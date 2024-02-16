Что смотреть после «Атаки Титанов»?

Аниме-сериалов, за которыми следил бы весь мир, невероятно мало. «Атака титанов» не только приковала нас к экранам, но и успела потомить неспешно выходящим финалом. Но вот эпохальная история завершилась и оставила после себя пустоту, которую хорошо бы чем-то заполнить. Давайте посмотрим, какие ещё аниме способны притянуть к себе и заставить ждать продолжение.

Читайте также «Атака титанов»: финал, которого стоило ждать Финал не только подводит итоги, но и раскрывает идеи сериала и взгляд его создателей на человечество.

Восемьдесят шесть (86)

Республика Сан-Магнолия уже девять лет ведёт войну с империей Гиад и её роботизированными «Легионами». Но граждане не волнуются — за них тоже воюют беспилотные технологии, так что в восьмидесяти пяти районах царит мир и покой. Вот только на самом деле за огромной стеной, окружающей республику, есть ещё один, восемьдесят шестой район, именуемый «несуществующим», и именно его жители защищают страну от внешнего врага.

С «Атакой титанов» «Восемьдесят шесть» роднят не только внешние признаки, вроде стены и обезличенного врага (да и композитор здесь тот же) — история за авторством Асато Асато так же любит ломать персонажей, а заодно и зрителя. Отряд «восемьдесят шестых» — бойцы-смертники, чьё происхождение не соответствует «чистой» расе альбов, населяющих республику. Каждый день они, лишённые человеческих прав, проходят через ад ради призрачной возможности вернуться к нормальной жизни. Вместе с главным героем мы наблюдаем, как славные ребята один за другим оказываются раздавлены войной. Не обойдётся и без закулисных интриг, которыми полнится столица республики, и без тайн внешнего мира.

Если вас интересует бескомпромиссная военная драма о расизме, ненависти и человечности, а ещё довольно необычный паукообразный дизайн мех — стоит взглянуть на «Восемьдесят шесть». В первый сезон вошли только три тома ранобэ из вышедших на данный момент тринадцати, так что материала для продолжения ещё много. Но о новом сезоне пока не сообщалось.

Сага о Винланде

Аниме о молодом викинге Торфинне, попавшем в самую гущу войны за Англию, тоже часто ставят в один ряд с «Титанами» — пускай тут и нет замысловатых стимпанковских устройств, а вместо огромных чудищ трёхметровые богатыри, способные топором разрубить человека пополам. Мрачная «Сага о Винланде» рассуждает о природе человека и ценности жизни на фоне эпичных баталий и амбициозных завоеваний одного из самых воинственных народов на Земле. Истории отдельных людей порой пробирают до дрожи.

Сериал погружает юного протагониста в мир, наполненный жестокостью и насилием, отбирает всё самое дорогое и смотрит, как это на него повлияет. Авторская работа над персонажем превосходная — второй сезон завершается, возможно, одним из самых ярких пацифистских посланий в поп-культуре.

Если честно, сейчас «Сага» выглядит как законченное произведение. Но Торфинн пока не нашёл тот самый Винланд — далекий край за морем, в котором нет войн. Впереди у него ещё не одно приключение — экранизирована только половина манги, которая близится к завершению. Режиссёр Сихэй Ябута уже намекнул, что третий сезон находится в работе.

Дарк-сёнены

«Да-да, где „Атака титанов“, а где истории про пацанов, кричащих, как они всех победят и преодолеют невзгоды силой дружбы?» — спросите вы, и окажетесь, в общем-то, правы. Но если присмотреться, так называемые «тёмные» сёнены, рвущие чарты последние несколько лет, стараются максимально отдалиться от структуры, установленной когда-то Dragon Ball. Отчасти это выражается в том, как жестоко они обходятся со своими персонажами и как мрачно изображают действительность.

С «Истребителем демонов» и «Магической битвой» всё понятно — любители головокружительного экшена в аниме не смогут пройти мимо. Самый выдающийся боевой визуал мы найдём именно здесь. Вопрос в том, что вам по душе: самураи, городское фэнтези или всё сразу.

Четвертый сезона «Истребителя демонов» выходит в апреле этого года, а третий сезон «Битвы» анонсировали сразу после окончания предыдущего, завершившегося в декабре.

«Человек-бензопила» от формулы сёнена не оставляет камня на камне — мечта главного героя лежит где-то в диапазоне от нормальной человеческой еды вместо объедков из мусорного бака до свидания с девушкой. Вместо разношёрстного каста — несколько психов, балансирующих на грани бесконечного кошмара в борьбе с демонами. Тут и там намёками обрисовывается мир, который гораздо необычнее, чем кажется на первый взгляд. Действие сдобрено фирменным аморальным безумием Тацуки Фудзимото, смачным насилием и уникальным анимационным стилем, вдохновлённым игровым кино.

Следующая сюжетная арка «Бензопилы» выйдет в формате полнометражного фильма. Точной даты релиза пока нет.

«Адский рай», дебютировавший в прошлом году, тоже привлёк зрительское внимание нестандартным подходом. Королевская битва сильнейших убийц и их палачей быстро оборачивается борьбой с жуткой природой и обитателями острова, полного красоты, ужаса и мистики. История и схватки подаются не с анимешным пафосом, а, скорее, в стиле сянься — многим персонажам предстоит духовное путешествие. Одна из тайн — личность главного героя, ведь его прошлое покрыто туманом. Непредсказуемость сюжета и чувство постоянной опасности сделали «Адский рай» захватывающим сериалом, продолжения которого хочется ждать. А ждать недолго — второй сезон намечен на этот год.

Колдунья в погонах

Однажды эффективного HR-менеджера убивает уволенный им сотрудник. В момент смерти клерка встречает Бог, который тут же получает от неживого атеиста несколько замечаний в свой адрес. Оскорбившись, Творец решает устроить эксперимент — переродить героя в мире, полном войны, чтобы тот уверовал. Так в некой Империи появляется сирота с невероятным талантом к магии, Таня фон Дегуршафф. Идя наперекор высшему существу, она собирается быстро продвинуться по армейской карьерной лестнице и жить припеваючи.

Коктейль из образов и событий обеих мировых войн, «Колдунья» просто создана для любителей европейского сеттинга XX века. Виды, знакомые по учебникам, архитектура, костюмы, интерьеры — красотища! Да и сам взгляд на войну выбран не самый тривиальный — ад обычного человека здесь нарочно перебивается холодным прагматизмом, помноженным на социопатию главной героини. Вкупе с хорошо выверенным чёрным юмором получается увлекательное зрелище — смотреть, как маленькая девочка с безумными глазами командует суровыми псевдонемцами и попадает из одной горячей точки в другую (а кто такого талантливого аса в тыл отпустит?), не надоедает. Критика войны и современного капитализма выглядит более честной благодаря прописанному злодею. Кстати, тут есть полнометражный фильм о противостоянии коммунистической Федерации Русси — как такое пропустить?

Второй сезон «Колдуньи» анонсировали в 2021 году, но с тех пор новой информации не появлялось.

Re:Zero — жизнь с нуля в другом мире

Re:Zero — один из редких исекаев, которые действительно стоит посмотреть. Вместо божественных суперспособностей у главного героя — возможность после смерти вернуться к случайной точке сохранения. Легкой прогулки в духе большинства литРПГ не будет — мир не крутится вокруг Субару, а доставляет ему только боль и страдания, то и дело наказывая за попытки отыгрывать клишированного протагониста.

Да, внешне всё выглядит типично: рыцари и маги борются со злыми чудовищами и ведьмами, а по ярким фэнтези-городам ходят кошко-девочки и миленькие горничные. Но на самом деле автор серии Таппэй Нагацуки во многом деконструировал жанр и создал мир с непростыми взаимосвязями — и, разумеется, кучей закулисных интриг. Отдельно стоит отметить персонажей (особенно главного героя), которых Нагацуки прописал не болванками для самопроекции, а сломленными людьми с мрачными предысториями. Пускай в Re:Zero нет центрального военного конфликта, как в тех же «Титанах», — сериал не упускает случая покопаться в головах героев, постоянно погружая их в отчаяние и заставляя расти над собой.

Третий сезон Re:Zero был анонсирован в марте 2023-го. Ждём в этом или следующем году.

Дорохедоро

Тёмные, пропахшие гнилью и грязью трущобы, где на каждом углу валяются трупы — итоги магических опытов. Где-то за порталом лежит другой город, красивый и величественный, — город магов, которые соревнуются, у кого более извращённый способ убийства. А посередине — человек-ящер Кайман, жертва одного из экспериментов, оставшийся без человеческого облика и памяти, но с головой какого-то мужика в глотке.

Как нетрудно догадаться, «Дорохедоро» — настоящий психоделический трип, где о понятиях морали просто не слышали: здесь и девушкам лица отрывают, и гостей в грибы превращают, и демонов в унитазах находят. При просмотре первых эпизодов легко потеряться и вообще не понять, что за чертовщина происходит в этой дыре. Но всё равно тяжело оторваться от обаятельных персонажей, творящих чернушную дичь, — конфликт показывается с точки зрения противоборствующих сторон, так что даже любимчиков выбрать тяжело. Да и предугадать, в какие дебри заведёт сюжет (например, в ад), не так-то просто — автор серии Кю Хаясида завязала плотный узел тайн и интриг, облив его ультранасилием. Всё это вместе с шикарным визуалом составляет превосходную смесь, которую хочется смотреть дальше.

Второй сезон «Дорохедоро» был анонсирован совсем недавно, но без точной даты выхода.