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    #Викторианская эпоха #готика #сказка #фэнтези

    Виктория Шваб «Галлант». Красивая викторианская сказка с монстрами

    5 января 2023
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    05.01.2023
    37633
    3 минуты на чтение
    #Викторианская эпоха #готика #сказка #фэнтези

    У шестнадцатилетней Оливии Приор нет матери, отца и голоса, а росла она в школе для девочек Мериланс. Когда обучение подходит к концу, Оливия получает письмо от дяди, которого никогда не видела, с приглашением в поместье под названием Галлант. Приехав туда, она узнает, что письмо отправлено уже несколько лет назад, что дядя мёртв и никто на самом деле не хочет её видеть. Впрочем, она может там остаться, если будет соблюдать два несложных правила: не выходить на улицу после заката и никогда не заходить за стену…

    Виктория Шваб «Галлант»

    Victoria Schwab
    Gallant
    Роман
    Жанр: готическая сказка
    Выход оригинала: 2022
    Переводчик: Е. Николенко
    Издательство: «Эксмо: Inspiria», 2022
    Серия: «Universum. Магический реализм. Бестселлеры Виктории Шваб»
    Возрастной рейтинг: 18+
    352 с., 10 000 экз.
    Похоже на:
    Фрэнсис Элиза Бёрнетт «Таинственный сад»
    Линдси Карри «Что живёт в лесу»

    Поначалу «Галлант» похож на роман Диккенса с некоторой добавочной толикой мистики. Унылый приют, строгие воспитательницы, немая сиротка, не знающая своих родителей, зато способная видеть призраков-гулей (концепция интересная, но крайне неэстетичная), внезапный шанс обрести семью… потом появляется старинное поместье, в котором никто не рад Оливии на самом деле, ещё более странные привидения и таинственная стена.

    Завязка у истории крайне многообещающая, и Виктория Шваб вполне удерживает планку до самого конца. Мир, созданный ею, кажется очень живым, магия в нём неуловима, но вездесуща и вполне реальна — но при этом она совершенно отходит на второй план по сравнению с историей людей. В первую очередь с историей самой Оливии, талантливой, сильной, бойкой, умной, злой и полной решимости найти своё место в жизни: такие убедительные и обаятельные персонажи встречаются в young adilt не так уж часто. А ещё есть Мэтью, желающий защитить свою семью, Ханна и Эдгар, пытающиеся всех помирить и утешить, и постепенное сближение этих чужих друг другу людей, столкнувшихся с невыполнимой задачей, выглядит даже интереснее, чем многочисленные гули. Невозможно не сопереживать Оливии и окружающим её людям. Порой из-за этого «Галлант» становится невыносимо трогательным, а потом вдруг делается жутким — но всё время остаётся захватывающим. А ещё стоит отметить, что в книге буквально нет ни одной лишней детали — каждая мелочь объясняется в своё время и занимает место в сюжете. К тому же сказка очень атмосферная и очень лиричная, и русский перевод тоже весьма хорош.

    По большей части «Галлант» кажется совсем детской книгой, даже не подростковой — и при этом финал очень жесток (хотя он красив, трагичен и намекает, что ничего так и не закончилось), отчего он неприятно диссонирует со всем остальным сюжетом. Есть у книги и другие недостатки: небольшие логические провалы и общая наивность, избыточная для неовикторианской и уж тем более готической повести. Кроме того, некоторые сюжетные линии оборваны, пожалуй, чересчур поспешно (хотя их вполне можно развить в продолжении, если таковое появится).

    Итог: очень красивая викторианская сказка, подозрительно напоминающая всем известную классику — «Таинственный сад» Фрэнсис Бёрнетт. Только если «Таинственный сад» живой и жизнерадостный, то «Галлант» — куда более мрачный, злой и таинственный. Из простых и проверенных временем тропов: старинное поместье, упорная девочка-сиротка, скелеты в каждом шкафу, запрет, который ни в коем случае нельзя нарушать, дверь-на другую-сторону — автору удалось создать новую, поэтичную, местами неожиданную (а местами, конечно, предсказуемую, но это приятное узнавание), очень качественную и читабельную историю.

    Поблизости дёргается тень, и Оливия вскидывает голову. У эркера лицом к стене и саду стоит гуль. Из него будто вырван кусок, полосой стёрто плечо и часть груди, но серебристый свет очерчивает оставшееся, и когда призрак поворачивает голову, у Оливии замирает сердце. Знакомое лицо. Она видела его в портретной галерее Галланта — это был самый первый портрет. Александр Приор.
    Он смотрит на неё, а в глазах горит такая ярость, что Оливия, отшатнувшись, пятится из комнаты в коридор.
    И там слышит это.

    Виктория Шваб «Галлант»
    Виктория Шваб «Галлант»
    Стоит ли читать?
    Поклонникам викторианского фэнтези — обязательно.
    Удачно
    атмосфера
    главная героиня
    стиль
    персонажи
    Неудачно
    обилие наивности
    диссонанс текста и финала
    8
    Оценка

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    Переводчик книг и локализатор игр, читатель и писатель, а в свободное время — матрос на больших парусниках. Знает миллион фактов, что очень помогает во всём вышеперечисленном.

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