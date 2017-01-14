«Человек в Высоком Замке». Обзор 2 сезона

Альтернативная вселенная, в которой Япония и Германия победили во Второй мировой и оккупировали Америку. Неожиданный поступок Джулианны Крейн ставит под удар работу Сопротивления в Тихоокеанских Штатах Америки. Преследуемая и подпольщиками, и японской полицией, девушка ищет убежища в Великом рейхе. Джо Блейк попадает в высшие круги нацистов, но не находит там правды, которую ищет. На другом конце Земли Фринк готовится мстить за родных, а министр Тагоми получает шанс прожить новую жизнь. Тем временем здоровье фюрера оставляет желать лучшего, а ястребы двух сверхдержав собирают силы и заранее празднуют победу. Лишь немногие готовы рискнуть всем и остановить надвигающуюся войну. И речь не об агентах Сопротивления.

The Man in the High Castle Жанр: альтернативная история

Продюсер: Фрэнк Спотниц

В ролях: Алекса Давалос, Руперт Эванс, Руфус Сьюэлл, Кэри-Хироюки Тагава

Премьерный показ: декабрь 2016, Amazon

Продолжительность: 10 серий по 60 минут

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Даже самые неточные экранизации книг Филипа Дика обычно умудрялись сохранить оригинальные миры (растеряв по дороге сюжет, героев и их мотивацию). Второй сезон «Человека в высоком замке» идёт дальше и строит за пределами романа новую вселенную — с переменным успехом.

Избавившись от необходимости следовать первоисточнику (ключевые сцены книги просто закончились), сценаристы стали выдавать более логичные истории. Никаких чудесных спасений и неожиданных союзов. Удачно пересеклись пути Джона Смита и Джулианны Крейн: глазами беглянки мы понемногу узнаём о жизни в Третьем рейхе. Берлинские эпизоды поданы в нужном ритме: только начинаешь восхищаться арийским раем, как «идеальное» общество показывает себя с чудовищной стороны. Дома в Германии не запирают — воровать никто не решается, редкие бунтари и нарушители кончают жизнь в газовой камере. Поставить крест на карьере и самой жизни арийца могут донос или дурная наследственность. Здесь сериал напоминает уже не Дика, а «Выбраковку» Олега Дивова.

Руфус Сьюэлл в роли Смита по-прежнему великолепен. Фашист, патриот-американец, примерный семьянин и верный слуга государства — британский актёр раскрыл каждую грань персонажа. Не менее значительную роль в сериале получил инспектор Кидо: из воплощения зла он превратился в резкого и жестокого, но всё же порядочного человека. Кэмпэйтай под его руководством уже не выглядит машиной угнетения. Харизматичные антигерои крадут всё внимание, молодые актёры на их фоне выглядят бледно. Редкие новые лица (отец Джо Блейка, Мартин Борман, сам «человек в высоком замке») не добавляют ни грамма драмы и не запоминаются.

За десять серий основные персонажи почти не пересекаются. Погонь и перестрелок во втором сезоне куда меньше, чем в первом, герои заняты поисками себя и смысла жизни. От начала до конца интересной вышла только линия Фрэнка Фринка. Храбрый рабочий рискует жизнью ради друга, связывается с якудза, пытается спасти Сан-Франциско от водородной бомбы. Ослепленный яростью, Фрэнк становится бесчеловечным и готов двигаться к неясной цели по трупам невинных.

Участники Сопротивления больше не выглядят жертвами: это «лишние люди», хладнокровные террористы, и методы у них соответствующие. Сочувствия они вызывают мало, но их можно понять. Чего стоит история японки Сары, дочери довоенных переселенцев, которой не нашлось места в изменившемся мире.

Джо Блейку повезло меньше всех: весь сезон он проводит на скучных балах и приёмах. Его глазами мы видим результат проекта Лебенсборн — мечту Гитлера о выращивании идеальных людей — и знакомимся с зарождающейся культурой хиппи. Но никакой роли в сюжете эти эпизоды не играют, и было бы проще показать их в линии Джулианны. Ей тут досталась первая скрипка — от поступков девушки зависит будущее всего мира.

В эпоху неоднозначных злодеев и «серой» морали сериал верен высоким идеалам. Зрителя подводят к нехитрой мысли: не важно, кто ты и где родился, у каждого человека есть право на жизнь, убийство нельзя оправдать высокой целью. Альтернативные реальности, где война кончилась иначе, служат той же цели: показать, что истинная человечность не знает слова «если». После сериалов с маньяками-декадентами и опустившимися детективами такой подход кажется устаревшим, но очень уместным. Нужно иметь редкую смелость, чтобы ввести в сюжет положительных нацистов и евреев-преступников, не ударившись в ревизионизм.

Второй сезон окончательно порвал с книгой Дика, но не смог вдохнуть жизнь во все сюжетные линии. На одну великолепную актёрскую работу приходится две посредственных. Хотя за тщательно созданный мир альтернативных 1960-х можно многое простить.

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