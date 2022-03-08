    11
    Книги | Обзоры книг
    #Ближний Восток #восточное фэнтези #детектив #стимпанк

    Ф. Джели Кларк «Хозяева джиннов». Каирский стимпанк

    8 марта 2022
    08.03.2022
    7995
    3 минуты на чтение
    #Ближний Восток #восточное фэнтези #детектив #стимпанк

    Каир, 1912 год. Полвека прошло с тех пор, как суданский мистик, известный под прозвищем аль-Джахиз, открыл портал между измерениями, и теперь землю населяют магические существа. В Германии появляются гоблины, во Франции — феи; в Египте джинны работают в библиотеках, продают антиквариат, строят дворцы и, конечно, исполняют желания (зачастую после смерти загадавшего). Однажды по Каиру разносится ужасная весть: члены таинственного Братства аль-Джахиза убиты, и всё свидетельствует о том, что это сделал сам основатель, восставший из мёртвых. Расследовать происшествие отправляют агента Фатиму эль-Ша’арави — лучшего детектива Министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей…

    Ф. Джели Кларк «Хозяева джиннов». Каирский стимпанк

    Djèlí Clark
    A Master of Djinn
    Авторский сборник
    Жанр: ориентальное фэнтези, детективный стимпанк
    Выход оригинала: 2021
    Переводчик: А. Киселик
    Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022
    Серия: «Fanzon. Наш выбор»
    Возрастной рейтинг: 16+
    608 с., 3000 экз.
    Похоже на:
    Шеннон А. Чакраборти, Дэвабадская трилогия
    Алма Александер «Тайны Джин-Ши»

    «Хозяева джиннов» — это и ориентальное городское фэнтези, и экзотический детектив, и альтернативная история. Джели Кларк создал интересный и густонаселённый мир, где сказки «Тысячи и одной ночи» сплетаются с элементами стимпанка: шумный Каир становится пристанищем для почитателей Аллаха и служителей древних культов, людей и магов, ифритов и пепельных гулей, автоевнухов и четырёхруких механических ангелов с масками вместо лиц. Египет показан величайшей сверхдержавой, однако там, несмотря на технологический прогресс, всё ещё есть расовая сегрегация, недоверие к инакомыслящим, большой разрыв между бедными и богатыми.

    Стоит подчеркнуть феминистическую направленность книги. Ведущую партию здесь играет женщина: главная героиня Фатима эль-Ша’арави ведёт расследование, порой обращаясь за помощью к своей возлюбленной Сити, жрице богини Хатор, к каирской полиции и другим агентам Министерства. Фатима находит улики, опрашивает свидетелей, сражается с гулями, оказывается в самых неприглядных местах Каира, ищет общий язык с навязанной ей напарницей и совершает ошибки, как живой человек. Но её образу ощутимо не хватает глубины. Например, Фатима любит эпатировать публику, одеваясь в традиционно мужские английские костюмы, но о любви героини к пиджакам и галстукам автор рассказывает куда больше, чем о её внутреннем мире или прошлой жизни. При этом в романе много колоритных второстепенных персонажей, например служитель культа древнеегипетского бога Себека, мечтающий отомстить за смерть возлюбленной, и чопорный джинн, заведующий библиотекой Министерства, — и они зачастую выглядят поинтереснее главной героини. Впрочем, Кларк явно планирует выпустить продолжение — возможно, следующие книги Каирского цикла расскажут больше о прошлом Фатимы и других агентов Министерства, а их характеры будут раскрыты в них полнее.

    Феминистическая направленность не ограничивается образами героинь. Кларк упоминает египетское феминистическое сообщество и прекрасных и гневных древнеегипетских богинь, а также поднимает иные важные, сложные и актуальные темы: взаимоотношения полов, империализма, политических противостояний, прав человека… Все они так или иначе присутствуют в «Хозяевах джиннов», но едва ли способны скрыть общую поверхностность книги.

    Это, пожалуй, главная проблема текста — раскрытие героев и смысловая подоплёка принесены в жертву зрелищности. Проза Кларка динамична: здесь есть погони, перестрелки, сражения с гулями, осада Министерства, пробуждение огненных владык джиннов… Некоторым экшен-сценам позавидовали бы и фильмы Marvel. А вот детективная интрига простовата — опытный читатель угадает, кто скрывается под маской аль-Джахиза, ещё до финала. К тому же главный злодей кажется удручающе карикатурным: он словно сошёл со страниц однотипного фэнтези о тёмных властелинах, которое было популярно в конце прошлого века.

    Итог: динамичный экзотический детектив с необычным миром, где переплетаются современные технологии и древние восточные сказки. Однако главные герои, в отличие от ярких второстепенных персонажей, кажутся поверхностными, а интрига сильно проседает.

    Почти комплект

    В сборник, кроме романа «Хозяева джиннов», входят повесть «Дух трамвая 015» и рассказ «Мёртвый джинн в Каире», посвящённые прошлым расследованиям Министерства. Если бы в омнибус попал ещё один рассказ, The Angel of Khan el-Khalili, то он включал бы в себя абсолютно все произведения цикла.

    — Прошла целая вечность с тех пор, как мне приходилось говорить на этом языке смертных. Но я помню, что означает «свобода». Не быть связанным. Не быть скованным или заключённым. — Его лицо скривилось в нечто ужасное. — Но я не был связан, или скован, или заключён. Никто не лишал меня свободы. Я спал по собственному выбору. А ты меня разбудил, незваный, непрошенный, нежеланный — чтобы я исполнил твои хотелки. Ну что ж. Я исполню лишь одно твоё желание. Ты должен выбрать. Выбирай, как ты умрёшь.

    Ф. Джели Кларк «Хозяева джиннов». Каирский стимпанк
    Ф. Джели Кларк «Хозяева джиннов»
    Стоит ли читать?
    Если любите ориентальное фэнтези и динамичный экшен — вполне.
    Удачно
    интересный и необычный мир
    динамичность и зрелищность
    яркие второстепенные персонажи
    Неудачно
    прозрачная интрига
    отсутствие психологизма
    стереотипный антагонист
    7
    достойно

    Скачать бесплатно ознакомительный фрагмент книги:
    TXT, FB2, ePub, RTF, PDF
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    За что мы любим «Секретные материалы»
    За что мы любим «Секретные материалы»
    Макс Фрай «Отдай моё сердце»
    Макс Фрай «Отдай моё сердце»
    Как Миядзаки из 1
    Как Миядзаки изменил моё мнение об аниме

    Статьи

    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов»
    0
    106701
    Сериалы марта 2022-го: Halo, «Лунный рыцарь», спин-офф «Пацанов»

    А ещё комедийная супергероика, приключения в Египте начала XX века и французская хронофантастика.

    Свежие фантастические повести, на которые стоит обратить внимание
    0
    158184
    Свежие фантастические повести, на которые стоит обратить внимание

    Несколько советов для тех, кто любит короткие истории.

    Обзор Elex II. Так вот ты какая, восьмая «Готика»! 1
    0
    195814
    Обзор Elex II. Так вот ты какая, восьмая «Готика»!

    Можно часами расписывать недостатки, но у этой игры есть какое-то волшебное очарование.

    Питер Ньюман «Злость»
    0
    204219
    Питер Ньюман «Злость». Героиня, меч и коза (точнее, козлёнок)

    Ещё одно роуд-муви в антураже фэнтезийного постапокалипсиса — но со сменой протагониста.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го 10
    0
    300869
    Что почитать из фантастики? Книжные новинки марта 2022-го

    Фантастические книги первого месяца весны: от российских новинок до иллюстрированной энциклопедии World of Warcraft.

    Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева»
    0
    360877
    Джо Р. Лансдейл «Дорога мертвеца. Руками гнева». Герой вестерна против зомби и призраков

    Два отличных хоррор-сборника под одной обложкой.

    Обзор Shadow Warrior 3. DLC под видом сиквела 9
    0
    408865
    Обзор Shadow Warrior 3. DLC под видом сиквела

    Давненько мы не ругали игры

    Вспоминаем Resident Evil 4
    0
    583316
    Вспоминаем Resident Evil 4

    Леон, твоя президентская дочка в другой деревне!

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить