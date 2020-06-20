Шелли Джексон «Путь избавления. Школа странных детей». Мистическая литературная игра «под документ»

Основанный в 1890 году детский интернат для заикающихся (Чизхилл, штат Массачусетс) за годы своего существования стал ареной для многих загадочных происшествий, включая бесследные исчезновения и даже убийства. Странные события вокруг интерната неслучайны, ведь он был известен окружающим как спецшкола для детей, говорящих с призраками. Основательница и бессменная директриса школы Сибилла Джойнс, пионер в области некрофизики, была убеждена в том, что детишки с дефектами речи изначально обладают особым даром общения с потусторонним миром. И дар этот нужно как следует развивать, для чего годятся любые средства…

Shelley Jackson

Riddance: Or: The Sybil Joines Vocational School for Ghost Speakers & Hearing-Mouth Children

Роман

Жанр: мистический «роман в документах»

Выход оригинала: 2018

Переводчик: Ю. Змеева

Издательство: АСТ, 2020

Серия: «Дом странных детей»

576 стр., 3000 экз.

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Роман Шелли Джексон относится к довольно специфическому литературному направлению Dossier Style Novel. Иногда такие книги называют ещё гипертекстовой беллетристикой. Они состоят из множества разных фрагментов — газетных вырезок, выдержек из дневниковых записей, стенограмм, официальных документов, фотографий, рисунков, заметок на полях.

Шелли Джексон сочинила готическую мистику с элементами детектива и сильным привкусом постмодернизма. Точнее, все фрагменты книги «собрал» воедино некий современный учёный. Совершенно случайно обнаружив газетную вырезку с упоминанием школы Сибиллы Джойнс, он провёл серьёзное исследование, дополнив его многочисленными документами и графическими материалами.

Основой для книги послужили дневники Джейн Грэндисон, которая сначала сама училась в интернате для заикающихся, а затем получила место помощницы-стенографистки при директрисе. Именно благодаря записям мисс Грэндисон потомкам оказались доступны и воспоминания Сибиллы Джойнс, продиктованные ею на склоне лет. Дополняют историю письма директрисы мёртвым знаменитым писателям и их героям, отрывки из прикладных пособий вроде «Принципов некрофизики», где рассказано о механизмах и протоколах связи с потусторонним миром (с рисунками и графиками), фрагменты записок инспектирующего интернат профессионального лингвиста, служебные документы и фотографии из архива школы.

Впечатление от книги в итоге… странное. Поначалу она смотрится почти как безумный бред, и, судя по всему, Джексон добивалась именно такого эффекта. Потому что постепенно, с появлением всё большего числа «документов», впечатление меняется на совершенно противоположное.

Предложенная автором литературная игра становится по-настоящему захватывающей и временами даже пугающе реалистичной: чем чёрт не шутит, а вдруг «тот свет» действительно существует и с ним можно связаться? Впрочем, ближе к финалу Шелли Джексон проворачивает ещё одну рокировочку, заставляющую предположить, что у всей описанной мистики могут быть вполне рациональные объяснения.

Итог: очень любопытная литературная игра, которая вполне может заинтересовать как поклонников готической мистики о призраках, так и тех, кому нравится разгадывать тайны человеческой души.

Любительница странного Шелли Джексон родилась на Филиппинах, выросла в Калифорнии, а сейчас живёт в Нью-Йорке. Получила степень бакалавра искусств в Стэнфорде и магистра изящных искусств по литературному мастерству в университете Браун. Прославилась своеобразной интерпретацией «Франкенштейна», романом «Лоскутная девушка» (1995), который стал знаковой книгой гипертекстовой литературы. В 2006 году вышел фантастический роман Джексон «Полужизнь» о сиамских близнецах, получивший премию Джеймса Типтри-мл. Кроме того, Шелли Джексон — автор авангардного перфоманса Skin Project: её рассказ «Кожа» будет вытатуирован отдельными словами на коже 2095 человек. Заявку на участие можно подать до сих пор, хотя добровольцев уже больше десяти тысяч.

Я, Сибилла Джойнс из Чизхилла, штат Массачусетс, будучи не совсем в добром здравии, но в здравом уме, и осознавая, что первого могу вскоре вовсе лишиться, а последний перейдет в другую оболочку и будет вещать уже ее устами, на случай, если местные власти, пребывающие в добром здравии, но не слишком здравом уме, решат постановить, что моя личность (или, как я предпочитаю ее называть, мой «голос»), отделившись от тела, лишается юридических прав, настоящим распоряжаюсь своим имуществом, движимым и недвижимым, средствами, титулами и привилегиями, следующим образом…