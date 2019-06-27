Видео: обзор настольной игры «Дикинги»

Наши коллеги из Hobby World опубликовали новый обзор — на этот раз ролик посвящён настольной игре «Дикинги» (Vikings Gone Wild), которая недавно поступила в продажу. В видео Семён Пыхтеев объясняет правила и показывает компоненты из коробки.

В основе игры лежит механика построения колоды. Все участники стартуют с одинаковой колодой, которую затем каждый игрок развивает по своему усмотрению. Игрокам предстоит искать баланс между покупкой постоянных бонусов в виде зданий, заводов, складов, которые лежат перед игроком, и расширением игровой колоды, которая состоит из карт различных воинов, башен и специальных карт.

Кроме того, Hobby World запустили розыгрыш «Дикингов» — поучаствовать можно в сообществе издательства.

Про «Дикингов» мы рассказывали в майском дайджесте настольных игр.