Pathfinder или D&D 3.5? Тест-конкурс Александр Стрепетилов 21.05.2019 Избранное, Тесты, Фан Голарион или Грейхоук? Скрытность или тихое передвижение? Воин или воин?! Наш новый фан-тест посвящён самым знаменитым настольным ролевым играм — Dungeons & Dragons и Pathfinder. Сможете ответить, какой элемент откуда? Поводом для этого теста послужила кампания по предзаказу книги «Путеводитель по Внутреннему морю» для Pathfinder. Если готовы бросить деньги в монитор, ещё не начав тест, — кликайте сюда! Кампания завершится в пятницу. Среди авантюристов, которые пройдут тест и поделятся в соцсетях результатами, мы разыграем приз — 2000 рублей на счёте CrowdRepublic (для этого, разумеется, нужно будет указать контакты после прохождения теста). Эту сумму можно будет потратить на книгу «Pathfinder. Путеводитель по Внутреннему морю» или на другую игру на площадке. Конкурс продлится до утра 24 мая. Начать Продолжить Заполните форму, чтобы перейти к странице с результатами Имя : E-mail : Показать результаты Поделиться результатами через Facebook Twitter VK Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: