Джели Кларк рассказывает о своем дебютном романе «Хозяева Джиннов»

Недавно на русском языке вышел дебютный роман Ф. Джели Кларка «Хозяева Джиннов». Кларк при этом уже давно не новичок — он уже стал обладателем престижных литературных премий Nebula и Locus за работы в малой форме. Сам мир романа впервые был описан в рассказе, а после развит в повести (они также входят в русскоязычное издание «Хозяев Джиннов»). И в них, и в романе автор предлагает читателям окунуться в детективную историю в декорациях альтернативного Каира начала XX века.

Агент Фатима трудится в Министерстве Алхимии, Заклинаний и Сверхъестественных сущностей. Магия вернулась в этот мир около полувека назад, и с тех пор стала неотъемлемой частью повседневной жизни. Иногда она делает жизнь гораздо проще и приятнее, но может представлять существенную опасность. Например, загадочное массовое убийство, которое предстоит расследовать Фатиме, явно было выполнено с помощью магии.

В честь выхода «Хозяев Джиннов» на русском приводим выдержки из интервью, где автор сам рассказывает о своей вселенной и первом романе.

Мне кажется, задумка этого мира — который я теперь называю Вселенной Мёртвого Джинна — началась с возникшего в голове образа главной героини Фатимы, одетой в костюм, и мёртвого джинна, парящего над ней. Кто знает, что заставило меня выдумать это? Но как только идея появилась, мне нужно было разобраться ней. Кто эта женщина? Будет ли это детективная история? Может быть, она детектив. Нет, может быть, она агент. Ладно, что там с мёртвым джинном? В чем здесь ещё большая загадка? И так продолжалось и продолжалось, пока у меня не появилась история.

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Читатели отмечают выразительные и запоминающиеся образы персонажей Кларка. В частности яркой индивидуальностью. С одной стороны, Каир во вселенной Кларка гораздо более развит, и в целом Египет стал одним из главных игроков на мировой арене, лидируя в технологиях, которые основаны на магии. Но никуда не делись пыльные и жаркие улицы города, пропитанные ароматом пряностей, описывая которые автор великолепно погружает читателей в атмосферу магического Каира. И в этой современной восточной сказке Фатима одевается в западные мужские костюмы и иногда даже захватывает с собой трость.

Фатима одевается с таким смелым чувством стиля, каким я хотел бы обладать. Её костюмы созданы из сочетания разных стилей, соответствующих тому периоду времени, а также цветовых схем, которые я собирал специально для неё. Думаю, вы могли бы называть меня консультантом Фатимы по гардеробу. И я действительно подумывал о том, чтобы однажды позаимствовать один из её костюмов, хотя и не уверен, что буду круто смотреться в шляпе-котелке.

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Кстати, сам Кларк родился в Нью-Йорке, а его родители родом из островного государства в Карибском море Тринидад и Тобаго. Такое наследие писателя стало богатым источником вдохновения, что можно заметить и при знакомстве с «Хозяевами джиннов». Автор не «топит» читателей в непонятных терминах, но создаёт богатый фон (культурный в том числе), который делает его мир по-настоящему живым.

Уже в детстве я познакомился с афро-карибским фольклором, индуистской космологии и мусульманских фестивалей, таких как Хосай (название фестиваля Ашура в странах Карибского бассейна — прим. пер.). Это всё было частью культуры, в которой я рос. Так что не-«западное» всегда было частью моего жизненного опыта. И, кажется, я всегда ловил себя на том, что ищу его, где бы ни оказался.

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При этом в самом Каире писатель бывал исключительно в качестве туриста, но этих впечатлений хватило, чтобы создать сильный образ города. Кроме того, в этом помогла и историческое образование автора.

Да, я бывал в Каире. Недостаточно долго, чтобы по-настоящему узнать город, но достаточно, чтобы он оставил впечатления. В книге есть несколько мест, которые связаны с этими воспоминаниями. Мне трудно назвать любимое место Каира, потому что это (естественно) в основном туристические достопримечательности. Но Хан-аль-Халили определённо остался со мной, и неудивительно, что ему нашлось место в книге.

lapl

Конечно, Кларк стремится поднимать на страницах своих историй те темы и вопросы, которые волнуют его.

…я отталкивался от тем и проблем, которые были у меня на уме в то время, когда я работал над романом. Вселенная Мёртвого Джинна построена вокруг мотивов антиколониализма и отражает большую часть моих личных предубеждений. Но в целом у персонажей есть свой собственный опыт и жизнь, которые совершенно не похожи на мои собственные. В конце концов, я ещё никогда на самом деле не видел джинна.

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Литературную карьеру Кларк начал уже десять лет назад, но долгое время специализировался на малой форме и первый роман написал только сейчас. Однако, несмотря на предварительное планирование, всё тем не менее пошло не совсем так, как планировал автор.

У меня был полный план написания романа, и я использовал его в качестве дорожной карты. Тем не менее, на этом пути произошло множество изменений: вещи, которые требовали конкретизации; чрезмерно длинные главы, которые я разбивал на две главы; второстепенные персонажи, созданные по ходу дела, чтобы соответствовать ситуации, и так далее. Затем есть концовка, которая была полностью пересмотрена после того, как мой первый читатель (и мой агент) строго сказал: «Ну, такое… Мне нужно больше». Так что я заметно увеличил размах финала, и это было серьёзным изменением к лучшему.

lapl

Кларк не раз говорил, что реакция читателей на первый рассказ об этой вселенной вдохновила его продолжить работу и взяться за роман. «Хозяева джиннов» — законченный самостоятельный роман, что уже можно назвать редкостью для фэнтези, где правят балом циклы. Возможно, однажды в этот мир будут вписаны новые сюжеты, но пока писатель не готов этого обещать.

Когда я писал первый рассказ, у меня не было планов оставаться в этом мире. Теперь появился целый роман. Так что будущее неизвестно, но всё возможно.

lapl

Так что же должно остаться с читателем после прочтения этого романа по мнению автора?

Довольная улыбка. И желание отведать египетской уличной еды.

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