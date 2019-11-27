Джаспер Ффорде «Ранняя пташка»

Грядёт очередная Зима, и население Уэльса, как обычно, готовится впадать в спячку. Чарли Уортинг поступает на службу в Зимнее Консульство, которое следит за порядком, пока все спят. Однако первое же задание оборачивается катастрофой, и Чарли оказывается в центре странных событий, связанных с «вирусными сновидениями» и распрями Зимнего Консульства Двенадцатого округа с могущественной корпорацией «Гибер-тех».

Jasper Fforde

Early Riser

Роман

Жанр: ироничный фантастический триллер

Выход оригинала: 2018

Художник: Роберт Фрэнк Хантер

Переводчик: С. Саксин

Издательства: «Эксмо», fanzon, 2019

Серия: «Большая фантастика»

576 стр., 2500 экз.

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Свежий роман Джаспера Ффорде вырос из настолько простой идеи, что удивительно, почему до неё никто раньше не додумался. Какой была бы наша цивилизация, если бы люди впадали в зимнюю спячку, подобно медведям или суркам?

Валлийский писатель подходит к теме с обстоятельностью, которой могут позавидовать многие фантасты. Его альтернативный мир вместо глобального потепления переживает глобальное оледенение: в Уэльсе, где происходит действие «Ранней пташки», Зима длится четыре месяца, и температура в это время может падать до минус пятидесяти градусов, а то и ниже. Каждую осень люди обрастают «зимней шерстью» и как следует отъедаются, чтобы на время спячки хватило питательных веществ, а затем расходятся по Дормиториумам, которые отапливаются небольшими атомными реакторами. За сохранностью Дормиториумов и за порядком в зимних заснеженных городах следят специальные люди — им приходится отсыпаться в другое время года. Не все спящие переживают Зиму, потому к деторождению в этом мире, как правило, сугубо практичный, деловой подход. Есть тут и бунтари «зимсонники», принципиально не желающие спать, и племена неспящих Зимних Кочевников, и банды Злодеев, грабящих заснеженные города. Зимняя спячка порождает свои суеверия и легенды — например, о волшебном Зимнем Люде, представители которого убивают обычных людей во сне…

Чтобы уменьшить Зимнюю Убыль, корпорация «Гибер-тех» изобрела препарат «морфенокс», доступ к которому — привилегия. Препарат блокирует возможность видеть сны и повышает выживаемость; правда, иногда спящие под «морфеноксом» теряют память и большинство мозговых функций, превращаясь в «лунатиков» — тупых зомби, склонных к людоедству. Некоторых «лунатиков» стараниями «Гибер-тех» удаётся пристроить к полезной работе, но большинство заканчивает свой путь в клиниках трансплантологии, где их разбирают на органы.

Главный герой «Ранней пташки» Чарли Уортинг начинает свою карьеру в Зимнем консульстве с простого, казалось бы, задания: вместе со своим наставником он сопровождает в офис «Гибер-теха» одну «лунатичку». Однако уже на пути в глухой Двенадцатый округ всё идёт катастрофически не так, и вскоре Чарли приходится самостоятельно распутывать историю, в которой фигурируют психоделический «вирусный сон», проблема лунатиков, слухи об усовершенствованном «морфеноксе», возможность существования Зимнего Люда, непрошеные Злодеи, а также скрытая вражда между Зимним Консульством округа и «Гибер-техом».

Капелька почти монтипайтоновского абсурда украшает каждый диалог

Оторваться от лихо закрученной истории, насыщенной яркими деталями, очень сложно. Добавьте к этому узнаваемый стиль Джаспера Ффорде, роднящий его с такими корифеями британской иронической прозы, как Терри Пратчетт и Дуглас Адамс. Капелька почти монтипайтоновского абсурда украшает каждый диалог. А второстепенные персонажи один другого краше — от служительницы закона с раздвоением личности до эффектного Злодея-аристократа.

Автор не пытается сделать из увлекательного фантастического триллера нечто большее и не утяжеляет роман актуальными проблемами и философскими идеями. В конечном итоге это просто очередная история о борьбе одиночки за справедливость, — но это роман от этого хуже не становится. Тем более что одиночка Чарли Уортинг вышел на редкость симпатичным: это неглупый, добрый и совестливый молодой человек, который старается в каждой ситуации поступать так, как считает правильным. На этом пути он совершит немало ошибок, прежде чем разберётся, кому стоит доверять. И если автор и подыгрывает ему, то совсем чуть-чуть: по большей части Ффорде играет с читателем честно, заранее развешивая все ружья в стратегических сюжетных местах.

Итог: на удивление гармоничное сочетание детально проработанной фантастики и лучших традиций британской иронической прозы от самобытного автора, который всегда оправдывает ожидания.

Мамонты и литература Поклонники Джаспера Ффорде найдут в этом романе немало излюбленных фишек писателя. Например, любовь к вымершей фауне — где-то за кадром «Ранней пташки» разгуливают динозавры и мамонты. А также пристрастие к литературным играм: на страницах романа фигурируют альтернативные сюжеты «Ромео и Джульетты» (в этой версии Джульетта просто-напросто не переживает зимнюю спячку) и мифа о Клитемнестре и Агамемноне.

— Итак, Кривой Уортинг, — сказала Токката, — с этого момента ты поступаешь на службу в Консульство Двенадцатого сектора. Присягни на верность и приступи к исполнению своих обязанностей.

— У меня есть выбор?

— Абсолютно никакого.

— В таком случае я согласен, — сказал я.

— Мудрое решение.