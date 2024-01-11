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    Брендон Сандерсон «Вы — чародей: Пособие по выживанию в средневековой Англии». Тяжкая жизнь плута

    11 января 2024
    Борис Невский
    11.01.2024
    9414
    2 минуты на чтение
    #Брендон Сандерсон #рецензии на книги

    Молодой мужчина оказывается в Англии раннего Средневековья, причём потеряв память. Точнее, он помнит, что пришёл из будущего, знает многие его реалии, но вот о том, как он попал сюда, в прошлое, и кто он вообще такой, не знает ничего. Он полицейский? Преступник? Невинная жертва? Он за кем-то охотится или сам стал мишенью? А вдруг понять ситуацию помогут полусожжённые страницы пособия для начинающего чародея? О боже, не может быть, кажется, здесь действительно существует магия!

    Брендон Сандерсон «Вы — чародей: Пособие по выживанию в средневековой Англии». Тяжкая жизнь плута

    Brandon Sanderson

    The Frugal Wizard’s Handbook for Surviving Medieval England

    Роман

    Выход оригинала: 2023

    Жанр: приключенческое технофэнтези

    Художник: Стив Аргайл

    Переводчик: Г. Корчагин

    Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2023

    Серия: «Звёзды новой фэнтези»

    Возрастной рейтинг: 16+

    400 с., 4000 экз.

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    При чтении романа Брендона Сандерсона «Вы — чародей» матёрого поклонника фантастики буквально захлёстывает волна ностальгии. Ведь практически с первых же страниц сразу же вспоминается классика жанра — от знаменитого «Патруля времени» до почти забытого ныне «Чародея поневоле». В таком авторском подходе есть как плюсы, так и минусы.

    Плюс — книгу очень легко читать. Невзирая на фрагментарность воспоминаний героя и его (а с учётом повествования от первого лица — и читателя) первоначальную дезориентированность, на ум сразу же приходит масса историй о путешественниках во времени. К тому же автор не слишком заморачивается с детализацией антуража — тем более что довольно быстро становится понятно: безымянный поначалу герой попал вовсе не в наше прошлое, а в его параллельное отражение.

    В общем, перед нами симпатичная, но довольно простая авантюрная фантастика с элементами фэнтези — приключайся вместе с героем (ведь кроме того, он довольно иронично комментирует происходящее) и не забивай себе голову серьёзными проблемами. Получай удовольствие!

    Однако здесь таится и минус — ностальгия ностальгией, но от такого маститого писателя поневоле ждёшь более толковой истории. Всё-таки роман довольно долго выглядит совсем уж бездумным пустячком. Хорошо написанным, этого не отнимешь, но совершенно беззубым — для какого нибудь МТА отлично, но для автора уровня Сандерсона мелковато.

    Впрочем, ближе к финалу понимаешь, что не всё так просто.

    Конечно, роман всё равно остаётся в первую очередь качественным развлечением. Однако некоторая глубина в нём всё же появляется, даже что-то похожее на многослойность. Отчасти тому способствуют вставки между главами — отрывки из упомянутого в названии «пособия по выживанию». Эти отрывки отыгрывают сразу несколько ролей. Тут и пародия на всякие маркетинговые буклеты с их лицемерием и попыткой зашибить деньгу, ловко обмишурив доверчивого клиента. И юмористический взгляд на будущее человечества, которое, обретя способность путешествовать в параллельные миры, не придумало ничего лучшего, чем использовать их как товар для богатеньких мажоров, желающих оторваться (зачастую весьма брутально). Поэтому временами юмор начинает изрядно горчить.

    Кроме того, главный герой оказывается далеко не так прост, как кажется вначале, и его взаимоотношения с окружающим миром в прошлом и сейчас неоднозначны. Да и мир, где он оказался, имеет довольно глубокое двойное дно, причём, возможно, не одно. Правда, и окружение героя, и подробности его среды обитания поданы слишком уж вскользь. Потому очень даже жаль, что «Вы — чародей» заявлен как одиночный роман. Ведь здесь явно есть где развернуться!

    Впрочем, вероятно, Сандерсон когда нибудь вновь заглянет в этот сеттинг. Хотя роман сюжетно закончен, история получилась симпатичная, и при желании из неё вполне можно вырастить нечто большее.

    Итог: хорошо написанная и увлекательная авантюра в духе классической фантастики середины прошлого века. Если хочется просто получить удовольствие, лихорадочно перелистывая страницы, — самое оно!

    Секретный проект

    Во время ковидного безумия Сандерсон написал четыре небольших романа, входящих в «секретный проект». Так он называется, потому что писатель ранее не планировал эти книги. У него просто валялись какие-то необязательные наброски, которые он воплотил в жизнь исключительно из-за того, что неожиданно появилось свободное время. Причём три романа, хоть они и не связаны сюжетно, формально входят в космерскую серию — «Локон с Изумрудного моря», Yumi and the Nightmare Painter и Sunlit Man. А вот «Вы — чародей» совершенно не привязан к каким-либо прежним сериям писателя.

    Я мужчина, среднего роста и мускулистого телосложения. На мне прочные шнурованные ботинки, долгополая туника, поверх нее коричневая котта, а поверх котты яркий плащ. Так что опасность простудиться мне в ближайшее время не грозит.

    А что под туникой?.. Синие джинсы! Туника, котта, старинного кроя плащ — и джинсы! Не странно ли?

    О черт!.. Что же получается, я косплеер? И почему я смог вспомнить это слово, но не собственное имя?

    Брендон Сандерсон «Вы — чародей: Пособие по выживанию в средневековой Англии». Тяжкая жизнь плута
    Стоит ли читать?
    Если вам нравится фантастика в классическом духе — обязательно.
    Удачно
    сюжет
    герой
    юмористические вставки
    ностальгичность
    Неудачно
    фрагментарность мира
    старомодность
    8
    Оценка
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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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