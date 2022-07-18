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    #квест #киберпанк #обзор игры #постапокалипсис

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы

    18 июля 2022
    18.07.2022
    3484
    4 минуты на чтение
    #квест #киберпанк #обзор игры #постапокалипсис
    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы

    В результате несчастного случая котик попадает в законсервированный подземный город, населённый роботами. Вместе со своим новым другом, дроидом B12, он ищет способ вернуться на поверхность.

    Жанр: квест, приключение
    Разработчик: BlueTwelve Studio
    Издатель: Annapurna Interactive
    Возрастной рейтинг: не присваивался
    Перевод: текст
    Платформы: РС, PS4, PS5
    Играли на: PS5
    Похоже на: Machinarium ~ What Remain of Edith Finch ~ Cyberpunk 2077 ~ Inside ~ короткометражки про трёх роботов из «Любви, смерти и роботов» 

    Ура, товарищи, этот день настал: наконец-то у нас есть симулятор кота в достойном окружении. Не поделка в духе «я хлебушек» и не ролевая игра с антропоморфной зверушкой, а интересные приключения котейки, где героя не получится просто так заменить на крысу, черепашку или болонку. Котейность главного героя выполнена на хорошем уровне — он может раздражающе орать, точить когти в максимально неподходящих для этого местах и часами дрыхнуть, свернувшись клубочком. И что самое главное — совать свой любопытный нос в такие места, куда Корво, Эцио и Фэйт в жизни не заберутся.

    Хотя, как кошатник со стажем вынужден признать, что с вредностью главного героя определённо не дожали: ни тебе опции гадить в тапки, ни запредельного эгоизма, ни привередливости в еде. Из негативных качеств оставили разве что умение ронять предметы с краю. Главный герой бессовестно идеализирован от кончиков усов до краешка хвоста, и вместо наглой рыжей морды у нас тут сообразительный спаситель робовечества. Милый, пушистый и очаровательный.

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы 3

    По сюжету, здешние роботы эволюционировали и стали копировать поведение людей. Вот только из-за облика города вериться в этом с трудом. По обрывочной внутриигровой информации получается, что с момента смерти людей прошло не меньше трёх столетий, но город выглядит так, будто его покинули всего пару месяцев назад: да он грязный и запущенный, но отнюдь не древний и не разваливающийся на куски. Кроме того, в нём какое-то зашкаливающее количество кондиционеров, которые работают, потребляя кучу дефицитной электроэнергии, и которые роботам точно без надобности. Ну, зато коту по ним привольно лазать.

    Исследование — пожалуй, одна из самых сильных сторон игры: котикам свойственно любопытство, и оттого обшарить каждый угол кажется абсолютно естественным. Да, там надо куда-то идти и кого-то спасать, но это подождёт — я ведь ещё не побывал вон на той крыше! Разработчики это прекрасно понимали, и потому позаботились о том, чтобы исследования вознаграждались — либо кусочком информации об этом мире, либо удобным местом для сна, откуда открывается превосходный вид на окрестности. Отличный пример людо-нарративного резонанса.

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы 2

    Вторая сильнейшая сторона Stray — визуальный дизайн. Роботы по большей части милые, город в обжитых частях — невероятно уютный, а камера регулярно выбирает такие ракурсы, что остаётся только молча делать скриншот. Если вы часами могли гулять по Найт Сити из Cyberpunk 2077, то и здесь будете изучать каждую подворотню. Мне посчастливилось играть в версию для PS5 — и это что-то с чем-то: когда укладываешь кота спать, геймпад начинает урчать, обеспечивая тебя полнейшим экстазом кошатника. А вот точить когти, когда курки заметно сопротивляются, было странно.

    Отдельного разговора достойны здешние анимации. Есть крайне удачные — хочется отметить прыжки, которые максимально правдоподобно воспроизводят кошачью пластику. Но попадаются и недоработанные, когда лапы усатого героя плавают в воздухе, вместо того чтобы нормально взаимодействовать с поверхностью. Подозреваю, это из-за того, что с кошек довольно трудно делать захват движений — каких-либо других глюков я не встречал, игра выглядит максимально отполированной.

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы 1

    Жанрово Stray ближе всего к квестам — множество несложных задачек в духе «как пройти дальше» и «подумай, как добыть». Причём по духу этот квест ближе всего к замечательной Machinarium — тоже печальный мир, полный смешных роботов. Но в целом Stray не циклится на каком-то одном жанре — тут есть хоррорные этапы, где надо убегать или сражаться с зурками (это бактерии-переростки, которые научились пожирать и органику, и металлы), и несколько стелс-секций. Причём стелс тут тоже кошачий — зачастую от врагов надо прятаться в картонных коробках.

    История в Stray короткая и богатая на штампы — вы без труда сможете предсказать все сюжетные повороты, а если не будете отвлекаться на поиск всех воспоминаний и помощь роботам, то пролетите игру часов за пять. Это преступно мало, здесь хочется провести куда больше времени. Но, увы — перед нами всего лишь инди-проект от крошечной европейской студии. BlueTwelve Studio смогли создать проект ААА-качества, но обеспечить его ААА-продолжительностью уже за пределами их возможностей.

    Stray даёт именно то, что обещала по трейлерам: возможность прогуляться котиком по городу, населённому роботами. Она и в самом деле похожа на будто интерактивный эпизод из «Любви, смерти и роботов» — и визуалом, и тоном, и сеттингом. Игра от BlueTwelve Studio — не революция в плане геймплея или технологий, но если вы любите кошек, то обязательно в неё поиграйте: настолько увлекательной и милой возможности побегать за наглую усатую рыжую морду индустрия нам ещё не предоставляла.

    Обзор Stray: котэ, смерть и роботы 6

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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