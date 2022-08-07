Стивен Кинг «Билли Саммерс»

Билли Саммерс — профессиональный наёмный убийца, служивший снайпером во время Иракской войны. Умный, спокойный, надёжный, со своим кодексом чести: убивает только подонков, понимая при этом, что его наниматели тоже не ангелы. А ещё Билли уже за сорок, и он решает уйти на покой. Вот только сделает последний выстрел — за рекордную в своей карьере сумму: целых два миллиона долларов! Но в гангстерском нуаре финальное дело никогда не идёт как надо…

Stephen King

Billy Summers

Роман

Жанр: детективный нуар, литературная игра

Выход оригинала: 2021

Художник: Е. Куликова

Переводчик: М. Бондарев

Издательство: «АСТ», 2022

Серия: «Тёмная башня»

Возрастной рейтинг: 16+

544 с., 35 000 экз.

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У последнего для нас романа Стивена Кинга (из-за известных событий мэтр наложил табу на издание в России своих новых книг) нет ярко выраженных фантастических или мистических элементов. Однако, несмотря на огромный пласт бытовухи, «Билли Саммерса» вряд ли можно назвать реалистическим, даже детективным романом. При внимательном чтении в глаза бросается сразу несколько странностей.

Во-первых, главный герой — ярко выраженный персонаж классического нуара, будто только что покинувший ломкие страницы книг Рэймонда Чандлера или, скорее, Элмора Леонарда — Кинг числит себя его давним поклонником. Манера поведения, стиль мышления, ироничный прищур, внутренние демоны — то ли Фил Марлоу, то ли Чили Палмер, то ли ещё какой-то немногословный крепыш, которому лучше не переходить дорогу. К тому же киллер с кодексом чести — да такое вообще бывает только в кино или комиксах. А ещё Билли любит читать Эмиля Золя! Он что, инопланетянин?

Во-вторых, Кинг насытил свой текст множеством отсылок к литературе и кино, причём почти все они неявные, не бросающиеся в глаза. Вставленные как бы между делом. Вообще-то Кинг делает подобное не впервые, но в «Билли Саммерсе» — с учётом обилия элементов бытовой повседневности — такой подход становится особенно наглядным. Естественно, это игра для взрослых, начитанных и подкованных — впрочем, те, кто упустит всё это, ничего не потеряет.

Ещё один важный элемент игры — формат книги, а именно «роман в романе». Выполняя последнее задание, Билли начинает писать автобиографический роман и временами использует особый стиль — как у Фолкнера. Более того, под занавес книги Кинг усложняет приём — теперь это уже «роман в романе в романе». В результате мы получаем фактически два финала «Билли Саммерса» — ложный и настоящий.

Ещё один важный момент — ощущение безвременья. Действие происходит в американской глубинке времён Трампа, но, если отбросить несколько имён, названий и упоминаний используемых персонажами гаджетов, складывается впечатление, что перед нами типичная для книг Кинга провинция середины семидесятых. Особенно это чувствуется в первой половине книги.

В общем, Стивен Кинг вполне себе показал, «кто здесь папа», сочинив почти что отличный роман. Почему почти? Возможно, это чисто субъективный взгляд, но где-то во второй половине книги появляется ощущение, что Кинг словно хлопнул себя по лбу: эй, мистер, на дворе 2020-е, а где же сильный женский персонаж и характерные для него штампы? Поначалу юная Элис предстаёт жертвой изнасилования, причём с довольно стандартной историей, но очень быстро становится самодостаточной и независимой. Понятно, что в нуаре без девушки никуда. Но всё же с её появлением клише стало как-то слишком много. Да и сам Билли под занавес превращается в «последнего бойскаута». Хотя это же всё равно игра…

Итог: крепкий литературоцентричный роман с увлекательным, хоть и очень шаблонным сюжетом. Впрочем, если Стивен Кинг ставил себе задачу сочинить нуарный триллер про «хорошего» киллера — сферический и в вакууме, — то справился он практически на отлично. Хотя финал мог быть и другим. Впрочем, их же два — выбирай любой. Сказочный или реалистичный.

Не по профилю «Билли Саммерс» был номинирован на несколько наград — как правило, в категории детективов и триллеров. А ещё книга попала в шорт-лист премии чисто фантастического журнала «Локус», но в номинации «Роман ужасов». Это странно, ведь никакого хоррора там нет даже близко — а вот триллера и саспенса достаточно.