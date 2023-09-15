Есть миллион рублей в кампании «Комиксы Александра Ремизова». Спасибо вам!

А между тем, наша кампания по сбору предзаказов на спецвыпуск со всеми комиксами Александра Ремизова для «Мира фантастики» преодолела отметку в миллион рублей! Нам приятно, что вы помните и цените нашего постоянного коллегу и замечательного художника. Спасибо вам огромное и от нас, и от его дочери Екатерины!

Недавно мы публиковали работы Александра для журнала «Лучшие компьютерные игры».

А ещё мы опубликовали интервью с Сашей, которое брали для «нулевого» спецвыпуска. До сих пор не верится, что оно – последнее…