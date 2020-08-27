Марина и Сергей Дяченко «Игрок»

Продолжаем публиковать эпиграфы из журнала — зарисовки, предваряющие выпуск номера. В эфире снова дуэт Дяченко — на этот раз с историей про игрока, любившего исторические сражения. Эпиграф из «Мира фантастики» №93.

Один человек любил исторические сражения.

Он играл за римлян и за галлов, за персов и викингов. И всегда побеждал, даже когда играл за Триста Спартанцев.

Однажды он взял персонажем простого немецкого лейтенанта — поиграть в Сталинградскую битву.

Это было увлекательно и ново. Он умел подкрасться и перерезать горло, он таился в развалинах и стрелял без промаха, и чем круче был игровой процесс и заковыристее прохождение, тем азартнее был игрок, и казалось, что до победы полшага…

А потом его контузило взрывом. Его взяли в плен, и теперь долгие годы он должен провести за рытьем канав и котлованов — в вечной мерзлоте, с одной лопатой в руках.

Он сидит за монитором днем и ночью. Он оброс бородой, и жена ушла от него. Его уволили с работы, и счета за квартиру некому оплачивать. Только малыш-сосед, которого игрок когда-то подсадил на «Танчики», жалеет пленного и носит ему в пустую квартиру кефир и хлеб.

А если игрок остановится на минуту, если засбоит компьютер или отключат электричество — его убьют при попытке к бегству.