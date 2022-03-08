Ф. Джели Кларк «Хозяева джиннов»

Каир, 1912 год. Полвека прошло с тех пор, как суданский мистик, известный под прозвищем аль-Джахиз, открыл портал между измерениями, и теперь землю населяют магические существа. В Германии появляются гоблины, во Франции — феи; в Египте джинны работают в библиотеках, продают антиквариат, строят дворцы и, конечно, исполняют желания (зачастую после смерти загадавшего). Однажды по Каиру разносится ужасная весть: члены таинственного Братства аль-Джахиза убиты, и всё свидетельствует о том, что это сделал сам основатель, восставший из мёртвых. Расследовать происшествие отправляют агента Фатиму эль-Ша’арави — лучшего детектива Министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей…

Djèlí Clark

A Master of Djinn

Авторский сборник

Жанр: ориентальное фэнтези, детективный стимпанк

Выход оригинала: 2021

Переводчик: А. Киселик

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2022

Серия: «Fanzon. Наш выбор»

Возрастной рейтинг: 16+

608 с., 3000 экз.

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«Хозяева джиннов» — это и ориентальное городское фэнтези, и экзотический детектив, и альтернативная история. Джели Кларк создал интересный и густонаселённый мир, где сказки «Тысячи и одной ночи» сплетаются с элементами стимпанка: шумный Каир становится пристанищем для почитателей Аллаха и служителей древних культов, людей и магов, ифритов и пепельных гулей, автоевнухов и четырёхруких механических ангелов с масками вместо лиц. Египет показан величайшей сверхдержавой, однако там, несмотря на технологический прогресс, всё ещё есть расовая сегрегация, недоверие к инакомыслящим, большой разрыв между бедными и богатыми.

Стоит подчеркнуть феминистическую направленность книги. Ведущую партию здесь играет женщина: главная героиня Фатима эль-Ша’арави ведёт расследование, порой обращаясь за помощью к своей возлюбленной Сити, жрице богини Хатор, к каирской полиции и другим агентам Министерства. Фатима находит улики, опрашивает свидетелей, сражается с гулями, оказывается в самых неприглядных местах Каира, ищет общий язык с навязанной ей напарницей и совершает ошибки, как живой человек. Но её образу ощутимо не хватает глубины. Например, Фатима любит эпатировать публику, одеваясь в традиционно мужские английские костюмы, но о любви героини к пиджакам и галстукам автор рассказывает куда больше, чем о её внутреннем мире или прошлой жизни. При этом в романе много колоритных второстепенных персонажей, например служитель культа древнеегипетского бога Себека, мечтающий отомстить за смерть возлюбленной, и чопорный джинн, заведующий библиотекой Министерства, — и они зачастую выглядят поинтереснее главной героини. Впрочем, Кларк явно планирует выпустить продолжение — возможно, следующие книги Каирского цикла расскажут больше о прошлом Фатимы и других агентов Министерства, а их характеры будут раскрыты в них полнее.

Феминистическая направленность не ограничивается образами героинь. Кларк упоминает египетское феминистическое сообщество и прекрасных и гневных древнеегипетских богинь, а также поднимает иные важные, сложные и актуальные темы: взаимоотношения полов, империализма, политических противостояний, прав человека… Все они так или иначе присутствуют в «Хозяевах джиннов», но едва ли способны скрыть общую поверхностность книги.

Это, пожалуй, главная проблема текста — раскрытие героев и смысловая подоплёка принесены в жертву зрелищности. Проза Кларка динамична: здесь есть погони, перестрелки, сражения с гулями, осада Министерства, пробуждение огненных владык джиннов… Некоторым экшен-сценам позавидовали бы и фильмы Marvel. А вот детективная интрига простовата — опытный читатель угадает, кто скрывается под маской аль-Джахиза, ещё до финала. К тому же главный злодей кажется удручающе карикатурным: он словно сошёл со страниц однотипного фэнтези о тёмных властелинах, которое было популярно в конце прошлого века.

Итог: динамичный экзотический детектив с необычным миром, где переплетаются современные технологии и древние восточные сказки. Однако главные герои, в отличие от ярких второстепенных персонажей, кажутся поверхностными, а интрига сильно проседает.

Почти комплект В сборник, кроме романа «Хозяева джиннов», входят повесть «Дух трамвая 015» и рассказ «Мёртвый джинн в Каире», посвящённые прошлым расследованиям Министерства. Если бы в омнибус попал ещё один рассказ, The Angel of Khan el-Khalili, то он включал бы в себя абсолютно все произведения цикла.

— Прошла целая вечность с тех пор, как мне приходилось говорить на этом языке смертных. Но я помню, что означает «свобода». Не быть связанным. Не быть скованным или заключённым. — Его лицо скривилось в нечто ужасное. — Но я не был связан, или скован, или заключён. Никто не лишал меня свободы. Я спал по собственному выбору. А ты меня разбудил, незваный, непрошенный, нежеланный — чтобы я исполнил твои хотелки. Ну что ж. Я исполню лишь одно твоё желание. Ты должен выбрать. Выбирай, как ты умрёшь.