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    #героическое фэнтези #Крис Вудинг #приключения

    Крис Вудинг «Пламенный клинок»: фэнтези по канонам тридцатилетней давности

    20 марта 2021
    Дмитрий Злотницкий
    20.03.2021
    7690
    2 минуты на чтение
    #героическое фэнтези #Крис Вудинг #приключения

    Королевство Оссия, которое некогда славилось как страна бесшабашных героев, вот уже три десятилетия находится под властью кроданцев. И кажется, что большинство оссианцев вполне довольны новой властью. Как, например, Арен, оссианский юноша из богатой и уважаемой семьи… Но однажды его отца объявляют преступником и казнят, а самого Арена отправляют в тюрьму. И нежданные невзгоды сильно изменят его представления о мире.

    Крис Вудинг «Пламенный клинок»

    Chris Wooding
    The Ember Blade
    Роман
    Жанр: приключенческое фэнтези
    Выход оригинала: 2018
    Переводчик: А. Волков
    Издательство: «Аркадия», 2021
    Серия: «Сага. Фэнтези»
    736 стр., 5000 экз.
    Похоже на:
    Дэвид Эддингс, цикл «Белгариад»
    Маргарет Уэйс, Трейси Хикмен, цикл «Хроники Копья»

    Произведения Криса Вудинга всегда славились оригинальностью. Будь то построение сюжета, мир или персонажи, книги британского писателя почти всегда предлагали читателям нечто необычное. Именно поэтому, читая «Пламенный клинок», сложно поверить, что он вышел из-под пера Вудинга. Как сложно поверить и в то, что это относительно свежий роман, а не фэнтези эдак тридцатилетней давности.

    Если бы в 1980-х кто-то потрудился сделать методичку по написанию традиционного фэнтези, сейчас можно было бы сказать, что «Пламенный клинок» создан строго по ней. Тут и юноша, выдернутый из привычной жизни и втянутый в опасные приключения. И пёстрая компания героев, что вскоре вокруг него собирается. И легендарный меч, обладание которым способно изменить ход истории. Недостаёт разве что фирменного тёмного властелина с армией злобных чудовищ, но их неплохо заменяет империя, стремящаяся перековать подчинённые народы по своему образу и подобию.

    Долгое время, читая «Пламенный клинок», ожидаешь, что это какой-то хитрый трюк со стороны автора и он вот-вот перевернёт всё с ног на голову, начав ломать жанровые стереотипы и удивлять… Но нет, этого не происходит — Вудинг действительно написал незамысловатое олдскульное фэнтези с обилием приключений, борьбой маленькой группы героев против тирании и почти чёрно-белым конфликтом.

    Почти, потому что Арен вырос на идеалах той страны, которая казнила его отца. Отказ от прежних убеждений будет для него долгим и болезненным. Однако этого слишком мало, чтобы «Пламенный клинок» мог претендовать на звание фэнтези с неоднозначными персонажами, — деление на положительных и отрицательных тут довольно чёткое.

    Впрочем, это не помешало автору сделать почти всех основных героев выразительными и запоминающимися. Выписывать живых, вызывающих искренние эмоции персонажей Вудинг всегда умел, и «Пламенный клинок» не стал исключением. Пожалуй, именно героями роман цепляет, благодаря им за событиями следишь с неподдельным интересом, и они же не позволяют назвать книгу просто ненужным оммажем ушедшему веку одномерного фэнтези.

    А вот мир у Вудинга (напомним, создавшего очень неординарные сеттинги в «Шторм-воре», «Ускользающей тени» или «Историях «Кэтти Джей»») вышёл совершенно заурядным и вторичным. Несмотря на то что это самый объёмный роман в карьере писателя, здесь он как никогда мало внимания уделяет проработке сеттинга, и мир «Пламенного клинка», в отличие от других вселенных Вудинга, совершенно не вызывает интереса сам по себе.

    Наконец, нельзя не отметить, что пока перед нами, по сути, только масштабный пролог. Арен и его друзья прошли крещение огнём, пережили утраты и закалились, но основной конфликт явно впереди — в романе, который пока что не написан.

    Итог: авантюрное фэнтези в традициях Дэвида Эддингса и других авторов 1980-х. До сих пор Крису Вудингу не удавалось завоевать в России особой популярности, и сложно поверить, что ситуация изменится с выходом этой пусть и увлекательной, но слишком уж старомодной книги.

    Сценарист «Вальгаллы»

    О продолжении «Пламенного клинка» пока не слышно. Сам автор говорил, что работа над ним затянулась в том числе потому, что он трудился как сценарист над Assassin’s Creed Valhalla, и это отнимало почти всё время и творческую энергию.

    — Мы сделали ваши дороги безопасными и пригодными для езды, мы навели порядок в ваших городах и наделили вас даром Слова и Меча. Мы защищаем народ от врагов, которые убивали и порабощали вас. Земледельцы не нарадуются на урожай, рукодельницы мирно ткут и шьют, а ваши дети мечтают стать кроданцами. — В его голосе зазвучало недоумение: — Когда же вы будете довольны?

    — Мы будем довольны, когда последний кроданец уберется из нашей страны, когда ваш треклятый бог будет низвергнут, а на престол вновь воссядет оссианин с Пламенным Клинком в руке, — ответил Эдрик. — Мы будем довольны, когда обретем свободу.

    Крис Вудинг «Пламенный клинок»
    Крис Вудинг «Пламенный клинок»
    Стоит ли читать?
    Подойдёт тем, кто соскучился по историям в духе «Саги о Копье» или книг Эддингса, а вот поклонников самого Вудинга может и разочаровать.
    Удачно
    интересные персонажи и их взаимоотношения
    обилие приключений
    атмосфера олдскульного фэнтези
    Неудачно
    банальность и предсказуемость многих сюжетных ходов
    блёклый мир
    7
    Достойно

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    Дмитрий Злотницкий
    Автор
    Постоянный автор «Мира фантастики» с 2004 года. Писал о комиксах до того, как это стало мейнстримом.

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