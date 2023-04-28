Интересные факты о Терри Пратчетте, которых вы могли не знать

28 апреля 2023 года сэру Терри Пратчетту, автору любимого миллионами читателей цикла о Плоском мире, исполнилось бы 75 лет. Его книги не только уморительно смешны: в них есть и грандиозная вселенная, и мгновенно запоминающиеся герои, и оригинальный взгляд на мир — все, что принято ожидать от лучших книг жанра. Ко дню рождения Пратчетта мы решили поделиться несколькими фактами из жизни замечательного человека и выдающегося писателя, которые вы могли не знать.

Пратчетт начал писать еще в школе

Первый рассказ будущего знаменитого фантаста под названием The Hades Business вышел в школьном журнале, когда Пратчетту было всего 13 лет. А через два года рассказ был перепечатан уже настоящим журналом Science Fantasy. Именно за него юный автор получил свой первый гонорар, который составил всего-то 14 фунтов стерлингов.

При этом школу он так и не закончил

Учился Пратчетт неважно: у будущего писателя долгое время были проблемы с чтением и письмом, он увлекался астрономией, но не имел математических способностей. Как Пратчетт вспоминал позже, своим образованием он больше обязан публичной библиотеке, чем школе. В конце концов, в 17 лет он, посоветовавшись с семьей, бросил учебу и стал работать журналистом в местной газете. Он провел больше десяти лет в журналистике и именно в это время написал свои первые научно-фантастические романы.

Плоский мир возник как пародия на фэнтези тех лет

В 1979 году Пратчетт начал работать пресс-секретарем британского совета по атомной энергетике: работа была напряженной, но позволяла на досуге писать. Тогда-то он и задумал первый роман из будущего цикла «Плоский мир» — «Цвет волшебства», вышедший в 1983 году тиражом в 506 экземпляров. Сам автор считал роман прежде всего пародией на штампы современного ему фэнтези, делая иронические отсылки на книги Фрица Лейбера и Энн Маккефри. Ни сам Пратчетт, ни его издатели не ожидали, что «Цвет волшебства» приобретет бешеную популярность и станет началом цикла из 41 романа. В последующих книгах Пратчетт уже не просто подшучивал над штампами фэнтези, а через призму своей фирменной иронии обращался к темам истории, культуры и проблем нашего общества.

После получения рыцарства Пратчетт лично выковал себе меч

Как он сам вспоминал, новость о том, что Елизавета II произведет его в рыцари, просто не укладывалась в голове. Тем не менее, к 2009 году Пратчетт был вторым по популярности писателем Британии (после Джоан Роулинг), его книги были переведены на множество языков и любимы миллионами читателей, и Букингемский дворец посчитал нужным отметить его вклад в литературу. Несмотря на первоначальное ошеломление, Пратчетт быстро привык к рыцарскому званию: на своем гербе он попросил изобразить анкх (в честь Анк-Морпорка) и сову с двумя книгами, а в качестве девиза выбрал фразу на латыни «не бойся жнеца». А когда Пратчетт решил, что каждому рыцарю нужен меч, он выкопал немного руды в поле за домом, добавил метеоритное железо и выковал себе меч самостоятельно, под руководством местного кузнеца.

Пратчетт всегда оставался фанатом науки

Детская любовь к астрономии осталась в нем на всю жизнь: в своем загородном доме Пратчетт оборудовал небольшую обсерваторию и часто проводил время, наблюдая за звездами. Вместе с доктором математических наук Яном Стюартом и биологом Джеком Коэном Пратчетт написал четыре научно-популярных книги под названием «Наука Плоского мира». Они делятся на художественные главы, в которых персонажи вселенной Пратчетта наблюдали и экспериментировали с физикой нашего мира, и документальные, где Стюарт и Коэн объясняли научные законы, лежащие в основе Плоского мира. А в 2008 году Пратчетт вместе с фольклористкой Жаклин Симпсон написал книгу «Фольклор Плоского мира», где проводил параллели между событиями своих книг и мифами народов мира.

Пратчетт выступал за защиту природы

Помимо точных наук, Пратчетт питал интерес и к естественным. Он разводил в своей оранжерее плотоядные растения и шутил, что с тех пор как они разрослись, побаивается заходить внутрь. В 1989 году он написал юмористическую мини-энциклопедию кошек в трех томах под названием «Кот без дураков». Поскольку его персонаж Библиотекарь — маг, принявший обличие орангутана, очень популярен у фанатов, Пратчетт стал попечителем фонда защиты орангутанов и попросил своих читателей поддержать сохранение этих обезьян в дикой природе.

Пратчетт обожал компьютеры и видеоигры

Пратчетт печатал свои книги на компьютерах с тех пор, как это стало возможным, и был одним из первых писателей, кто начал общаться с поклонниками в интернете. Впрочем, к интернету он относился с осторожностью: недавно всплыло интервью, где Пратчетт еще в 1995 году предупреждает об опасности фейковых новостей. В свободное время он любил играть в компьютерные игры и особенно ценил Thief, Half-Life 2 и The Elder Scrolls IV: Oblivion: для последней он даже написал небольшой мод. Эту страсть Пратчетт делил со своей дочерью Рианной, которая стала игровым сценаристом и поработала над такими играми, как Mirror’s Edge и Tomb Raider.

В последние годы Пратчетт серьезно размышлял об эвтаназии

В 2007 году у Пратчетта обнаружили болезнь Альцгеймера на ранней стадии: хотя писатель старался сохранять юмор и присутствие духа, ему постепенно становилось хуже и его надежда дожить до изобретения лекарства таяла. С возмущением узнав, что на исследование болезни Альцеймера тратится всего 3% от финансирования поисков лекарства от рака, Пратчетт признался, что предпочел бы умереть в результате эвтаназии, пока его болезнь еще не достигла критической точки. В последние годы он часто рассуждал на эту тему, заявляя, что люди, пораженные смертельной болезнью, должны иметь право выбора между смертью мирной и полной мучений. И все же его собственная смерть оказалась естественной — 12 марта 2015 года писателя не стало.

В интернете Пратчетт жив даже после смерти

Фанаты придумали необычный способ почтить память Пратчетта. В его романе «Держи марку!» «клаки», разновидность телеграфа из Плоского мира, запрограммированы передавать имя погибшего сына их создателя: ведь пока имя человека повторяют, он не забыт. После смерти Пратчетта поклонники стали массово добавлять в HTTP-разметку веб-страниц фразу X-Clacks-Overhead: GNU Terry Pratchett. Невидимое для пользователей, имя писателя по-прежнему звучит по всему интернету.

Пратчетт завещал уничтожить все свои наброски

Несмотря на болезнь, Пратчетт в последние годы активно писал: после его смерти осталось два незаконченных романа, не считая большого количества отдельных фрагментов. Тем не менее, он не хотел, чтобы после смерти публиковались его незавершенные работы, и Рианна Пратчетт, которая теперь хранит наследие отца, подтвердила, что исполнит это желание. Однажды Пратчетт обмолвился Нилу Гейману, что все, над чем он работал в момент смерти, надо уничтожить паровым катком. Так и случилось: в 2017 году на выставке паровых машин в Дорсете каток торжественно раздавил жесткий диск Пратчетта, оставив нам только догадываться, какие еще приключения могли ждать жителей Плоского мира.