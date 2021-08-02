Кузницы & Ключи. Карточная игра KeyForge

Художник: Дэвид Кегг © Fantasy Flight Games

Десять фантастических миров столкнулись на загадочной планете. Словно части механизма, крутятся цепочки из карт в руках игроков. Повсюду проблески янтаря и непрестанный грохот — на наковальне куются всё новые и новые ключи. Отправиться в путешествие на планету Кузня несложно! Понадобятся лишь 37 карт, которые особый алгоритм собрал в вашу единственную и неповторимую колоду. Добро пожаловать в KeyForge.

Хранитель трёх ключей

Ричард Гарфилд известен в игровом сообществе как создатель мирового хита, первой и главной коллекционной карточной игры Magic: The Gathering. Но с 1993 года, когда вышла «Магия», он запустил ещё немало интересных и амбициозных проектов. Среди его творений — ККИ по «Миру Тьмы», BattleTech и оригинальной киберпанковской вселенной Netrunner. Весёлые настолки «Повелитель Токио» и «Король Нью-Йорка». Artifact, амбициозный конкурент Hearthstone, провалившийся из-за неудачных маркетинговых решений. А в 2018 году Гарфилд с триумфом вернулся в мир карточных настолок, разработав для издательства Fantasy Flight Games новую оригинальную игру KeyForge.

Это название можно перевести как «ковка ключей». Игроки выступают в роли архонтов, нематериальных сущностей, основная цель которых — взломать древнее хранилище. Для этого архонтам необходимо собрать достаточно янтаря и выковать три ключа. А сделать это предстоит с помощью колоды, состоящей из существ, артефактов и заклинаний. Первый архонт, сковавший три ключа, и становится победителем. Но оригинальное условие победы не единственное отличие KeyForge от ККИ.

В этой игре все колоды уникальны. Каждая состоит из неповторимой комбинации карт, у каждой своё название, каждая украшена схематичным изображением архонта — они тоже не повторяются. За уникальность сборки отвечает особый алгоритм — благодаря ему среди сотен тысяч напечатанных колод не найти двух одинаковых. Это главное отличие KeyForge от ККИ, где построение колоды зачастую становится отдельным и очень важным этапом. Здесь же игра приглашает сразу погрузиться в исследование готовой колоды и её возможностей, освоить её в партиях с друзьями или на турнирах. И сами партии между разными колодами получаются особенными, обеспечивая KeyForge практически неисчерпаемую реиграбельность. А невозможность вносить изменения в колоду исключает развитие вторичного рынка карт, характерного, например, для «Магии».

Опыт игры в ККИ для знакомства с KeyForge не помеха. Хотя у проекта есть нетипичные для жанра особенности, практика показывает, что привыкнуть к отличиям не очень сложно — и это быстро окупается.

Дикая Соня Соозар Помимо состава колоды, алгоритм генерирует для неё и уникальное название, используя несколько наборов словарей. Иногда получаются очень забавные и дикие сочетания. Вот, например: Колючая Баффи Бабай

Викинг Иван Буратино

Отец Микки Пиводержец

Дизайнер Оуэн Куколка

Студентка Арья Тихоня

Меховые Трусы из ларца

Зелёная Уточка Перерва

Боцман Варвара Наповал

Адвокат Белла Оладушек

Хрен Попадёшь Сильвер

Дикий пилот Скрудж

Тихий инженер Джузеппе

Зануда из тайги

Человек из Чугуна Крабс

Рыцарь Иван Балалайка

Кирпич из башни радости

Бублик из алюминия

Карты и янтарь

Действие KeyForge разворачивается в фантастической вселенной, в центре которой находится искусственная планета Кузня. Кузня состоит из множества слоёв и уровней, постоянно меняющихся и достраиваемых руками загадочных архитекторов. Они творят Кузню из обломков многочисленных миров, соединяя их всё в новые и новые комбинации.

Безумный мир игры отлично отражён в её оформлении. Хорошо детализированные и выразительные иллюстрации на обложке и картах сразу вызывают интерес, а во время партий обеспечивают непередаваемую атмосферу. Большая часть игровых эффектов неплохо обоснована сюжетом иллюстраций. А любители вчитываться в описания карт смогут поиграть в детективную мини-игру — поискать взаимосвязи между картами в мире Кузни и отсылки к будущим наборам. Функциональный дизайн тоже на высоте: приятные шрифты, цветовое кодирование, яркие панели с названиями, чёткая и понятная инфографика не оставят равнодушными даже самых придирчивых к мелочам игроков. Всё в лучших традициях издательства FFG. Русская версия игры немного отличается набором шрифтов, но оформлена на таком же высоком уровне.

Каждая колода состоит из одной карты со списком её содержимого и 36 карт, распределённых по трём домам. Домами в KeyForge называются народы, участвующие в сражениях за янтарь под управлением архонтов. Во всяком выпуске и дополнении около 50–70 карт каждого дома, но только 12 попадают в отдельно взятую колоду архонта. У каждого народа свой особый характер и набор механик. Так, гиганты Бробнары ставят в приоритет физическую силу и доминирование на игровом столе, кибернетические биомутанты Логос предпочитают силе знания и навыки по управлению информацией в колоде, а классические зелёные человечки с Марса изощрённо манипулируют существами на поле.

Игровые зоны на столе покажутся привычными любителям ККИ. У каждого игрока есть по два ряда карт: первая боевая линия для существ и вторая линия с артефактами. Кроме этого, есть стопки с колодой и сбросом, отдельно лежащая 37-я карта архонта (на ней копятся жетоны ресурсов), а также особая зона для заархивированных карт — так называется игровая механика для отложенного розыгрыша.

Главный ресурс в игре — янтарь, осколки которого необходимы для создания ключей. Игроки ходят поочерёдно; в начале каждого хода активный игрок проверяет, достаточно ли у него янтаря для ковки (обычно нужно шесть осколков), и если да — завершает очередной ключ. После этого он выбирает один из доступных ему домов, карты которого сможет разыгрывать, активировать на столе или сбрасывать на этом ходу. Одновременно с этим игрок может принять решение взять на руку ранее отложенные карты из стопки архива. Обычно рука в начале хода состоит из шести карт, но благодаря архивированным картам можно значительно расширить свои возможности на ближайшие ходы.

Практически все карты выкладываются на поле повёрнутыми, но в конце хода разворачиваются вертикально — теперь они готовы для активации (поворота) в дальнейшем. В отличие от ККИ, розыгрыш карт в KeyForge обычно не требует ресурсов. Напротив, многие карты сами приносят игроку янтарь сразу после их розыгрыша на поле. Даже существа обладает базовой способностью по сбору ресурсов, дающей один янтарь при активации карты. Это позволяет довольно гибко выбирать, для чего использовать тех или иных существ: чтобы биться с существами оппонента и бороться за контроль над столом — или чтобы собирать ресурсы и наращивать темп гонки за тремя ключами.

Ещё одна немаловажная черта игры — бесконечная колода. Когда игрок исчерпывает карты, стопка сброса просто формирует новую колоду, и партия продолжается. Опытным игрокам в ККИ может показаться, будто KeyForge много теряет из-за того, что игрок не может истощить колоду оппонента и тем самым заставить его потерпеть поражение. Зато бесконечность колоды позволяет иначе выстраивать розыгрыш карт, а её прокрутка и повторный розыгрыш сильных свойств и эффектов карт становится одним из важнейших игровых инструментов. Здесь гораздо важнее скорость накопления ресурсов и ковки ключей, а контроль над полем отходит на второй план.

Монстры против пришельцев

KeyForge живёт и развивается благодаря регулярному выходу новых наборов. Каждый выпуск привносит в игру что-то своё. Это могут быть новые карты, новые механики, новые виды карт, жетонов и маркеров. С 2018 года в серии вышло четыре выпуска, два из которых были локализованы на русский язык.

Базовый выпуск, Call of the Archons, давал игрокам в распоряжение семь домов, среди которых были воинственные гиганты Бробнары, священный орден Санктум, инопланетные захватчики Марс, лесная братва Неукротимых, кибермутанты и архивариусы Логос, проныры и дельцы Тени, а также разрушительные кибердемоны Дис. Первый выпуск, как это часто и бывает, впоследствии оказался самым удачным для новых игроков: он содержит базовые механики, относительно лёгкие в освоении.

Второй выпуск, Age of Ascension, добавлял в игру множество карт и новые механики, в том числе инструменты для сдерживания соперников — например, замораживание существ на поле или увеличение стоимости ключа. Третий, «Столкновение миров», впервые заменил два дома на новые: Санктум и Марс уступили место динозаврам-гедонистам Заврианам и ретрофутуристическому Звёздному Альянсу. Четвёртый выпуск, «Массовая мутация», продолжил замену домов: рыцари Санктум вновь вернулись, а воинственный дом Бробнар покинул Кузню. Грозная комбинация массивных динозавров и бронированных рыцарей значительно сместила акцент в геймплее на существ и артефакты на столе. Появилась возможность использовать янтарь, захватываемый существами, и манипулировать им на поле. Новые существа нередко оказывались мутантами с комбинированными свойствами существ из прошлых выпусков. Апофеозом борьбы за стол в «Массовой мутации» стали сдвоенные карты исполинских существ: разыграть их сложнее, однако и эффекты у них особенно сильные. А к картам добавились бонусы, случайно распределяемые алгоритмом.

В ближайшее время ожидается выход русской локализации пятого выпуска под названием Dark Tidings («Тёмный прилив»). В нём грядёт очередная замена домов — Дис уступят место водным жителям Акванам. В игре также появится 38-я карточка-маркер и связанная с ней механика, дающая преимущество тому, на чьей стороне сейчас прилив. Новинкой выпуска также станут карты «тёмных близнецов» — альтернативные версии обычных карт с более грозным тёмным фоном.

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Несмотря на периодическую замену домов, в KeyForge практически нет присущей ККИ ротации колод, то есть меняющегося перечня выпусков игры, которые допускаются на официальные турниры. Дело в том, что в масштабных ККИ с активно обновляемым набором карт и механик сложно соблюдать игровой баланс между картами всех выпусков одновременно. В KeyForge же благодаря заранее сгенерированным колодам в этом нет необходимости. Исключения бывают лишь в одном из форматов в рамках мирового турнира с большими денежными призами.

Хотя каждый новый выпуск добавляет игре больше интересных элементов, механик и взаимодействий, он усложняет и освоение игры, и геймплей. И здесь на помощь приходит сообщество, помогающее и поддерживающее игроков на всех этапах увлечения KeyForge. С самых первых дней активность вокруг этой игры поддерживалось благодаря работе клубов, магазинов и энтузиастов, проводивших обучение, регулярные игровые встречи и турниры в официальных и любительских форматах. В России тоже есть своё локальное сообщество, благодаря которому интерес к KeyForge не угасает. Встречи игроков регулярно проходят как в клубах и кафе, так и в формате игровых сессий на онлайн-площадках. География сообщества охватывает Москву, Санкт-Петербургу, Уфу, Курск, Томск, Вологду, Нижний Тагил и другие города.

Битвы архонтов

Как и все соревновательные игры, KeyForge представляет особый интерес для игроков благодаря регулярным соревнованиям, проводящимся при поддержке издателя и сообщества по всему миру. Основных турнирных форматов, рекомендуемых разработчиками, два: «Силд» (Sealed, дословно «Запечатанная колода») и «Архонт» (Archon).

«Силд» — турнир, отлично подходящий для знакомства с игрой. Все участники перед началом мероприятия получают закрытые колоды, которые распечатывают перед первой партией. Этот формат гарантирует самые яркие впечатления от изучения новых карт и комбинаций. Однако вместе с этим «силд» означает высокие риски, и во многом результаты матчей зависят от везения. Потенциал открытых колод может быть разным, а игроку нужно время, чтобы освоиться с незнакомым набором карт.

«Архонт» — турнир, на который игроки приносят открытые ранее колоды, а значит, приходят более подготовленными и со знанием сильных и слабых сторон своих карт. Этот формат более требователен к игрокам и предварительной работе, зато в каждой партии выше накал страстей. «Архонт» в большей степени, чем «Силд», зависит от опыта игрока, чем от удачной сборки и потенциала колоды.

Среди альтернативных вариантов — форматы «Ревёрсал» (Reversal), «Выживание» (Survival) и «Триада» (Triad).

«Ревёрсал» — вариант турнира «Архонт», только перед началом партии игроки меняются колодами. Таким образом, каждый играет колодой оппонента против своей. При подготовке к этому формату игроки изучают не столько возможности конкретной сборки карт, сколько её слабости.

«Выживание» — турнир, который может проводиться на основе «Силда» или «Архонта». Для участия игроки выбирают несколько колод и в случае поражения выводят проигравшую колоду из турнира, заменяя её на другую из своего набора. Турнир длится до выбывания всех игроков.

«Триада» тоже проводится на основе форматов «Силд» или «Архонт». Для участия в ней игроки используют три колоды. Перед матчем каждый выбирает одну из трёх колод оппонента, которой тот не сможет воспользоваться в предстоящей игре. После этого участники выбирают одну из двух оставшихся своих колод и играют ими партию.

Кроме официальных, в игровом сообществе создаются и тестируются другие форматы. Так, на «Марафоне Ревёрсал» (Reversal Marathon), проходившем в Москве в 2019 году, можно было сыграть в формате «Ревёрсал» в гибком графике и со свободным выбором оппонентов среди всех участников. А «Крестовый поход Санктум» (Sanctum Crusade) 2020 года стал первым серийным тематическим мероприятием. Условия турнира обязывали использовать колоды с домом Санктум. Оригинальной особенностью крестового похода стали задания-квесты, которые предлагали игрокам иначе взглянуть на свои наигранные колоды и искать пути для выполнения квестов и получения бонусных турнирных очков.

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«Путешествие по диким джунглям, а не прогулка по парку развлечений» — таким образным сравнением сам Гарфилд описывает отличия KeyForge от коллекционных

карточных игр. В парке вас сопровождают специалисты, рассказывающие о правилах игры, наиболее безопасных стратегиях поведения и о том, какие колоды лучше использовать для максимальной эффективности. В джунглях же вы предоставлены сами себе, а ваши возможности во многом зависят от имеющегося с собой снаряжения.

Однако на практике в KeyForge только первые партии похожи на одинокое путешествие по диким и незнакомым зарослям. Игроки незаметно для себя получают опыт и улучшают навыки, играя с друзьями, на встречах и в онлайн-сервисах. Общение в комьюнити позволяет держать руку на пульсе, следить за новостями проекта и погружаться в детали геймплея. Со временем игроки учатся находить сложные комбинации карт, осваивают различные стили, повышают свой уровень благодаря участию в локальных турнирах и мероприятиях. И вот уже джунгли не кажутся настолько пугающими. Вместе с командой единомышленников, вооружённые багажом знаний, игроки достигают высшего уровня и готовы к экстремальным условиям международных соревнований.