Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть?

Скоро зима. Уже вот-вот, на пороге. Холод, снег, ветер. Необходимость одеться потеплее. Шмыгающие носы. Общий неуют. Потому именно зимой особую ценность обретают произведения, которые согревают — если не тело, так сердце и душу. А что там с аниме? Зимнее аниме бывает разным — по жанру, сюжету, настроению, атмосфере и впечатлению.

Аниме, действие которого происходит в засыпанном снегом городе, пустоши или чащобе. Аниме, которое так удобно смотреть в тёплой комнате на уютном диване, пока за окном идёт снег. Аниме, герои которого выживают в смертоносном холоде и метели, пока мы, в полной безопасности, наслаждаемся горячим чаем с вкусняшками. Аниме драматичное, с сильными переживаниями и страстями, которые удачно оттеняет зимний антураж, создающий особое настроение и героям, и зрителям. Наконец, аниме оптимистичное, переполненное надеждой и верой в чудо, просмотр которого заставляют растечься лужицей милоты.

О разных зимних аниме мы сегодня и расскажем — пора свернуться калачиком под тёплым пледом, налить себе какао и углубиться в просмотр.

Канон (Kanon)

Сюжет: старшеклассник Аидзава Юичи возвращается в родной город, откуда он уехал семь лет назад ещё ребенком. Юичи страдает от амнезии, потому не помнит своей жизни здесь. Он поселяется в доме тёти, Минасэ Акико, ходит в местную школу вместе с кузиной Наюки и знакомится с разными людьми, в основном девушками. Каждое знакомство вызывает у Юичи флешбэки, благодаря чему память начинает понемногу возвращаться…

Действие романтической истории с элементами мистики происходит в одной из северных префектур Японии, в городе, где всё время идёт снег, а персонажи носят уютные зимние куртки, пальто, кардиганы и джемперы. Подчёркнуто зимняя атмосфера перекликается с сюжетом, где много холодящей сердце грусти, но есть место и душевному теплу.

Почти в каждой серии «Канона» встречаются приметы зимы, но под самый занавес сериала приходит весна — и это символично, ведь, невзирая на все испытания и драмы, история завершается на оптимистичной ноте.

Аниме «Канон» основано на популярном симуляторе свиданий, который до того был экранизирован дважды. Сериал 2002 года более компактный, там всего 13 эпизодов. В 2006-м вышел ремейк из 24 серий. Оба аниме хороши, однако в более свежем графика на порядок лучше. Но зимняя атмосфера отлично передана и в том, и в другом.

Место за пределами Вселенной (Sora Yori mo Tooi Basho)

Сюжет: школьница Кобучизава Сирасэ надеется поехать в Антарктиду — там три года назад пропала её мать, которая участвовала в научной экспедиции. Так выходит, что компанию Сирасэ по разным причинам решают составить ещё три девушки: Тамаки Мари грезит об удивительных путешествиях, Хината Миякэ хочет сбежать от проблем, Юдзуки Сирайси мечтает отыскать настоящих друзей. Девушки упорно готовятся, становятся членами команды ледокола и наконец отправляются в самое большое приключение в своей жизни…

Сериал 2018 года относится к жанру «слайс» (slice of life) — так называют аниме про повседневность с упором на реальность происходящего. Конечно, участие четырёх школьниц в экспедиции довольно фантастично. Но в остальном сериал действительно правдоподобный.

«Место за пределами Вселенной» — трогательная история взросления, объединяющая драму и комедию, рассказ об искренней дружбе и упорном стремлении к цели, какой бы недостижимой она поначалу ни казалась. А ещё это Север, который мы видим с разных сторон. И хотя само путешествие в Антарктиду занимает менее половины сериала в 13 эпизодов, зрителю вполне хватит времени, чтобы насладиться льдами, айсбергами, вьюгой и тем другим, что преодолевают обаятельные героини в своём эмоциональном путешествии.

Пять сантиметров в секунду (Byousoku 5 Centimeter)

Сюжет: друзья детства, парень Тоно Такаки и девочка Синохара Акари, после окончания начальной школы вынуждены расстаться, ведь их семьи переезжают. Но молодые люди продолжают переписываться, а потом решают увидеться. Не всё в их жизни идёт так, как хочется, но всегда есть место надежде…

Полнометражный фильм 2007 года знаменитого аниматора Макото Синкая («Твоё имя», «Дитя погоды») — типичная история любви. Не обязательно сбывшейся, но с надеждой на лучшее. В фильме много грусти и тревожности, потому неудивительно, что изрядная часть событий разворачивается зимой. Снег падает. Снег кружится. Снег оседает на телеграфных столбах, карнизах, поездах, людях. Снег подчёркивает красоту окружающего мира и создаёт особую атмосферу. Почти весь фильм наполнен ослепительными зимними пейзажами.

Пять сантиметров в секунду — скорость падения снежинки.

Пять сантиметров в секунду — скорость падения лепестков сакуры.

Зима и весна сменяют друг друга. Как настроения и чувства.

Однажды в Токио (Tokyo Godfathers)

Сюжет: трое токийских бездомных — алкоголик Джун, бродяга Хана и юная беспризорница Миюки — накануне Рождества находят в мусорном контейнере новорождённую девочку. Современные волхвы решают вернуть младенца родителям, что приводит к множеству невероятных приключений — весёлых, опасных, странных. Завершается квест трогательно и волшебно — под Рождество иначе и быть не может!

Полнометражка 2003 года, созданная известным сценаристом и режиссёром Сатоси Коном («Актриса тысячелетия», «Паприка») заслуженно считается самым знаменитым рождественским аниме. Невзирая на драматичный сюжет и немного грустную атмосферу, это идеальный семейный фильм для рождественских праздников. Не зря в нём столько аллюзий на христианство.

Особое рождественское настроение, желание праздника, неожиданных чудес, теплоты и доброты — всего этого в фильме достаточно. Хотя мы видим негламурный Токио — с помойками, грязными подворотнями и бытом бомжей, — общее впечатление складывается удивительно тёплое. И, то, что действие разворачивается на пустых и заснеженных улицах, делает это тепло по-настоящему сказочным.

Девушки в последнем путешествии (Shoujo Shuumatsu Ryokou)

Сюжет: из-за войны цивилизация погибла. По заснеженному миру среди обломков городских зданий и техники путешествуют две девушки Тито и Юри, которые на гусеничном мотоцикле Kettenkraftrad собирают полезные предметы и продукты. А ещё они мечтают найти дорогу на верхний уровень города, куда ведут огромные башни, пробивающие облака. Возможно, там спасение?

Постапокалипсис в мире вечной зимы. На первый взгляд это что-то мрачное и безнадёжное. Однако сериал на удивление добрый и уютный. Две милые и забавные героини даже борьбу за жизнь ведут в сказочных и комфортных условиях, где на пути постоянно попадаются припасы и укрытия. Люди и роботы тоже всегда готовы помочь девушкам в трудную минуту. Атмосфера сериала очень зимняя — меланхоличная, созерцательная, с лёгким налетом сюрреализма. Она вызывает щемящее чувство ностальгии — по чему угодно. Этому способствует и несколько условный видеоряд, и музыкальное сопровождение. Если хочется умеренно погрустить по минувшему, но с надеждой на лучшее будущее — этот философский сериал то, что доктор прописал.

Лагерь на свежем воздухе (Yuru Camp)

Сюжет: невозмутимая школьница Сима Рин обожает ходить в походы, причём в одиночестве и в холодную погоду (так людей меньше!). Однажды в начале зимы она отправляется полюбоваться горой Фудзи. Как назло, к Рин цепляется другая девочка, удивительная неумеха Кагамихара Надэсико, которая только начинает постигать удовольствие путешествий на природу. Компания ещё больше разрастается, когда к ней присоединяются ещё три школьницы — в общем, об уединении Рин приходится забыть!

Эта объёмная франшиза (в ней вышло уже три сериала и полнометражка, в следующем году появится ещё один сериал) с немудрёным сюжетом неожиданно стала эталоном анимешного хюгге-настроения.

Hygge — пришедший из Скандинавии термин, который обозначает уютное чувство удовлетворения жизнью здесь и сейчас.

Ночь у горящего камина, когда за окном ветер и снег. Чашка горячего какао промозглым вечером. Закуска и стакан глинтвейна, вечер с приятными сердцу собеседниками. Любимая книга или аниме перед сном. Общее ощущение безопасности и благополучия. Кавай через край! Всё это и есть хюгге.

Пятеро милых героинь «Лагеря» сполна наслаждаются маленькими радостями отдыха на природе. Учатся ставить палатку и разжигать костер, покупают туристическое снаряжение и тёплую одежду, запасаются вкусностями, которыми так здорово угощаться с теми, кто дорог твоему сердцу. Обретают настоящую дружбу.

Поскольку большая часть событий разворачивается в холодных горных лесах префектуры Яманаси (это регион Тюбу, известный снежными зимами), «Лагерь» становится просто идеальным зимним аниме. Девочки кутаются в огромные куртки, чтобы согреться, ютятся вокруг костра холодной ночью, едят много горячей пищи. И беседуют о разных милых вещах. При просмотре так и тянет закутаться потеплее и наслаждаться вкусняшками вместе с героинями. Сплошной позитив! Хюгге! Что ещё нужно зимним вечером?