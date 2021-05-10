    64
    Игры | Настольные игры
    #Гарри Поттер #обзор настольной игры

    Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс»

    10 мая 2021
    Аватар
    10.05.2021
    12234
    5 минут на чтение
    #Гарри Поттер #обзор настольной игры
    Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс» 5

    У популярных фантастических вселенных обычно много воплощений, в том числе и в настольных играх. Но некоторым везет меньше. Российские настольщики давно странствуют по Средиземью и бороздят просторы далекой-далекой галактики, а вот посетить школу чародейства и волшебства Хогвартс у них шанса не было. Да и за рубежом игры о Гарри Поттере можно пересчитать по пальцам.

    А потому следует уделить особое внимание новой локализации от «Лавки Игр». Оригинальная «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс» (2016) успела войти в сотню лучших тематических игр сайта BGG и считается, пожалуй, лучшей настолкой по «Гарри Поттеру». Важно отметить, что локализация основана на «каноничном» переводе от «Росмэн» (никаких Злодеусов Злеев нам не грозит), а в оформлении использованы кадры из фильмов.

    Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс» 8

    Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс»

    Тип игры: карточная, колодостроительная, кооперативная

    Автор: Forrest-Pruzan Creative

    Художник: Joe Van Wetering

    Издатель: TheOP

    Издатель в России: Lavka Games, 2021

    Количество игроков: 2–4 (оптимально 3−4)

    Возраст игроков: от 11 лет

    Время игры: 30−60 минут

    Похоже на: «Доминион» • «Кланк! Подземное приключение» • «Дикинги»

     Перед нами кооперативный колодострой, разделенный на 7 сценариев. Игроки берут на себя роли юных волшебников: Гарри, Рона, Гермионы и Невилла. Каждый сценарий символизирует один год их обучения в Хогвартсе. В начале умений у них маловато, зато и злодеи им противостоят слабенькие. С каждым годом напряжение нарастает: враги становятся опаснее, а герои учат заклинания и обретают союзников. Сценарии разложены по коробочкам и содержат новые карты, которые надо добавлять перед началом игры. Благодаря этой системе создается впечатление, что истории в них разыгрываются действительно разные. Но механики наследия в игре нет — компоненты не портятся, не рвутся и не подписываются, а собранные колоды легко в любой момент снова разложить по коробочкам — на всех картах указаны номера их сценариев.

    Каждая партия представляет собой битву за несколько локаций, знакомых любому поттероману: Косой переулок, Запретный лес, поле для квиддича. Ход игрока начинается с вытягивания карты Тёмных искусств — это действия злодеев. Они наносят героям раны, заставляют скидывать карты и накладывают на локации символы черепа. При накоплении определенного числа «черепов» локация считается захваченной и сбрасывается. Если враги захватят все локации, сценарий будет проигран. Правила рекомендуют попробовать пройти его снова, прежде чем браться за следующий.

    Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс» 2

    Если же битва не закончена, значит, настал черед действовать волшебникам. Партию все начинают с 10 базовыми картами, из которых в конце каждого хода 5 берутся на руку. Механики очень простые: среди карт встречаются «заклинания», «предметы» и «союзники». В разных сочетаниях они позволяют делать три основных действия: атаковать злодеев, лечиться или копить монетки, чтобы покупать новые карты для своей колоды. Стопка карт Хогвартса растет с каждым новым сценарием, но открыты для покупки всегда только 6 случайных. Среди них могут быть дешевые, сопоставимые по эффекту с базовыми, или дорогие, которые либо в несколько раз сильнее, либо обладают особыми свойствами — например, снимают «черепа» с локаций. Игроки побеждают, когда все злодеи оказываются повержены.

    С каждым сценарием сложность нарастает. Первые два — практически обучающие, в правилах даже рекомендуется пропустить их, если вы знакомы с механикой колодостроения. В них злодеи противостоят волшебникам по одному за раз, а у игроков нет никаких уникальных свойств. Но чем дальше, тем становится сложнее — враги выходят на битву парами и даже тройками (все их козни работают одновременно!). А с пятого сценария на сцене появляется Сами Знаете Кто, которого надо сразить в последнюю очередь. К счастью, юные ученики на уроках тоже не ворон ловят: в третьем сценарии каждый волшебник получит уникальную способность, а после пятого все сдадут экзамены и обзаведутся талантами в определенной области магии. И здесь Невилл не обязательно должен блистать только в травологии!

    Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс» 9

    Любителям книг о Поттере играть будет гораздо интереснее, чем тем, кто не знаком с творчеством Джоан Роулинг. Деление игрового процесса на семь сценариев в соответствии с семью томами проведено с большим тщанием. И радость узнавания сопровождает всё первое прохождение! Во втором сценарии среди злодеев появится василиск, а в третьем добавится союзник — Сириус Блэк и враги-дементоры. В четвёртом сценарии в числе локаций будут доступны «Кубок мира по квиддичу», «Турнир трех волшебников» и «Кладбище». А в эпической финальной битве, конечно же, придется уничтожать крестражи! Портреты героев меняются в течение игры: Гарри, Рон, Гермиона и Невилл взрослеют буквально на глазах. А карты заклинаний можно разыгрывать звучно выкрикивая: «Алохомора!», «Акцио!», «Экспеллиармус!» или «Вингардиум Левиоса!» (не «Левиоса»!). Прохождение этой настольной игры, вероятно, сподвигнет вас пересмотреть все фильмы или перечитать книги!

    Но будет ли интересно играть тем, кто ничего не знает о мальчике, который выжил? Если отбросить оформление и сеттинг, останется приятная кооперативная игра семейного уровня сложности. Правила объясняются очень быстро, сложных и специфических эффектов на картах нет. Умереть и вылететь из игры невозможно — если здоровье волшебника падает до нуля, игрок просто скидывает половину карт с руки и добавляет на локацию лишний череп, а в конце хода восстанавливает здоровье до максимума. Партии обычно занимают не больше часа. Благодаря всему этому «Битва за Хогвартс» — прекрасный кандидат для игры в кругу семьи или с людьми, мало знакомыми с настольными играми.

    Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс» 7

    Тем не менее продвинутых игроков может оттолкнуть большое влияние случайности. Сложность партий варьируется от лёгкой прогулки, при которой злодеи не захватят даже первую локацию, до жестокого «избиения младенцев», когда, наоборот, у волшебников не будет ни шанса на победу. Порой это совершенно не зависит от опыта игрока или его умения комбинировать карты. Просто иногда с самого начала выпадают особо мощные злодеи и формируют убийственную команду. А в другой раз, наоборот, злодеи приходят слабые, а колода карт Хогвартса выдает самые полезные (злодеям вряд ли удастся накопить на локации достаточно «черепов», если в начале партии на стол лягут несколько карт с их снятием). Да и всех возможностей колодостроения игра не раскрывает. Здесь отсутствует механика прокрутки колоды (в свой ход вы доберёте максимум пару дополнительных карт, но не десяток-другой, как в «Доминионе»), также нельзя убрать из своей колоды слабые карты. 

    Если это вас не раздражает — смело попробуйте одолеть Волан-де-Морта и его приспешников! Если же для вас победа сладка только тогда, когда вы ее добились сами, а не когда карты так легли — скорее всего, «Битва за Хогвартс» вас разочарует.

    Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс» 3 Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс» 1

    Для тех, кому понравится защищать волшебный мир от сил зла, на русском языке одновременно с основной игрой вышло первое дополнение «Чудовищная коробка чудищ». Оно предлагает ещё четыре сценария, за которые рекомендуется приниматься после полного прохождения базы, ведь уровень сложности в них повышенный. Истории вертятся вокруг различных магических существ — вы встретитесь с пикси, троллями, оборотнями и боггартами, а среди игровых персонажей появится Полумна Лавгуд. Помимо этого, в дополнении кроются и новые возможности: здесь появляется механика замены всех доступных для покупки карт Хогвартса, а некоторые заклинания позволят избавиться от слабых карт навсегда. 

    Прекрасный подарок для поклонников Гарри Поттера, у которых наконец-то тоже появилась своя настольная игра! Остальным стоит попробовать «Битву за Хогвартс», если вы любите механику колодостроения и не против высокой роли случайности. 

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Аватар
    Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Читайте также

      Начались продажи книги «Гарри Поттер и проклятое дитя». И кое-где её уже раскупили
      «Это мягкий сатанизм»: как в России встречают новую книгу о Гарри Поттере
      Пародия: Хардкор Гарри Поттер
      Аурелиус Дамблдор, маледикт, Макгонагалл: как «Преступления Грин-де-Вальда» ломают канон «Гарри Поттера» 8
      Аурелиус Дамблдор, маледиктус, ядерная бомба: как «Преступления Грин-де-Вальда» ломают канон «Гарри Поттера»

      Статьи

      «Невероятные приключения ДжоДжо»: мемы и отсылки 25
      0
      4773
      «Невероятные приключения ДжоДжо»: мемы и отсылки

      Как получилось, что о франшизе постоянно шутят, а ссылаться на неё считается хорошим тоном.

      Боги уничтожают мир: 10 книг эсхатологической фантастики 9
      0
      66848
      Михаил Харит «Рыбари и виноградари. Книга II. В начале перемен»: магический реализм про несбывшийся Апокалипсис 

      Если целью автора было подвигнуть читателя к размышлениям о жизни, вере и Боге, восприятие выходит совсем на иной уровень. 

      1
      0
      110326
      Обзор Returnal: пять биомов ада

      Молитесь, чтобы игра не вылетела!

      Ацтеки: мифология, государство и хрустальные черепа
      0
      114685
      Ацтеки: государство, мифология, образ жизни и хрустальные черепа

      Почему в Теночтитлане рабу надо было наступить на дерьмо, как пили кактусовый самогон и правда ли там были какие-то хрустальные черепа.

      «Тревожный звонок»: удивительный сериал, состоящих из одних голосов 1
      0
      160924
      «Тревожный звонок»: удивительный сериал, состоящих из одних голосов

      Разговорный сериал о квантовых ужасах, поданный в виде телефонной беседы. 

      Алексей Иванов «Тени тевтонов»: реальная история и дьявольские происки
      0
      181163
      Алексей Иванов «Тени тевтонов»: реальная история и дьявольские происки

      Мистический боевик, в котором две исторические эпохи сходятся воедино.

      Как начиналась «Игра престолов»: ужасный пилот, замены актёров и неожиданный успех 20
      0
      386994
      Отмечаем десятилетие «Игры престолов» в 23-м выпуске Фантастического подкаста

      Главные фанаты «Песни льда и пламени» в редакции празднуют юбилей культового фэнтези-сериала.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021 10
      0
      230968
      Что почитать из фантастики? Книжные новинки мая 2021

      Сергей Лукьяненко, Генри Лайон Олди, Вера Камша, Аластер Рейнольдс, Питер Уоттс и мастер юношеской прозы Йон Колфер со «взрослым» фэнтези

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить