Кэтрин Эддисон «Император-гоблин»

Майя, младший сын эльфийского императора, прозябал в вечной ссылке, куда его отправил отец, считавший мальчика «мерзким отродьем». Ведь покойная мать Майи была дочерью правителя гоблинов, и её брак с повелителем эльфов считался сугубо политическим. Однако, когда император и его старшие сыновья погибли при крушении воздушного корабля, именно Майя оказался единственным законным наследником трона. Естественно, далеко не всем при эльфийском дворе это пришлось по нраву…

Katherine Addison

The Goblin Emperor

Роман

Жанр: интриганское фэнтези

Выход оригинала: 2014

Художник: В. Половцев

Переводчик: О. Ратникова

Издательство: «АСТ», 2022

Серия: «Шедевры фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

608 с., 2000 экз.

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Из грязи в князи — именно так можно определить ключевую тему романа Кэтрин Эддисон. Семнадцатилетний отпрыск императора, ничего не знающий и толком ничего не умеющий, презираемый окружающими полукровка, которого воспитывал грубый и жестокий к мальчику дальний родич, внезапно становится повелителем могущественного государства. А вокруг алчные, коварные волки: родственники, советники, придворные, чиновники, жрецы, местные властители. Как при таких обстоятельствах не стать коронованной марионеткой? Или вообще телёнком на заклание, которого могут просто прирезать при первом удобном случае?

И автор показывает — как. Показывает очень подробно, буквально шаг за шагом. Повествование в романе линейное, с очень незначительными флешбэками, поясняющими прошлое главного героя. Протагонист тоже один, и все события мы видим лишь его глазами. И от этой простоты возникает потрясающий эффект присутствия. Неглупый мальчишка со сложной судьбой, неизбалованный, неиспорченный, оказавшись в смертельно опасной и в то же время очень перспективной ситуации, пытается сначала просто выжить, а затем и преуспеть. И ему искренне сопереживаешь, буквально ставишь себя на его место. Потому книгу очень интересно читать. Тем более что она довольно динамична, хотя непосредственно экшена в романе немного. Динамика здесь скорее смысловая. Происходит много событий, кризисов, которые герой вынужден распутывать, причём буквально на раз-два. А это непросто.

Ведь Майя не боец, не гений магии. В драке или колдовском поединке у него нет шансов. Всё, что у него имеется, — мозги, хотя знаний и навыков герою явно не хватает. Но он активно познаёт мир, учится на собственных ошибках. Впрочем, говоря по справедливости, ему немного везёт. Хотя бы потому, что рядом с Майей оказывается немало личностей, достойных доверия. Однако их доверие тоже нужно заполучить, а это нелёгкая задача для неоперившегося юнца.

Кстати, не нужно обманываться юным возрастом героя — роман Эддисон вовсе не young adult. Это вполне взрослое и временами довольно жёсткое фэнтези с обилием интриг и психологических моментов. Вместе с тем в книге всё же немало элементов типичного романа взросления. Именно рост Майи, прежде всего внутренний, его рост как личности и правителя, особенно интересно изображать автору.

Ещё один приятный момент, бросающийся в глаза, — то, что роман, впервые вышедший в 2014 году, выгодно отличается от массы современного фэнтези, авторы которого излишне спекулируют на актуальных трендах. Точнее, они есть и у Эддисон — меньшинства, сильные женщины, борьба против косного традиционализма. Но все эти элементы очень грамотно встроены в основной сюжет, находятся на своём месте и не выглядят притянутыми за уши, вставленными просто ради того, чтобы никто, не дай бог, не упрекнул за нежелание «быть на прогрессивной волне».

Конечно, это роман именно о Майе (он же император Эдрехасивар), однако вполне неплохи здесь и второстепенные персонажи. Хотя видим мы их исключительно глазами главного героя. С одной стороны, такой подход немного обедняет текст — особенно с точки зрения мотивации окружающих. С другой — помогает лучше встроиться в сознание героя, отчего книга становится своеобразной VR-игрой на тему «стань императором».

Итог: отличный роман, едва ли не шедевр в поджанре интриганского фэнтези с упором на психологизм. Хотя, вероятно, тем, кто любит драки, поединки и прочий движ, книга может показаться немного пресноватой.

Не совсем цикл «Император-гоблин» получил премию «Локус», был номинирован на «Хьюго» и Всемирную премию фэнтези, став визитной карточкой Кэтрин Эддисон. Неудивительно, что автор решила сочинить целый цикл. Правда, есть нюанс: история Майи ограничена одним романом. Вышедшая в 2021 году книга The Witness for the Dead посвящена другому герою, который в «Гоблине-императоре» был на вторых ролях. В этом году должен появиться ещё один роман, The Grief of Stones, где Майя тоже, судя по всему, будет лишь упоминаться.

Итак, рабочая неделя императора сократилась на несколько часов. Трижды в неделю по утрам он совершал верховую прогулку на кротком Бархате, а потом Ксетиро Кередин учила его танцевать. Уроки оказались вовсе не такими страшными, как он себе представлял; она была терпеливой, весёлой и очень доходчиво объясняла ему то, чего он не мог понять сразу. И постепенно он научился не спотыкаться о собственные ноги, привык не вздрагивать каждый раз, когда касался её руки.