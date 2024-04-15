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    #братья Стругацкие #Мир без Стругацких #рецензии на книги

    «Мир без Стругацких: Межавторская антология». Если бы АБС не было

    15 апреля 2024
    Фото аватара
    15.04.2024
    14285
    2 минуты на чтение
    #братья Стругацкие #Мир без Стругацких #рецензии на книги

    Как выглядел бы литературный ландшафт в СССР, если бы в 1960-х не заявили о себе братья Стругацкие и место главных советских фантастов заняли бы другие шестидесятники? На этот вопрос попытались ответить современные писатели, сочинившие фантастические рассказы в стиле советских классиков — и одновременно попытавшиеся создать новую литературную традицию, на которую не повлияли тексты Стругацких.

    «Мир без Стругацких: Межавторская антология». Если бы АБС не было

    Жанр: научная фантастика

    Редактор-составитель: В. Владимирский

    Издательства: «АСТ», Редакция Елены Шубиной, 2024

    Серия: «Другая реальность»

    Возрастной рейтинг:

    448 с., 2500 экз.

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    Алексей Сальников, Дарья Бобылёва, Эдуард Веркин, Сергей Кузнецов и другие авторы примерили на себя роли Искандера, Коваля, Аксёнова, Конецкого, Шукшина, Анчарова, Рытхэу, Галича, Шаламова, Битова, Гансовского и Орлова, попытавшись реконструировать авторские стиль и интонацию.

    Каждый рассказ дополнен вымышленной биографией автора из «Википедии» или иной, чуть более фантастической энциклопедии — историей о том, как сложилась бы его жизнь в реальности без Стругацких, о том, почему собственно Стругацкие в этой реальности не стали писателями, ну и о некоторых нюансах социально-общественной жизни, позволяющих шире трактовать сами рассказы. Эта часть сборника удалась однозначно — в десятке страниц нарисован целый непротиворечивый мир, исправлены некоторые (не все) трагические ошибки мира нашего, сделаны многократные и якобы незаметные отсылки к, разумеется, Стругацким — и сильно проступают личности настоящих авторов (особенно это заметно в вымышленной биографии Василия Аксёнова в исполнении Николая Караева).

    Сами фантастические рассказы, созданные классиками альтернативной советской реальности, как это бывает в совершенно любой антологии, довольно неровные. Начать можно с самого начала — «Катамант» Юрия Коваля мил и очень смешон, но Алексей Сальников, неплохо имитировав стиль и юмор, всё же местами не удержался от типичных для него тягучих болезненных интонаций, Ковалю совершенно чуждых. Слишком много себя, своих сказок и привычки писать в дамские журналы принесла в «Варлама Шаламова» Ника Батхен — всё же кажется, что в подобном проекте умение стилизовать текст и говорить чужим языком важнее собственного узнаваемого стиля.

    Зато волшебно хороши советско-чукотские сказки Юрия Рытхэу в исполнении К. А. Териной, очень убедительны Виктор Конецкий от Ины Голдин и Фазиль Искандер от Владимира Березина. Ну и лучшее из произведений сборника — «автобиографическая» повесть «Галича», написанная Сергеем Кузнецовым. Да и целом совсем провальных вещей здесь нет, а совсем хорошие — есть.

    Глобальный недостаток у антологии один: она совершенно не выполняет поставленную задачу. Да, в её мире не было братьев Стругацких как знаменитых фантастов, и местами авторы очень старательно это подчёркивают — но в мире самих авторов антологии братья Стругацкие были и накрепко и навсегда впечатались в плоть, кровь и разум. Так что вместо поиска новых тем антология обыгрывает привычные до боли мотивы классиков и выглядит не столько экспериментом на заданную тему, сколько сборником довольно своеобразных и любопытных фанфиков.

    Итог: хорошо задуманный, но далеко не идеально воплощённый литературный эксперимент, где очень много раскавыченных цитат и отсылок, несколько удачных рассказов и несколько не таких удачных. Заметно, что все участники получили массу удовольствия.

    Попытка номер два

    В 2020 году антология под таким же названием уже выходила в электронном виде на портале bookmate, но немного в другом составе — к примеру, в ней участвовала Вера Огнева, но не было рассказов Дарьи Бобылёвой и К. А. Териной.

    — Говорят, пурга на Ръэваве — это снежный кит гневается. Бьёт хвостом по бесконечной глади Млечного Пути и высекает мелкие снежинки, которые укутывают остров.

    — Во всём мире снег — явление атмосферного масштаба, и только на Чукотке — космического.

    — И даже не на всей Чукотке. На Ръэваве. Чукотка — что? Cлово. Административная единица, геометрическая фигура, отчёркнутая линейкой на карте. Послушать этих картографов, им и Магадан сойдёт за Чукотку.

    — Это вам какие-то дикие картографы попались, не слушайте их. Слушайте меня. А лучше расскажите, чем этот ваш Ръэвав такой особенный, что везде снег — агрегатное состояние воды, а тут — осколки вечности.

    К. А. Терина / Юрий Рытхэу, рассказ «Песни снежного кита»

    «Мир без Стругацких: Межавторская антология». Если бы АБС не было
    Стоит ли читать?
    Поклонникам АБС и тем, кто любит советскую литературу, — вполне.
    Удачно
    идея
    некоторые рассказы
    энциклопедические вставки
    Неудачно
    часть рассказов
    8
    Оценка
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    Фото аватара
    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.
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