Новое славянское фэнтези: «Битва за Лукоморье», «Мара и Морок» и другие

По всему миру растёт интерес к экзотическому фэнтези. Европейскому Средневековью, которое долгие годы было основой фэнтези, приходится потесниться — на смену ему приходят истории, вдохновлённые, например, историей и мифологией Азии, Африки или Америки. Обычно писатели обращаются к родной для них культуре, и российские авторы не исключение. В последнее время вышло несколько примечательных фэнтезийных книг и циклов, вдохновлённых славянской мифологией, и мы бы хотели о них рассказать.

Сборник «Битва за Лукоморье». Книга 1

Проект «Сказки Старой Руси» стал ярким примером переосмысления сказочных образов. Известный художник Роман «Амок» Папсуев создал серию рисунков с известными героями наших сказок: богатырями, Василисой, Бабой-Ягой. За рисунками последовали артбуки и энциклопедии, познакомившие нас с авторской вселенной Романа. И вот наконец начинает выходить художественная литература по «Сказкам Старой Руси».

«Битва за Лукоморье. Книга 1» — это сборник рассказов нескольких авторов, в том числе самого Романа, которые раскрывают различные грани этого мира. Богатыри охотятся за чудовищами, путешественники бороздят моря, а приспешники зла строят им козни. Всего в первой книге семь крупных историй и шесть малых. Разумеется, книгу проиллюстрировал сам Папсуев.

Мир, в котором происходит действие — один из многих в Мировом Древе Карколист — называется Белосветьем. В нем процветает земля Славия, которая живёт по законам былинного эпоса. Люди тут добрые, но отчаянные. Но есть в этом мире и нежить, и чудища, и безусловное Зло, с которым однажды придётся сразиться всем, в чьём сердце горит ясное пламя.

Ульяна Черкасова «Золотые земли. Сокол и Ворон»

«Сокол и Ворон», первый роман Ульяны Черкасовой, который открывает читателям мир «Золотых земель», поступил в продажу только в этом августе, а до этого завоевал популярность в сети. На страницах книги читателей ждёт богатый, проработанный и выверенный мир, в котором причудливым узором переплетаются сюжетные линии четверых героев, а также их близких и их врагов. Эта история никуда не спешит, позволяет читателям проживать каждое мгновение, как следует проникнуться персонажами «в горе и в радости» (чем дальше, тем чаще «в горе»). Она придётся по душе тем поклонникам фэнтези, которые любят глубокое погружение в мир и вдумчивое чтение.

«Золотые земли» — обитель магии, созданной по мотивам славянского фольклора, и магии недоброй, первозданной, хаотичной и требовательной. Люди одной из могущественных стран объявили магии войну, беспощадно истребляя чародеев. Но леших и мавок, а также других мистических обитателей лесов, озёр и полей уничтожить куда сложнее. Земля продолжает дышать волшебством, несмотря на все усилия людей, ненавидящих его.

Здесь судьбы различных стран раскрываются через жизни людей: девушки, что выросла на опушке леса, княжеского сына, чародея в бегах… Ульяна Черкасова не ограничилась одной культурой, добавив в сюжет невероятно романтичный (и опасный) аналог цыган, а также историю политических трений между различными народами.

Лия Арден «Мара и Морок»

Сюжет этого цикла закручен вокруг Мар, служительниц богини смерти, которые призваны защищать людей от нежити. Кроме Мар, которых во все времена было семеро, есть семь Мороков — служителей Тени. Все они избраны из простых смертных и наделены особыми силами. В глубине веков потерялась память о предназначении братьев-Мороков, их просто боятся и обходят стороной.

Лия Арден рассказывает историю о семье и преданности, о любви вопреки всему и о тайнах, которые героям необходимо разгадать, чтобы обрести мир. Героиня первых двух романов Агата была убита вместе с остальными Марами и возвращена к жизни несколько веков спустя. Воскрешена силами Морока. Мир почти забыл своих защитниц, но Агате надо выяснить, почему собственная богиня не приняла её и на чью голову обрушить месть за гибель Мар. А также — кому выгодно её воскрешение и почему.

Истории Агаты посвящена дилогия, после завершения которой Адрен написала ещё один роман с самостоятельным сюжетом: «Мара и Морок. 500 лет назад». Это предыстория, посвящённая временам, когда легенды были ближе к людям. Писательница открывает некоторые загадки своего мира, рассказывая о Смерти и Тени, а также секретах, которые хранят Мороки. Здесь главной героиней стала Вела, рождённая княжеской дочерью, но избранная в Мары после огромного горя, которое постигло её семью. Спустя много лет ей придётся снова столкнуться с последствиями давней трагедии.

Екатерина Мекачима «Легенды Северного Ветра

Славянское фэнтези с размахом былинного эпоса и авторскими иллюстрациями. Это история про северную страну Сваргорею, богов, играющих людскими судьбами, и магию Слова. Первая книга рассказывает о противостоянии двух царевичей — Драгослава и Веслава. Это история о зависти и мести, но также о дружбе, любви и надежде.

Также история Сваргореи связана со становлением Кощея, но не сосредоточена на нем. Со вторым томом в сюжет приходит назревающая война с Югом, Морской князь и другие хаотичные, древние силы, которые преследуют свои цели. Постепенно цикл Мекачимы превращается в эпическое фэнтези с обилием политики, где ставки постоянно повышаются.

Книги Екатерины Мекачимы полны магией, и отсылки можно встретить не только к славянскому фольклору, но и другим мифологиям. Но все-таки именно былины больше всего повлияли на мир и даже слог Мекачимы.

Джезебел Морган «Идти через темный лес»

Мрачная и красивая сказка для взрослых о двух сёстрах, которые вынуждены связать свою жизнь с Навью. В первом романе «Иди через темный лес» главная героиня отправляется в подземный мир за своей похищенной сестрой Марьей. Вторая часть получила название «Вслед за змеями» и вдохновлена Уральскими сказами Бажова. Там уже Марья спасает сестру от сделки с жуткой тварью.

У Морган Навь предстаёт завораживающим и опасным местом. Здесь не стоит никому верить и нельзя сходить с тропы. Образы местных обитателей из знакомых сказок истолкованы по-своему, но внимание и любовь автора к первоисточнику очевидны. Сестры вынуждены проходить испытания, искать союзников и пытаться пронести в себе свет через этот тёмный лес.

Большое значение здесь имеют образы, проходящие сквозь сюжет: соколиные перья, тёмная вода и каменные цветы, а также присущая народным сказкам тройственность. Кроме того, писательница изящно переплетает напевный язык повествования с сознанием двух современных девушек из провинциального русского города, оказавшихся в этой мрачной легенде. Помимо прочего, это очень искренняя и трогательная история о двух близких людях, для которых путь навстречу друг другу оказывается так же сложен и тернист, как нехоженая лесная тропа.