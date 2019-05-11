Во что поиграть? Настольные игры мая 2019

Майские новинки в мире настольных игр! Отличный повод порадовать себя на майских выходных или подготовиться к летнему отдыху. Итак, краткий план на отпуск: Построить парк с динозаврами. Нарисовать что-нибудь концептуальное. Сварить что-нибудь магическое. Ограбить пару деревушек.

Остров юрского периода

Dinosaur Island Коротко: собственный парк с розовыми динозаврами

Количество игроков: 1–4

Время игры: от 90 до 120 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.90

О чём: многие любят фильм «Парк юрского периода» и хотели бы побывать в таком парке… Или построить нечто похожее. Игра «Остров юрского периода» как раз про это. Почувствуйте себя владельцем настоящего парка динозавров, изучайте новые геномы, растите ящеров, развлекайте посетителей и грамотно планируйте строительство, чтобы создать самый интересный и самый прибыльный парк.

Геймплей: экономическая стратегия, воркплейсмент и немного милых розовых динозавров. Ничего нового и необычного игра в жанр не приносит — в первой фазе вы планируете свои действия, размещая на поле фигурки учёных, во второй покупаете постройки и улучшения, в третьей размещаете рабочих, чтобы получить какие-нибудь плюшки или вывести новый вид динозавров, а затем обустраиваете свой парк, чтобы привлечь посетителей и получить немного денег на следующий раунд. Это хорошая продуманная стратегия, которая, конечно, звёзд с неба не хватает, но выделяется интересным сеттингом и выглядит очень стильно.

Кому понравится: фанатам динозавров и любителям качественных воркплейсмент-стратегий.

Монстробойня

Monster Slaughter Коротко: монстры, студенты и мрачный особняк

Количество игроков: 2–4

Время игры: от 45 до 90 минут

Издатель: «Фабрика игр»

Рейтинг BGG: 7.75

О чём: кому вы больше сопереживали в старых ужастиках — глупым тинейджерам, которые мрут как мухи, или жутким монстрам, которые поджидают в мрачных особняках лёгкую добычу? Неважно, ведь в этой игре выбора у вас не будет — здесь вы сможете играть только за семейку кровожадных монстров. Стройте хитроумные планы и убивайте этих «мерзких детишек» раньше других чудовищ!

Геймплей: игра-пародия на ужастики восьмидесятых, где вы будете управлять целой семьёй монстров (на выбор — вампиры, оборотни, зомби, маньяки и другие прекрасные, то есть ужасные династии) и соревноваться с другими игроками в усекновении бедных студентиков. В самом начале игры вы должны запланировать порядок убийства втайне от других игроков и придерживаться его. Всё просто: чей план в итоге сработает, тот и победит.

Конечно, другие монстры будут вам мешать, но негласный кодекс запрещает вам нападать друг на друга. Зато никто не запрещает помогать самим студентам! Не хотите, чтобы Джон умер раньше других? Вручите ему осиновый кол и спасайте от других монстров! Нужно убить Бритни первой? Подстройте ей какую-нибудь гадость и не дайте другим её спасти!

Кому понравится: тем, кто в ужастиках болеет за монстров. А ещё тут коробка превращается в объёмный план особняка!

Алхимики

Alchemists Коротко: головоломная алхимическая стратегия

Количество игроков: 2–4

Время игры: от 60 до 120 минут

Издатель: GaGa Games

Рейтинг BGG: 7.70

О чём: глаз крысы, струна арфы, пусть вода превратится в… какое-нибудь новое зелье? Примерно так со стороны выглядит игра «Алхимики»: смешивайте ингредиенты в надежде получить зелье, а не жабий суп, проводите опыты, получайте гранты на исследования, отстаивайте свои теории и докажите всем, что вы тут самый мудрый зельевар!

Геймплей: стратегический еврогейм с воркплейсментом и головоломками. Точнее, головоломка здесь всего одна, и она лежит в основе игры: при помощи дедукции и сопоставления вам нужно определять формулы представленных в игре ингредиентов. На первый взгляд, всё кажется довольно запутанным: множество элементов, формул, ингредиентов, внушительная таблица, которая вроде как должна помогать, а на самом деле только пугает… Но игра не зря взяла приз за самые хорошо написанные правила — разобраться в ней очень просто, а уж потом алхимический азарт долго вас не отпустит. Смешивайте зелья, смотрите на результат, предполагайте, какой элемент входит в формулу данного ингредиента, проверяйте свои теории и, если будете в них уверены, публикуйте их, чтобы получить деньги на новые исследования. Цель игры — набрать как можно больше очков репутации за свои открытия.

Для игры «Алхмики» создано специальное мобильное приложение, которое на каждую партию генерирует новое сочетание элементов и показывает вам результаты смешивания различных ингредиентов. Но можно играть и без него, заменив приложение гейм-мастером.

Кому понравится: любителям поразмять мозги; тем, кто всегда хотел, чтобы и в их школе был предмет «Зельеварение».

Дикинги

Vikings Gone Wild Коротко: колодостроительные бои викингов

Количество игроков: 2–4

Время игры: от 45 до 90 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 7.36

О чём: возглавьте отряд могучих викингов и сразитесь с другими игроками за… ну, не за мировое господство, конечно, но хотя бы за пару бочонков доброго пива!

Геймплей: две основные составляющие игры — колодостроение и управление ресурсами. В течение партии вы будете пополнять свою колоду всё более мощными атакующими и оборонительными картами, а в свободное от разбоя время строить хранилища и добывалища ресурсов — нужно ведь где-то и пиво варить, чтобы поддерживать боевой настрой своих викингов! Цель игры — набрать как можно больше победных очков, которые можно получить за успешные атаки, оборону, улучшения ратуши и выполнение миссий. Ничего особо сложного или захватывающего, но выглядит игра забавно: все иллюстрации выполнены в мультяшном стиле (немного напоминает рисовку «Манчкина»), а ещё в комплект входит горсть крохотных пивных бочонков.

Кому понравится: любителям колодостроительных и дуэльных игр.

Войны Ктулху

Cthulhu Wars Коротко: ассиметричная военная стратегия про Древних

Количество игроков: 3–5

Время игры: от 90 до 120 минут

Издатель: «Фабрика игр»

Рейтинг BGG: 7.95

О чём: если вам уже надоело спасать Аркхэм от очередных чудовищ, то игра «Войны Ктулху» даёт вам шанс сыграть за… Древнего! Да, в этой игре вы будете биться с другими Древними за господство над миром: призывайте монстров из иных измерений, вербуйте культистов, открывайте врата в мир смертных, совершайте кровавые ритуалы и изучайте жуткие заклинания, чтобы захватить власть над Землёй!

Геймплей: военная стратегическая игра с кучей шикарных детализированных миниатюрок и с весьма внушительным ценником. На выбор у вас будет четыре фракции (а дополнения позволяют увеличить их количество до девяти), у каждой из которых своя армия монстров, свои способности, книги заклинаний и способы достижения целей. Причём раунды в такой глобальной игре проходят на удивление быстро: с первого же хода вам предстоит сражаться с другими игроками и захватывать новые территории — никакого провисания геймплея на походы в магазин за револьвером.

Многие хвалят эту игру за ассиметричность, потому что каждый Древний здесь действительно уникален: монстры Ктулху малочисленны, но очень сильны, чудовища Короля в жёлтом, наоборот, берут количеством, а воины Шуб-Ниггурата предпочитают атаковать с дистанции. Выберите своего Древнего, наберите нужное количество победных очков… и разрушьте уже наконец этот несчастный Аркхэм!

Кому понравится: фанатам Лавкрафта; любителям глобальных и продуманных стратегий.

Подземелье: Драконы беспощадной пустыни

Dungeoneer: Dragons of the Forsaken Desert Коротко: классическое героическое фэнтези

Количество игроков: 1–4

Время игры: от 60 минут

Издатель: Hobby World

Рейтинг BGG: 6.28

О чём: на мир надвигается новая беда — пробудился безжалостный повелитель драконов. Он призывает целые легионы своих сородичей, чтобы покорить пустоши Форлорнии, некогда плодородного края, ныне превратившегося в безжизненную пустыню. Развалины городов великой цивилизации скрывают в себе множество секретов и, кто знает, может именно вы, храбрые искатели приключений, сможете разгадать тайны погибшего королевства и дать отпор драконам?

Геймплей: это продолжение серии игр «Подземелье» («Подземелье», «Подземелье. Обитель чудовищ» и других), типичного героического фэнтези-приключения, сделанного в максимально простом виде (ничего, кроме карт, дайсов и нескольких жетонов), но от этого не менее интересного. Играть можно и как в самостоятельную настолку, и как в дополнение, смешав «Драконов» с любым другим набором серии.

Правила довольно просты и умещаются на нескольких крохотных страничках: у вас есть персонаж, есть карты заданий, локаций и приключений. Каждый ход вы достраиваете подземелье (в данном случае пустыню) картами локаций, там встречаетесь с монстрами или находите новый предмет экипировки, попутно выполняя задания: спасти кого-нибудь, открыть локацию и что-нибудь там сделать, убить монстра и тому подобное.

В начале нового раунда каждый из игроков выступает в роли самого повелителя драконов. Это так называемая «фаза злодеяний», во время которой вы можете наложить на соперника проклятие, подстроить ему встречу с монстром или ещё как-нибудь подгадить. Цель игры — первым выполнить три задания. Если вы смешаете этот набор с другим из серии «Подземелье», то будут действовать отдельные правила на поверхность (пустыню) и подземелья — можно устроить неплохой эпический поход.

Кому понравится: фанатам серии «Подземелье»; поклонникам героического фэнтези; любителям простых, но интересных игр.

Предзаказы

Викинги

Raiders of the North Sea Предзаказ с 11 мая

Коротко: набеги, викинги, воркплейсмент

Количество игроков: 2–4

Время игры: от 60 минут

Издатель: Crowd Games совместно с «МосИгрой»

Рейтинг BGG: 7.82

О чём: ещё одна майская игра про викингов, но уже в более серьёзном стиле. В неё вы узнаете, каково это — быть не вождём, а простым воином из храброго племени викингов. Работайте на благо поселения или совершайте набеги на окрестные деревушки, чтобы стяжать славу в бою и вернуться домой с богатой добычей! И не бойтесь вступать в бой даже с валькириями — настоящему викингу не страшны никакие опасности!

Геймплей: основная механика игры — воркплейсмент. В начале каждого хода вы должны будете выбрать своё основное действие: останетесь ли вы дома и немного поработаете или отправитесь в набег. Работа позволит вам нанять команду, собрать провизию для дальнего похода, подготовиться к грядущим битвам или получить немного золота.

В набег может отправиться только тот игрок, у которого уже набрана достаточно большая команда, есть провизия, золото и необходимые работники. Результат набега зависит от размера вашей команды и броска кубиков. Но неужели вы думали, что можно просто так грабить бедных селян? В конце каждого набега вам придётся сразиться с валькирией, и уж она-то напомнит вам о хороших манерах!

Цель игры — заработать как можно больше победных очков, которые даются за различные достижения. Это очень простенькая и минималистичная в оформлении настолка без каких-то особых новшеств и сложных тактик, но хорошо проявляющая себя в своём жанре.

Кому понравится: любителям игр с размещением рабочих и поклонникам стратегий.

Путь героя

Roll player Предзаказ до 30 июня

Коротко: создайте свою Мэри Сью

Количество игроков: 1–4

Время игры: от 60 до 90 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 7.53

О чём: чего мы только не делали в фэнтези-играх: строили замки, захватывали замки, разрушали замки, проходили подземелья, торговали, дрались… О, точно — мы ещё ни разу не создавали самого крутого персонажа! «Что, и об этом будет целая игра?» — спросите вы. Да! Создайте величайшего искателя приключений со всеми необходимыми атрибутами — раса, класс, мировоззрение, навыки, особенности, экипировка. Создайте ту самую Мэри Сью, которой будет по плечу любой злодей из любой вселенной!

Геймплей: в начале игры каждый выбирает расу и пол персонажа, а затем случайным образом получает его класс, предысторию и карту характера. На карте класса указаны значения желаемых атрибутов, а цель игры — сделать так, чтобы итоговые значения максимально соответствовали идеальным. В течение игры вы будете бросать кубики и размещать их на строках атрибутов (их шесть, классические для фэнтези), покупать персонажу броню, черты и умения, чтобы сделать вашего отважного искателя приключений абсолютно непобедимым.

Игра выглядит довольно просто и драйвово, а самый смак здесь, наверно, в попытках предположить, в какой вселенной подобный персонаж смог бы прижиться. Здесь очень многое зависит от рандома — вдруг у вас будет законопослушный полурослик-вор, который должен был стать кузнецом, но вдруг решил исследовать мир? Или нарциссичный орк-монах, который рос в аристократической семье и от скуки захотел отправиться на поиски приключений?

Кому понравится: любителям кидать кубики и придумывать истории.

Хеллбой

Hellboy Предзаказ до 20 мая

Коротко: детективный данжен-кроулер

Количество игроков: 1–4

Время игры: от 60 до 90 минут

Издатель: Crowd Games

Рейтинг BGG: 8.44

О чём: присоединитесь к команде легендарного демона из Бюро паранормальных исследований и обороны и расследуйте засекреченные дела. Изучайте локации, собирайте улики, отбивайтесь от монстров… и будьте готовы к встрече с самим хозяином подземелья.

Геймплей: удивительное сочетание детективного жанра и данжен-кроулера. Хотя механика расследования здесь позаимствована из игры «Детектив» (дела представлены шестью колодами, но вы в течение игры увидите лишь часть сюжетных карт, что предполагает некоторую вариативность и даже возможность перепройти дело), а часть с подземельем где только ни встречалась, всё равно, согласитесь, такой необычный микс стоит внимания.

Пока про игру мало что можно сказать, потому что доставка с Kickstarter завершилась совсем недавно, а предзаказ русского издания продлится до 20 мая, но выглядит она просто шикарно — рисовка стилизована под комиксную, есть классные детальные миниатюрки… И, судя по описанию геймплея, играть в нее будет очень интересно.

Кому понравится: фанатам комиксов про Хеллбоя; любителям данжен-кроулеров и детективных расследований.

Дополнения

«Древний ужас: Разрушенные города»

Сама природа ополчилась против человечества! Землетрясения, ураганы, цунами… Вас преследуют видения разрушенных городов и жуткое чувство, что под землёй пробуждается нечто ужасное.

Дополнение добавляет в игру нового Древнего — Шудде-Мьелла, четырёх новых сыщиков и, конечно же, новых монстров, новые карты мифов и многое другое.

«Повелитель Токио: Подзарядка!»

Первое дополнение к игре о кайдзю, рушаших японскую столицу, добавляет в игру восемь карт эволюции с особыми суперспособностями для монстров, а также нового кайдзю — гигантского панду!

«Повелитель Нью-Йорка: Подзарядка!»

В дополнение входят две новые стопки карт эволюций для Нью-Йорка и Токио и новый монстр — Шарки! Также теперь можно смешивать монстров из обеих настолок и играть всеми в одном городе.

«Кемет. Та-сети»

Предзаказ до 31 мая

«Кемет» — стратегическая игра про сражения древнеегипетских богов, с высокой степенью реиграбельности и вариативности.

Дополнение сделает игру ещё более вариативной. Появится дополнительное модульное поле, которое составляется случайным образом для каждой новой партии; новый цвет пирамид с новыми жетонами способностей; новые наёмники, жрецы, предметы, навыки, мифические существа и даже новый способ получения победных очков. А самое классное, что всё вышеописанное делится на пять модулей, которые можно использовать в любых сочетаниях.