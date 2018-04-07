Арт: найдёте все отсылки к произведениям Кинга на этой картине?

Мистическая вселенная Стивена Кинга — это удивительные параллельные миры, в которых путешествуют герои, злодеи, пришельцы и монстры из произведений Короля Ужаса. Они редко пересекаются в отдельных романах, но некоторых событиях пути разных персонажей всё же сходятся воедино. Ярче всего это показано в фэнтезийном эпосе «Тёмная башня», но даже там встречаются далеко не все ключевые герои романов Кинга.

А вот американский художник Джордан Монселл изобразил эпическое полотно, в котором он собрал 170 персонажей, отсылок и «пасхалок» к произведениям Короля Ужаса. Больше всего работа напоминает картины мастера сюрреализма Иеронима Босха. На первый взгляд легко угадываются клоун Пеннивайз, автомобиль «Кристина», кот-мертвец из «Кладбища домашних животных» и многие другие.

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Кот-редактор
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