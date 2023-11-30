    62
    Аниме
    #аниме #что посмотреть

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть?

    30 ноября 2023
    Борис Невский
    30.11.2023
    11708
    5 минут на чтение
    #аниме #что посмотреть
    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть?

    Скоро зима. Уже вот-вот, на пороге. Холод, снег, ветер. Необходимость одеться потеплее. Шмыгающие носы. Общий неуют. Потому именно зимой особую ценность обретают произведения, которые согревают — если не тело, так сердце и душу. А что там с аниме? Зимнее аниме бывает разным — по жанру, сюжету, настроению, атмосфере и впечатлению.

    Аниме, действие которого происходит в засыпанном снегом городе, пустоши или чащобе. Аниме, которое так удобно смотреть в тёплой комнате на уютном диване, пока за окном идёт снег. Аниме, герои которого выживают в смертоносном холоде и метели, пока мы, в полной безопасности, наслаждаемся горячим чаем с вкусняшками. Аниме драматичное, с сильными переживаниями и страстями, которые удачно оттеняет зимний антураж, создающий особое настроение и героям, и зрителям. Наконец, аниме оптимистичное, переполненное надеждой и верой в чудо, просмотр которого заставляют растечься лужицей милоты.

    О разных зимних аниме мы сегодня и расскажем — пора свернуться калачиком под тёплым пледом, налить себе какао и углубиться в просмотр.

    Канон (Kanon)

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть? 1

    Сюжет: старшеклассник Аидзава Юичи возвращается в родной город, откуда он уехал семь лет назад ещё ребенком. Юичи страдает от амнезии, потому не помнит своей жизни здесь. Он поселяется в доме тёти, Минасэ Акико, ходит в местную школу вместе с кузиной Наюки и знакомится с разными людьми, в основном девушками. Каждое знакомство вызывает у Юичи флешбэки, благодаря чему память начинает понемногу возвращаться…

    Действие романтической истории с элементами мистики происходит в одной из северных префектур Японии, в городе, где всё время идёт снег, а персонажи носят уютные зимние куртки, пальто, кардиганы и джемперы. Подчёркнуто зимняя атмосфера перекликается с сюжетом, где много холодящей сердце грусти, но есть место и душевному теплу.

    Почти в каждой серии «Канона» встречаются приметы зимы, но под самый занавес сериала приходит весна — и это символично, ведь, невзирая на все испытания и драмы, история завершается на оптимистичной ноте.

    Аниме «Канон» основано на популярном симуляторе свиданий, который до того был экранизирован дважды. Сериал 2002 года более компактный, там всего 13 эпизодов. В 2006-м вышел ремейк из 24 серий. Оба аниме хороши, однако в более свежем графика на порядок лучше. Но зимняя атмосфера отлично передана и в том, и в другом.

    Место за пределами Вселенной (Sora Yori mo Tooi Basho)

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть? 2

    Сюжет: школьница Кобучизава Сирасэ надеется поехать в Антарктиду — там три года назад пропала её мать, которая участвовала в научной экспедиции. Так выходит, что компанию Сирасэ по разным причинам решают составить ещё три девушки: Тамаки Мари грезит об удивительных путешествиях, Хината Миякэ хочет сбежать от проблем, Юдзуки Сирайси мечтает отыскать настоящих друзей. Девушки упорно готовятся, становятся членами команды ледокола и наконец отправляются в самое большое приключение в своей жизни…

    Сериал 2018 года относится к жанру «слайс» (slice of life) — так называют аниме про повседневность с упором на реальность происходящего. Конечно, участие четырёх школьниц в экспедиции довольно фантастично. Но в остальном сериал действительно правдоподобный.

    «Место за пределами Вселенной» — трогательная история взросления, объединяющая драму и комедию, рассказ об искренней дружбе и упорном стремлении к цели, какой бы недостижимой она поначалу ни казалась. А ещё это Север, который мы видим с разных сторон. И хотя само путешествие в Антарктиду занимает менее половины сериала в 13 эпизодов, зрителю вполне хватит времени, чтобы насладиться льдами, айсбергами, вьюгой и тем другим, что преодолевают обаятельные героини в своём эмоциональном путешествии.

    Пять сантиметров в секунду (Byousoku 5 Centimeter)

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть? 3

    Сюжет: друзья детства, парень Тоно Такаки и девочка Синохара Акари, после окончания начальной школы вынуждены расстаться, ведь их семьи переезжают. Но молодые люди продолжают переписываться, а потом решают увидеться. Не всё в их жизни идёт так, как хочется, но всегда есть место надежде…

    Полнометражный фильм 2007 года знаменитого аниматора Макото Синкая («Твоё имя», «Дитя погоды») — типичная история любви. Не обязательно сбывшейся, но с надеждой на лучшее. В фильме много грусти и тревожности, потому неудивительно, что изрядная часть событий разворачивается зимой. Снег падает. Снег кружится. Снег оседает на телеграфных столбах, карнизах, поездах, людях. Снег подчёркивает красоту окружающего мира и создаёт особую атмосферу. Почти весь фильм наполнен ослепительными зимними пейзажами.

    Пять сантиметров в секунду — скорость падения снежинки.

    Пять сантиметров в секунду — скорость падения лепестков сакуры.

    Зима и весна сменяют друг друга. Как настроения и чувства.

    Однажды в Токио (Tokyo Godfathers)

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть? 4

    Сюжет: трое токийских бездомных — алкоголик Джун, бродяга Хана и юная беспризорница Миюки — накануне Рождества находят в мусорном контейнере новорождённую девочку. Современные волхвы решают вернуть младенца родителям, что приводит к множеству невероятных приключений — весёлых, опасных, странных. Завершается квест трогательно и волшебно — под Рождество иначе и быть не может!

    Полнометражка 2003 года, созданная известным сценаристом и режиссёром Сатоси Коном («Актриса тысячелетия», «Паприка») заслуженно считается самым знаменитым рождественским аниме. Невзирая на драматичный сюжет и немного грустную атмосферу, это идеальный семейный фильм для рождественских праздников. Не зря в нём столько аллюзий на христианство.

    Особое рождественское настроение, желание праздника, неожиданных чудес, теплоты и доброты — всего этого в фильме достаточно. Хотя мы видим негламурный Токио — с помойками, грязными подворотнями и бытом бомжей, — общее впечатление складывается удивительно тёплое. И, то, что действие разворачивается на пустых и заснеженных улицах, делает это тепло по-настоящему сказочным.

    Девушки в последнем путешествии (Shoujo Shuumatsu Ryokou)

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть? 5

    Сюжет: из-за войны цивилизация погибла. По заснеженному миру среди обломков городских зданий и техники путешествуют две девушки Тито и Юри, которые на гусеничном мотоцикле Kettenkraftrad собирают полезные предметы и продукты. А ещё они мечтают найти дорогу на верхний уровень города, куда ведут огромные башни, пробивающие облака. Возможно, там спасение?

    Постапокалипсис в мире вечной зимы. На первый взгляд это что-то мрачное и безнадёжное. Однако сериал на удивление добрый и уютный. Две милые и забавные героини даже борьбу за жизнь ведут в сказочных и комфортных условиях, где на пути постоянно попадаются припасы и укрытия. Люди и роботы тоже всегда готовы помочь девушкам в трудную минуту. Атмосфера сериала очень зимняя — меланхоличная, созерцательная, с лёгким налетом сюрреализма. Она вызывает щемящее чувство ностальгии — по чему угодно. Этому способствует и несколько условный видеоряд, и музыкальное сопровождение. Если хочется умеренно погрустить по минувшему, но с надеждой на лучшее будущее — этот философский сериал то, что доктор прописал.

    Лагерь на свежем воздухе (Yuru Camp)

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть? 6

    Сюжет: невозмутимая школьница Сима Рин обожает ходить в походы, причём в одиночестве и в холодную погоду (так людей меньше!). Однажды в начале зимы она отправляется полюбоваться горой Фудзи. Как назло, к Рин цепляется другая девочка, удивительная неумеха Кагамихара Надэсико, которая только начинает постигать удовольствие путешествий на природу. Компания ещё больше разрастается, когда к ней присоединяются ещё три школьницы — в общем, об уединении Рин приходится забыть!

    Эта объёмная франшиза (в ней вышло уже три сериала и полнометражка, в следующем году появится ещё один сериал) с немудрёным сюжетом неожиданно стала эталоном анимешного хюгге-настроения.

    Hygge — пришедший из Скандинавии термин, который обозначает уютное чувство удовлетворения жизнью здесь и сейчас.
    Ночь у горящего камина, когда за окном ветер и снег. Чашка горячего какао промозглым вечером. Закуска и стакан глинтвейна, вечер с приятными сердцу собеседниками. Любимая книга или аниме перед сном. Общее ощущение безопасности и благополучия. Кавай через край! Всё это и есть хюгге.

    Пятеро милых героинь «Лагеря» сполна наслаждаются маленькими радостями отдыха на природе. Учатся ставить палатку и разжигать костер, покупают туристическое снаряжение и тёплую одежду, запасаются вкусностями, которыми так здорово угощаться с теми, кто дорог твоему сердцу. Обретают настоящую дружбу.

    Поскольку большая часть событий разворачивается в холодных горных лесах префектуры Яманаси (это регион Тюбу, известный снежными зимами), «Лагерь» становится просто идеальным зимним аниме. Девочки кутаются в огромные куртки, чтобы согреться, ютятся вокруг костра холодной ночью, едят много горячей пищи. И беседуют о разных милых вещах. При просмотре так и тянет закутаться потеплее и наслаждаться вкусняшками вместе с героинями. Сплошной позитив! Хюгге! Что ещё нужно зимним вечером?

    А также: Отдельные эпизоды сериалов и франшиз

    Тетрадь дружбы Нацумэ: Однажды зимним днём (Natsume Yuujinchou: Itsuka Yuki no Hi ni)

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть? 7

    OVA 2014 года из знаменитого цикла о мальчике Нацумэ Такаси, который видит призраков и духов. В серии Такаси отправляется на прогулку, чтобы полюбоваться первым снегом. Наслаждаясь падающими снежинками, он встречает снеговика-ёкая, который ищет что-нибудь тёплое и сверкающее. Такаси решает помочь в поисках… Типичная для франшизы милая и трогательная история, создающая уютное настроение.

    Мастер муси (Mushishi)

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть? 8

    В этой объёмной франшизе о спокойном парне по имени Гинко, бродящем по Японии периода Эдо и укрощающем природных духов муси, много серий, действие в которых разворачивается зимой. Например, третий эпизод в первого сезона или третий и десятый эпизоды в второго. Зимние пейзажи в «Мастере муси» суровы, но прекрасны, как и вся природа Японии XIX века, ещё не тронутая цивилизацией. В этом аниме есть потрясающие сцены, где леса и горы превращаются в мир ослепительно мерцающей белизны. Следы на снегу, голые деревья и горные пики создают особую атмосферу, которая вводит зрителя в своеобразный транс и запоминается надолго.

    Невеста чародея (Mahou Tsukai no Yome)

    Аниме зимнего настроения: что стоит посмотреть? 9

    Во франшизе о девушке Хатори Чисэ, которая стала рабыней, а затем и невестой загадочного волшебника по имени Элиас Айнсворт, персонажи не раз оказываются во власти зимы. Особенно запоминается 16-й эпизод первого сезона, где герои встречают богиню зимы Морриган. В серии много снега и магии, поданных с завораживающей эстетикой, типичной для этого аниме.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Что смотрит МирФ. Выпуск #6: карантинный 12
    Что смотрит МирФ. Выпуск #6: карантинный
    Смерть ей к лицу 3
    Смерть ей к лицу
    Какое аниме выйдет в 2023 году: новинки 2
    Какое аниме выйдет в 2023 году: новинки

    Статьи

    «Доктор Кто: Звёздный зверь». Возвращение старых знакомых
    0
    18398
    «Доктор Кто: Звёздный зверь». Возвращение старых знакомых

    Скромное празднование, милые злодеи и тонна ностальгии

    Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история». Мрачные тайны великой империи
    0
    31834
    Ребекка Куанг «Вавилон. Сокрытая история». Мрачные тайны великой империи

    Лингвистическое фэнтези на злободневные темы

    «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла 1
    0
    67464
    «Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах». Подростковая антиутопия выросла

    Запоздавший приквел о молодости главного злодея двенадцати дистриктов

    «Проклятые» фильмы. Смерть и мистика на съёмках 10
    0
    83948
    «Проклятые» фильмы. Смерть и мистика на съёмках

    Почему считают проклятым «Полтергейст», кто виноват в гибели Брэндона Ли и какой сценарий якобы отправил на тот свет добрую половину американских комиков.

    Проект «Элита»: настольная битва в реальном времени 5
    0
    126800
    Проект «Элита»: настольная битва в реальном времени

    Оригинальный и азартный шутер подарит море острых ощущений, но рискует быстро приесться.

    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах 1
    0
    179393
    «Смешарики. Мультивселенная». Комикс о самых круглых мирах

    Жанровые эксперименты к юбилею франшизы

    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории
    0
    279989
    Художник Руди Сисванто: милые звери, яркие характеры и добрые истории

    Беседа с художником о работе в развивающейся стране и о том, как черпать вдохновение даже из кучи мусора.

    Брендон Сандерсон «Рифматист». Приключения в магической Академии
    0
    232249
    Брендон Сандерсон «Рифматист». Приключения в магической Академии

    Юношеское фэнтези с оригинальной магией и неглупыми героями

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить