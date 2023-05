Кэтрин Эддисон «Свидетель Мёртвых»

Katherine Addison

The Witness for the Dead

Роман

Жанр: психологическое фэнтези, детектив

Выход оригинала: 2021

Художник: В. Половцев

Переводчик: О. Ратникова

Издательства: «АСТ», «Астрель-СПб», 2023

Серия: «Шедевры фэнтези»

Возрастной рейтинг: 16+

384 с., 2000 экз.

«Кладбища Амало», часть 1

Похоже на:

романы Макса Фрая

Эллен Кашнер «На острие клинка»