Дорогие друзья, мы вместе с коллегами из CrowdRepublic наконец-то подводим итоги нашего теста-конкурса «Pathfinder или D&D 3.5». С нами вновь не вышел на связь первый победитель, из-за чего подведение итогов задержалось.

Итак, приз в 2000 рублей на площадке CrowdRepublic достаётся Сергею, чья электронная почта заканчивается на ******23@gmail.com, поздравляем! Мы уже связались с коллегами, так что вам уже начислили указанную сумму — вы сможете поддержать на эти деньги как «Путеводитель по Внутреннему морю» для Pathfinder, так и любой другой проект.

Неожиданно знатоков обеих игр оказалось намного больше, чем мы ожидали — ну или тест оказался простым. Будем знать, и в следующий раз приготовим что-то посложнее! Ещё раз благодарим за участие!