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    #городское фэнтези #магический реализм #Макс Фрай

    Макс Фрай «Тяжёлый свет Куртейна. Зелёный. Том 2»

    30 декабря 2020
    Светлана Евсюкова
    30.12.2020
    1079
    3 минуты на чтение
    #городское фэнтези #магический реализм #Макс Фрай

    Магов из иной реальности, равно как и чудесных её проявлений, в Вильнюсе становится всё больше. Тем временем художник Зоран, которого «забрала» Эта Сторона, приближается к раскрытию правды о себе, а Эдо Ланг, уехав отдохнуть в Барселону, внезапно перемещается на Эту Сторону, в «город мёртвых» Элливаль, и вынужден освоить кое-какую древнюю магию, чтобы не сгинуть окончательно.

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    Роман
    Жанр: городское фэнтези
    Издательство: АСТ, 2020
    Серия: «Миры Макса Фрая»
    480 стр., тираж не указан
    «Тяжёлый свет Куртейна», часть 3, том 2
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    Заключительная часть романа-эпопеи «Тяжёлый свет Куртейна» растянулась на три тома, где каждая глава предваряется рецептом коктейля со словом «зелёный» в названии. Помимо коктейлей и неизбежной ассоциации «зелёный змий» (а здесь герои пьют алкоголь в разы чаще, чем кофе), в этом томе появляется ещё и зелёный свет— буквально, в виде светофоров, которых на первых страницах рассыпано более чем достаточно. Этот поданный в лоб символ предсказывает, как будет развиваться глобальный сюжет «Тяжёлого света Куртейна» далее: дорога между мирами становится всё доступнее, всё больше путешественников получают «зелёный свет». Теперь это уже практически свершившийся факт, которому на страницах тома дано внятное объяснение.

    Второй том «Зелёного» поначалу мало отличается от первого (да и от любой другой книги Макса Фрая, если уж на то пошло): упор сделан не на сюжет, а на атмосферу, в которой похожие друг на друга герои — люди и духи непонятного происхождения — беседуют о жизни и смерти, пьют кофе и бесконечный алкоголь, едят что-то невероятно вкусное, бесцельно гуляют по ночному городу, изо всех сил рекламируя Вильнюс потенциальным туристам, и творят простые повседневные чудеса. Действие происходит в холодном вильнюсском декабре — и читать эту книгу, пожалуй, лучше всего зимой: в такую погоду она сработает как кружка горячего глинтвейна.

    Со второй половины тома история наконец набирает обороты. Фокус повествования смещается на Эдо Ланга — оказывается, именно он, а не Тони Куртейн со своим двойником, всё это время был главным героем. Когда Эдо непонятным образом перемещается из Барселоны на Эту Сторону, откуда он родом, он решает было, что ему конец: в своё время он так долго пробыл на Другой Стороне (то есть в нашем мире), что теперь на родине ему не место.

    Однако его спасают неукротимая воля к жизни и кое-какие внезапно обнаружившиеся личные качества — а также тот факт, что он оказался не где-нибудь, а в Элливале, городе, где мёртвые могут существовать рядом с людьми бесконечно долгое время.

    С этого места история начинает подозрительно напоминать «Лабиринты Ехо» со всеми их продолжениями — а задним числом понимаешь, что на самом деле «Тяжёлый свет Куртейна» напоминал их всегда. Эдо Ланг обретает черты вечного везунчика сэра Макса, городской шаман Стефан начинает смахивать на Джуффина, а неожиданный учитель Эдо — колоритный мертвец Сайрус, великий жрец и маг при жизни, — на Великого Магистра Нуффлина. Вдобавок чудесный город Элливаль заставляет вспомнить Харумбу, Страну Мёртвых из историй о Ехо. Что и неудивительно: в сущности, Макс Фрай всю жизнь пишет одну и ту же книгу.

    Из второго тома мы узнаём гораздо больше об изнанке нашей реальности: о запутанной магической традиции Чёрного Севера (который совсем не на севере), о древних жреческих культах, о первозданном хаосе, который занимает на Этой Стороне огромные пространства, и о причине его появления. А также о том, как именно и почему меняются отношения двух реальностей, нашей и иной. Всё это окончательно превращает эпопею о Тони Куртейне и его друзьях из магического реализма в фэнтези — и давним фанатам Макса Фрая это, пожалуй, даже понравится. А все остальные просто не доберутся до этого тома.

    Итог: причудливая городская сказка о магической изнанке Вильнюса наконец обретает оформленный сюжет и стремительно движется к развязке.

    Это не Элливаль, детка

    Поклонники Макса Фрая давно знают «Живой Журнал», принадлежащий Светлане Мартынчик, земной аватаре сэра Макса. Теперь у неё есть ещё и телеграм-канал с многозначительным названием eto_ne_ellival_detka. Судя по содержанию обоих, «Тяжёлый свет Куртейна» следует воспринимать не как фэнтези, а как руководство к действию — учебник по изменению реальности магическим путём.

    Вспомнил, как они с Иоганном-Георгом стояли на мосту через речку Вильняле и как тот говорил, что в Эдо есть что-то вроде магнита, притягивающего чудеса. Не по какой-то хитроумной причине, а просто потому, что чудесам на него интересно смотреть. С Сайрусом, кстати, тоже именно это сработало, — подумал Эдо. — Я интересный, и взгляд у меня интересный, и влип интересно в интереснейшую беду, и учусь теперь интересно — быстро, легко.

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    Стоит ли читать?
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    Удачно
    фирменная волшебная атмосфера
    симпатичные персонажи
    оптимистичное настроение
    Неудачно
    вялый пунктирный сюжет
    слишком похоже на «Хроники Ехо»
    7
    Достойно

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    Светлана Евсюкова
    Филолог по образованию и книжный червь по призванию. В свободное от чтения и написания текстов время играет в ролевые игры живого действия и преподает исторические танцы. Иногда пишет под псевдонимом «Александра Королёва».

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