Какие фильмы выйдут в 2022 году: боевики, детективы, триллеры

В 2022 году мы увидим много интересных и в ряде случаев долгожданных фильмов. Для вашего удобства мы разбили их на несколько категорий. В этой статье расскажем о наиболее любопытных нефантастических фильмах: боевиках, триллерах и не только.

Миссия: невыполнима 7

Кто? Режиссёр: Кристофер МакКуорри. В ролях: Том Круз, Винг Реймс, Саймон Пегг.

Когда? Премьера в России: 29 сентября 2022 года.

Что? Шпионский боевик. Очередная часть самой долгоиграющей и неубиваемой франшизы нашего времени, сравниться с которой может разве что «Форсаж».

О чём? О, мистер Хант, вот и вы, заходите, садитесь. Ваша миссия, если вы на неё согласитесь… о, да зачем я вообще стараюсь, вы хотя бы раз отказывались?

Чего ждём? О сюжете седьмой «Миссии» пока не известно ничего, но кого это волнует? Первая часть ремейка популярного в шестидесятые годы шпионского телесериала увидела свет четверть века назад и уже давно обогнала по популярности оригинал, но пока и не думает сбавлять обороты. А Том Круз, похоже, не собирается стареть и продолжает мотивировать съёмочную группу делать каждый следующий фильм лучше предыдущего. Пока что у него получается.

Так что мы прекрасно знаем, чего ждать от седьмой «Миссии»: всего того, что мы и так привыкли видеть в каждой части франшизы. Блестящего актёрского состава, глобального размаха и зубодробительного экшена, только ещё больше, масштабнее и зрелищнее. И с новым жопоразрывательным трюком, который выполнил лично Круз без страховки и дублёров.

Джон Уик 4

Кто? Режиссёр: Чад Стахелски. В ролях: Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Иэн МакШейн.

Когда? Премьера в России: 26 мая 2022 года.

Что? Уже четвёртая часть серии о приключениях брутального и на редкость эффективного убийцы по кличке Баба-яга.

О чём? Джон Уик пережил финал третьей части и вместе с Голубиным королём готовится к войне против Правления Кланов. Правда, конец этой войне мы здесь вряд ли увидим — четвёртую часть снимали параллельно с пятой, а значит, путешествие Бабы-яги в любом случае продолжится.

Чего ждём? Тонны брутального экшена, красиво поставленных схваток и прочего визуального пиршества. А вот чего не ждём, так это хэппи-энда — в одном из интервью Стахелски предостерёг, что Уика не ждёт счастливый конец ни в этом фильме, ни когда-либо в будущем. «Какой счастливый конец, вы чего, — заявил режиссёр, — он положил триста человек и насолил всем кому мог! Думаете, после такого он сможет уехать в закат или счастливо зажить с новой любовью всей жизни?»

Впрочем, какой-либо финал «Джону Уику» пока не светит в принципе. Франшиза вернула Киану Ривза на вершину бокс-офиса, и актёр уже заявил, что готов сниматься в роли Бабы-яги, пока зрители будут готовы на это смотреть.

Топ Ган: Мэверик

Кто? Режиссёр: Джозеф Косински. В ролях: Том Круз, Вэл Килмер и Майлз Теллер.

Когда? Премьера в России: 26 мая 2022 года.

Что? Долгожданный (правда, едва ли в нашей стране) сиквел ставшего культовым в восьмидесятые годы фильма о крутых пилотах-истребителях.

О чём? Спустя 35 лет после событий первого фильма лётчик Пит Митчелл решает вернуться в программу «Лучший стрелок» и поработать там инструктором. И по счастливой (или не очень) случайности сталкивается там с сыном давно погибшего друга. Парень мечтает стать пилотом, как отец…

Чего ждём? Когда на экраны вышел первый «Топ Ган», в нашей стране только начинались перестройка с её гласностью, так что «Стрелок» прошёл мимо кассы. А вот на Западе стал культовым, и даже удивительно, что сиквел появился не лет 30 назад.

Круз продолжает отчаянно молодиться и делать вид, что ему в лучшем случае сорок. Ему удаётся поддерживать хорошую форму и влезать в старые кожаные куртки, а вот остальным за ним не угнаться, так что возлюбленную ему в сиквеле выписали новую. Партнёрша Тома по первому фильму Келли Макгиллис на пять лет старше Круза и, в отличие от него, выглядит на свой возраст — продюсеры даже не стали предлагать ей роли в новом фильме.

Их логику можно понять — судя по трейлеру, нас опять ждёт гимн скорости, полёту и дерзкому отношению к жизни, свойственному молодым. Западные журналисты уже гадают, не выучился ли Круз в самом деле водить истребитель и крутить бочки и мёртвые петли.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать

Кто? Режиссёр: Гай Ричи. В ролях: Джейсон Стейтем, Хью Грант, Джош Хартнетт.

Когда? Премьера в России: 17 марта 2022 года.

Что? Шпионский триллер от режиссёра «Агентов А.Н.К.Л.» и «Джентльменов».

О чём? Опытный оперативник Орсон Фортуна должен предотвратить распространение смертельно опасного оружия. Покупатель известен: миллиардер и торговец оружием. Однако просто так к цели не подобраться, поэтому Фортуна собирает крутую команду, а в качестве прикрытия решает использовать любимого актёра миллиардера.

Чего ждём? Это же Гай Ричи! Юмора. Искромётных диалогов и яркой актёрской работы. Экшена. Зрелищ. Перестрелок, насилия и моря трупов. Ну и опционально — кассового провала во всём мире, кроме Британии и России.

Смерть на Ниле

Кто? Режиссёр: Кеннет Брана. В ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот, Летиша Райт.

Когда? Премьера в России: 10 февраля 2022 года.

Что? Сто раз переносившаяся экранизация детектива Агаты Кристи и сиквел стильного «Убийства в Восточном экспрессе».

О чём? Знаменитый детектив Эркюль Пуаро решает отдохнуть в Египте. Но, кажется, где бы ни появился изысканный бельгиец, там начинают сыпаться трупы. Вот и на борту курсирующего по Нилу парохода «Карнак» совершили убийство. Пуаро должен найти злодея, а это нелегко — у каждого из пассажиров был свой мотив для преступления.

Чего ждём? «Убийство в Восточном экспрессе», предыдущая экранизация Агаты Кристи от Браны, пожалуй, получилась излишне стерильной и безэмоциональной. И Пуаро в исполнении самого Браны не очаровывал шармом и стилем Дэвида Суше, а шокировал абсурдно огромными усищами, из-за чего воспринимать его всерьёз не удавалось.

Однако чего у фильма было не отнять, так это визуала. Картинка получилась весьма стильной и красивой, и очень интересно посмотреть, как теперь место действия перенесут из заснеженной Европы в жаркий Египет — здесь виды должны быть не хуже.

Как и в первом фильме, в «Смерти на Ниле» потрясающий актёрский состав, в котором помимо Браны есть Галь Гадот, Летиша Райт и Арми Хаммер. Последний, кстати, заставил поволноваться о судьбе картины. Хаммер стал персоной нон грата в Голливуде после публикации его скандальной переписки, и ходили слухи, что во избежание скандалов Disney предпочтёт похоронить готовый фильм. К счастью, этого не произошло.

Достать ножи 2

Кто? Режиссёр: Райан Джонсон. В ролях: Дэниел Крейг, Дейв Батиста, Жанель Монэ.

Когда? Когда-нибудь в 2022 году на Netflix.

Что? Сиквел одного из самых стильных и остроумных детективов последних лет.

О чём? Прославленного сыщика Бенуа Бланка преследуют те же проблемы, что и Пуаро: где бы он ни оказался, там начинают появляться трупы. Новое дело, судя по всему, находит Бланка в Греции.

Чего ждём? Райан Джонсон — уникальный режиссёр. Его «Последние джедаи» получились противоречивым фильмом, который ненавидят многие фанаты. А вот авторское кино Джонсона «Достать ножи» встретили положительно, хотя там Райан проделал в целом то же, что и в «Последних джедаях», — вывернул наизнанку жанровые клише и сыграл на зрительских ожиданиях. Учитывая реакцию, неудивительно, что вместо анонсированной трилогии по «Звёздным войнам» (она вообще ещё жива?) Джонсон взялся за сиквел «Достать ножи».

За право показа фильма разразилась настоящая война, победителем из которой вышел Netflix. Сервис выкатил за два сиквела бешеную сумму в 469 миллионов долларов — и это без учёта бюджета на съёмки, постпродакшен и маркетинг. Как в Netflix собираются отбивать вложенные деньги — одним им ведомо.

Бесполезно гадать, что нас ждёт во втором фильме — из персонажей оригинала там останется только герой Дэниела Крейга, и вряд ли Джонсон попытается дважды обмануть нас одним и тем же поворотом. О том, что у него уже есть готовая идея для продолжения, режиссёр рассказал ещё на премьере первой части, и остаётся надеяться, что она будет так же хороша.

Неудержимые 4

Кто? Режиссёр: Скотт Во. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем, Дольф Лундгрен.

Когда? Премьера в России: 4 августа 2022 года.

Что? Давно обещанная четвёртая часть серии олдскульных боевиков, собравших вместе самых известных актёров этого жанра за последние тридцать лет.

О чём? Мы мало что знаем о сюжете фильма, кроме того, что нас ждёт последнее появление Сильвестра Сталлоне в роли Барни Росса. Если когда-либо снимут пятый фильм серии, лидером Неудержимых станет Ли Кристмас в исполнении Джейсона Стейтема.

Чего ждём? Мы так долго ждали четвёртого фильма, что Сталлоне, похоже, уже собрался на пенсию. Надеемся увидеть брутальный экшен 18+, много фансервиса и ностальгических шуток и звезду «Рейдов» Ико Ювайса в роли главного злодея.

Скорая

Кто? Режиссёр: Майкл Бэй. В ролях: Джейк Джилленхол, Яхья Абдул-Матин II, Эйса Гонсалес.

Когда? Премьера в России: 17 февраля 2022 года.

Что? Ремейк малоизвестного датского фильма, срежиссированный одним из главных любителей взрывов в истории Голливуда.

О чём? Два сводных брата после неудавшегося ограбления банка угоняют машину скорой помощи. На борту санитарка и находящийся в критическом состоянии офицер полиции, которого они же и подстрелили.

Чего ждём? Динамичную, драматичную и зрелищную версию «Скорости», только со скорой помощью вместо автобуса, Джилленхолом и Абдул-Матином вместо Ривза и умирающим копом вместо бомбы. Это Майкл Бэй, так что без взрывов, перестрелок и пафоса не обойдётся, но, судя по трейлеру и жанру, повествование будет предельно сфокусированным.

Скоростной поезд

Кто? Режиссёр: Дэвид Литч. В ролях: Брэд Питт, Аарон Тейлор-Джонсон и Эндрю Кодзи.

Когда? Премьера в России: 15 июля 2022 года.

Что? Высокобюджетная экранизация романа японского писателя Котаро Исаки «Город убийц».

О чём? Пятеро наёмных убийц оказываются на борту скоростного поезда, идущего из Токио в Мориоку. Узнав, что их миссии как-то связаны, убийцы пытаются понять, кто их здесь собрал и что им сделать, чтобы выжить.

Чего ждём? Понять можно хотя бы по фильмографии режиссёра Дэвида Литча. «Джон Уик», «Атомная блондинка», «Дэдпул 2», «Хоббс и Шоу»… нас ждёт напряжённый, динамичный, герметичный триллер внутри японского скоростного поезда. Зная Литча, в экшене и зрелищности недостатка не будет. Тем более когда в актёрском составе такие мастера, как Эндрю Кодзи («Воин»).

Серый человек

Кто? Режиссёры: Энтони и Джо Руссо. В ролях: Райан Гослинг, Крис Эванс, Ана де Армас.

Когда? Когда-нибудь в 2022 году на Netflix.

Что? Экранизация одноимённого остросюжетного триллера писателя Марка Грини.

О чём? Корт Джентри — идеальный и эффективный убийца, легенда тайного шпионского мира. Но есть люди более опасные и могущественные, чем Джентри, — те, кто отдаёт ему заказы. Однажды эти люди решают, что Джентри отжил свой век и его самого надо устранить.

Чего ждём? Самый дорогой фильм Netflix от самого успешного режиссёрского дуэта в истории? Да ещё и по сценарию авторов ленты «Мстители: Финал» Кристофера Маркуса и Стивена МакФили? Крис Эванс по всему свету гоняется за Райаном Гослингом? Да ещё и со сногсшибательной Аной де Армас в главной женской роли? Дайте две!

Нас ждёт что-то очень масштабное — дорогое (не на гонорары же бюджет ушёл?) зрелище от режиссёров, которые уже доказали, что могут выжимать максимум из имеющихся ресурсов. Да и шпионский триллер они уже снимали: «Капитан Америка: Зимний солдат»… ой, простите, «Первый Мститель: Другая война»…

Убийцы цветочной луны

Кто? Режиссёр: Мартин Скорсезе. В ролях: Леонардо Ди Каприо, Роберт де Ниро, Джесси Племонс.

Когда? Когда-нибудь в 2022 году.

Что? Экранизация публицистической книги Дэвида Грэнна, одной из лучших в 2017 году в категории нон-фикшен.

О чём? В 1920-х в недрах земель индейского племени осейджи нашли огромные запасы нефти. Местные жители моментально стали богачами, но позже начали один за другим умирать при загадочных обстоятельствах. Когда число смертей перевалило за два десятка, за расследование взялось недавно сформированное ФБР.

Чего ждём? Напряжённую, размеренную, затянутую и жутко дорогую драму, в которой впервые на экране встретятся два любимых актёра Скорсезе: Леонардо Ди Каприо (шестой совместный фильм) и Роберт Де Ниро (десятый). Причём и Ди Каприо, и де Ниро сыграют злодеев, а героем этой истории будет персонаж Племонса — агент ФБР Том Уайт.

Права на экранизацию книги купили ещё до того, как она успела поступить в продажу. Почти сразу за проект взялись Скорсезе, Ди Каприо и Де Ниро, но производство фильма застопорилось. Сначала Скорсезе отвлёкся на съёмки «Ирландца», а затем дала заднюю студия Paramount: боссы не могли взять в толк, откуда у детектива про XX век взялся ценник в 200 миллионов долларов и как с таким бюджетом вообще выйти в плюс. Ситуация разрешилась, когда соинвестором картины согласилась выступить Apple TV+. Так что теперь, когда картина все-таки доберётся до проката, нас ждёт гибридный релиз в кино и на стриминге.

Затерянный город

Кто? Режиссёры: Аарон Ни, Адам Ни. В ролях: Ченнинг Тейтум, Сандра Буллок и Дэниел Рэдклифф.

Когда? Премьера в России 24 марта 2022 года.

Что? Романтический приключенческий боевик, навевающий ассоциации с «Романом с камнем», — только с голой задницей Тейтума, а не Майкла Дугласа.

О чём? Лоретта Сейдж — автор целой полки любовно-приключенческих романов, действие которых неизменно происходит в экзотических местах. Сама Лоретта дальше США нигде не бывала. Но однажды её похищает безумный миллиардер с лицом обкуренного Гарри Поттера, и он уверен: писательница может привести его к сокровищам затерянного в джунглях Амазонки города, упомянутого в последней книге Лоретты. На помощь ей отправляется Адам, модель-качок, с которого рисовали обложки книг Сейдж.

Чего ждём? Задумка фильма звучит безумно, но первый трейлер выглядит многообещающе. Персонажи по крайней мере понимают, в какой дико необычной ситуации они оказались, и реагируют соответственно.

Авторы подходят к сюжету с иронией, поэтому нас ждёт множество смешных ситуаций и удачных шуток. А если режиссёры ещё смогут убедить нас, что в фильме, где появляется Брэд Питт, девушка выберет Ченнинга Тейтума… цены им не будет.

Тайлер Рейк: Операция по спасению 2

Кто? Режиссёр: Сэм Харгрейв. В главной роли Крис Хемсворт.

Когда? Когда-нибудь в 2022 году на Netflix.

Что? Сиквел одного из самых популярных фильмов 2020 года.

О чём? Тайлер Рейк пережил концовку первого фильма и готов к новому делу.

Чего ждём? Ещё одного головокружительного и зрелищного боевика в духе первого. А то и не одного — братья Руссо, сценаристы обоих фильмов и авторы комикса-первоисточника, хотят превратить Extraction в целую киновселенную по образу и подобию Marvel и снять фильмы не только о Рейке, но и о других персонажах. Правда, вы вспомните хоть одного второстепенного героя «Операции по спасению», кроме погибшего Саджу?

…P.S.

Аббатство Даунтон 2

Кто? Режиссёр: Саймон Кёртис. В ролях: Хью Бонневилль, Мишель Докери, Мэгги Смит.

Когда? Премьера в России: 20 января 2022 года.

Что? Второе полнометражное продолжение популярного английского сериала о жизни семьи британских аристократов в 1910-1920-е.

О чём? Семейство Кроули отправляется на юг Франции, где вдовствующая графиня присмотрела себе виллу.

Чего ждём? Да того же, что и раньше. «Аббатство Даунтон» — своего рода guilty pleasure, качественное «мыло», предлагающее бегство от серой и суровой реальности в оторванный от жизни мир британской аристократии прошлого века.

И зрители знают, и герои уже начинают догадываться, что перемены неизбежны и вскоре этот ванильный аристократический мир вместе с Британской империей сгинет в прошлом. Но пока что его остатки ещё живы. И так трогательно наблюдать за ставшим уже родным семейством Кроули. Всем, кому не хватает пятого сезона «Короны», рекомендуется.