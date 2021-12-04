Дин Кунц «Мистериум»

Одиннадцатилетний Вуди нем с самого рождения, но при этом умён. Он смог в одиночку найти доказательства того, что гибель его отца три года назад не была несчастным случаем. Из-за этого открытия семья Вуди теперь в опасности, но ещё неясно, что страшнее — месть тех, кто стоит за преступлением, или то, что мать мальчика, Меган, преследует безумный маньяк. К счастью, у Вуди появился тайный союзник — необычайно умный пёс Кипп…

Dean Koontz

Devoted

Роман

Жанр: мистический триллер

Выход оригинала: 2020

Художник: И. Кучма

Переводчик: И. Иванов

Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2021

Серия: «The Big Book. Дин Кунц»

480 с., 4000 экз.

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Дин Кунц — классик хоррора и триллера, очень плодовитый автор, который уже много лет пишет минимум по две книги в год. К сожалению, из-за такого конвейерного производства зачастую появляются самоповторы и чрезмерно упрощается сюжет. Тайный заговор, злобная корпорация, необычные собаки, убийца со сверхъестественными силами — всё это уже было у Кунца в романах, и не раз. «Мистериум» — явно не лучшая его книга, но, несмотря на недостатки, она удерживает внимание читателя за счёт быстрого развития событий, саспенса и загадок, связанных с «Мистериумом» — сообществом разумных собак, способных общаться на расстоянии.

Роман можно грубо поделить на две части, различающиеся по атмосфере, динамике и настроению. Первая часть, сконцентрированная на психопате Ли Шекете, — остросюжетный триллер на стыке с хоррором. Ли Шекет, заразившийся искусственно созданным вирусом, олицетворяет абсолютное зло. Читать главы от его имени иногда физически тяжело, до отвращения, — настолько натуралистично показаны сцены убийств и каннибализма, настолько глубоко автор погружается в больной ум Шекета. Неуклонное движение маньяка в сторону дома Вуди и неизбежность нападения тревожат, и именно Шекет ответственен за наиболее пугающую сцену в романе (на уровне «Психо» Хичкока). На контрасте с этим главы про Вуди и золотистого ретривера Киппа выглядят милыми, даже детскими, что снижает общий градус мрачности.

Вторая часть, посвящённая противостоянию с тайной организацией, подстроившей смерть отца Вуди, получилась гораздо более слабой. Попытки снова создать саспенс неубедительны, потому что у положительных героев появилось преимущество и всё идёт сравнительно гладко. Это напоминает голливудский боевик категории «Б» с заранее распределёнными ролями и предсказуемыми поворотами. К тому же во второй части становятся особенно заметны необязательные для сюжета рассуждения о природе власти, эволюции видов, отношениях между людьми и собаками.

Кунц идёт наперекор современным трендам и чётко разделяет персонажей на отрицательных и положительных, до максимума выкручивая эти свойства. В отрицательных героях — в первую очередь Ли Шекете и его бывшем боссе Дориане Перселле — собрано всё плохое; это аморальные преступники, воры и убийцы, снобы и женоненавистники — список можно продолжать долго. Положительные герои: Вуди, Меган, Кипп, а также их помощники Роза и Бен — наоборот, наделены только положительными качествами и вдобавок чувством прекрасного. Этот принцип монохромности распространяется и на второстепенных героев — например, полицейские либо продажные и беспринципные, либо верные и неподкупные.

Сообщество золотистых ретриверов «Мистериум», в честь которого на русском назвали роман (кстати, в оригинале название другое — Devoted, то есть «Преданные» кому-то), почти всегда остаётся на втором плане. Главы про псов оттеняют происходящее, придают книге лёгкости и вносят элементы юмора, а также позволяют героям порассуждать о важности собак для эволюции человечества. Хотя ретриверы вполне вписываются в концепцию романа, художественный текст иногда воспринимается как программное заявление Кунца о его глубоких убеждениях, вызванных любовью к этим животным.

Итог: типичный для Дина Кунца триллер с элементами сверхъестественного о борьбе добра со злом, где повторяются многие темы из других книг автора. В целом роман не привносит ничего нового, но может скрасить осенний вечер любителям остросюжетных историй.

Киноадаптация В октябре 2020 года продюсерская компания Tomorrow Studios объявила о начале работы над сериалом по «Мистериуму». Его исполнительными продюсерами стали Марти Адельштейн и Бекки Клементс (сериалы «Сквозь снег», «Последний настоящий мужчина», «В ритме жизни», «Ковбой Бибоп») и сам Дин Кунц. Информации о съёмках, режиссёре и актёрах пока нет. До этого уже выходило несколько кино- и ТВ-адаптаций романов Дина Кунца, в том числе «Фантомы» (1998), «Идеальный убийца» (1998), «Странный Томас» (2013), однако все они считаются не особо удачными.

Для гарантии успеха нужно лишь понимать принципы работы этого мира. Единственными значимыми законами были законы природы. В мире есть хищники и добыча. Все лузеры — слабаки. С добычей понятно: эти не могут или не хотят защищаться. Но лузеры есть и среди хищников, не способных признать простой факт: единственная добродетель — это победа, а единственный порок — поражение.