Настольная игра «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс»

У популярных фантастических вселенных обычно много воплощений, в том числе и в настольных играх. Но некоторым везет меньше. Российские настольщики давно странствуют по Средиземью и бороздят просторы далекой-далекой галактики, а вот посетить школу чародейства и волшебства Хогвартс у них шанса не было. Да и за рубежом игры о Гарри Поттере можно пересчитать по пальцам. А потому следует уделить особое внимание новой локализации от «Лавки Игр». Оригинальная «Гарри Поттер. Битва за Хогвартс» (2016) успела войти в сотню лучших тематических игр сайта BGG и считается, пожалуй, лучшей настолкой по «Гарри Поттеру». Важно отметить, что локализация основана на «каноничном» переводе от «Росмэн» (никаких Злодеусов Злеев нам не грозит), а в оформлении использованы кадры из фильмов.

Тип игры: карточная, колодостроительная, кооперативная Автор: Forrest-Pruzan Creative Художник: Joe Van Wetering Издатель: TheOP Издатель в России: Lavka Games, 2021 Количество игроков: 2–4 (оптимально 3−4) Возраст игроков: от 11 лет Время игры: 30−60 минут Похоже на: «Доминион» • «Кланк! Подземное приключение» • «Дикинги»

Перед нами кооперативный колодострой, разделенный на 7 сценариев. Игроки берут на себя роли юных волшебников: Гарри, Рона, Гермионы и Невилла. Каждый сценарий символизирует один год их обучения в Хогвартсе. В начале умений у них маловато, зато и злодеи им противостоят слабенькие. С каждым годом напряжение нарастает: враги становятся опаснее, а герои учат заклинания и обретают союзников. Сценарии разложены по коробочкам и содержат новые карты, которые надо добавлять перед началом игры. Благодаря этой системе создается впечатление, что истории в них разыгрываются действительно разные. Но механики наследия в игре нет — компоненты не портятся, не рвутся и не подписываются, а собранные колоды легко в любой момент снова разложить по коробочкам — на всех картах указаны номера их сценариев.

Каждая партия представляет собой битву за несколько локаций, знакомых любому поттероману: Косой переулок, Запретный лес, поле для квиддича. Ход игрока начинается с вытягивания карты Тёмных искусств — это действия злодеев. Они наносят героям раны, заставляют скидывать карты и накладывают на локации символы черепа. При накоплении определенного числа «черепов» локация считается захваченной и сбрасывается. Если враги захватят все локации, сценарий будет проигран. Правила рекомендуют попробовать пройти его снова, прежде чем браться за следующий.

Если же битва не закончена, значит, настал черед действовать волшебникам. Партию все начинают с 10 базовыми картами, из которых в конце каждого хода 5 берутся на руку. Механики очень простые: среди карт встречаются «заклинания», «предметы» и «союзники». В разных сочетаниях они позволяют делать три основных действия: атаковать злодеев, лечиться или копить монетки, чтобы покупать новые карты для своей колоды. Стопка карт Хогвартса растет с каждым новым сценарием, но открыты для покупки всегда только 6 случайных. Среди них могут быть дешевые, сопоставимые по эффекту с базовыми, или дорогие, которые либо в несколько раз сильнее, либо обладают особыми свойствами — например, снимают «черепа» с локаций. Игроки побеждают, когда все злодеи оказываются повержены.

С каждым сценарием сложность нарастает. Первые два — практически обучающие, в правилах даже рекомендуется пропустить их, если вы знакомы с механикой колодостроения. В них злодеи противостоят волшебникам по одному за раз, а у игроков нет никаких уникальных свойств. Но чем дальше, тем становится сложнее — враги выходят на битву парами и даже тройками (все их козни работают одновременно!). А с пятого сценария на сцене появляется Сами Знаете Кто, которого надо сразить в последнюю очередь. К счастью, юные ученики на уроках тоже не ворон ловят: в третьем сценарии каждый волшебник получит уникальную способность, а после пятого все сдадут экзамены и обзаведутся талантами в определенной области магии. И здесь Невилл не обязательно должен блистать только в травологии!

Любителям книг о Поттере играть будет гораздо интереснее, чем тем, кто не знаком с творчеством Джоан Роулинг. Деление игрового процесса на семь сценариев в соответствии с семью томами проведено с большим тщанием. И радость узнавания сопровождает всё первое прохождение! Во втором сценарии среди злодеев появится василиск, а в третьем добавится союзник — Сириус Блэк и враги-дементоры. В четвёртом сценарии в числе локаций будут доступны «Кубок мира по квиддичу», «Турнир трех волшебников» и «Кладбище». А в эпической финальной битве, конечно же, придется уничтожать крестражи! Портреты героев меняются в течение игры: Гарри, Рон, Гермиона и Невилл взрослеют буквально на глазах. А карты заклинаний можно разыгрывать звучно выкрикивая: «Алохомора!», «Акцио!», «Экспеллиармус!» или «Вингардиум Левиоса!» (не «Левиоса»!). Прохождение этой настольной игры, вероятно, сподвигнет вас пересмотреть все фильмы или перечитать книги!

Но будет ли интересно играть тем, кто ничего не знает о мальчике, который выжил? Если отбросить оформление и сеттинг, останется приятная кооперативная игра семейного уровня сложности. Правила объясняются очень быстро, сложных и специфических эффектов на картах нет. Умереть и вылететь из игры невозможно — если здоровье волшебника падает до нуля, игрок просто скидывает половину карт с руки и добавляет на локацию лишний череп, а в конце хода восстанавливает здоровье до максимума. Партии обычно занимают не больше часа. Благодаря всему этому «Битва за Хогвартс» — прекрасный кандидат для игры в кругу семьи или с людьми, мало знакомыми с настольными играми.

Тем не менее продвинутых игроков может оттолкнуть большое влияние случайности. Сложность партий варьируется от лёгкой прогулки, при которой злодеи не захватят даже первую локацию, до жестокого «избиения младенцев», когда, наоборот, у волшебников не будет ни шанса на победу. Порой это совершенно не зависит от опыта игрока или его умения комбинировать карты. Просто иногда с самого начала выпадают особо мощные злодеи и формируют убийственную команду. А в другой раз, наоборот, злодеи приходят слабые, а колода карт Хогвартса выдает самые полезные (злодеям вряд ли удастся накопить на локации достаточно «черепов», если в начале партии на стол лягут несколько карт с их снятием). Да и всех возможностей колодостроения игра не раскрывает. Здесь отсутствует механика прокрутки колоды (в свой ход вы доберёте максимум пару дополнительных карт, но не десяток-другой, как в «Доминионе»), также нельзя убрать из своей колоды слабые карты.

Если это вас не раздражает — смело попробуйте одолеть Волан-де-Морта и его приспешников! Если же для вас победа сладка только тогда, когда вы ее добились сами, а не когда карты так легли — скорее всего, «Битва за Хогвартс» вас разочарует.

Для тех, кому понравится защищать волшебный мир от сил зла, на русском языке одновременно с основной игрой вышло первое дополнение «Чудовищная коробка чудищ». Оно предлагает ещё четыре сценария, за которые рекомендуется приниматься после полного прохождения базы, ведь уровень сложности в них повышенный. Истории вертятся вокруг различных магических существ — вы встретитесь с пикси, троллями, оборотнями и боггартами, а среди игровых персонажей появится Полумна Лавгуд. Помимо этого, в дополнении кроются и новые возможности: здесь появляется механика замены всех доступных для покупки карт Хогвартса, а некоторые заклинания позволят избавиться от слабых карт навсегда.