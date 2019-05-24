Тест-конкурс «Pathfinder или D&D 3.5»: объявляем победителя Кот-редактор 24.05.2019 Новости, Яндекс 0 минут на чтение Дорогие друзья, мы вместе с коллегами из CrowdRepublic наконец-то подводим итоги нашего теста-конкурса «Pathfinder или D&D 3.5». С нами вновь не вышел на связь первый победитель, из-за чего подведение итогов задержалось. Итак, приз в 2000 рублей на площадке CrowdRepublic достаётся Сергею, чья электронная почта заканчивается на ******23@gmail.com, поздравляем! Мы уже связались с коллегами, так что вам уже начислили указанную сумму — вы сможете поддержать на эти деньги как «Путеводитель по Внутреннему морю» для Pathfinder, так и любой другой проект. Неожиданно знатоков обеих игр оказалось намного больше, чем мы ожидали — ну или тест оказался простым. Будем знать, и в следующий раз приготовим что-то посложнее! Ещё раз благодарим за участие! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: