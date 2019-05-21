Голарион или Грейхоук? Скрытность или тихое передвижение? Воин или воин?! Наш новый фан-тест посвящён самым знаменитым настольным ролевым играм — Dungeons & Dragons и Pathfinder. Сможете ответить, какой элемент откуда?

Поводом для этого теста послужила кампания по предзаказу книги «Путеводитель по Внутреннему морю» для Pathfinder. Если готовы бросить деньги в монитор, ещё не начав тест, — кликайте сюда! Кампания завершится в пятницу.

Среди авантюристов, которые пройдут тест и поделятся в соцсетях результатами, мы разыграем приз — 2000 рублей на счёте CrowdRepublic (для этого, разумеется, нужно будет указать контакты после прохождения теста). Эту сумму можно будет потратить на книгу «Pathfinder. Путеводитель по Внутреннему морю» или на другую игру на площадке. Конкурс продлится до утра 24 мая.