Кэтрин Эддисон «Свидетель Мёртвых»

Священник Тара Келехар, оказавший существенную помощь в расследовании убийства императора Варенечибеля IV, в качестве награды получил должность Свидетеля Мёртвых в провинциальном городе Амало. Причём должность — отнюдь не синекура. Ведь Свидетель — это жрец с особым даром задавать вопросы погибшим неестественной смертью, а значит, он вынужден постоянно участвовать в полицейских расследованиях. Правда, Амало город спокойный, потому долгое время главной заботой Тары было держаться подальше от политических и бытовых интриг местных чиновников и жрецов. Но его мирной жизни наступил конец, когда патрульные Братства Бдительности выловили из канала тело женщины, явно умершей не по своей воле.

Katherine Addison

The Witness for the Dead

Роман

Жанр: психологическое фэнтези, детектив

Выход оригинала: 2021

Художник: В. Половцев

Переводчик: О. Ратникова

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023

Серия: «Шедевры фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

384 с., 2000 экз.

«Кладбища Амало», часть 1

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Эллен Кашнер «На острие клинка»

Мне очень понравился роман «Император-гоблин», за который Кэтрин Эддисон получила премию журнала «Локус» и целый ворох номинаций практически на все мало-мальски значимые награды англоязычной фантастики. Но дело, конечно, не в премиях. Роман ведь действительно был хорош — глубоко проработанная история неопытного юнца-полукровки, который внезапно оказался на троне великой эльфийской империи и пытается не только уцелеть, но и стать достойным правителем. Потому весть о том, что Эддисон написала ещё две книги из того же сеттинга, хоть и не прямые продолжения, воспринималась очень позитивно.

И вот первая из этих книг вышла на русском. И основное ощущение от «Свидетеля Мёртвых» — лютое разочарование.

Главный герой романа Тара Келехар был довольно важным персонажем «Императора-гоблина» — он помог юному правителю узнать правду о смерти его отца. И он был симпатичным и обаятельным, потому его появление в качестве уже протагониста новой книги смотрелось вполне нормальным ходом. Правда, Тара довольно быстро разочаровывает, ведь снаружи он выглядел гораздо более интересным, когда император Майка видел его как проницательного волшебника с бунтарским характером. Но, судя по внутреннему миру, Келехар оказался каким-то излишне заурядным, без блеска. Просто хороший парень, не более.

Однако главная проблема романа — совершенно невероятная его неспешность, временами доходящая до анекдота. Вот герой приходит домой и кормит кошек — две страницы кормит. Вот он переодевается и причёсывается — ещё полстраницы. Идёт в чайную — мы узнаём о числе таких заведений в городе, об их названиях и особенностях. Пьёт чай — ещё страница. Потом опять пьёт чай, и ещё, и снова. Много говорит — чаще всего ни о чём. Ещё больше размышляет — вспоминает своих возлюбленных, друзей, родичей, откушанные некогда блюда и опробованные сорта чая. И так далее, и тому подобное. Страница за страницей, глава за главой.

Нет, конечно, герой ещё расследует убийства и даже охотится за сверхъестественным чудовищем. Ну, в промежутках между чаепитиями и многословными описаниями городских пейзажей. Во второй половине романа даже какая-то динамика появляется. Однако до этой второй половины надо ещё дотерпеть, а такой подвиг далеко не каждому читателю окажется под силу…

Отчасти роман напоминает некоторые книги Макса Фрая, однако тексты российского автора изрядно пропитаны иронией, чего «Свидетель Мёртвых» лишён начисто.

Из достоинств в глаза прежде всего бросается литературное мастерство автора (и, вероятно, переводчика) — написана книга очень прилично. Множество мелких деталей мира также помогают полноценно проникнуться атмосферностью происходящего.

Итог: женский роман, замаскированный под детектив, — только без любовной линии. Эдакое размеренное чтиво для успокоения нервов после приступа депрессии. Никаких сильных переживаний, мэм! Врач запретил.

Об авторе Кэтрин Эддисон — это псевдоним американской писательницы Сары Элизабет Монетт. После получения степени по английской литературе она специализировалась на исследованиях пьес эпохи Возрождения. Её дебютный роман «Мелюзин» (2005) имел успех и положил начало фэнтезийной тетралогии «Учение о Лабиринте». На счету писательницы также трилогия «Искрин», написанная совместно с Элизабет Бир. С 2014 года Монетт выпускает фэнтези под псевдонимом Кэтрин Эддисон — кроме трёх книг из мира «Императора-гоблина», под этим именем опубликован также роман «Вороний ангел» о фантастических приключениях Шерлока Холмса.

Вернувшись домой, я первым делом снял и бережно повесил в шкаф официальный сюртук — он был сшит из шёлка и, наверное, стоил больше, чем весь мой гардероб, — и надел свой самый любимый из трёх сюртуков, чёрный с жемчужно-серой вышивкой на планке и манжетах. Мне уже дважды приходилось заново подшивать подол и латать локти, но в целом сюртук ещё был прочным и выглядел прилично. Посмотрев на себя в небольшое зеркало, я увидел, что волосы после бани беспорядочно вьются, и потратил минут пять на то, чтобы причесаться. Захватывающие приключения главного героя