«Мастера Пламени»: настольная игра про дракончиков, где надо быть добрым

Есть среди настольных игр экономические стратегии, созданные для того, чтобы участники вступили в серьёзный поединок умов. В них надо строить план уже на первых ходах, следить за действиями противников, рассчитывать каждый шаг и иногда быстро менять тактику. При этом для осуществления замыслов постоянно будет чего-то не хватать. А есть те стратегии, что называют семейными: в них тоже надо собирать ресурсы или карточные наборы, что-то строить или продавать, гнаться за победными очками. Но игровой процесс при этом настолько расслабленный и неконфликтный, что даже проиграть в итоге не обидно. Ведь все получили удовольствие от созидания и красивого оформления.

Тип игры: экономическая стратегия

Автор: Мэнни Вега

Художник: Сандара Тан

Издатель: Cardboard Alchemy

Издатель в России: Crowd Games

Количество игроков: 1–5

Возраст игроков: 14+

Время игры: 60 минут

Похоже на: «Чай» (Chai), «Крылья», «Поляна»



Именно ко второй категории относятся «Мастера пламени», которые стали одним из самых успешных проектов 2021 года на «Кикстартере» — проект поддержали почти 30 000 человек. В этом году усилиями издательства Crowd Games на русский язык была локализована не простая, а делюкс-версия игры. Она отличается наличием деревянных фигурок ресурсов, металлических монет, пластиковых фигурок игроков и удобного органайзера для компонентов.

Львиную долю успеха проекту обеспечила художница Сандара Тан, нарисовавшая множество очаровательных дракончиков — главных персонажей игры. В мире «Мастеров пламени» они размером всего-то с собаку, зато не просто чахнут над златом, а помогают людям работать в лавках и волшебных магазинчиках. Иллюстрации в игре немного анимешные и при этом очень тёплые и уютные: разглядывать арты можно долго, постоянно замечая новые милые детали.

У дракончиков-мастеров в игре несколько специальностей. Жёлтые — пекари, работающие в булочных и кондитерских. Красные — кулинары, готовящие еду в кафе и ресторанах. Фиолетовые — зельевары, смешивающие не только магические составы, но и обычные чай и кофе. Зелёные — садоводы, выращивающие всевозможные цветы и полезные растения. Голубые — ювелиры, создающие прекрасные украшения. Чёрные — кузнецы, кующие разные металлические изделия. Наконец, есть многоцветные драконы-кудесники — они не работают в лавках, зато умеют приносить вам победные очки (точнее, репутацию) множеством разных способов.

Каждый игрок берёт под управление одного из драконов-мастеров и ставит его фигурку в начальную лавку. Кстати, поле в игре неопреновое и вытянутое, оно оформлено в виде улицы с магазинчиками по двум сторонам (в начале их шесть, по числу драконов-мастеров, но в ходе игры открываются новые). Выглядит эффектно, но на практике это не очень удобно. Дальняя сторона поля будет далеко от вас, и с неидеальным зрением разглядеть мелкие надписи на картах лавок и драконов проблематично, а некоторые и вовсе окажутся перевёрнуты вверх ногами. Авторы явно думали в первую очередь о красоте оформления игры, а не об удобстве.

Правила очень просты. В свой ход вы обязаны передвинуть дракончика в новую лавку и сделать там на выбор одно из двух действий. Первый вариант — совершить покупку. В таком случае игрок собирает все ресурсы, которые даёт лавка с мастерами в ней, при этом он может добавить новую карту работника, если на руке есть подходящая, и использовать силу одного из дракончиков. К концу первой партии вы уже выучите возможности драконов каждого цвета: пекари позволяют брать новые карты мастеров, голубые дают по три разных ресурса и так далее.

Но хотя свойства драконов одинаковые, стоит ещё раз отдать должное труду художницы: каждую карту украшает оригинальная картинка и тематическое имя дракончика (пекари у нас Булочки и Корицы, кулинары — Шампуры и Колбаски и так далее). Названия магазинчиков тоже работают на атмосферу и содержат множество отсылок для любителей фантастики и не только: как вам, к примеру, таверна «Гарцующий дракон» или кузня «Гномуа Мерлен»? Благодаря этим деталям игровой процесс постоянно прерывается воскликами из серии: «Мой Хлебушек пошел работать в кондитерскую “Дракон Батон»”!»

Другой вариант действия в новой лавке — наложить на неё чары. Если вы уже успели накопить много ресурсов, то взгляните на карты чар, которые выложены на игровом поле. Возможно, у вас уже есть всё нужное для подходящего лавке заклинания. Колдуя чары, вы не только получаете награду и разыгрываете свойства всех находящихся в этой локации дракончиков, но и прокачиваете лавку — теперь она начнёт приносить ещё больше ресурсов.

Никакой кризисности в «Мастерах пламени» нет и подавно, наоборот, ресурсы могут сыпаться на вас как из рога изобилия каждый ход! Главное — вовремя их тратить, пока соперники не увели из-под носа нужные чары. Это единственный элемент противостояния, да и то косвенный, ведь в конце хода при необходимости всегда будут выложены новые карты чар, драконов и лавок. Игра кончается, когда подойдёт к концу колода чар или мастеров. В целом это и есть все правила.

Обворожительно здесь не только оформление — видно, что авторы изо всех сил старались привнести позитив и в сам игровой процесс. Вам много раз будут попадаться эффекты из серии «подарите ресурсы другому игроку». Даже в буклете правил написано, что главная цель — «стать самым доброжелательным и популярным хранителем пламени в городе». Так что игру смело можно рекомендовать тем, кто хочет провести время с семьёй, новичкам или просто не любящим конфликтного противостояния игрокам.

Тем не менее нельзя сказать, что «Мастера пламени» примитивны. На сочетаниях эффектов лавок и дракончиков можно проворачивать выгодные комбинации. Разнообразие видов работников открывает большой простор для действий — позволяет менять драконов местами, набирать ресурсы и карты, разными способами получать победные очки. А если к этому добавить ещё и свойства кудесников, то оказывается, что в ходе партии всегда есть над чем подумать. Если же хочется ещё большей стратегичности, то можно заменить колоду чар на продвинутую (там у заклинаний больше условий, но и награда выше) и выдать каждому участнику своего дракона-компаньона — он даёт уникальный бонус один раз за игру.

Есть в «Мастерах пламени» и одиночный режим. Он содержит список забавных достижений, которые можно попытаться получить (чтобы собрать их все, придётся сыграть минимум 11 партий). Правила этого режима вводят на поле фигурки нейтральных игроков, так что видно, что игру в соло разработчики не ставили в приоритет. Но если очень хочется разложить «Мастеров», а друзья заняты, такую возможность режим предоставляет.