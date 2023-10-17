Обзор The Expanse: A Telltale Series. Бонусная глава к «Пространству»

Камина Драммер — капитан космического корабля «Артемида». Вместе с небольшой разношёрстной командой она исследует брошенные и разбившиеся корабли в поисках любого хлама, который годится на продажу. Одна из таких вылазок приводит к любопытной находке, из-за которой теперь на кону не только жизни членов её экипажа, но и нечто большее. Если имя главной героини вам знакомо, значит, вы уже поняли, что игра имеет прямое отношение к телесериалу «Пространство».

Жанр: интерактивное кино

Разработчики: Telltale Games, Deck Nine

Издатель: Telltale

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: нет

Платформы: PC, PS5, PS4, XSXS, X1

Похоже на: предыдущие игры Telltale * Life is Strange * Blacksad: Under the Skin

Игра The Expanse: A Telltale Series основана на сериале «Пространство», который, в свою очередь, основан на одноимённой серии научно-фантастических книг Джеймса Кори. Официальный статус новой адаптации закреплён участием в ней одной из звёзд сериала: главная героиня игры, Камина Драммер, не только выглядит как актриса Кара Джи, но и говорит её голосом. Сейчас сериал насчитывает шесть сезонов, и вроде бы он закончился в 2022 году, но его создатели всё ещё лелеют надежду когда-нибудь снять продолжение, благо зрители не против, да и рассказать пока есть о чём.

Telltale благоразумно сделала свою игру приквелом к сериалу, чтобы её сюжет в случае чего не вступал в противоречие с сюжетом вероятных дальнейших сезонов «Пространства». Стоит ли тратить на неё время, зависит от нескольких моментов, о которых мы расскажем ниже.

Закрытые пространства

Если вы играли хотя бы в одну игру от Telltale, то примерно представляете себе абсолютно все её игры. Им больше к лицу определение «интерактивное кино», потому что во главе угла всегда стоит история, в которой развитие событий зависит от игрока. Вы немного бродите по локациям, беседуете с героями, подбираете парочку предметов, иногда проходите QTE, но в основном делаете выборы в диалогах и ключевых сюжетных точках под драматичное «персонаж Икс запомнит это».

В принципе, здесь можно было бы заканчивать обзор любого проекта Telltale — вы получите от каждой её игры в точности это, ни больше ни меньше. Но реализовать механики можно по-разному, да и сюжет играет в итоговом впечатлении не последнюю роль. Так что заправляйте в планшеты космические карты, мы отправляемся исследовать самые опасные уголки Вселенной.

В мире «Пространства» человечество успешно колонизирует Солнечную систему, осваивая планеты и астероиды, но жизнь далека от утопии. Влияние поделено между обитателями Земли и Марса, которые, будучи людьми, конфликтуют друг с другом. На поясе астероидов тем временем выросло поколение астеров — шахтёров, которые добывают полезные ископаемые и уже не могут нормально существовать в условиях планетарной гравитации. Они не особенно довольны своим положением и даже формируют бунтарскую организацию «Союз внешних планет» (она же СВП, она же Outer Planets Alliance, или OPA), которую марсиане и земляне причисляют к террористам.

В этом недружелюбном, жестоком мире и разворачивается история из жизни главной героини. Прошлое Драммер связано с СВП, но будет немного раскрыто только к четвёртой главе. В самом начале игры Камина — суровый капитан под стать суровому миру, в котором она скорее выживает, чем полноценно живёт. Игра камерная, и большую часть времени вы будете проводить либо в коридорах «Артемиды», либо в коридорах заброшенных космолётов.

Драммер и её команда — обычные падальщики, которые тащат то, что вроде бы никому не нужно, оттуда, где это плохо лежит. Часть игры отведена как раз на осмотр и сбор всякого космического барахла, которое с энтузиазмом обсуждают члены команды. Большая часть находок для прохождения не нужна, но сам процесс в рамках сюжета не бесполезен, а, пожалуй, даже очень важен. Если вам не безразлично, какой вы получите финал, обшаривайте каждый клочок доступного пространства — это добавит хоть немного времени к скромному хронометражу и поможет с дальнейшим прохождением.

Игра действительно получилась очень короткой, и из-за низкой плотности событий по продолжительности не тянет даже на мини-сериал. Каждый эпизод длится примерно час, а если не исследовать локации, и того меньше — заключительную серию можно пробежать чуть ли не за жалких 30 минут. The Expanse: A Telltale Series не раскрывает много новой информации, но для поклонников «Пространства» будет приятным бонусом к любимому сериалу.

Иллюзия выбора

Как мы уже говорили, управление вам будут передавать в основном для того, чтобы вы побродили по пустынным коридорам. Здесь есть приятный нюанс — в космосе Драммер может перемещаться в невесомости. Благодаря магнитным ботинкам она «прилипает» к поверхностям и ходит по полу, потолку и стенам — в зависимости от того, где находится нужный ей объект. Если у вас неважно обстоят дела с вестибулярным аппаратом, мужайтесь. От вращения локаций вокруг героини может начать мутить, хотя выглядит это впечатляюще и иногда по-настоящему красиво.

Заблудиться в игре невозможно — по нажатию кнопки на экране появляется жёлтый маркер, указывающий, куда вам нужно двигаться по основному заданию. Кроме основного квеста есть в игре и парочка второстепенных, и если вы рассчитываете на хорошую концовку, то выполнять их строго рекомендуется.

Современные игры приучили нас к серой морали и неоднозначным последствиям сделанных выборов. Грубо говоря, спас ты котёночка от хулиганов, а спустя пару сюжетных событий выясняется, что он оказался замаскированным монстром и убил половину мирной деревни. The Expanse вас так мучить не будет. Все выборы здесь — совершенно однозначные. Если вы помогли герою — он поможет вам, если вы проявили к нему внимание и участие — это точно сыграет вам на руку. Вот почему нужно собирать весь хлам на своём пути — среди предметов будут попадаться вещи для членов экипажа, и от них может зависеть не только выбор реплик в диалогах, но и то, останется ли персонаж в живых к финалу.

В остальном вариативность сюжета здесь можно назвать «классикой Telltale». Большинство вариантов существуют только для того, чтобы создавать иллюзию управления сюжетом. За исключением количества выживших героев, глобальных вариаций здесь нет, а различия вы увидите только в небольших деталях.

Кроме симулятора ходьбы и визуальной новеллы игра иногда подбрасывает загадки, которые стыдно назвать головоломками. Сломать голову тут можно только ударом ладони о лицо, если вы вдруг окажетесь особенно ревностным ценителем сложных задач в играх. Однако это не затягивает и может даже чуть-чуть разнообразить игровой процесс. Подключение питания к очередной двери хотя бы создаёт ощущение того, что персонаж занимается делом, а не просто дрейфует за сюжетным маркером под радиопереговоры.

QTE в этой игре лучше было бы переименовать в STE (где s значит slow): в некоторых сценах, пока истекало время на нажатие требуемой кнопки, можно было спокойно дождаться нужного ракурса и успеть сделать скриншот, а то и два-три.

И снова не вполне понятно, стоит ли это записывать в минусы, ведь такой подход работает на относительно расслабленное погружение в историю без лишнего стресса. Например, «Дожить до рассвета» и другие интерактивные фильмы от Supermassive Games регулярно заставляют потеть и переживать за каждое заваленное QTE, которое внезапно может жестоко убить вообще всех персонажей.

Слегка интерактивное кино

Визуальные решения в The Expanse — очевидный успех. Никуда не делся фирменный мультяшный стиль Telltale, однако здесь он ловко балансирует на грани с реализмом, из-за чего персонажи получились симпатичными, но не карикатурными. Всё выглядит ладно и красиво, хотя пустовато и однообразно. Как и в других играх студии, окружение здесь — это на 90% декорации, и только на оставшиеся 10% интерактивная среда.

Долго рассматривать обстановку, правда, не получится, ведь мир «Пространства» рисуется схематично, небрежными мазками. Никто не будет объяснять расстановку сил, символику, местный сленг и контекст конфликтов. Создатели игры явно рассчитывали, что вы уже давно проштудировали книги и сериал и всё прекрасно знаете сами. Если же вы вдруг этого не сделали, есть большие сомнения в том, советовать ли The Expanse к прохождению — она умеренно интересна, но всё-таки предназначена для посвящённых.

Создатели игры попытались раскрыть всех персонажей хотя бы через пару диалогов, но работает это только с главной героиней (которая и так уже давно была раскрыта). За скромное время, отведённое членам экипажа, не успеваешь проникнуться к ним ни сочувствием, ни симпатией. Понятно, что они важны для Камины, она провела с ними много времени и считает их чуть ли не семьёй, но для игрока это очередные архетипы вроде «грубиянка-пилот» или «медик с тёмным прошлым».

Так что после их смертей не появляется желание перезагрузиться и попытаться изменить ход истории — ну умер и умер, в космосе и не такое бывает. Тем более что в сериале они не появляются, а потому можно спокойно потерять вообще всех и считать, что так было нужно. Мол, это помогло закалить и без того суровую личность капитана Драммер.

В игре пока нет русского языка и даже официальных субтитров. Для некоторых это может стать серьёзным препятствием, особенно если учитывать обилие специфических терминов. К актёрской игре претензий нет, игры студии всегда озвучены на достойном уровне. Музыку сложно ругать или хвалить, потому что она начисто выветривается из головы, как только перестаёт звучать.