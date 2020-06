Шелли Джексон «Путь избавления. Школа странных детей». Мистическая литературная игра «под документ»

Shelley Jackson

Riddance: Or: The Sybil Joines Vocational School for Ghost Speakers & Hearing-Mouth Children

Роман

Жанр: мистический «роман в документах»

Выход оригинала: 2018

Переводчик: Ю. Змеева

Издательство: АСТ, 2020

Серия: «Дом странных детей»

576 стр., 3000 экз.

Похоже на:

Эми Кауфман, Джей Кристофф «Иллюминэ»

Марк Фрост «Тайная история Твин-Пикс»