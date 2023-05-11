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    #детектив #Кэтрин Эддисон #психология #фэнтези

    Кэтрин Эддисон «Свидетель Мёртвых». Размеренное чтение для успокоения души

    11 мая 2023
    Борис Невский
    11.05.2023
    154
    3 минуты на чтение
    #детектив #Кэтрин Эддисон #психология #фэнтези

    Священник Тара Келехар, оказавший существенную помощь в расследовании убийства императора Варенечибеля IV, в качестве награды получил должность Свидетеля Мёртвых в провинциальном городе Амало. Причём должность — отнюдь не синекура. Ведь Свидетель — это жрец с особым даром задавать вопросы погибшим неестественной смертью, а значит, он вынужден постоянно участвовать в полицейских расследованиях. Правда, Амало город спокойный, потому долгое время главной заботой Тары было держаться подальше от политических и бытовых интриг местных чиновников и жрецов. Но его мирной жизни наступил конец, когда патрульные Братства Бдительности выловили из канала тело женщины, явно умершей не по своей воле.

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    Katherine Addison
    The Witness for the Dead
    Роман
    Жанр: психологическое фэнтези, детектив
    Выход оригинала: 2021
    Художник: В. Половцев
    Переводчик: О. Ратникова
    Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023
    Серия: «Шедевры фэнтези»
    Возрастной рейтинг: 16+
    384 с., 2000 экз.
    «Кладбища Амало», часть 1
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    Мне очень понравился роман «Император-гоблин», за который Кэтрин Эддисон получила премию журнала «Локус» и целый ворох номинаций практически на все мало-мальски значимые награды англоязычной фантастики. Но дело, конечно, не в премиях. Роман ведь действительно был хорош — глубоко проработанная история неопытного юнца-полукровки, который внезапно оказался на троне великой эльфийской империи и пытается не только уцелеть, но и стать достойным правителем. Потому весть о том, что Эддисон написала ещё две книги из того же сеттинга, хоть и не прямые продолжения, воспринималась очень позитивно.

    И вот первая из этих книг вышла на русском. И основное ощущение от «Свидетеля Мёртвых» — лютое разочарование.

    Главный герой романа Тара Келехар был довольно важным персонажем «Императора-гоблина» — он помог юному правителю узнать правду о смерти его отца. И он был симпатичным и обаятельным, потому его появление в качестве уже протагониста новой книги смотрелось вполне нормальным ходом. Правда, Тара довольно быстро разочаровывает, ведь снаружи он выглядел гораздо более интересным, когда император Майка видел его как проницательного волшебника с бунтарским характером. Но, судя по внутреннему миру, Келехар оказался каким-то излишне заурядным, без блеска. Просто хороший парень, не более.

    Однако главная проблема романа — совершенно невероятная его неспешность, временами доходящая до анекдота. Вот герой приходит домой и кормит кошек — две страницы кормит. Вот он переодевается и причёсывается — ещё полстраницы. Идёт в чайную — мы узнаём о числе таких заведений в городе, об их названиях и особенностях. Пьёт чай — ещё страница. Потом опять пьёт чай, и ещё, и снова. Много говорит — чаще всего ни о чём. Ещё больше размышляет — вспоминает своих возлюбленных, друзей, родичей, откушанные некогда блюда и опробованные сорта чая. И так далее, и тому подобное. Страница за страницей, глава за главой.

    Нет, конечно, герой ещё расследует убийства и даже охотится за сверхъестественным чудовищем. Ну, в промежутках между чаепитиями и многословными описаниями городских пейзажей. Во второй половине романа даже какая-то динамика появляется. Однако до этой второй половины надо ещё дотерпеть, а такой подвиг далеко не каждому читателю окажется под силу…

    Отчасти роман напоминает некоторые книги Макса Фрая, однако тексты российского автора изрядно пропитаны иронией, чего «Свидетель Мёртвых» лишён начисто.

    Из достоинств в глаза прежде всего бросается литературное мастерство автора (и, вероятно, переводчика) — написана книга очень прилично. Множество мелких деталей мира также помогают полноценно проникнуться атмосферностью происходящего.

    Итог: женский роман, замаскированный под детектив, — только без любовной линии. Эдакое размеренное чтиво для успокоения нервов после приступа депрессии. Никаких сильных переживаний, мэм! Врач запретил.

    Об авторе

    Кэтрин Эддисон — это псевдоним американской писательницы Сары Элизабет Монетт. После получения степени по английской литературе она специализировалась на исследованиях пьес эпохи Возрождения. Её дебютный роман «Мелюзин» (2005) имел успех и положил начало фэнтезийной тетралогии «Учение о Лабиринте». На счету писательницы также трилогия «Искрин», написанная совместно с Элизабет Бир. С 2014 года Монетт выпускает фэнтези под псевдонимом Кэтрин Эддисон — кроме трёх книг из мира «Императора-гоблина», под этим именем опубликован также роман «Вороний ангел» о фантастических приключениях Шерлока Холмса.

    Вернувшись домой, я первым делом снял и бережно повесил в шкаф официальный сюртук — он был сшит из шёлка и, наверное, стоил больше, чем весь мой гардероб, — и надел свой самый любимый из трёх сюртуков, чёрный с жемчужно-серой вышивкой на планке и манжетах. Мне уже дважды приходилось заново подшивать подол и латать локти, но в целом сюртук ещё был прочным и выглядел прилично. Посмотрев на себя в небольшое зеркало, я увидел, что волосы после бани беспорядочно вьются, и потратил минут пять на то, чтобы причесаться.

    Захватывающие приключения главного героя

    Кэтрин Эддисон «Свидетель Мёртвых»
    Стоит ли читать?
    Если очень полюбился мир «Императора-гоблина» и нравится неспешная повседневность.
    Удачно
    отличный литературный стиль
    внимание к психологии персонажей
    проработанный мир
    мелкие подробности быта
    Неудачно
    вялая динамика
    неравномерный сюжет
    чрезмерный акцент на бытовых моментах
    6
    неплохо
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    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.
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