    Фантастические рассказы
    #утренний рассказ #эпиграф

    Марина и Сергей Дяченко «Игрок»

    27 августа 2020
    Марина и Сергей Дяченко
    27.08.2020
    20213
    0 минут на чтение
    #утренний рассказ #эпиграф
    Марина и Сергей Дяченко «Игрок»

    Продолжаем публиковать эпиграфы из журнала — зарисовки, предваряющие выпуск номера. В эфире снова дуэт Дяченко — на этот раз с историей про игрока, любившего исторические сражения. Эпиграф из «Мира фантастики» №93.

    Один человек любил исторические сражения.

    Он играл за римлян и за галлов, за персов и викингов. И всегда побеждал, даже когда играл за Триста Спартанцев.

    Однажды он взял персонажем простого немецкого лейтенанта — поиграть в Сталинградскую битву.

    Это было увлекательно и ново. Он умел подкрасться и перерезать горло, он таился в развалинах и стрелял без промаха, и чем круче был игровой процесс и заковыристее прохождение, тем азартнее был игрок, и казалось, что до победы полшага…

    А потом его контузило взрывом. Его взяли в плен, и теперь долгие годы он должен провести за рытьем канав и котлованов — в вечной мерзлоте, с одной лопатой в руках.

    Он сидит за монитором днем и ночью. Он оброс бородой, и жена ушла от него. Его уволили с работы, и счета за квартиру некому оплачивать. Только малыш-сосед, которого игрок когда-то подсадил на «Танчики», жалеет пленного и носит ему в пустую квартиру кефир и хлеб.

    А если игрок остановится на минуту, если засбоит компьютер или отключат электричество — его убьют при попытке к бегству.

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    Марина и Сергей Дяченко
    Писатели-фантасты, сценаристы.

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