Что смотрим в кино в сентябре 2021? «Дюна», Веном, самураи

Обычно сентябрь — тихий месяц для кино. Но в этом году на него выпали премьеры сразу нескольких громких фильмов от ярчайших авторов современности. Дени Вильнёв выпускает долгожданную экранизацию «Дюны», Энди Серкис берётся за «Венома», Джеймс Ван исследует ночные кошмары, Кирилл Серебренников насылает на Россию грипп, а культовый японский экстремал Сион Соно превращает Николаса Кейджа в постапокалиптического самурая.

Дюна

Dune: Part One

Когда? 16 сентября.

Что? Эпическая фантастика по роману Фрэнка Герберта.

О чём? В далёком будущем человечество освоило сверхсветовые полёты и значительно увеличило продолжительность жизни. Правда, доступны эти достижения лишь тем, кто владеет бесценной субстанцией под названием меланж — уникальным ресурсом с планеты Арракис, которую в просторечье именуют Дюной. Новый правитель Арракиса, герцог Лето Атрейдес, принимает это назначение с тревогой: Дюна полна опасностей, а политические соперники герцога вот-вот нанесут удар. Уже скоро судьба Атрейдесов и всей планеты обрушится на плечи наследника престола, гордого юноши Пола…

Чего ждать? Самый амбициозный и зрелищный фильм года. Долгое время «Дюна» сопротивлялась адекватной экранизации: киноверсии 1984 года не хватило хронометража, телеадаптации — бюджета. Уж слишком грандиозный мир придумал писатель Фрэнк Герберт, слишком там много сюжетных линий и персонажей, политических интриг и религиозно-философских концепций. Но режиссёр Дени Вильнёв («Бегущий по лезвию 2049») трудностей не боится. К первоисточнику он подошёл максимально обстоятельно и разбил сюжет на два полнометражных фильма. Правда, появление сиквела целиком зависит от успехов первой «Дюны».

И, судя по отзывам, этот успех не гарантирован. Несмотря на участие звёзд первой величины, от Тимоти Шаламе до Дэйва Батисты и Джейсона Момоа, «Дюна» совсем не похожа на обычные фантастические блокбастеры. Это мрачное, неторопливое путешествие по завораживающему и пугающему инопланетному миру. Вильнёв скорее знакомит зрителей с диковинной вселенной Арракиса и расставляет персонажей по шахматной доске сюжета, а настоящая игра ещё впереди.

Тем, кто к этому не готов, лучше заранее ознакомится с романом, чтобы не увязнуть в песках истории. Однако подготовленной публике «Дюна» подарит совершенно незабываемый опыт. Первые зрители фильма называют его одним из главных кинопроизведений эпохи — феноменом уровня «Игры престолов» и «Властелина колец».

Веном 2

Venom: Let There Be Carnage

Когда? 30 сентября.

Что? Супергеройский боевик с элементами хоррора.

О чём? Журналист Эдди Брок потихоньку свыкается с тем, что в его теле поселился кровожадный инопланетный паразит Веном. Способности симбионта помогают герою бороться с преступностью, но с каждым днём ему всё сложнее сдерживать жестокость своего «соседа». А вот у маньяка Клетуса Кэссиди таких проблем нет: познакомившись с Эдди и отведав его крови, убийца с радостью принимает в себя чужеродную ДНК. Теперь психопат называет себя Карнаж и, вырвавшись из тюрьмы, начинает безжалостную резню.

Чего ждать? Весёлый и одновременно жуткий кинокомикс про одного из любимейших антигероев Marvel. Впрочем, «Веном» (пока что?) никак не связан с циклом Кевина Файги о Мстителях. Сюжет разворачивается в собственной параллельной вселенной, которую компания Sony строит вокруг персонажей из мира Человека-паука. Предыдущий фильм про зубастого паразита был разгромлен критиками, но неожиданно хорошо прошёл в прокате — особенно среди поклонников Тома Харди в роли Эдди/Венома.

Руководство Sony сделало нужные выводы. В сиквеле Харди выступает ещё и как продюсер, а также соавтор сюжета. А режиссёрское кресло занял Энди Серкис — один из ведущих специалистов Голливуда по графике и захвату движения. Именно Серкис в своё время вдохнул жизнь в компьютерного Голлума из «Властелина колец» и гениального шимпанзе Цезаря в трилогии «Планета обезьян». Хочется верить, что и беспощадные симбионты в его руках станут не сгустком злых пикселей, а по-настоящему яркими и харизматичными персонажами.

Шан-Чи и легенда десяти колец

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Когда? 2 сентября.

Что? Комикс-боевик в азиатском стиле, часть киновселенной Marvel.

О чём? Издревле по Земле ходили легенды о непобедимом воине Сюй Вэньву. Его убийцы незримо направляли ход истории, а десять волшебных колец, по слухам, даровали ему бессмертие. Но однажды Вэньву встретил красавицу, которая укротила его буйный нрав: они удалились от мира, остепенились, завели детей. Увы, семью постигла ужасная трагедия — и Шан-Чи, юный наследник Вэньву, бежал от сурового отца в Америку. Однако рано или поздно ему придётся столкнуться со своим прошлым и бросить вызов тому, кто повергал в пепел целые армии…

Чего ждать? С одной стороны, все обязательные для Marvel элементы на месте: несложный сюжет, обилие шуток в диалогах, перегруженная графикой кульминация и пара-тройка отсылок к другим фильмам про Мстителей. Но в то же время «Шан-Чи» привносит в супергеройскую формулу ряд интересных новшеств, подсмотренных у китайских боевиков-уся.

Во-первых, здесь на редкость зрелищный экшен. Фильм стал одной из последних работ выдающегося хореографа Брэда Аллана (франшиза Kingsman), а мастерство исполнителей часто подчёркивается долгими и затейливыми пролётами камеры. Во-вторых, история Шан-Чи и его семьи показана весьма обстоятельно и небанально. Героев подчас ведут совсем негероические мотивы, а главный злодей — классический антагонист Marvel, известный фанатам как Мандарин, — обаятелен и человечен. Впрочем, стоило ли ждать иного от персонажа, сыгранного легендой азиатского кино Тони Люном («Герой», «Битва у Красной скалы»)?

Наш обзор «Шан-Чи и легенда десяти колец»: лучше бы мастер был пьяный! Если вам нужны только трюки и шутки — вам сюда. Если сюжет без штампов и раскрытые персонажи — проходите мимо.

Злое

Malignant

Когда? 9 сентября.

Что? Мистический хоррор от режиссёра «Заклятия».

О чём? Девушка Мэддисон давно потеряла сон. В ночных кошмарах ей является маньяк, который безжалостно кромсает людей, — а наутро Мэдди узнаёт, что убийства произошли на самом деле! В поисках ответов героиня погружается в воспоминания детства, но один за другим свидетели её прошлого попадают под нож убийцы. Что же связывает Мэддисон и её мучителя «Гэбриела»? И кто он — плод детского воображения или опасный демон?

Чего ждать? Новый фильм ужасов от современного мастера жанра Джеймса Вана. Создатель «Пилы», «Астрала» и «Заклятия» уже не раз доказывал, что умеет пугать зрителей не только скримерами, но также ловкими поворотами сюжета и стильной режиссурой. На этот раз он обращается к традициям 1970-х: «Злое» воспроизводит яркие краски итальянских хорроров-джалло, параноидальную атмосферу триллеров Брайана де Пальмы («Кэрри») и хитроумные спецэффекты Дэвида Кроненберга («Видеодром»).

Есть лишь одна проблема. Ван смешал в «Злом» столько разных стилей и сюжетных элементов — ужасы и мелодраму, мистику и психологию, технику и дьявольщину, — что они никак не складываются в одну внятную историю. Часто непонятно, насколько серьёзно фильм относится к себе и чего ждёт от зрителей — страха или смеха. Впрочем, кое в чём публика единодушна: «Гэбриел» с его жутким голосом и дёргаными движениями — один из самых запоминающихся экранных монстров за последние годы.

Петровы в гриппе

Когда? 9 сентября.

Что? Сюрреалистическая драма по роману Алексея Сальникова.

О чём? Это история про Петрова, который болеет гриппом и всё никак не закончит свой комикс об инопланетянах. И про жену Петрова, которая, возможно, убивает людей средь бела дня. И про Аида, друга Петрова, который разъезжает по ночному городу на катафалке. И про писателя, который по-товарищески просит Петрова помочь ему уйти из жизни. И про труп, который ожил и сбежал из гроба. И про время, которое всё идёт, но каждый новый год возвращается на круги своя. И про пассажиров синего троллейбуса, что ждут прибытия инопланетян — а те, конечно, обязательно прилетят и всех нас спасут.

Чего ждать? Пожалуй, главный российский арт-фильм сезона — нетривиальный, непредсказуемый, часто пугающий и в то же время очень смешной. Кирилл Серебренников («Изображая жертву», «Лето») не в первый раз замахивается на то, чтобы показать мир, вышедший из границ реальности. Вроде бы его кадр полон бытовых деталей и узнаваемых примет времени, но вдруг по стене скользнёт нарисованная летающая тарелка, дом обернётся картонным макетом, а у тихой библиотекарши обнаружатся боевые навыки на зависть Чёрной Вдове.

Это фильм, где фантазии, сны и воспоминания часто невозможно отличить от настоящей жизни — мало ли в ней чудес! Конечно, чудеса эти довольно мрачные, и кто-то наверняка поспешит обвинить режиссёра в русофобии и «чернухе». Но, как ни странно, жестокая вселенная «Петровых» лишь усиливает симпатию Серебренникова к своим героям. Даже из самых нереальных ситуаций он высекает искренние, знакомые любому зрителю эмоции.

Узники страны призраков

Prisoners of the Ghostland

Когда? 16 сентября (кино), 17 сентября (онлайн).

Что? Постапокалиптический вестерн с Николасом Кейджем.

О чём? В Самурай-таун пришла беда. У губернатора города похитили любимую внучку, и на её поиски он снаряжает Героя — сорвиголову, который пару лет назад попался при ограблении банка. Для пущей мотивации губернатор прикрепляет к паху своего посланника бомбу: если через пять дней девушка не вернётся в целости и сохранности, грянет взрыв. Во имя будущего и собственных яиц Герой отправляется в радиоактивную пустошь «Страны призраков», где кишат бандиты, зомби и мутанты.

Чего ждать? Сумасшедший боевик на стыке Востока и Запада. Самураи сражаются с ковбоями, постапокалипсис перетекает в мюзикл, а трэш и угар оттеняют вполне серьёзные размышления о последствиях ядерной катастрофы. То, что в главной роли здесь Николас Кейдж, кажется само собой разумеющимся, — но на этот раз он и режиссёра нашёл себе под стать. «Узников» поставил Сион Соно, японский экстремал и провокатор, снискавший культовую славу своими психосексуальными триллерами. Хорошее ли это кино? Чёрт его знает. Но выдумки и дерзости ему не занимать.

Ночные тетради

Nightbooks

Когда? 15 сентября (Netflix).

Что? Тёмное фэнтези для детей.

О чём? Мальчик Алекс всегда любил придумывать страшные сказки. И как-то раз сам оказался в одной из них: его похитила настоящая ведьма! Чтобы уберечь себя от гнева вздорной колдуньи, Алекс пообещал каждую ночь придумывать для неё всё новые истории. Выгадав немного времени, парнишка исследует ведьмин дом и неожиданно встречает девочку-служанку Ясмин. Вместе они решают любой ценой сбежать из плена.

Чего ждать? В меру стильный и страшный фильм по мотивам детской книги Дж. А. Уайта. Первоисточник вышел ещё в 2018 году и обрёл немало поклонников, которые хвалят роман за привлекательных героев и мрачное настроение в духе «Коралины» Нила Геймана. Похоже, в экранизации текст решили не смягчать. Трейлер полон диковинных существ и декораций, актриса Кристен Риттер («Джессика Джонс») выглядит одновременно забавно и жутко, а сами съёмки прошли под присмотром легендарного хоррор-продюсера Сэма Рэйми («Зловещие мертвецы»).

Дом на другой стороне

The Night House

Когда? 9 сентября.

Что? Паранормальный детектив от продюсера «Константина».

О чём? Брак Оуэна и Бет давно идёт под откос. Она страдает от депрессии, он — от лунатизма, и даже изящный особняк на берегу озера не приносит супругам покоя. Когда Оуэн кончает с собой, безутешная вдова пытается узнать причину его поступка и вскоре обнаруживает фотографии незнакомых женщин, книги по оккультизму и загадочные артефакты. А главное — дом на другой стороне озера, полностью идентичный их собственному. Похоже, муж скрывал от Бет целую параллельную жизнь…

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=Iww_ikGKptI

Чего ждать? Печальный и атмосферный мистический детектив. Пожалуй, он даже лучше работает как драма, нежели как ужасы: режиссёр Дэвид Брукнер («Ритуал») чересчур полагается на скримеры, а развязка интриги многим наверняка покажется надуманной. Зато, когда вперёд выходит главная героиня в исполнении Ребекки Холл («Престиж»), фильм превращается в мощную, эмоционально точную хронику потери любимого человека. Бет раздирают беспомощность и одиночество, а оглушающая пустота дома пугает зрителей сильнее всяких призраков.

Чужая Земля

Tides / The Colony

Когда? 2 сентября.

Что? Европейский постапокалиптический триллер.

О чём? Климатический кризис едва не погубил человечество. Спасаясь от эпидемий и войн, самые богатые и влиятельные люди Земли бежали на далёкую планету Кеплер-209. Но и там не нашли спасения: спустя пару поколений колонистов поразил вирус бесплодия. Решено возвращаться назад — но как изменилась Земля за это время? И примут ли «возвращенцев» те, кого они столько лет назад бросили на произвол судьбы?

Чего ждать? Недорогая, но очень красивая евро-фантастика с Норой Арнезедер («Армия мертвецов») и Иэном Гленом («Игра престолов») на главных ролях. Впрочем, ярчайшей звездой фильма по праву можно назвать Ваттовое море — мелководное побережье Германии, чьи сюрреалистические пейзажи живописуют Землю будущего. Изображение постоянно подёрнуто влажной дымкой, а золотые лучи солнца отражаются в мокром песке.

К сожалению, увлёкшись эффектной картинкой, авторы так толком и не позаботились о сценарии: многим зрителям показалось, что история затянута и почти не реализует потенциал своего необычного сеттинга.

И ещё несколько малых, но любопытных премьер:

Демоник (23 сентября) — попытка Нила Бломкампа снять одновременно мистический хоррор и фантастический триллер в духе «Начала».

Клаустрофобы 2: Лига выживших (23 сентября) — глуповатое, но зрелищное продолжение хоррор-хита про тайное общество, которое заманивает людей в смертельно опасные ловушки.

Яблоки (4 сентября в кино, 30 сентября онлайн) — фестивальный хит 2020 года, греческая трагикомедия о поисках себя в мире, поражённом вирусом амнезии.

My Little Pony: Новое поколение (22 сентября в кино, 24 сентября на Netflix) — полнометражный старт пятого поколения популярной мульт-франшизы, теперь в 3D и с новым составом героев.