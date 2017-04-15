Джаспер Ффорде «Последняя охотница на драконов»

Jasper Fforde
The Last Dragonslayer
Роман
Жанр: приключенческое фэнтези
Выход оригинала: 2010
Переводчик: М. Семёнова
Издательство: «Э», 2017
352 стр., 3000 экз.
«Хроники Казама», часть 1
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романы Крэйга Шоу Гарднера
Для знающих людей имя Джаспера Ффорде на книге — как лакмусовая бумажка: под обложкой скрываются умный текст, нестандартные подходы к обыденным предметам, лёгкая ирония, зачастую с элементами политической сатиры, и огромная любовь к литературе, которая так или иначе, но проявится. Из-за возраста главной героини цикл «Хроники Казама» многие относят к юношескому фэнтези, однако «Охотница» — текст универсальный. В конце концов, это же Ффорде — он не мог не встроить в книгу «крючки» для самых разных читателей. И первый из них — герои.
Все они хороши, все без исключения — от Дженнифер и до последнего отрицательного персонажа. А ещё в книге есть удивительный кваркозверь, который пусть неявно, но очень помогает раскрывать характер главной героини.
Мир тоже удался на славу. Действие разворачивается в одном из семидесяти восьми Несоединённых Королевств (Британии), где автомобили и самолёты ничуть не мешают людям вести войны с троллями или пытаться застолбить участки земли, оставшиеся после смерти ближайшего дракона. И, конечно, там есть магия. Правда, маги пошли не те, что в былые славные времена, ведь общее магическое поле слабеет год от года. Из-за этого некогда могущественные чародеи ныне вынуждены зарабатывать на хлеб всякой ерундой.
Сюжет у книги достаточно простой, но, как всегда у Ффорде, не без подтекста. Человеческая природа показана саркастично и едко, что на фоне линейных приключений героини смотрится крайне выигрышно. За последнее время у нас было очень мало книг, где сатира настолько удачно сочеталась бы с жанровыми клише, вывернутыми наизнанку.
- персонажи
- мир
- сюжет
- поверхностность