Джаспер Ффорде о своем самом свежем романе — сатирической антиутопии «Вечный кролик»

На русском языке выходит новый роман Джаспера Ффорде — «Вечный кролик». События происходят спустя 50 лет после дня Спонтанного Очеловечивания, когда несколько кроликов в Великобритании впервые встали на задние лапы и заговорили. С тех пор род Кроликов разросся и их численность уже подбирается к миллиону. Когда-то люди радовались новым разумным соседям по планете, но на смену интересу пришли страх, презрение и нетерпимость.

Сюжет разворачивается в благополучном маленьком городке, где пытается поселиться семья Кроликов. Главным героем становится их сосед, Питер Нокс, который вроде как не питает к этому виду неприязни и даже умеет отличать Кроликов друг от друга — а это может далеко не каждый человек! Но в то же время неожиданное соседство оказывается для него источником множества неприятностей. Ведь жители городка очень скоро решают, что Кроликам тут не место.

Джаспер Ффорде — мастер сатирической прозы в декорациях абсурдных альтернативных реальностей. Например, в романе «Ранняя пташка» показан мир, похожий на наш, но люди там впадают в зимнюю спячку. В книге «Последняя Охотница на драконов» магия уходит из мира, и её адепты вынуждены зарабатывать на жизнь различными бытовыми заказами. А в антиутопии «Оттенки серого» иерархия общества построена в зависимости от способностей видеть тот или иной цвет. Мир, где кролики обрели разум, превосходно дополняет этот ряд.

На вопрос о том, как возникла идея романа, Ффорде даёт неожиданно конкретный ответ.

Я думал о том, что случилось с кроликом, который снимался в рекламе шоколадной карамели Cadbury в восьмидесятых годах. Это нелепый, чрезмерно сексуализированный антропоморфный кролик. И я подумал: «Кем она была, кто она — эта актриса? Что она делала потом? Получила ли она какие-нибудь другие роли в качестве кролика или все закончилось на этой? Это был для неё удивительный момент во времени?». И тогда кролики на самом деле стали очень хорошей метафорой для демонизации «других».

SciFiNow

Автор развивает мысль, рассказывая, какие у людей с кроликами сложные отношения на грани любви и ненависти. Они одновременно и подопытные животные для тестов, и страшные вредители, и милые пушистые зверушки и, если уж на то пошло, сексуализированный символ. Кроликов активно используют в маркетинговых целях, но вместе с тем уничтожают. Ффорде считает, что все это делает кроликов идеальным символом.

И хотя всё это довольно мрачно — я обнаружил, что человечество часто бывает таким, — здесь можно найти богатую почву для сатиры: о том, как мы относимся к кроликам, о том, как мы относимся к животным, о том, как мы относимся друг к другу, о воспринимаемых различиях, которые на самом деле и не различия вовсе.

Paulsemel

Ффорде описывает другой вид. У Кроликов появились свои культурные особенности, свой язык и даже своя религия. На вопрос о совмещении черт характера «человека» и «кролика» Ффорде отвечает следующим образом:

Это было очень интересно и весело писать о кроликах, которые немного запутались, нравится ли им быть людьми или они предпочитают быть кроликами. Или они гордятся тем, что они кролики, но в то же время любят быть людьми. Потому что они наслаждаются многими атрибутами человеческого бытия: «Иметь абстрактное мышление — это замечательно, очень весело». Разъезжать на машине, ходить в кино… Потрясающе. Но есть кое-что, что нам не нравится».

SciFiNow

Например, Кролики оказались не в силах перенять стандартную патриархальную систему, поэтому за лучших крольчих устраивают дуэли. Но это только верхушка айсберга.

Главный герой — Питер Нокс, человек, работающий в государственном «Крольнадзоре». Вместе с ним и его дочерью читателю удастся узнать больше о том, с чем именно кролики не согласны и как это выражают. Ведь на работе Нокс имеет дело с «кроличьими преступниками», в то время как его соседи — благополучная семья, с которой он пытается поладить.

Он очень симпатичный, довольно забавный и, очевидно, хороший парень, хотя немного бесхребетный. Он считает, что у него нет лепорифобии (вид ксенофобии, который относится к Кроликам — прим. переводчика), но он явно серьёзно замешан во всём, что происходит с целевой группой по борьбе с кроликами. Я хотел, чтобы он был просто кем-то, кто испорчен системой, но в состоянии осознавать происходящее.

SciFiNow

Ффорде также рассказывает, что именно с диалогов между Питером и Кроликами началась для него работа над романом. Обыкновенный ужин, на котором ты знакомишься с соседями, вот только они — не люди.

Кролики очевидно сталкиваются с дискриминацией, в то время как Ффорде подчёркивает, что с ним такого в жизни не случалось, он не принадлежит ни к одной из притесняемых групп. Поэтому для него было логично рассматривать сюжет с точки зрения внешнего наблюдателя, который присматривается к проблеме и понимает, что ему нужно что-то переосмыслить.

Охрана внимательно следит за кроликами всякий раз, когда они заходят в магазин, им запрещают читать определённые книги, издеваются над их языком и запрещают посещать университет. Люди называют их «зайками» — теперь это оскорбительный термин. А ещё есть «Мегакрольчатник»: место, построенное, чтобы вместить всю антропоморфизованную популяцию кроликов.

The Guardian

Собственно, самым сложным в работе Ффорде называет этап, где нужно было смешивать комедийный элемент с драматическим, продолжать шутить, рассуждая о реальных проблемах.

Трудность в том, что если вы совмещаете юмор с очень серьёзными темами, есть риск создать впечатление, что эти темы несерьёзны. И если вы шутите с этими идеями, то внезапно книга может стать легкомысленной и игнорирующей важные вопросы, а это трудно исправить.

SciFiNow

Впрочем, писатель говорит и о том, что его раздражает, когда книга пытается «проповедовать». То, к чему он стремится — развлекательный роман, который в то же время наводит на размышления.

Когда это говорят о кроликах, это смешно, но когда вы говорите то же самое о людях, становится совсем не смешно.

The Guardian

Кроме того, Ффорде известен многочисленными аллюзиями на поп-культуру, что означало, что в историю заглянут как Багз Банни, так и другие знаменитые кролики. Также ожидаемым был поклон в сторону «Скотного двора» Оруэлла. Но есть и менее очевидные отсылки.

Поскольку мир настолько многогранен и сложен, из него есть что почерпнуть: несколько тем в книге связаны с комедией Дэнни Кея 1950-х годов «Придворный шут», но есть в истории также драма в зале суда, запрещенный роман, битва, дуновения Французского Сопротивления и моё личное мнение, что «Декларацию прав человека» можно значительно улучшить, переименовав её в «Декларацию человеческих обязанностей». Есть также фарс в спальне: «Быстро, прячься в шкафу!», много сатирических выпадов в адрес британского среднего класса , мои взгляды на социальные сети и небольшое представление о животноводческой ферме Оруэлла. Я беру понемногу отовсюду, потому что везде есть детали, которые могут мне пригодиться, чтобы создать роман.

Paulsemel