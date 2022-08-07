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    #детектив #литературная игра #нуар #Стивен Кинг

    Стивен Кинг «Билли Саммерс». Киллер без страха и упрёка

    7 августа 2022
    Борис Невский
    07.08.2022
    12384
    4 минуты на чтение
    #детектив #литературная игра #нуар #Стивен Кинг

    Билли Саммерс — профессиональный наёмный убийца, служивший снайпером во время Иракской войны. Умный, спокойный, надёжный, со своим кодексом чести: убивает только подонков, понимая при этом, что его наниматели тоже не ангелы. А ещё Билли уже за сорок, и он решает уйти на покой. Вот только сделает последний выстрел — за рекордную в своей карьере сумму: целых два миллиона долларов! Но в гангстерском нуаре финальное дело никогда не идёт как надо…

    Стивен Кинг «Билли Саммерс». Киллер без страха и упрёка

    Stephen King
    Billy Summers
    Роман
    Жанр: детективный нуар, литературная игра
    Выход оригинала: 2021
    Художник: Е. Куликова
    Переводчик: М. Бондарев
    Издательство: «АСТ», 2022
    Серия: «Тёмная башня»
    Возрастной рейтинг: 16+
    544 с., 35 000 экз.
    Похоже на:
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    У последнего для нас романа Стивена Кинга (из-за известных событий мэтр наложил табу на издание в России своих новых книг) нет ярко выраженных фантастических или мистических элементов. Однако, несмотря на огромный пласт бытовухи, «Билли Саммерса» вряд ли можно назвать реалистическим, даже детективным романом. При внимательном чтении в глаза бросается сразу несколько странностей.

    Во-первых, главный герой — ярко выраженный персонаж классического нуара, будто только что покинувший ломкие страницы книг Рэймонда Чандлера или, скорее, Элмора Леонарда — Кинг числит себя его давним поклонником. Манера поведения, стиль мышления, ироничный прищур, внутренние демоны — то ли Фил Марлоу, то ли Чили Палмер, то ли ещё какой-то немногословный крепыш, которому лучше не переходить дорогу. К тому же киллер с кодексом чести — да такое вообще бывает только в кино или комиксах. А ещё Билли любит читать Эмиля Золя! Он что, инопланетянин?

    Во-вторых, Кинг насытил свой текст множеством отсылок к литературе и кино, причём почти все они неявные, не бросающиеся в глаза. Вставленные как бы между делом. Вообще-то Кинг делает подобное не впервые, но в «Билли Саммерсе» — с учётом обилия элементов бытовой повседневности — такой подход становится особенно наглядным. Естественно, это игра для взрослых, начитанных и подкованных — впрочем, те, кто упустит всё это, ничего не потеряет.

    Ещё один важный элемент игры — формат книги, а именно «роман в романе». Выполняя последнее задание, Билли начинает писать автобиографический роман и временами использует особый стиль — как у Фолкнера. Более того, под занавес книги Кинг усложняет приём — теперь это уже «роман в романе в романе». В результате мы получаем фактически два финала «Билли Саммерса» — ложный и настоящий.

    Ещё один важный момент — ощущение безвременья. Действие происходит в американской глубинке времён Трампа, но, если отбросить несколько имён, названий и упоминаний используемых персонажами гаджетов, складывается впечатление, что перед нами типичная для книг Кинга провинция середины семидесятых. Особенно это чувствуется в первой половине книги.

    В общем, Стивен Кинг вполне себе показал, «кто здесь папа», сочинив почти что отличный роман. Почему почти? Возможно, это чисто субъективный взгляд, но где-то во второй половине книги появляется ощущение, что Кинг словно хлопнул себя по лбу: эй, мистер, на дворе 2020-е, а где же сильный женский персонаж и характерные для него штампы? Поначалу юная Элис предстаёт жертвой изнасилования, причём с довольно стандартной историей, но очень быстро становится самодостаточной и независимой. Понятно, что в нуаре без девушки никуда. Но всё же с её появлением клише стало как-то слишком много. Да и сам Билли под занавес превращается в «последнего бойскаута». Хотя это же всё равно игра…

    Итог: крепкий литературоцентричный роман с увлекательным, хоть и очень шаблонным сюжетом. Впрочем, если Стивен Кинг ставил себе задачу сочинить нуарный триллер про «хорошего» киллера — сферический и в вакууме, — то справился он практически на отлично. Хотя финал мог быть и другим. Впрочем, их же два — выбирай любой. Сказочный или реалистичный.

    Не по профилю

    «Билли Саммерс» был номинирован на несколько наград — как правило, в категории детективов и триллеров. А ещё книга попала в шорт-лист премии чисто фантастического журнала «Локус», но в номинации «Роман ужасов». Это странно, ведь никакого хоррора там нет даже близко — а вот триллера и саспенса достаточно.

    Стивен Кинг «Билли Саммерс». Киллер без страха и упрёка
    Стивен Кинг «Билли Саммерс»
    Стоит ли читать?
    Да — как поклонникам Кинга вообще, так и почитателям триллеров про добродетельных наёмных убийц.
    Удачно
    главный герой
    атмосфера
    обилие отсылок
    приём «роман в романе»
    Неудачно
    избыток клише
    излишне реалистичный финал
    8
    хорошо

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    Борис Невский
    Автор
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