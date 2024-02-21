Обзор «Берсерк: Русы против ящеров»

События эти происходили шестьдесят восемь миллионов лет назад плюс-минус пару-тройку тысячелетий… Населявшие Атлантиду ящеры пошли войной на древних русов, чтобы забрать у них водицу байкальскую и отвезти её к себе на Нибиру. Но предки-славяне героически отстояли древний город Байкальск и обратили рептилоидов в бегство. Гойда, братья!.. Что, говорите, на уроках истории такого не было? А как же вы хотели? Где школьная программа, а где секретные документы!

Наследие профессора Багирова

В 2023 году в Рунете вдруг завирусился мем про борьбу древних русов и антропоморфных ящеров. Шутки про рептилоидов, конечно, не новы, директор Рен-ТВ не даст соврать, но именно в прошлом году звёзды сошлись, и шутки попали на благодатную почву. Основной толчок для развития мема дали лекции профессора Алексея Сергеевича Багирова, «обладателя четырех дипломов и преподавателя РГГУ», выложенные в видеоформате на YouTube. Безусловный прикол, сделанный так плохо, что даже хорошо. Неоязычество, теории заговора и криптозоология образовали ядерную смесь, абсурдную до безобразия. И пользователей понесло…

Хотя в мифологии мема профессор Багиров скончался, дело его живёт: в интернете, помимо лекций, достаточно других ресурсов, подхвативших наследие историка. К примеру, есть официальный канал профессора в Телеграме, где вы сможете узнать историю антивоенного камня Игната или познакомиться с общими принципами программирования кукушек ящерами. Как известно, из ложных предпосылок можно получить совершенно любые выводы. И пользователи интернета вовсю этим пользуются, пополняя уже не мем, а целый сеттинг, который способен принять в себя и ассимилировать, пожалуй, всё что угодно.

Не обошел мем стороной и индустрию видеоигр. Сейчас в Steam можно найти несколько уже вышедших проектов, и ещё больше — на подходе. Но первой оказалась студия The Bratans, которая в сентябре 2023-го выпустила игру «Русы против ящеров». Мем породил игру-мем: google-озвучка персонажей, кривые модельки, примитивная боевая система и т. д. Но зато — бодрящий фонк славян, сила Перуна, славянский зажим яйцами и ещё тысяча и один мем почти бесплатно. Игра получила коммерческий успех и хвалебные отзывы просто потому, что на это многие хотели посмотреть.

В том же 2023 году российское издательство Hobby World дало зелёный свет на выход второй редакции коллекционной карточной игры «Берсерк». «Берсерк» находился в замороженном состоянии с 2015 года, но в 2023-м, после работы над ошибками, вышел первый выпуск переиздания. Назывался он, как и двадцать лет назад, «Война стихий». Перезапуск приняли достаточно хорошо, и уже осенью того же года вышло дополнение под названием «Нашествие тьмы». Карточная игра в стиле фэнтези собрала свою фанатскую базу и даже обрела некую спортивную составляющую — в первых числах декабря в Москве прошел Гран-при по «Берсерку» с очень серьёзным призовым фондом.

В общем, перезапуск «Берсерка» хоть и не завирусился как мем профессора Багирова, но чувствовал себя довольно неплохо. А потом первая компьютерная игра про русов и ящеров и одна из самых популярных отечественных ККИ встретились. И карточная битва рептилоидов и людей началась!

Битвы по секретным документам

Поклонники первой редакции «Берсерка» могут помнить, что в далёком 2007 году вышел так называемый Фан-сет. Почти всеми картами оттуда было нельзя играть на обычных турнирах, но сам набор оказался очень весёлым, даже дурашливым: игрокам приходилось прятать карты в несколько протекторов, клеить на эти протекторы жевательную резинку, рвать карточки на части и даже снимать с себя предметы одежды! В общем, всё, чтобы со смехом провести время в компании единомышленников. Но, конечно, игровая составляющая совсем не походила на классический «Берсерк».

«Русы против ящеров» тоже смогут повеселить вас, но иначе. Шутливые названия карт, отсылки на популярную культуру и известных персонажей из вселенной мема присутствуют. Непосредственно герои компьютерной игры — тоже есть, вместе со своими фирменными приёмами. Именно из-за них на коробке и стоит рейтинг 18+ — не нужно детям школьного возраста знать, что такое «славянский зажим яйцами», хотя в реалиях компьютерной игры это всего лишь атака огромных куриц. Да и некоторые имена персонажей не стоит произносить в приличном обществе. Всё-таки мем создали взрослые и для взрослых, которым не зазорно хихикать над Деомидом Душезмеем.

Зато с геймплейной точки зрения набор — вполне себе серьёзный «Берсерк». Никаких механик для весёлой компании тут нет. Если бы не история с возрастным цензом и не желание оградить вселенную игры — мир Лаар — от всяких вирусных интернет-явлений, карты из набора вполне могли бы быть использованы на регулярных турнирах.

В итоге имеем отдельный продукт, который подарит опытной аудитории «Берсерка» путешествие по популярному мему. Любители же компьютерной игры смогут поближе познакомиться с отечественной ККИ, а если понравится, то и получить свои первые серьёзные карточки. В коробку для этого специально вложен бустер — набор из двенадцати случайных карт.

А теперь — в битву! Коллекционные карточные игры бывают разные. Самая известная из них — Magic: the Gathering. Если вы с ней знакомы, то наверняка представили колоды, земли, добор карт в руку и разыгрывание всяких заклинаний. В «Берсерке» всё не так.

«Берсерк» — это карточный варгейм строго для двух игроков, в котором отряды существ сражаются на поле боя. В этом смысле игра, пусть и очень-очень отдалённо, напоминает шахматы. Только вот поле здесь не 8х8 клеток, а всего лишь 5х6. Да и вместо фигур тут — различные карты, каждая со своим запасом здоровья, силой атаки и дальностью движения. Плюс, конечно, всякие разные особенности, защиты и хитрые трюки, в том числе и в ход противника.

Но обо всём по порядку. В наборе «Русы против ящеров» нас ожидают две колоды, по одной на каждую сторону конфликта. В каждой колоде по тридцать карт, но играть сразу всеми не получится: в начале партии из колоды вам сдаётся половина, и уже из этих кандидатов вы набираете отряд. Взять сразу всех не получится — по правилам у игрока есть ограниченное количество особых кристаллов, которые используются для оплаты услуг бойцов. Так что выбирать надо с умом! К счастью, в первый раз выбирать не придётся. Если вы новичок, и в «Берсерк» никогда не играли, во вложенной брошюре с правилами есть рекомендации по составам отрядов для самой первой вашей партии в «Русы против ящеров».

Наконец, отряды набраны и расставлены на поле боя в закрытую. Игроки переворачивают карты — и начинается бой. Это основной этап игры, и задача игроков — лишить оппонента всех его существ. Для этого, как правило, игровым персонажам наносят достаточное количество урона. Казалось бы, всё просто: кто останется, тот и победил.

На самом деле, конечно, всё сложнее. «Берсерк» не зря называется стратегической игрой. В свой ход каждый из игроков двигает своих существ, нападает на существ противника, а также лечит, травит, поджигает и делает ещё много всего разного. Количество доступных действий у существ игрока ограничено. Как правило, каждым из них можно подвигаться и совершить какое-то одно действие. После этого карта поворачивается горизонтально, или, в терминах игры, «закрывается». «Откроются» эти карты только в начале следующего хода игрока. Когда игрок подействовал всеми, кем хотел, его ход заканчивается. Начинается ход оппонента, и так по очереди.

Атаки в игре разные, различных типов, ближние и дальние, но все они требуют броска кубика. Самый распространенный вид сражения — сойтись в честном рукопашном бою и драться, как это называется здесь, «простыми ударами». Каждый из игроков бросает кубик, и на основании разницы очков вычисляется результат сражения. Для этого существует даже специальная табличка. И именно в сражениях заключается основная тактическая составляющая «Берсерка».

Табличка устроена так, что шанс отразить атаку простым ударом есть всегда. Но воспользоваться им существо может только в случае, если оно развёрнуто вертикально, или «открыто». Если же оно «закрыто», то удар обязательно будет успешен. По этой причине просто действовать всеми бойцами в свой ход довольно опасно, так как противник гарантированно сможет ударить вас уже в отместку. Кроме того, в ход противника ваше «открытое» существо может прикрыть собой соседа и защитить от простого удара. Теперь уже оно будет сражаться с врагом, но после этого само «закроется» и станет уязвимым для последующих атак. Игроку приходится балансировать между нападением и защитой, просчитывать варианты и мешать противнику реализовывать свои замыслы.

А ведь это только самые общие принципы. Помимо простых ударов существуют ещё особые, а также выстрелы, метания, магические разряды и так далее. На эти атаки бросается один кубик, и промахнуться ими невозможно. Есть и минусы — такие атаки слабее, а некоторые карты имеют защиты. Например, Гипноящера не берут стрелы, а Виктору Корнеплоду не страшна никакая магия.

Стратегии русов и ящеров очень различны. Могучие богатыри хороши в честном бою. Всеслав Чародей, например, может бить не один, а два раза за ход, а Чресламоры имеют преимущество в защите, так как к значению выпавшего у них кубика надо прибавлять единицу.

У ящеров хоть и есть свои могучие бойцы ближнего боя, но в целом они полагаются на подлые приёмы. Они готовы травить противника, поджигать его, заставлять бить по своим и даже доставать карты из колоды на поле боя, как это делает Ящер-Яйцеклад. Хорошо, что у русов есть свои карты поддержки, и, например, Святозар Водохлёб может излечить брата-руса и от нанесённых увечий, и от яда, и даже поможет сбить пламя.

Комбинаций в каждой из колод довольно много, и, в зависимости от состава стартовой руки, план на игру может быть очень разным. К примеру, русы могут не только напрямую задавить силой, сделав ставку на Всеслава или сына Сергея. Есть у них и контрольные элементы, вроде связки Кенобора Гуслинга и Деомида Душезмея, и мощные дальние атаки Жреца Перуна и Лучников Тывы. Да они даже поджигать умеют, например, Дочерью Сварога. И конечно, украшением любого отряда будут Стражи Гипербореи. Они способны не только оставить товарища готовым к отражению вражеских атак, но и подарить некоторые бонусные взаимодействия. У Гаврилы Большое Гузно, например, появится дополнительный прыжок.

Ящеры же могут отбросить желание играть подло и выйти на бой своим битковым Боссом-Дрочешуем и верными Ящерами-втащерами. Правда, и тут можно спутать русам карты, если в отряде окажется Гнида Песчаная. А можно не пытаться играть в благородство и построить стратегию вокруг Геннадия Кислютого. Этот могучий воин усиливает эффекты отравления и горения, так что набрать под него Лизардов-визардов, Ящеров-Копейщиков и прочих Стрелючих ящеров будет очень правильным решением.

Что окажется эффективнее, сила или хитрость? Всё зависит от вас! Экспериментируйте и ищите новые комбинации!

Плюсы и минусы водицы байкальской

Что же получилось? Напряжённое и глубокое тактическое противостояние с элементами случайности в обёртке из веселых флаворов и узнаваемых персонажей мемов. Причём не только знакомых по миру компьютерной игры «Русы против ящеров». Есть здесь отсылки и на куда более старые мемы, но именно персонажи игры перенесены в настольную версию очень бережно, и вы легко узнаете и их, и фирменные приёмы.

Что же касается самого игрового процесса, то, конечно, есть и плюсы, и минусы. К плюсам можно отнести тактическую глубину и довольно высокую реиграбельность. Поскольку отряд вы каждый раз набираете после случайного перемешивания колоды, а потом ещё и расставляете в закрытом виде, и то же самое делает ваш противник, вряд ли вы вообще сыграете две одинаковые партии. Конечно, общий стиль игры у вас со временем сформируется, но каждая партия в «Берсерк: Русы против ящеров» способна будет удивить чем-то неожиданным. Поверьте, когда вам очень надо выкинуть на кубике шесть, чтобы отразить удар и переломить ход боя, и это удаётся — эмоции испытываете непередаваемые!

К сожалению, стоит признать, что «Берсерк» не для всех. Обратная сторона тактической глубины — сложность игры и довольно высокий порог для входа. Конечно, «Берсерк: Русы против ящеров» — игра в том числе и для тех, кто с оригинальной ККИ не знаком, и потому в этом наборе сделано всё, чтобы облегчить новичку жизнь. Слишком сложных механик у карт нет, в правилах есть ЧаВо, где описываются частые ситуации взаимодействия между картами, есть специальные удобные карты-памятки и т. д. В общем, комфортные условия, насколько это было возможно, созданы. Но вам всё равно придётся прочитать брошюрку с правилами, приготовиться считать кристаллы при наборе отряда, вникать в тексты особенностей карт и часто кидать кубик. Если вы не настроены на это, если вы не готовы сосредоточиться на игре — ничего не получится.

Ну и кубик. Это и плюс, и минус. Да, «Берсерк» дарит удивительные эмоции. Только ведь иногда везёт вам, а иногда — вашему противнику. Да, с опытом вы научитесь меньше зависеть от капризов удачи, но иногда решающий бросок кубика в партии окажется не в вашу пользу, и к этому, как и в любой другой игре, нужно быть морально готовым.

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Что же такое «Берсерк: Русы против ящеров»? Это узнаваемые персонажи игры от The Bratans, да и интернет-мема в целом, забавно метающие брёвна, зажимающие врагов яйцами и швыряющие рычаги и камни. Это «Гойда!» и «бодрящий фонк славян». Это кража кабачковой икры у русов и пацанчики с Нибиру. Это, в конце концов, зацензуренная пятая точка Гнилозада Склизского. Но это всё поверхностно. На самом деле перед вами серьёзная тактическая битва. И если для победы надо раздавить противника гузном — что ж, тем хуже для противника.

Если у вас есть верный друг или друзья, готовые погрузиться в игру — берите смело. Хотите прикоснуться к популярному мему, но не опуститься (почти) до сортирного юмора — берите! Если вы фанат «Берсерка» или хотите познакомиться с этой игрой — тем более берите, ощущения максимально приближены к боевым. Может, ваше путешествие по миру известной отечественной ККИ начнётся как раз отсюда? Ну и, в конце концов, как подарок взрослому человеку с чувством юмора этот набор тоже годится — иллюстрации от Алексея Попова, художника компьютерной игры, просто прекрасны!