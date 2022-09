Кэтрин Эддисон «Император-гоблин»

Из грязи в князи — именно так можно определить ключевую тему романа Кэтрин Эддисон. Семнадцатилетний отпрыск императора, ничего не знающий и толком ничего не умеющий, презираемый окружающими полукровка, которого воспитывал грубый и жестокий к мальчику дальний родич, внезапно становится повелителем могущественного государства. А вокруг алчные, коварные волки: родственники, советники, придворные, чиновники, жрецы, местные властители. Как при таких обстоятельствах не стать коронованной марионеткой? Или вообще телёнком на заклание, которого могут просто прирезать при первом удобном случае?

И автор показывает — как. Показывает очень подробно, буквально шаг за шагом. Повествование в романе линейное, с очень незначительными флешбэками, поясняющими прошлое главного героя. Протагонист тоже один, и все события мы видим лишь его глазами. И от этой простоты возникает потрясающий эффект присутствия. Неглупый мальчишка со сложной судьбой, неизбалованный, неиспорченный, оказавшись в смертельно опасной и в то же время очень перспективной ситуации, пытается сначала просто выжить, а затем и преуспеть. И ему искренне сопереживаешь, буквально ставишь себя на его место. Потому книгу очень интересно читать. Тем более что она довольно динамична, хотя непосредственно экшена в романе немного. Динамика здесь скорее смысловая. Происходит много событий, кризисов, которые герой вынужден распутывать, причём буквально на раз-два. А это непросто.

Ведь Майя не боец, не гений магии. В драке или колдовском поединке у него нет шансов. Всё, что у него имеется, — мозги, хотя знаний и навыков герою явно не хватает. Но он активно познаёт мир, учится на собственных ошибках. Впрочем, говоря по справедливости, ему немного везёт. Хотя бы потому, что рядом с Майей оказывается немало личностей, достойных доверия. Однако их доверие тоже нужно заполучить, а это нелёгкая задача для неоперившегося юнца.

Кстати, не нужно обманываться юным возрастом героя — роман Эддисон вовсе не young adult. Это вполне взрослое и временами довольно жёсткое фэнтези с обилием интриг и психологических моментов. Вместе с тем в книге всё же немало элементов типичного романа взросления. Именно рост Майи, прежде всего внутренний, его рост как личности и правителя, особенно интересно изображать автору.

Ещё один приятный момент, бросающийся в глаза, — то, что роман, впервые вышедший в 2014 году, выгодно отличается от массы современного фэнтези, авторы которого излишне спекулируют на актуальных трендах. Точнее, они есть и у Эддисон — меньшинства, сильные женщины, борьба против косного традиционализма. Но все эти элементы очень грамотно встроены в основной сюжет, находятся на своём месте и не выглядят притянутыми за уши, вставленными просто ради того, чтобы никто, не дай бог, не упрекнул за нежелание «быть на прогрессивной волне».

Конечно, это роман именно о Майе (он же император Эдрехасивар), однако вполне неплохи здесь и второстепенные персонажи. Хотя видим мы их исключительно глазами главного героя. С одной стороны, такой подход немного обедняет текст — особенно с точки зрения мотивации окружающих. С другой — помогает лучше встроиться в сознание героя, отчего книга становится своеобразной VR-игрой на тему «стань императором».

Итог: отличный роман, едва ли не шедевр в поджанре интриганского фэнтези с упором на психологизм. Хотя, вероятно, тем, кто любит драки, поединки и прочий движ, книга может показаться немного пресноватой.

Не совсем цикл

«Император-гоблин» получил премию «Локус», был номинирован на «Хьюго» и Всемирную премию фэнтези, став визитной карточкой Кэтрин Эддисон. Неудивительно, что автор решила сочинить целый цикл. Правда, есть нюанс: история Майи ограничена одним романом. Вышедшая в 2021 году книга The Witness for the Dead посвящена другому герою, который в «Гоблине-императоре» был на вторых ролях. В этом году должен появиться ещё один роман, The Grief of Stones, где Майя тоже, судя по всему, будет лишь упоминаться.