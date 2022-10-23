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    #Г. Р. Гигер #обзор игры #хоррор и ужасы

    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк

    23 октября 2022
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    23.10.2022
    12143
    6 минут на чтение
    #Г. Р. Гигер #обзор игры #хоррор и ужасы
    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк

    Scorn — это игра, которая пришлась бы по вкусу сенобитам Клайва Баркера. Весь её путь был устлан страданиями — восемь лет разработки, несколько кампаний на Kickstarter, долгие поиски подходящих художников. В игру верили, на неё надеялись, её ждали — в ней царил неповторимый стиль Ганса Рудольфа Гигера, она была окружена ореолом тайны и максимально интриговала. То, что в итоге получилось у разработчиков, идеально ложится на философию Пинхеда и компании — не надейтесь получить от Scorn наслаждение, она предпочитает боль.

    Жанр: приключения, survival horror
    Разработчик: Ebb Software
    Издатель: Kepler Interactive
    Возрастной рейтинг: 18+
    Перевод: не требуется (есть интерфейс на русском языке)
    Платформы: PC, XSXS
    Похоже на: SOMA * SUCCUBUS * DEVOUR * Myst * Amnesia * Outlast * Hellblade: Senua’s Sacrifice

    Сербский разработчик Любомир Пеклар шёл к реализации проекта мечты долго, но упорно. Собрав достаточное количество единомышленников, он основал студию Ebb Software, получил долгожданное финансирование, и начался ударный творческий процесс. Главными источниками вдохновения стали работы художников Ганса Гигера и Здзислава Бексиньского, но в стилистике чувствовались и Кроненберг, и Линч, и Карпентер, и даже Лавкрафт. Фанаты биопанка и некроготики плакали кровавыми слезами радости — промоматериалы обещали ни много ни мало эстетический экстаз. Увы, для большинства игроков, которые осмелятся ступить в эту враждебную вселенную, экстаз быстро сменится агонией. Пеклар говорил, что воспринимает видеоигры как ещё один способ рассказывать истории. Дело в том, что помимо дизайна для цельности повествования этой форме искусства нужна ещё и такая мелочь, как игровой процесс, по части которого Scorn — решительный провал. 

    Богатый внутренний мир

    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк 1

    Описать сюжет Scorn — задача не из лёгких. Так и задумывали создатели — в игре нет экспозиции, все её герои немые, записок с деталями лора или пояснений от вдумчивого закадрового голоса тоже не ждите. Игрок должен интуитивно получать информацию из окружения и событий. История разворачивается в неприветливом умирающем мире с остатками загадочной угасшей цивилизации. Судя по дизайну, этот мир бы вполне мог быть пристанищем Инженеров из «Чужого», если бы у них проклюнулись садомазохистские наклонности. 

    Человекоподобный главный герой выходит из странного анабиоза и начинает медленное и мучительное движение к пока неизвестной нам цели. Его окружают биомеханические конструкции разного масштаба и предназначения — все до одной чертовски красивые. Кольчатые коридоры прихотливо изгибаются, словно нутро гигантского существа, в постройках и механизмах угадываются кости, суставы, сухожилия и органы. Спланхнофилы, ликуйте! Всё это периодически движется, сочится, испускает последние вздохи и в целом выглядит как трибьют всему творчеству Гигера и Бексиньского разом. Впечатляющую картинку подкрепляют ненавязчивый атмосферный эмбиент и неплохой звуковой дизайн. 

    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк 2

    Помимо главного героя (всего их будет два), в игре время от времени попадаются другие антропоморфные и не очень существа. Всех их подвергли, казалось бы, несовместимым с жизнью изменениям — раскрытые грудные клетки и черепа, ужасные язвы, перекрученные тела, зашитые рты. Доходяги, которые вам здесь встретятся, либо уже умерли, либо умирают сами, либо скоро умрут насильственной смертью. Мир игры заброшен и неизлечимо болен, и говорить о его спасении явно поздновато.

    Несмотря на заявленный жанр survival horror, Scorn ни капельки не страшная. Основные чувства, которые, скорее всего, посетят вас в процессе прохождения, — это печаль, брезгливость, дискомфорт и жалость, а впоследствии раздражение и даже гнев. Когда Scorn запускаешь в первый раз, искренне недоумеваешь, за что вообще её можно ругать. Поначалу это роскошный симулятор ходьбы с простенькими головоломками, которые не то чтобы сильно нужны, но восприятию не мешают. Увы, восторженные впечатления первых минут до обидного быстро разбиваются о суровые реалии геймплея.

    Загадки в темноте

    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк 3

    Первыми головоломками Scorn неуловимо напоминает Myst, но ощущение это испаряется почти так же быстро, как карандаш Джокера, уступая место досаде. Головоломки примитивные, неизобретательные и скучные, а их сложность обусловлена только из рук вон плохим левел-дизайном. Чтобы нажать нужный рычаг, иногда приходится несколько раз обойти всю локацию — карты уровней однозначно придумали трусы, здесь таких глупостей нет, полагайтесь на память и удачу. Тёмные гигеровские коридоры, которые вначале хотелось яростно скриншотить по десять кадров в секунду, быстро надоедают и начинают натурально бесить. Я тут уже был? А может, решение в этой уютной окровавленной комнате с пыточными инструментами? Или сперва надо было пройти по вон тому мрачному тоннелю? Кто знает. 

    Венец всех загадок в игре — пятнашки с биокапсулами, которые передают жизнерадостный привет из квестов 2000-х. Раз уж мы здесь про суровость, боль и тягучую безысходность, без подобной стыдобы легко можно было бы обойтись. Если вам всё-таки удалось сориентироваться на местности и решить очередную унылую загадку, в награду вы получите точно такую же, а потом в качестве бонуса — ещё парочку. Из-за отсутствия контекста головоломки зачастую выглядят избыточными и выпадают из общей атмосферы. Этим грешили старые квесты, но Элли, мы уже давно не в Канзасе! Сейчас подобные игровые условности прощаются куда менее охотно, особенно в проектах с таким высоким уровнем арт-дирекшена. 

    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк 4

    Единственное светлое пятно в этом старомодном безобразии — анимации взаимодействия с устройствами. Следуя заветам техноорганики и боди-хоррора, герой с неприятным чавканьем втыкает разные девайсы в собственное тело, явно испытывая притом невыносимые страдания. Это должно отталкивать, но оторвать взгляд решительно невозможно.

    Ад пожирает праздных

    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк 5

    В тот момент, когда вы вроде бы уже смирились и приняли игровой процесс со всеми его недостатками, Scorn с улыбкой Джоконды вручает герою оружие. Внезапно из красивой нудноватой бродилки игра превращается в экшен, и это худшее, что могло с ней произойти. Некоторые из существ не согласны идти в умиральную яму, как их собратья, и вместо этого пытаются отправить в неё игрока. Получается у них блестяще — пока вы в отчаянии возитесь с оружием, застряв в узеньком коридорчике, герой умирает с пары плевков даже самого маленького монстра. 

    Видов оружия здесь несколько. Первой вы получите пушку ближнего, точнее, ближайшего боя, которая выстреливает коротким шипом. Шипом нужно определённое количество раз попасть противнику точно в голову. Делать это обязательно с максимально близкого расстояния, в стиле ксеноморфа со знаменитой картинки из третьего «Чужого». Если учесть, что оружие секунд десять перезаряжается после двух жалких тычков, опыт в крайней степени фрустрирующий. С огнестрелом ситуация получше, но чтобы нанести урон, нужно остановиться, прицелиться и ждать, пока прицел не сфокусируется на противнике. За это время у монстра есть недурственные шансы подбежать и атаковать первым. 

    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк 6

    В отличие от окружения, противники не блещут интересными визуальными решениями в духе соулслайков. Противников здесь немного — кто-то ползает, кто-то ковыляет, а кто-то и вовсе напоминает перекачанного робота Спота от Boston Dynamics (им там давно стоит задуматься, возмездие грядёт).

    Патроны заканчиваются быстрее, чем терпение игроков, и единственным разумным выходом становится бегство. К счастью, большинство монстров не будут вас преследовать. Как только вы исчезаете из их поля зрения, с мыслями «наверное, ветер» они возвращаются к своим делам, а то и вовсе уходят обратно в норы. Загвоздка в том, что зачастую они успевают вас убить, пока вы обречённо цепляетесь за декорации или пытаетесь убежать в глухую стену из плоти. Если монстров на локации несколько, всё ещё хуже. Битвы не выглядят как испытание для умелых игроков — они сложные за счёт плохой реализации, а не из желания бросить вызов геймерским амбициям.

    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк 7

    Здоровье уходит довольно быстро, и хотя в игре есть аптечки с изобретательным дизайном, их постоянно не хватает. Кстати, в Scorn практически нет интерфейса, и это несомненный плюс, работающий на погружение. Инвентарь тоже реализован любопытно — в один прекрасный момент к герою присасывается паразит, любезно держащий в руках все ваши предметы.

    Для диванных разработчиков игр, которые точно знают, как нужно было сделать, чтобы стало хорошо, уготована отдельная биокапсула в мире Scorn, но оружие и стрельба здесь явно лишние. Геймплей стал бы куда напряжённее и естественнее, если бы герой был безоружным, как в Amnesia или Outlast. Если бы вместо экшена нам дали возможность приседать за предметами окружения или на время сливаться со стеной, игра избавилась бы от пары серьёзных проблем. 

    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк 8

    Scorn — хрестоматийный пример квантово-волнового дуализма в видеоиграх. Пока ты на неё смотришь, это прекрасная, захватывающая дух биомеханическая притча с горьким привкусом безысходности. Но стоит отвести взгляд и начать играть, как она превращается в не просто проходную, а в откровенно плохую адвенчуру с посредственными загадками и отвратительным экшеном. Так же разделятся и игроки — кто-то назовёт Scorn шедевром, а кто-то задохнётся под её тяжестью и забросит в самом начале прохождения.

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