Что почитать у Лю Цысиня, кроме «Задачи трёх тел»

Роман «Задача трех тел», ставший началом трилогии «Воспоминания о прошлом Земли», обеспечил китайскому фантасту Лю Цысиню популярность во всем мире и по праву считается его самой известной работой. После того, как книга стала международным бестселлером, за пределами Поднебесной начали издаваться и другие книги Лю Цысиня — ведь творчество писателя не ограничивается лишь одним циклом. О других произведениях китайского фантаста, выпущенных на русском языке, рассказывает Галина Бельтюкова.

«О муравьях и динозаврах»

Эту остроумную и поучительную повесть Лю Цысинь написал еще в 2004 году, но впоследствии расширил и переработал в роман. Её действие происходит 145 миллионов лет назад, в Меловом периоде, а рассказ ведётся о том, как две могучие империи, муравьев и динозавров, сотрудничают и добиваются успехов, несмотря на различия. Но сможет ли хрупкий союз устоять перед лицом межвидовой ненависти?

Спойлер: не сможет. Войны будут сменяться перемириями и новыми войнами, пока обе цивилизации в конце концов не окажутся на грани гибели. И, тем не менее, надежда остается до последнего. Простота изложения скрывает глубокие философские вопросы, но книга оставляет простор для размышления, а не навязывает читателю готовые ответы.

«Блуждающая Земля»

Заглавная повесть сборника «Блуждающая Земля», вышедшая в 2000 году, была одной из первых публикаций, привлекших внимание к молодому автору. Она до сих пор считается одной из лучших работ Цысиня, а экранизация 2019 года стала первым фантастическим блокбастером в Китае и одним из самых кассовых фильмов в том году.

Герои повести сталкиваются с неожиданным вызовом: ученые выясняют, что Солнце в скором времени станет сверхновой и уничтожит Солнечную систему. Ради спасения планеты человечество объединяется, чтобы реализовать амбициозный план: построить гигантские двигатели, которые сдвинут Землю с орбиты и отправят к Проксиме Центавра. Но у этой задумки есть своя цена: двигатели ускоряют глобальное потепление, уничтожая окружающую среду и вызывая глобальные катастрофы. Люди разделяются на сторонников проекта и его противников — последние предлагают построить звездолеты, способные перенести выживших на другие планеты. Конфликт касается и главного героя, когда он узнает, что его жена присоединилась к радикальной фракции, которая планирует поднять восстание и остановить двигатели.

«Удержать небо»

Этот сборник напоминает о том, что поначалу Цысинь был известен читателям в первую очередь как автор рассказов, а не крупной прозы. Одиннадцать историй из разных периодов творчества хорошо показывают умение писателя работать с малой формой, создавая незабываемые миры, где на равных действуют люди, инопланетяне, боги и технологии.

Многие из рассказов отражают любовь Лю Цысиня к искусству, необычную для автора «твёрдой» научной фантастики. В его историях между искусством и технологиями нет конфликта, а есть симбиоз: гигантское космическое зеркало излучает музыку, бог, вдохновленный земной поэзией, строит машину, способную написать все возможные стихи, а сверхкомпьютер сотворяет новые вселенные из ничего. Пожалуй, «Удержать небо» — лучший способ по-настоящему познакомиться с фантазией китайского автора.

«Эпоха сверхновой»

В этом романе перед человечеством тоже встает неожиданная проблема: недалеко от Солнечной системы вспыхивает сверхновая, и Земля подвергается выбросу радиации. Она действует избирательно, фатально влияя только на взрослых — и это означает, что через несколько месяцев на планете останутся одни дети. Человечеству приходится в кратчайшие сроки запустить программы для подготовки детей к самостоятельной жизни, но, конечно, всё идет совсем не так, как запланировано.

Когда неизбежное наконец происходит, ситуация начинает напоминать то ли праздник непослушания, то ли «Повелителя мух»: дети, предоставленные сами себе, начинают повторять ошибки взрослых. Они всего лишь хотят играть друг с другом — но шуточная войнушка очень быстро становится реальной войной.

«Шаровая молния»

Этот роман Цысинь написал перед «Задачей трех тел», и в нём есть некоторые параллели со знаменитым циклом, включая общих героев и похожие темы. Поэтому некоторые поклонники рассматривают «Шаровую молнию» как непрямой приквел к «Воспоминаниям о прошлом Земли». Но сюжет у книги вполне самостоятельный.

Главный герой романа — специалист по шаровым молниям. Он посвятил им жизнь неслучайно: его родители погибли от удара молнии. В конце концов, он обнаруживает, что это природное явление состоит из макроэлектронов, пребывающих в квантовом состоянии. Секретная группа ученых пытается создать на основе его исследований оружие, способное уничтожать целевые виды материи: дерево, камень или микропроцессоры. Но в процессе выясняется, что погибшие от шаровых молний на самом деле не умирают, а тоже переходят в квантовое состояние — и при некоторых условиях могут влиять на наш мир.