Джаспер Ффорде «Вечный кролик»: притча-антиутопия о кроликах, людях и неистребимой ксенофобии

В 1965 году в Соединённом Королевстве и некоторых других странах произошло Спонтанное Очеловечивание: некоторые кролики превратились в человекоподобных существ, наделённых разумом. В 2020 году кроликов в Британии уже больше миллиона, и в обществе обостряются лепорифобные (антикроличьи) настроения. Питер Нокс, работающий в Службе по надзору за кроликами, узнаёт, что Констанция — крольчиха, с которой он дружил в университете, — собирается поселиться в его деревеньке…

Jasper Fforde

The Constant Rabbit

Роман

Жанр: сатирическая фантастика

Выход оригинала: 2020

Переводчик: В. Юрасова

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2021

Серия: «Большая фантастика»

416 стр., 3000 экз.

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«Вечный кролик» — это сатира и на первый взгляд, и на второй. Более того: внутри романа тоже рассуждают о том, не было ли Спонтанное Очеловечивание инструментом сатиры, тем самым взламывая четвёртую стену. Проблему расовых взаимоотношений Ффорде заостряет до абсурда, заставляя население Британии взаимодействовать не с людьми иной расы, а с животными.

При этом очеловечившиеся кролики похожи на людей, если не считать шерсти и длинных ушей. У них есть свой язык, культура и религия. Но внешне для людей они совершенно неразличимы — если те не обладают врождённой способностью отличать одного кролика от другого. К числу таких уникумов относится Питер Нокс. Когда-то одно его опознание запустило цепочку событий, которая привела к гибели мужа Констанции. И он не готов признаться в этом Конни, к которой испытывает чуть более чем дружеские чувства…

Глобальный сюжет романа, однако, крутится не вокруг переживаний Нокса. На выборах 2012 года победила Антикроличья партия Британии, после чего человекообразные кролики, которых когда-то пытались интегрировать в общество, всё сильнее поражались в правах. Им запретили учиться в университетах и выполнять какую-либо работу, помимо обслуживания и тупого механического труда на конвейерах. Набирает силу ультраправая организация «Две ноги — хорошо», члены которой жестоко расправляются не только с кроликами, но и с симпатизирующими им людьми. Последний шаг нового правительства — строительство Мегакрольчатника, закрытого гетто, куда кроликов планируют переселять силой, если понадобится. На этом фоне Крольнадзор расследует некий кроличий заговор, и Ноксу придётся сыграть в нём ключевую роль. Хотя он, простой тихий обыватель, предпочёл бы не играть никаких ролей вообще.

Политики в «Вечном кролике» предостаточно, а параллели с нашей реальностью проводятся даже слишком легко. Ксенофобия, которой официально нет (например, кроликов неприлично называть «зайками»), но при этом она цветёт и дурно пахнет в самом респектабельном обществе. Ультраправые уличные бойцы, линчующие кроликов без суда и следствия. Уютные английские деревушки, в едином порыве пытающиеся изгнать кроликов, поселившихся на их территории. И обязательная теория заговора: якобы кролики хотят расплодиться и захватить власть над людьми («Теория Взрывного Размножения»).

Злободневная повестка, к счастью, вплетена во внятный детективный сюжет — хотя Ффорде умеет закручивать и поинтереснее. Всё это украшено остроумными, порой абсурдными деталями: автор то высмеивает систему британского судопроизводства, то придумывает совершенно не связанную с основным сюжетом историю о сокращении расходов на библиотеки — так что тем остаётся работать два раза в месяц по шесть минут. Занятны и рассыпанные по тексту штрихи кроличьей культуры — об этом можно было бы написать ещё одну книгу или даже целый цикл (как и в случае с «Ранней пташкой», где альтернативный мир получился едва ли не интереснее сюжета).

Увы, многие достоинства книги сводятся на нет откровенным «богом из машины» и прямолинейной моралью в финале. Ксенофобия — это плохо, человечество не способно ни на что доброе и позитивное, дуб — дерево, Темза впадает в Северное море. Всё понятно, можно нам новую книгу про Четверг Нонетот, пожалуйста?

Итог: «Для Атоса слишком много, для графа де ла Фер слишком мало». Выделяющийся на фоне многих проходных книг «с повесткой», но не лучший роман Джаспера Ффорде.

Трудности перевода В «Вечном кролике» есть одна деталь, которую переводчица проглядела — да и автор рецензии узнала только из интервью автора. Дочь главного героя, Пиппа, передвигается с помощью инвалидного кресла. Для её отца и всего окружения это совершенно неважно, героиня ведёт образ жизни обычной двадцатилетней девушки — видимо, поэтому в переводе кресло пропало совсем, осталось только указание на то, что спальня Пиппы находится на первом этаже (что необычно для английского дома, но вполне объяснимо для героини с инвалидностью).

— О, не пойми меня неправильно, — ответил Норман. — Я самый толерантный к кроликам человек из всех, кого ты знаешь. Я вообще не имею ничего против них. Многие из них — замечательные, честные создания, я в этом уверен… но здесь им не место. Они ведь копают норы, знаешь. И если их левак-сосед — это я про тебя, Нокс, — и сорок кусков не убедят их поступить правильно, то нам придётся принять более жёсткие меры.

— Я думал, вы собрали только двадцать тысяч?

— Кампания Кроличьего Брекзита получила широкую поддержку, причём из таких далёких мест, как Нижний Бачок, Шатнерс Почкинс, Титсон-под-Мухой и Малый Капок.