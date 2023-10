Обзор The Expanse: A Telltale Series. Бонусная глава к «Пространству»

Жанр: интерактивное кино

Разработчики: Telltale Games, Deck Nine

Издатель: Telltale

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: нет

Платформы: PC, PS5, PS4, XSXS, X1

Похоже на: предыдущие игры Telltale * Life is Strange * Blacksad: Under the Skin