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    #Властелин колец и Средиземье #Карточная игра #обзор настольной игры

    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии

    16 ноября 2023
    Юлия Харина
    16.11.2023
    7307
    8 минут на чтение
    #Властелин колец и Средиземье #Карточная игра #обзор настольной игры
    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии 12

    Карточную версии «Войны Кольца» в анонсах позиционировали как более лёгкую и быструю версию одноимённой настольной стратегии. Авторы обещали возможность разыграть события всей трилогии профессора Толкина за полтора часа, используя всего сотню карт. Всё ли у них получилось?

    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии
    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии 13

    Тип игры: карточная, с уникальными колодами
    Автор: Иан Броди
    Художники: Джон Хау, Джон Ходжсон, Фатане Хау и др.
    Издатель: Ares Games
    Издатель в России: GaGa Games
    Количество игроков: 2–4
    Возраст игроков: 13+
    Время игры: от 90 минут
    Похоже на:«Война Кольца. Второе издание», «Замес», Blood Bowl: Team Manager — The Card Game

    У настольной игры «Война Кольца» богатая история. Почти 20 лет назад, в далёком 2004 году, вышла эпохальная стратегия для двух игроков, которая не побоялась замахнуться на всю трилогию профессора Толкина. Волна популярности после фильмов Питера Джексона ещё не схлынула, и Средиземье привлекало множество новых фанатов.

    Настольная стратегия пыталась быть не менее грандиозной, чем фильмы. В основном режиме она предполагала участие двух игроков: один брал под управление сторону Тьмы (орков, Мордор, Изенгард), другой вёл к победе Свет (союз людей, эльфов и гномов). На большом поле, изображавшем карту Средиземья, игроки выставляли войска и устраивали сражения за Хельмову Падь, Рохан, Гондор и другие знакомые места. Параллельно Фродо нёс кольцо на Роковую гору — особая механика позволяла игроку за Свет продвигать хоббитов по нелёгкому пути, и достижение цели означало мгновенную победу.

    Естественно, у игры был высокий порог вхождения: сложные правила со множеством нюансов и особенностей при игре за разные стороны означали, что, скорее всего, вы не уложитесь в указанные на коробке 240 минут на партию. В отзывах на «Войну Кольца» большинство игроков указывали, что играли от четырёх до шести часов, выделяя целый свободный день. Но, несмотря на всё это, благодаря выверенному балансу и возможности принять участие в легендарных событиях игра обрела массу поклонников и получила несколько настольных премий.

    Мы писали об этой игре:

    «Война Кольца». Лучшая настолка о Средиземье 7

    «Война Кольца». Лучшая настолка о Средиземье

     Павел Ильин |  23.03.2018 |  7833

    Игра, в которой можно написать свою историю Средиземья.

    Со временем коробки с «Войной Кольца» исчезли из магазинов и стали настоящей коллекционной ценностью — желающие приобрести её охотились на подержанные экземпляры на eBay и барахолках. Наконец в 2012 году вышло улучшенное «Второе издание», сохранившее в себе все основные черты предшественницы. Его тоже ждал теплый приём: несколько дополнений, хвалебные отзывы и перевод на множество других языков, в том числе и на русский.

    Однако создатели «Войны Кольца» всегда понимали: их детище предназначено для узкого круга игроков. Даже заядлые любители настолок не всегда готовы выделять на одну игру много часов и изучать толстый буклет правил. А ведь у истории Кольца Всевластья огромный игровой потенциал: её можно рассказать в самых разных жанрах и с помощью самых разных механик. Другие издательства также за эти годы выпускали игры в мире Средиземья: например, приключение с приложением «Властелин Колец: Странствия в Средиземье» или «живую» карточную The Lord of the Rings: The Card Game.

    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии 2

    Итальянское издательство Ares Games, выпустившее второе издание «Войны Кольца», озаботилось тем, чтобы создать быстрый и простой аналог своего хита. Работу эту поручили Иану Броди (в России он известен популярной стратегией «Генералы. Вторая мировая»). Он с энтузиазмом взялся за дело, особо отмечая в анонсах главное: в небольшой карточной игре менее чем из 200 карт по-прежнему будут разыгрываться события всей классической трилогии (и это ещё без дополнений).

    «Война Кольца. Карточная игра» вышла в 2022 году и была оперативно локализована в России издательством GaGa Games (его же надо благодарить и за появление на русском языке старшего брата). Теперь и мы можем оценить, способна ли эта версия встать рядом с предшественницей.

    Первое, что хочется отметить: хотя карточная «Война Кольца» скромна по комплектации (120 карт фракций, 41 локация да россыпь жетонов), её нельзя назвать простенькой игрой для новичков. Заявленное время одной партии — 90 минут, правила среднего уровня сложности, а чтобы разобраться, как карты взаимодействуют и какие комбинации особо сильны, потребуется не одна ознакомительная партия.

    Вторая особенность игры важна для настоящих толкинистов — это оформление, над которым работало более десятка художников. К каноничной внешности героев фанаты всегда относятся с трепетом, а в нашу эпоху многие авторы любят нарочито ломать стереотипы (привет, чёрный Арагорн из Magic: The Gathering!). К счастью, в нашем случае иллюстраторы отнеслись к канону с уважением. Можно, конечно, поспорить, не получился ли Леголас слишком женственным, однако в целом большинство персонажей узнаются и без подписей (и при этом не копируют актёров из фильмов).

    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии 8

    А ещё «Война Кольца» представляет нетипичный для настольных игр жанр: в основном режиме в неё надо играть командами два на два. Тогда каждый игрок получает личную колоду из карт нескольких фракций. Пару, выступающую на стороне свободных народов, объявляют Фродо (он берёт карты хоббитов, гномов, волшебников и роханцев) и Арагорном (он контролирует войска дунэдайн и эльфов). Их соперники играют за Тьму — один станет Королём-чародеем и возьмёт колоду Мордора, другой — Саруманом (ему достанутся карты Изенгарда, харадримов и чудовищ). Состав колод всегда фиксирован, начинают партию игроки с пятью картами в руке.

    В начале каждого хода открываются карты двух локаций: за одну идёт битва между армиями, другую символически пытается преодолеть Фродо на пути к Роковой горе. Какая из сторон заберёт себе карту и добавит к своему победному счёту, решится после того, как участники закончат доступные им действия. Основные условия схожи: во время раунда игроки выкладывают карты войск и героев рядом с полем битвы или картой пути. Как только все игроки спасуют, нужно определить, кто победил в каждом случае (это называется «Фаза сражений», хотя, по сути, происходит простой подсчёт значков на выложенных картах). В сражении на пути всегда считается, что сторона Света обороняется, а Тьма нападает. Следовательно, если значков черепа на картах Тьмы больше, чем щитов у свободных народов, эта часть Пути пойдёт в копилку игроков за Саурона.

    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии 5

    С полями битвы интереснее: стороны нападения и обороны поочерёдно меняются. Так что в одном раунде пригодятся карты, дающие много символов мечей, а другом — щитов. И, конечно, важно правильно выбирать момент для розыгрыша: некоторые персонажи умеют поддерживать и усиливать конкретные виды войск, а карты предметов можно отдать лишь определённым героям (Серогрив — для Гэндальфа, Андрил — для Арагорна). Поэтому иногда выгоднее не отправлять некоторых сразу в гущу боя, а сыграть в резерв — чтобы, дождавшись в следующих раундах выгодной комбинации, ворваться в битву и сокрушить удивлённых врагов.

    Выбор вариантов хода усложняется тем, что, по правилам, розыгрыш каждой карты нужно оплатить сбросом любой другой. Сброшенная карта не удаляется из игры навсегда и рано или поздно вернётся после замеса вашей колоды, однако будет это, возможно, не так скоро, как хотелось бы. Вот почему перед каждым действием игрокам приходится обдумывать не только текущий ход, но и стратегию в целом. Что лучше: отправить воинство высоких эльфов сражаться за Лориен прямо сейчас — или оставить их пока в резерве, чтобы дождаться поддержки от Элронда или Галадриэль? Или же вообще скинуть эту карту, чтобы дать Леголасу лук и послать его прокладывать дорогу Фродо? Даже с пятью картами на руках вариантов розыгрыша множество, а ведь есть ещё возможности набрать дополнительных карт.

    В моменты раздумий особенно ощущается, что карточная «Война Кольца» — игра из категории «легко научиться, сложно стать мастером». Новичок почти наверняка проиграет опытному игроку, за плечами которого хотя бы несколько партий. Ведь важно не только помнить карты своей колоды, но и наблюдать за оппонентами: знание того, сколько назгулов у Короля-чародея, вышел ли уже Балрог, в каких локациях может выпрыгнуть Шелоб, здорово облегчает планирование.

    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии 11

    Захотите ли вы набираться опыта и играть партию за партией — зависит от того, чего вы ждали от игры. Можно точно сказать: в плане атмосферы она, конечно, проигрывает старшему брату вчистую. Если там на ваших глазах разыгрывалась судьба Средиземья и армии вступали в ожесточённое противостояние, то здесь ощутить себя в мире, созданном Толкином, сложновато. Конечно, художники постарались создать арты, а авторы продумали некоторые приёмы, узнаваемые поклонниками (например, Гэндальфа Серого можно заменить Гэндальфом Белым, а Странника — Арагорном), но сказать, что перед вашими глазами происходят события трилогии, язык не поворачивается. Эта игра могла уложиться в любой сеттинг, и вместо сражений за Минас Тирит и Ривенделл здесь были бы, например, битвы за другие планеты или города на пути фашистской армии.

    Поэтому карточная «Война Кольца» скорее подойдёт ценителям карточных игр, любящим крутить «комбы-вомбы»: изучать возможности карт действительно интересно. Кто-то построит стратегию на постоянном доборе, кто-то — на том, чтобы заставлять противников сбрасывать карты, а кто-то просто будет стараться выставлять самые мощные войска. Особенно увлекательны партии на четверых: если совещаться с союзником о возможностях всех игроков (правда, эти разговоры услышат и оппоненты), то общими усилиями получится совершить особо удачные действия. Режим игры для двоих гораздо более тяжеловесный: в таком случае один игрок берёт себе все фракции свободных народов, другой замешивает все карты Тьмы. Колоды становятся в два раза толще, а значит, шанс собрать сильную комбинацию резко снижается. В буклете описан и вариант, когда один игрок играет как бы за двоих — не смешивает колоды, разделяет два разных резерва и две стопки сброса, и так далее. Правда, тут легко запутаться не то что в картах, а даже в очерёдности хода.

    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии 3

    Но опытных игроков в карточные стратегии, которых на первых порах порадуют глубокие тактические возможности «Войны Кольца», рано или поздно настигнет другой недостаток — малое количество карт. Всего 30 карт для каждой стороны (60, если играть одному за всю сторону конфликта) — за пяток партий они примелькаются, и захочется ли вам играть шестой раз в эпоху бума настольных игр, когда с полок стеллажа уже манят другие новинки — большой вопрос.

    В таком случае удержать интерес к игре помогут дополнения. И хотя Броди до релиза особо подчёркивал, что базовая коробка охватит всю трилогию и станет полностью самостоятельным продуктом, но как минимум два дополнения уже анонсированы (в том числе и на русском языке). Первое сделает из игры полный кооператив, позволив игрокам вместе выступить на стороне свободных народов против Тьмы, которая будет управляться автоматикой. А второе добавит сразу три новые фракции: Северян свободным народам, Истерлингов и Разбойников — Тьме. Так что, если вам придётся по душе игровой процесс карточной «Войны Кольца», очень скоро появится возможность его разнообразить.

    Карточную версию «Войны Кольца» явно нельзя назвать заменой старшего брата, да и поклонникам Средиземья тут впору разве что картинки поразглядывать. Зато прибыло в полку хороших карточных стратегий — комбинации карт дают множество возможностей, которые особенно интересно изучать в паре с соратником. Так что две настольные версии трилогии профессора Толкина от Ares Games прекрасно уживутся даже на одной полке.

    «Война Кольца. Карточная игра»: облегчённая замена настольной стратегии 1
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    Юлия Харина
    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.
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