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    Есть миллион рублей в кампании «Комиксы Александра Ремизова». Спасибо вам!

    15 сентября 2023
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    15.09.2023
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    Есть миллион рублей в кампании «Комиксы Александра Ремизова». Спасибо вам!

    А между тем, наша кампания по сбору предзаказов на спецвыпуск со всеми комиксами Александра Ремизова для «Мира фантастики» преодолела отметку в миллион рублей! Нам приятно, что вы помните и цените нашего постоянного коллегу и замечательного художника. Спасибо вам огромное и от нас, и от его дочери Екатерины!

    Недавно мы публиковали работы Александра для журнала «Лучшие компьютерные игры».

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     Александр Ремизов |  14.09.2023 |  976

    Предлагаем вашему вниманию различные работы Саши, сделанные в 2009–2012 гг для ЛКИ.

    А ещё мы опубликовали интервью с Сашей, которое брали для «нулевого» спецвыпуска. До сих пор не верится, что оно – последнее…

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