Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк

Scorn — это игра, которая пришлась бы по вкусу сенобитам Клайва Баркера. Весь её путь был устлан страданиями — восемь лет разработки, несколько кампаний на Kickstarter, долгие поиски подходящих художников. В игру верили, на неё надеялись, её ждали — в ней царил неповторимый стиль Ганса Рудольфа Гигера, она была окружена ореолом тайны и максимально интриговала. То, что в итоге получилось у разработчиков, идеально ложится на философию Пинхеда и компании — не надейтесь получить от Scorn наслаждение, она предпочитает боль.

Жанр: приключения, survival horror

Разработчик: Ebb Software

Издатель: Kepler Interactive

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: не требуется (есть интерфейс на русском языке)

Платформы: PC, XSXS

Похоже на: SOMA * SUCCUBUS * DEVOUR * Myst * Amnesia * Outlast * Hellblade: Senua’s Sacrifice

Сербский разработчик Любомир Пеклар шёл к реализации проекта мечты долго, но упорно. Собрав достаточное количество единомышленников, он основал студию Ebb Software, получил долгожданное финансирование, и начался ударный творческий процесс. Главными источниками вдохновения стали работы художников Ганса Гигера и Здзислава Бексиньского, но в стилистике чувствовались и Кроненберг, и Линч, и Карпентер, и даже Лавкрафт. Фанаты биопанка и некроготики плакали кровавыми слезами радости — промоматериалы обещали ни много ни мало эстетический экстаз. Увы, для большинства игроков, которые осмелятся ступить в эту враждебную вселенную, экстаз быстро сменится агонией. Пеклар говорил, что воспринимает видеоигры как ещё один способ рассказывать истории. Дело в том, что помимо дизайна для цельности повествования этой форме искусства нужна ещё и такая мелочь, как игровой процесс, по части которого Scorn — решительный провал.

Богатый внутренний мир

Описать сюжет Scorn — задача не из лёгких. Так и задумывали создатели — в игре нет экспозиции, все её герои немые, записок с деталями лора или пояснений от вдумчивого закадрового голоса тоже не ждите. Игрок должен интуитивно получать информацию из окружения и событий. История разворачивается в неприветливом умирающем мире с остатками загадочной угасшей цивилизации. Судя по дизайну, этот мир бы вполне мог быть пристанищем Инженеров из «Чужого», если бы у них проклюнулись садомазохистские наклонности.

Человекоподобный главный герой выходит из странного анабиоза и начинает медленное и мучительное движение к пока неизвестной нам цели. Его окружают биомеханические конструкции разного масштаба и предназначения — все до одной чертовски красивые. Кольчатые коридоры прихотливо изгибаются, словно нутро гигантского существа, в постройках и механизмах угадываются кости, суставы, сухожилия и органы. Спланхнофилы, ликуйте! Всё это периодически движется, сочится, испускает последние вздохи и в целом выглядит как трибьют всему творчеству Гигера и Бексиньского разом. Впечатляющую картинку подкрепляют ненавязчивый атмосферный эмбиент и неплохой звуковой дизайн.

Помимо главного героя (всего их будет два), в игре время от времени попадаются другие антропоморфные и не очень существа. Всех их подвергли, казалось бы, несовместимым с жизнью изменениям — раскрытые грудные клетки и черепа, ужасные язвы, перекрученные тела, зашитые рты. Доходяги, которые вам здесь встретятся, либо уже умерли, либо умирают сами, либо скоро умрут насильственной смертью. Мир игры заброшен и неизлечимо болен, и говорить о его спасении явно поздновато.

Несмотря на заявленный жанр survival horror, Scorn ни капельки не страшная. Основные чувства, которые, скорее всего, посетят вас в процессе прохождения, — это печаль, брезгливость, дискомфорт и жалость, а впоследствии раздражение и даже гнев. Когда Scorn запускаешь в первый раз, искренне недоумеваешь, за что вообще её можно ругать. Поначалу это роскошный симулятор ходьбы с простенькими головоломками, которые не то чтобы сильно нужны, но восприятию не мешают. Увы, восторженные впечатления первых минут до обидного быстро разбиваются о суровые реалии геймплея.

Загадки в темноте

Первыми головоломками Scorn неуловимо напоминает Myst, но ощущение это испаряется почти так же быстро, как карандаш Джокера, уступая место досаде. Головоломки примитивные, неизобретательные и скучные, а их сложность обусловлена только из рук вон плохим левел-дизайном. Чтобы нажать нужный рычаг, иногда приходится несколько раз обойти всю локацию — карты уровней однозначно придумали трусы, здесь таких глупостей нет, полагайтесь на память и удачу. Тёмные гигеровские коридоры, которые вначале хотелось яростно скриншотить по десять кадров в секунду, быстро надоедают и начинают натурально бесить. Я тут уже был? А может, решение в этой уютной окровавленной комнате с пыточными инструментами? Или сперва надо было пройти по вон тому мрачному тоннелю? Кто знает.

Венец всех загадок в игре — пятнашки с биокапсулами, которые передают жизнерадостный привет из квестов 2000-х. Раз уж мы здесь про суровость, боль и тягучую безысходность, без подобной стыдобы легко можно было бы обойтись. Если вам всё-таки удалось сориентироваться на местности и решить очередную унылую загадку, в награду вы получите точно такую же, а потом в качестве бонуса — ещё парочку. Из-за отсутствия контекста головоломки зачастую выглядят избыточными и выпадают из общей атмосферы. Этим грешили старые квесты, но Элли, мы уже давно не в Канзасе! Сейчас подобные игровые условности прощаются куда менее охотно, особенно в проектах с таким высоким уровнем арт-дирекшена.

Единственное светлое пятно в этом старомодном безобразии — анимации взаимодействия с устройствами. Следуя заветам техноорганики и боди-хоррора, герой с неприятным чавканьем втыкает разные девайсы в собственное тело, явно испытывая притом невыносимые страдания. Это должно отталкивать, но оторвать взгляд решительно невозможно.

Ад пожирает праздных

В тот момент, когда вы вроде бы уже смирились и приняли игровой процесс со всеми его недостатками, Scorn с улыбкой Джоконды вручает герою оружие. Внезапно из красивой нудноватой бродилки игра превращается в экшен, и это худшее, что могло с ней произойти. Некоторые из существ не согласны идти в умиральную яму, как их собратья, и вместо этого пытаются отправить в неё игрока. Получается у них блестяще — пока вы в отчаянии возитесь с оружием, застряв в узеньком коридорчике, герой умирает с пары плевков даже самого маленького монстра.

Видов оружия здесь несколько. Первой вы получите пушку ближнего, точнее, ближайшего боя, которая выстреливает коротким шипом. Шипом нужно определённое количество раз попасть противнику точно в голову. Делать это обязательно с максимально близкого расстояния, в стиле ксеноморфа со знаменитой картинки из третьего «Чужого». Если учесть, что оружие секунд десять перезаряжается после двух жалких тычков, опыт в крайней степени фрустрирующий. С огнестрелом ситуация получше, но чтобы нанести урон, нужно остановиться, прицелиться и ждать, пока прицел не сфокусируется на противнике. За это время у монстра есть недурственные шансы подбежать и атаковать первым.

В отличие от окружения, противники не блещут интересными визуальными решениями в духе соулслайков. Противников здесь немного — кто-то ползает, кто-то ковыляет, а кто-то и вовсе напоминает перекачанного робота Спота от Boston Dynamics (им там давно стоит задуматься, возмездие грядёт).

Патроны заканчиваются быстрее, чем терпение игроков, и единственным разумным выходом становится бегство. К счастью, большинство монстров не будут вас преследовать. Как только вы исчезаете из их поля зрения, с мыслями «наверное, ветер» они возвращаются к своим делам, а то и вовсе уходят обратно в норы. Загвоздка в том, что зачастую они успевают вас убить, пока вы обречённо цепляетесь за декорации или пытаетесь убежать в глухую стену из плоти. Если монстров на локации несколько, всё ещё хуже. Битвы не выглядят как испытание для умелых игроков — они сложные за счёт плохой реализации, а не из желания бросить вызов геймерским амбициям.

Здоровье уходит довольно быстро, и хотя в игре есть аптечки с изобретательным дизайном, их постоянно не хватает. Кстати, в Scorn практически нет интерфейса, и это несомненный плюс, работающий на погружение. Инвентарь тоже реализован любопытно — в один прекрасный момент к герою присасывается паразит, любезно держащий в руках все ваши предметы.

Для диванных разработчиков игр, которые точно знают, как нужно было сделать, чтобы стало хорошо, уготована отдельная биокапсула в мире Scorn, но оружие и стрельба здесь явно лишние. Геймплей стал бы куда напряжённее и естественнее, если бы герой был безоружным, как в Amnesia или Outlast. Если бы вместо экшена нам дали возможность приседать за предметами окружения или на время сливаться со стеной, игра избавилась бы от пары серьёзных проблем.