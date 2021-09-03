3 сентября на Венецианском кинофестивале состоялась долгожданная премьера «Дюны» — эпической фантастики Дени Вильнёва по роману Фрэнка Герберта. Первые зрители встретили картину семиминутными овациями… и весьма смешанными отзывами.

Пожалуй, иначе и быть не могло. Сложный, под завязку набитый политикой, религией и психологией роман Герберта по праву считается чрезвычайно трудным для адаптации. Проект не давался ни Алехандро Ходоровски, ни Ридли Скотту, а версию 1984 года за авторством Дэвида Линча разругали за излишне вольное обращение с текстом. А вот Дени Вильнев, наоборот, решил перенести вселенную Герберта на экран максимально точно и подробно. Что, судя по отзывам, принесло фильму как успех, так и проблемы.

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В абсолютном большинстве рецензий отмечается выдающаяся работа художников и операторов. Мир планеты Арракис, за которую ведут битву несколько влиятельных семейств, воссоздан на экране с невероятным размахом и внимание к деталям. Он одновременно очаровательный, убедительный и странный — в общем, совершенно внеземной.

Кажется, будто создатели реально отправились на другой конец галактики и сняли то, что там происходит. Стивен Вайнтрауб, Collider

Многие также отмечают, что по-настоящему «Дюна» раскрывается лишь на больших экранах и что режиссёр неспроста высказывался против одновременной премьеры в кинотеатрах и на стриминг-сервисе HBO Max.

Это запредельно величественный фильм «Думаете, он вас сразит? На самом деле всё будет в десять раз мощнее. Должно быть, так себя чувствовали те, кто в 1968 году впервые увидел «2001 год: Космическая одиссея». Джошуа Ротколф, Empire

Однако зрителям стоит заранее подготовиться к тому, что «Дюна» потребует некоторой подготовки к просмотру. Это неторопливая история, в которой мало событий и много информации — о мире и враждующих фракциях, о персонажах и истории вселенной. Так что критики советуют заранее ознакомится с первоисточником, чтобы не заплутать в хитросплетениях лора.

А также, чтобы держать в уме то, что происходит за рамками фильма. Ведь «Дюна» адаптирует лишь первую половину романа Герберта, и некоторых критиков такая «незавершённость» откровенно разочаровала.

Многое из того, что мы видим, кажется лишь прологом к более захватывающей будущей истории. Это скучная «домашняя работа», после которой уже начнётся по-настоящему увлекательное кино. Дэвид Руни, The Hollywood Reporter

Концентрация сюжетных линий и персонажей здесь настолько высока, что многие из них в первом фильме промелькивают перед глазами, так толком и не успевая раскрыться. Особенно это касается девушки-фремена Чани, героини Зендеи, которой в сиквеле уже обещана более значимая роль. Но пока что история не вырисовывается:

«Дюна» получает пять баллов за проработку мира, но лишь два с половиной — за повествование Оуэн Глейберман, Variety

Впрочем, даже те, кому фильм не понравился, не могут отрицать его амбициозности и оригинальности, особенно на общем фоне «безопасных» студийных блокбастеров. Работа Вильнёва заслужила сравнения с великими киноэпосами прошлого, вроде «Лоуренса Аравийского» и «Властелина колец». Аарон Кауч из The Hollywood Reporter не стесняется громких слов:

Такое кино выходит лишь раз в поколение.

Остаётся лишь надеяться, что прокат пройдет успешно и режиссёр получит шанс завершить своё видение.