной. Эта девочка знает толк в этических манипуляциях — несознательно, разумеется, ведь она всегда очень искренняя… только вот ситуации это никак не помогает. Мэйбл — отличная младшая сестра, но, как часто бывает с младшими сёстрами, из-за несносности она порой выводит из себя — особенно если вам не близок типаж эмоционального электровеника.

9. Элли Уильямс

Откуда: игровая серия «Одни из нас»

Первое появление: 2013 год, серия комиксов The Last of Us: Ameri- can Dreams

Почему именно она: Элли нравится всем. Она типичный ребёнок постапокалипсиса: умеет приспосабливаться и выживать, проявляет смелость и готова на всё ради близких. А ещё она, возможно, ключ к победе над зомби-эпидемией, ведь Элли — единственный известный человек с иммунитетом к кордицепсу.И это делает обычную маленькую девочку желанным трофеем для всех, кто узнаёт её секрет.

Впрочем, другие выжившие, даже считая её обычным ребёнком, смотрят на неё больше как на ресурс. Военные хотят превратить её в очередного солдата, каннибалы мечтают ею закусить, а сверстникам она кажется лёгкой жертвой. Всем им Элли даёт отпор, пусть не всегда в одиночку. Сначала ей помогает сверстница Райли, потом Марлин, подруга её матери и видное лицо в группировке «Цикады», а следом — Джоэл, контрабандист, которому поручено доставить девочку на базу тех самых «Цикад». И который, разумеется, довольно быстро начинает видеть в Элли свою погибшую в начале эпидемии дочь. Постепенно и Элли начинает воспринимать Джоэла как отца. И даже умудряется раздобыть лекарств и выходить контрабандиста после того, как тот неудачно падает с высоты на арматуру.

Но главное испытание Элли и её опекуна поджидает уже на базе «Цикад», когда выясняется, что для получения лекарства девочку нужно убить. И если Элли была бы рада пожертвовать своей жизнью ради шанса на спасение человечества, то Джоэл не готов ставить её перед страшным выбором. Он врёт ей, что выяснилось, будто её особенность не поможет создать лекарство, и эта ложь спустя некоторое время едва не разрушает отношения между героями.

Почему не первое место: «Либо ты умираешь героем, либо живёшь до тех пор, пока не становишься негодяем» — это про Элли. Нельзя пройти через такие испытания, через столько ужасов и смертей и не измениться. Джоэла убивают, и повзрослевшая Элли отправляется мстить его убийцам. Милая девочка превращается в монстра, которым впору пугать непослушных постапокалиптических детей. Элли становится не антигероем, нет — настоящим злодеем, клубком концентрированной боли и злобы, готовым абсолютно на всё ради свершения мести. Вероятно, нас ждёт её полноценное искупление в The Last of Us. Part 3, но сегодня Элли пребывает в стане злодеев, только-только осторожно ступающих на путь покаяния.

8. Джейн Хоппер (Одиннадцатая)

Откуда: сериал «Очень странные дела»

Первое появление: 2016 год

Почему именно она: как «Очень странные дела» воплотили все возможные клише из фильмов и книг 1980-х, так и Одиннадцатая первоначально была довольно поверхностным персонажем. Эдаким усреднённым портретом ребёнка из романов Стивена Кинга. Сперва героиню обрисовали как типичную жертву экспериментов злых учёных. Девочка обладает сверхъестественным даром, а значит, её обязательно надо держать в секретной лаборатории. Если кому мало таких клишированных злодейств, то вспомните, что эксперименты над Джейн ставил её собственный отец.

Но чем дальше развивался сериал, тем лучше сценаристы прописывали образ Одиннадцатой. Она открывала для себя дружбу и любовь, радость и горе, мир и людей. Для нас, зрителей, в этих словах нет ничего нового, но глядя на то, как Одиннадцатая сталкивается с повседневными вещами и окружением, мы и сами их будто заново переосмысляем. У девочки было всего-то около 250 слов в первом сезоне, но многие её фразы западали в душу. Например, «Друзья не врут».

Пожалуй, главную награду Джейн получает за верность себе и своим друзьям. Помните эпизод, когда она бросила Хоппера и товарищей, чтобы отправиться бунтовать с другими подростками? Несмотря на случившееся, Одиннадцатая вспомнила о своей семье, она предпочла использовать свои способности, чтобы и дальше защищать близких. Ей не чужда жертвенность. Всякий раз она применяет сверхъестественные силы так, будто это для неё последний раз.

Почему не первое место: отчасти именно способности героини и стали причиной загадочных событий, произошедших в Хоукинсе. Монстры охотились за Джейн, и если бы она слушала взрослых, пострадавших могло быть меньше. А ещё героиня словно бы немного застряла. Впрочем, эту претензию (как, в общем-то, и предыдущую) стоит адресовать скорее сценаристам. В третьем сезоне они как будто отодвинули девочку на второй план и стали активно развивать линию Билли. Но, может, прежде чем вводить в повествование новых персонажей, вы завершите линии старых?

7. Микаса Аккерман

Откуда: аниме и манга «Атака титанов» (2009–2022)

Первое появление: 2009 год (манга), 2013 год (аниме)

Почему именно она: Микаса Аккерман — одна из главных надежд человечества в борьбе против титанов. Собранная, сильная и невероятно талантливая в убийстве огромных чудовищ — настоящая пионерка-героиня, только вместо красного галстука на её шее красуется такого же цвета шарф. А от её красоты и холодного взгляда перехватывает дух. Свободное время девушка тратит на физические упражнения,

и её стальному прессу позавидуют многие парни.

Но всё меняется, когда речь заходит о самых близких людях — Армине и особенно Эрене Йегере, которого Микаса любит с детства. Тогда добрая девочка стала свидетелем жестокого убийства родителей и сделала своим девизом «Выживает сильнейший». Йегер, спасший её и «заразивший» своим пониманием мира, дарит героине не только шарф, но и смысл дальнейшего существования, твёрдый внутренний стержень. И если хоть кто-то перейдёт дорогу главному герою или, не дай бог, навредит ему, он познает весь гнев Микасы.

Иронично, что одному из лучших солдат разведкорпуса нет большого дела до спасения человечества — она лишь желает всегда оставаться рядом с любимым человеком. А его амбиции приводят героиню к решению добровольно превратиться в хладнокровную машину-убийцу — и это одно из ярчайших проявлений силы любви и беззаветной преданности.

Но чем дальше герои продвигаются по пути освобождения человечества, тем больше Эрен в своей погоне за свободой отдаляется от своих друзей и от неё. И в роковой момент перед Микасой может встать самый непростой вопрос в её жизни: возможно ли пойти против своей природы и отпустить любовь, променяв её на «жестокий, но всё же такой прекрасный мир»?

Почему не первое место: при всей своей силе духа и зашкаливающем счётчике убитых титанов Микаса как один из центральных персонажей сияет недостаточно часто. Увы, её оставили лишь вездесущей тенью главного героя.

6. Джин Эрсо

Откуда: фильм «Изгой-один: Звёздные войны. Истории»

Первое появление: 2016 год

Почему именно она: когда мы говорим «Этой вселенной нужен новый герой!», то вовсе не мечтаем о Мэри Сью, которая явится и спасёт мир одной левой, в промежутке между вечерним чаем и сном научится владеть световым мечом, а во время чистки зубов невзначай овладеет джедайской силой. Новые времена требуют новой степени достоверности. И если уж героем сопротивления становится совсем молоденькая девушка, то она должна уметь побеждать, превозмогать и держать лицо перед ликом смерти не потому, что «избранная», а потому, что её с раннего детства учили этому.

История Джин Эрсо, на первый взгляд, типичный пример наивно-героического сюжета. Одиночка, умершие в детстве родители, отточенные боевые навыки, подвиг в финале. Однако, если присмотреться, становится понятно: в сравнении с шаблонными героинями Джин Эрсо очень крута. В первую очередь тем, что она адекватна. Она не устраивает истерики, не говорит красивые монологи (в неподобающем месте и в неподобающее время), не носит непрактичную (но эстетически привлекательную) одежду, не фонтанирует эмоциями там, где надо включить голову. Она просто делает то, что должна делать.

А когда ситуация того требует, способна сделать шаг в сторону и дать дорогу другим, кто сейчас будет действовать лучше и эффективнее.

Джин оказывается идеальным командным игроком, хотя и стартовала в одиночку. Заканчивает дело своего отца. Жертвует собой во благо сопротивления. Являет собой живую иллюстрацию к поговорке: «Делай что должно, и будь что будет!» Когда ещё только появились первые постеры и тизеры к «Изгою», некоторые фанаты «Звёздных войн» опасались, что женский персонаж «не вытянет». Где Кэрри Фишер, любимая принцесса Лея (во веки веков, аминь), а где — Фелисити Джонс, которая кажется уж слишком миленькой на фото. Однако фильм вышел, и опасения отправились на свалку истории. Образ получился в меру серьёзный, в меру воинственный, в меру женственный… одним словом, попал в золотую середину. Дал нам ту самую достоверную и, главное, живую, настоящую героиню, которых временами так не хватает в эпической фантастике и фэнтези.

Почему не первое место: ни за что нельзя простить Джин тот факт, что она умерла! Да, красиво, да, даже имперские дроиды всплакнули на премьере фильма, но можно ли как-то всё же оживить её, эй? А если серьёзно, то ей не хватает изюминки, которая бы превратила Джин из просто очень крутой героини в идеальную.

5. Джинкс (Паудер)

Откуда: мультсериал «Аркейн» (2021), вселенная League of Legends

Первое появление: 2013 год, видеоигра League of Legends

Почему именно она: в «Аркейне» весь женский каст даст фору многим другим представителям современной фантастики. И всё же, как бы банально это ни выглядело, мы выделим именно Джинкс — ярчайшую звезду мультсериала.

Изначально Джинкс была весёлой гиперактивной психопаткой, вдохновлённой образами Джокера и Харли Квинн. Безумная энергетика вкупе с внушительным и забавным арсеналом сделали её одним из популярнейших персонажей «Лиги легенд», но «Аркейн» вывел героиню на совершенно иной уровень.

Невозможно оторвать взгляд от трансформации, что переживает Джинкс на протяжении сезона. Маленькую девочку, которая желает лишь оставаться рядом с любимым человеком, снова и снова настигают неудачи, и счастье постоянно ускользает из рук, превращая брошенного ребёнка в настоящего монстра. Девушку преследуют галлюцинации и панические атаки — специалисты заявляют, что давно не видели настолько реалистичного изображения пограничного расстройства личности. И так как мы с первого ряда наблюдаем за всем, что происходит с несчастной героиней, нас не минует нарастающее чувство жалости и отчаяния — конец каждого из трёх актов буквально разрывает сердце.

А как круто и в то же время грамотно её безумие выражается во внешнем мире: детские рисунки, способные напугать до чёртиков, «милые игрушки», подрывающие целые здания, и крайняя нестабильность, от которой шарахаются даже редкие союзники девушки. И чего стоит её убежище — помесь детской и испытательного полигона над бездонной пропастью! В кульминационном безумном чаепитии в конце сезона героиня, уже прошедшая физическую трансформацию, становится настолько непредсказуемой и опасной, что напряжение в сцене можно резать ножом.

Ещё интереснее сравнивать Джинкс с её сестрой Вай. На обеих героинь влияет одна травма: одну она разрушает, другую — закаляет. Одна начинает создавать устройства для разрушения, а другая — ломать чьи-то кости, чтобы что-то восстановить.

К тому же Джинкс — умелый стрелок и гениальный изобретатель. Лучшие умы Пилтовера косвенно подтверждают, как много она могла бы сделать, если бы судьба-злодейка по-другому разыграла её партию. Джинкс — настоящая заводила «Аркейна», украшающая собой каждую сцену, где появляется. А ещё она тот самый злодей, которого при всём желании ненавидеть не получается — хочется крепко обнять и сказать, что всё будет хорошо.

Почему не первое место: в смысле не первое? «Не плачь, ты совершенна».

4. Долорес Абернати

Откуда: телесериал «Мир Дикого запада» (с 2016)

Первое появление: 2016 год

Почему именно она: казалось бы, нам тысячу раз уже рассказывали историю об андроидах и их попытках любить, но вот он, тысяча первый заход, — и от экрана не оторваться. Долорес Абернати, одна из главных героинь «Мира Дикого запада», стала новой иконой этой самой невозможной, невероятной, неправильной эмоции — любви. А ещё прошла длинный путь от объекта к субъекту, от жертвы к палачу, от игрушки в руках людей до той, что влияет на судьбы всего человечества.

Итак, кто такая Долорес?

Первый вариант ответа: андроид, созданный для парка развлечений. Помоги на улице прекрасной девушке, поговори с ней, отправься на конную прогулку по прерии… Романтика, да и только! А если она тебе надоест, то просто выйди из сюжета… или даже убей её. Тебе ничего за это не будет.

Второй вариант ответа: андроид с потрясающим самообучающимся искусственным интеллектом, сделанный задолго до самого парка. Первый и любимый образец создателя, альфа и омега всего сущего, ключ к большинству загадок, которые будет подкидывать зрителям сериал.

Оба варианта ответа правильные. Возможно, существует ещё и третий. И четвёртый. В первом сезоне «Мира Дикого запада» мы любим Долорес не только за её нежность, не только за внутреннюю силу, не только за способность ярко и сильно чувствовать, не только за отличную актёрскую игру (Эван Рэйчел Вуд мастерски показывает все оттенки эмоций — или работы программного обеспечения? — сверхсложного ИИ). Любим мы её за то, что образ Долорес таит множество секретов. Что ещё прячется в её прошлом? Что ещё она умеет? Чем опасна? А главное, что помнит? Ведь память — такая ненадёжная штука, особенно если её регулярно стирать…

К тому же она безусловно красива в любом амплуа. Доверчиво прижимаясь к сильному мужскому плечу, без страха и колебаний расстреливая врагов, на светском приёме в умопомрачительном платье, на улицах города в чёрном обтягивающем костюме — боевая героиня аниме, да и только. И в виде мёртвого тела хоста… тоже впечатляет. Не теряет прелести и в смерти.

Почему не первое место: к сожалению, во втором (и в чуть меньшей мере — в третьем) сезоне сериала можно наблюдать эталонное превращение из сложного персонажа в чистую функцию. Одержимая идеей мести, Долорес будто запрещает себе любые проявления слабости. Уходит многогранность и загадочность, которая так привлекала в первом сезоне. Вместо поисков истины и рефлексии остаётся только лозунг: «Убить всех людей». А жаль. С точки зрения как человека, так и зрителя.

3. Кристьен Авасарала

Откуда: книжная серия «Пространство» Джеймса Кори и одноимённый сериал

Первое появление: 2011 год, роман «Пробуждение Левиафана»

Почему именно она: книжный и — вслед за ним — телевизионный сериал «Пространство» просто переполнен великолепными женскими персонажами, без которых этот мир был бы куда более бледным. Но при всём богатстве выбора мы предпочли несгибаемую Кристьен Авасаралу, сделавшую карьеру от помощника заместителя генерального секретаря ООН Земли до, собственно, мадам генерального секретаря. Это единственный персонаж, умеющий решать проблемы с помощью слова

и интеллекта, а не грубой силы (хотя если нужно действовать, способна и лично полететь в космос). В традиционно «мужском» мире большой политики она чувствует себя как рыба в воде — притом не превращается в «железную леди». Авасарала — заботливая мама-медведица, в любой непонятной ситуации прежде всего защищающая «своих», а в эту категорию у неё попадают все жители Земли.

Но главное: Авасарала — живая женщина, а не «говорящая голова» с плаката. Она эффектна (о, эти сари и драгоценности!), харизматична и остроумна, может при случае и процитировать поэтические строки, и ввернуть крепкое словцо. И ещё — у неё есть собственные человеческие привязанности и дорогие ей люди, от трогательно любимого мужа до экипажа корабля «Росинант», и она не стесняется своих чувств. Такой образ «политика будущего» нам по душе, и вдвойне по душе — то, что это женский образ.

Почему не первое место: Авасарала — всё ещё кое в чём политик старой школы, маккиавелистка и манипуляторша, устраняющая конкурентов методами изощрённых интриг. Она умеет быть жестокой и мстительной, и личное у неё слишком часто смешивается с публичным и влияет на принятие решений.

2. Эльза

Откуда: серия мультфильмов «Холодное сердце»

Первое появление: 2013 год, «Холодное сердце»

Почему именно она: из всех диснеевских принцесс нового поколения Эльза стала самой популярной. Фактически она олицетворяет всю эпоху цифрового Disney — точно так же, как раньше Ариэль символизировала ренессанс, а Белоснежка — золотой век студии. Эльза — не первая принцесса-интровертка, но она определённо первая, кто вывела борьбу с внутренними комплексами и травмами на первый план. Она достойно справляется с терзающими её душу демонами, притом целостность её личности не нарушается и героиня не превращается в момент в традиционную жизнерадостную добрячку — чем часто оборачивается подобная эволюция характера. Маленькие зрительницы наконец увидели персонажа, которого вряд ли можно назвать плохим — как и однозначно хорошим. В ней просто есть чертовщинка — благодаря ей Эльза стала таким ярким персонажем с неоднозначной моралью.

К тому же она действительно красива: что бы мы ни думали об уместности постоянного вечернего макияжа, целевой аудитории он, похоже, нравится — во всяком случае, Эльза определённо самая популярная героиня цифрового Disney даже среди тех, кому наплевать на сам мультфильм.

Почему не первое место: вторая часть «Холодного сердца» доказала, что единственное, к чему Эльза стремится на самом деле, — это сбежать подальше от трона. Неуверенность в себе и неспособность справиться со своими эмоциями делают Эльзу плохой правительницей, но, кажется, жители королевства и их нужды вообще не фигурируют в размышлениях Эльзы: её беспокоят только собственные внутренние проблемы.

1. Фуриоса

Откуда: вселенная «Безумного Макса»

Первое появление: 2015 год, «Безумный Макс: Дорога ярости»

Почему именно она: Фуриоса — сильный во всех смыслах женский персонаж, который благополучно затмевает титульного героя. И по её значимости, и по структуре сюжета «Безумный Макс: Дорога ярости» — это история Фуриосы, а Макс — лишь её попутчик и помощник.

Фуриоса собрала в себе все основные составляющие феминистической героини в современном представлении. Она эффектная, но не классически красивая (показательно, что её роль исполнила именно Шарлиз Терон, одна из первых актрис, что согласилась намеренно ухудшить свою внешность и разрушила образ голливудской красавицы ради роли в фильме «Монстр»). Она спасает угнетаемых жён Несмертного Джо, которых тот использует исключительно для создания потомства. Она ищет безопасное место, но находит «край старух». Фуриоса — защитница слабых, хранительница мудрости, мост между новой жизнью (жёны Джо) и знаниями предков. Та, что в итоге станет спасительницей всех и новым правителем пустоши.

Почему первое место: несмотря на то что Фуриоса не самый сложный и глубокий по характеру образ, из всех женских персонажей последнего времени она собрала в себе максимальное количество черт современной героини и стала провозвестницей волны «новых сильных женщин» в массовой культуре. Не говоря уже о том, что у неё протез вместо руки. Ну как можно быть круче?

Почётное упоминание

Некоторые героини не вошли в наш топ по тем или иным причинам (например, потому что появились задолго до 2010 года, хотя их образ раскрылся по-новому после него). Но мы не могли не упомянуть о них — встречайте нашу дополнительную семёрку!

АЛАЯ ВЕДЬМА

Откуда: вселенная Marvel

Первое появление: 1964 год (X-Men #4)

Одна из самых могущественных героинь что на страницах комиксов, что на экранах. И за свою необычайную силу Ванда Максимофф заплатила сполна. Её отец — архизлодей с замашками тирана. Её любовь — злая насмешка над настоящими чувствами. А её дети — лишь проявление магии. Всякий раз, когда Ванда получала минуту покоя и радости, оказывалось, что это наваждение и чей-то злобный план. Ничего удивительного, что однажды Алая Ведьма попросту дала волю чувствам, чтобы раз и навсегда изменить реальность вокруг и жить в том мире, в котором ей хочется. И именно с этого жеста началась новая фаза вселенной Marvel — в сериале «Ванда/Вижн». Полагаем, дальше роль Ванды в событиях вселенной только увеличится.

АРЬЯ СТАРК

Откуда: вселенная «Песнь льда и огня» Первое появление: 1996 год (роман «Игра престолов»), 2011 год (сериал «Игра престолов»)

Арья Старк — самая феминистичная героиня «Игры престолов», выделяющаяся на фоне других безусловно ярких женских персонажей.

С самого детства она стремилась быть воином, училась фехтовать и вообще была явной пацанкой в противоположность сестре Сансе, видевшей смысл женской доли в платьях, светских приёмах и браке с высокородным мужчиной. Арья на протяжении своего путешествия так или иначе пересекается с большим количеством разных мужчин, которые иногда ей помогали, но она никогда от них не зависела и не рассчитывала на них. Она всего добилась сама. В итоге сериал даровал именно ей честь избавить мир от тьмы, убив Короля Ночи, и уплыть в закат навстречу новым приключениям.

ДЖЕССИКА ДЖОНС

Откуда: вселенная Marvel

Первое появление: 2001 год (комикс Alias), 2015 год (сериал «Джессика Джонс»)

Джессика Джонс — фем-версия классического нуарного детектива. Сама жертва абьюза, она постоянно влипает в истории, где спасает других попавших в беду девушек, побеждая абьюзеров, насильников и похитителей. Её иммунитет к суперсилам Килгрейва — наглядный пример того, как жертва находит в себе силы противостоять психологическому влиянию своего насильника. Джессика — циничная, мрачная, сломленная внутри, но в итоге переворачивающая мир ради достижения справедливости. В комиксах героиня зачастую оставалась на обочине повествования, но благодаря Netfix и прекрасной игре Кристен Риттер обрела голос и запала в сердце миллионам зрителей.

СЕНУА

Откуда: видеоигра Hellblade: Senua’s Sacrifce

Первое появление: 2017

Весь Hellblade посвящён не столько битвам со скандинавскими богами, сколько борьбе душевнобольной героини со своими демонами и примирению с утратой. Сенуа отправляется в загробный мир, чтобы вернуть убитого возлюбленного — единственного, кто принимал её настоящую. За счёт игровых деталей и великолепно переданных эмоций мы можем практически слиться с главной героиней и вместе с ней пережить все невзгоды, выпавшие на долю кельтской воительницы. И всё ради того, чтобы добраться до финала, который и позволяет героине оказаться в этом списке… Но спойлерить его вам мы, разумеется, не будем!

МАКСИН КОЛФИЛД

Откуда: видеоигра Life is Strange

Первое появление: 2015 год

Авторам LiS удалось привлечь внимание игроков к самой обыкновенной девочке-подростку. Мы видим переживания Макс, её маленькие радости, попытки наладить старые взаимоотношения и построить новые, страх перед тем, чтобы влиять на мир вокруг, а не просто наблюдать за ним через объектив фотоаппарата. Это делает героиню живой и чуть ли не родной. А вся история с манипуляцией временем и отчаянным желанием спасти подругу от неминуемой гибели позволяет увидеть эмоциональное взросление героини и готовность брать ответственность за свои поступки. Искренность и самоотверженность делают Максин тем другом, которого каждый из нас хотел бы иметь.

ДЖУДИ ХОППС

Откуда: мультфильм «Зверополис»

Первое появление: 2016 год

Вдохновляясь классическим диснеевским «Робин Гудом», режиссёр Байрон Ховард изначально планировал сделать главным героем «Зверополиса» лиса Ника Уайлда. Но сместив акценты на героиню, новичка-полицейского Джуди Хоппс, он превратил «Зверополис» в бенефис слегка наивной жизнерадостной зайчихи, чья главная мечта — стать офицером полиции. Вместе со зрителем она проходит длинный путь: от столкновения с реальностью, в которой зайчикам Зверополиса уготован стереотип белых и пушистых созданий, до понимания, что и она тоже предвзято относится к некоторым животным. Джуди Хоппс не идеальна — в течение фильма она успевает побороть свои недостатки и предрассудки, притом сохранить лицо и не превратиться в сайдкика харизматичного Ника Уайлда. За это её и полюбили зрители по всему миру.

ЯСНА ХОЛИН

Откуда: цикл Брендона Сандерсона «Архив Буресвета»

Первое появление: 2010 год, роман «Путь королей»

Ясна Холин, аристократка-исследовательница, бросающая вызов религиозным традициям своей семьи и народа, очень выделяется среди героев «Архива Буресвета». Политика? Интриги? Борьба за власть в королевстве? Для Ясны это всё как-то мелко. Ей по душе изучать тайны законов мироздания и сталкиваться с гостями из иных миров. Правда, исключительная амбициозность так и притягивает к ней вооружённых кинжалами врагов. Но мы точно знаем, что у Сандерсона на героиню большие планы — Ясна должна оказаться в центре событий аж в десятом томе цикла, который выйдет через много-много лет.