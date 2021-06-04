Обзор Necromunda: Hired Gun. Наконец-то хороший шутер по Warhammer?

Над шутерами на основе варгейма Warhammer 40,000 уже долгие годы висит проклятие. От омерзительного Space Hulk: Vengeance of the Blood Angels до посредственного Space Hulk: Deathwing — все немногочисленные адаптации были настоящим оскорблением как для фаната вселенной, так и для рядового геймера. Necromunda: Hired Gun удалось превзойти по качеству все предыдущие подобные проекты, но усилий авторов оказалось недостаточно, чтобы сделать игру, которую можно рекомендовать кому-то, кроме самых преданных поклонников оригинальной настолки.

Жанр: шутер

Разработчик: Streum On Studio

Издатель: Focus Home Interactive

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS4, X1

Играли на: PC

Похоже на:

Space Hulk: Deathwing

DOOM Eternal

RAGE 2

Titanfall 2

В масштабном сеттинге далёкого мрачного будущего, в котором есть только война, Necromunda занимает особое место. Пока Империум Человечества и его великие воины ведут беспрестанную борьбу с еретиками и ксеносами, в огромных Городах-Ульях с миллиардами простых обывателей вовсю кипит жизнь. Когда-то гостеприимные мегаполисы из-за перенаселения и бесконечного производства превратились в помойки, на нижних уровнях которых царит разруха, беззаконие и организованная преступность. Такой предстает и Некромунда — один из древнейших и самых густонаселённых человеческих миров.

Относительный порядок здесь поддерживает Гильдия торговцев, щедро раздающая контракты беспринципным наёмникам, готовым за несколько тысяч кредитов дать отпор преступности. Наш главный герой — как раз из таких харизматичных отморозков. Получив очередное задание, он отправляется в опасные подземелья Подулья и попадает в смертельную ловушку. Спасает протагониста легендарный Кэл Джерико — самый известный охотник за головами во вселенной Warhammer 40,000; он и становится нашим основным нанимателем. Теперь игроку предстоит узнать, кто стоит за очередным военным конфликтом между преступными кланами, что за загадочный охотник преследует главного героя по пятам и почему хитрый авантюрист спас его, напичкав дорогостоящими кибернетическими имплантами.

У истории Necromunda: Hired Gun много изъянов и помимо предельно предсказуемого финального сюжетного поворота. Но их все можно свести к простому знаменателю — авторы неудачно выбрали способ повествования. Он подразумевает отличное знание первоисточника: здесь нет никаких записок-дневников, зрелищных кат-сцен или встроенной энциклопедии, которые бы восполнили хронический недостаток информации об игровом мире. Тебя просто отправляют в вереницу адреналиновых миссий, попутно упоминая в диалогах местную географию и персонажей без каких-либо пояснений. Учитывая объём и богатство лора Warhammer 40,000, это настоящее преступление.

В какой-то степени этот колоссальный недостаток искупает потрясающая работа Streum On Studio над визуальной адаптацией мира Necromunda. Даже тот, кто никогда не слышал о Городах-Ульях и ничего о них не знал, будет поражён циклопическими масштабами человеческого муравейника. Проходя на территорию подземного металлургического завода через огромные гермодвери высотой с небоскрёб, готовьтесь увидеть широкие бурлящие реки расплавленного металла, монструозные плавильные агрегаты и погрузочные платформы размером с футбольное поле. Если дело происходит на поезде, то это окажется чудовищное многоуровневое сооружение, на фоне которого обычный локомотив представится игрушкой. Масштаб и пристальное внимание авторов к деталям окружающего мира глубоко погружают даже несведущего человека в исполинский мир, что когда-то был густо населён рабочими, а теперь киснет в отравленной атмосфере разрухи и сумасшествия.

Что касается геймплея, игра получилась весьма бодрой. Авторы явно вдохновлялись последними частями DOOM и «пешей» частью Titanfall 2 и постарались воспроизвести их динамику. Наш наёмник, полная противоположность медлительному и неповоротливому космодесантнику из Space Hulk: Deathing, умеет проворно перемещаться по просторным уровням благодаря крюку-кошке, двойным прыжкам, рывку и способности бегать по стенам. Добавив к быстроте и сноровке героя агрессивную и отзывчивую стрельбу, капельку жестокости и пригоршню спецспособностей на манер RAGE 2, Streum On смогла сделать из Necromunda: Hiren Gun скоростной, красочный и приятный шутер. Плевать, что толпы обделённых интеллектом врагов волнами катятся на героя изо всех щелей, а постановочных сцен и режиссуры поединков здесь практически нет — запаса механик и бодрого прямолинейного мясного экшена с лихвой хватает на всё незатянутое прохождение.

Изюминки ему добавляет наличие у главного героя кибермастифа — преданного и резвого пёсика, которого можно призвать в самые жаркие моменты боя. Собачка не просто способна перегрызть половину вражеского отряда, но и удобно подсвечивает противников, различая их даже сквозь стены. Лучшего друга протагониста, как и его самого, можно всячески улучшать, покупая апгрейды у подпольного хирурга в местном хабе. Правда, большинство из них довольно тривиальные — более крепкая броня и здоровье или увеличенное время действия способностей.

На этом RPG-элементы Necromunda: Hired Gun не заканчиваются. В каждой локации спрятано по несколько сундуков с разноцветным лутом — оружием, бронёй и талисманами. Формально никто не мешает проходить игру, не осматривая локации, но с хорошим снаряжением и прокачанным героем делать это гораздо веселее и проще, благо местный арсенал получился довольно богатым. Револьверы, болтеры, тяжелые пулемёты, дробовики, плазменные и снайперские винтовки — есть из чего пострелять. Тем более каждая пушка модифицируется — буквально у любого оружия заменяется ствол, прицел, приклад и магазин, что заметно сказывается на его характеристиках. Как и за апгрейды у подпольного доктора, за всё это приходится отдавать деньги, которые легче всего заработать на побочных контрактах. К сожалению, дополнительные задания получились хоть и необременительными, но довольно скучными. По сути, это те же сюжетные миссии, но без постановки и сценарных скриптов, зато с прикрученной простейшей целью — убить определённое число главарей банды, собрать какое-то барахло, захватить флаг или защитить аванпост.

Топорно сделанные второстепенные задания, увы, не последний грех Necromunda: Hired Gun. Вроде бы рабочая и качественная формула геймплея постоянно спотыкается о мелкие недоделки, шероховатости или попросту слабую реализацию. Например, здесь единственная горячая клавиша, и на нее можно повесить одну из десятка способностей, которыми и без того тяжело прицеливаться. Верный кибермастиф посреди боя иногда впадает в прострацию. Быстрые убийства включаются через раз и в них постоянно глючит анимация. Хватает и чисто технических огрехов: резво прыгая с крюком, я неоднократно застревал в полу, потолке и элементах интерьера.

И если на ПК игра работает и управляется весьма сносно, на консолях дела обстоят очень плохо. Жуткая раскладка кнопок для геймпада, кромешное мыло вместо нормальной картинки, периодические тормоза и ошибки — авторам явно следовало задержать релиз на PS4 и Xbox One. Неудивительно, что консольные версии до релиза журналистам попробовать не дали.