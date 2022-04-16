Crossout Mobile: впечатления от игры для новичков и опытных Выживших

Материал подготовлен при поддержке Gaijin Entertainment
Прежде чем рассказать о впечатлениях от Crossout Mobile, мы должны задать вам вопрос. Вы играли в обычный Crossout?
Если да, для вас подготовлена версия статьи для опытных жителей Долины.
Если нет, читайте версию для новичков. Всё для вас, Выживший!
Что такое Crossout Mobile?
Сначала собираете машину из разнообразных железок… а потом стираете её в труху под гром взрывов и водопады искр. Цокаете языком, убираете менее удачные части машины, придумываете броню для дробовика на капоте – и снова бросаетесь в бой против таких же экспериментальных колымаг.
Чем больше разнообразных железок на вашей машине, тем выше её уровень – очки мощи. Чем выше очки мощи, тем щедрее награды – и ожесточённее сопротивление других игроков и ботов. У них же тоже бронемобили становятся круче!
При этом сборка из деталей – вопрос не только внешнего вида. Все детали существуют в игре, имеют вес, прочность и роль. Отстрелили колеса? Вы превращаетесь в турель. Отломали оружие? Что ж, остаётся идти на подрыв… или становиться тараном. Если вы хорошо строите, это действительно помогает в бою. А если вы хорошо дерётесь, это помогает правильно расставлять приоритеты при конструировании боевой машины. Эти две стороны игрового процесса бесшовно перетекают, питают друг друга – и образуют полыхающее сердце Crossout, которое вечно бьётся в ровном, завораживающем ритме. Строишь. Взрываешь. Строишь. Взрываешь. Бум!
Crossout Mobile распространяется по модели free-to-play, то есть вы можете бесплатно скачать её из подходящего вам магазина мобильных приложений — и осваивать Пустоши, не тратя на это приключение ни единой копейки. При этом важно проговорить, что в игре есть микротранзакции: здесь можно покупать внутреннюю валюту, готовые наборы техники, оплачивать премиумный боевой пропуск и подписку. Необходимости в этом нет, но при желании можно очень сильно ускорить/упростить путь к боевой машине мечты.
Что может понравиться?
Сразу с ноги: выезжать в бой в Crossout Mobile просто весело. Причем бои очень быстрые. Даже если всё перешло в позиционную войну со снайперскими перестрелками с дальних позиций — такое иногда бывает — вы вряд ли проведёте на одной карте больше семи-восьми минут.
Вообще скорость — одна из ключевых характеристик игры. Вы быстро получаете доступ к основному набору деталей. Быстро переходите с ботов на самых жестоких и хитрых противников в Пустошах – других людей. Быстро открываете доступ к хранилищу чертежей игроков и местным гильдиям. Зачем ждать, когда можно прямо сейчас собрать таратайку – и ринуться в бой?
Здесь много контента. Боевой пропуск, сотни деталей, множество локаций. Есть режимы PvP и PvE, а также варианты боев для особенно опытных игроков.
Здесь очень сочная атмосфера. Постапокалипсис тоже можно сделать скучным… но это явно не тот случай. Авторы игры — разработчики культовой Ex Machina, и это чувствуется. В разбитых самолётах у личного гаража. В облике гладиаторской арены, зажатой между красными скалами. В пыльных дорогах среди руин старого мира.
А какая здесь музыка! Атмосферный, тягучий саундтрек перекочевал на телефоны из большой игры, и пусть нас заберут ядерные шайтаны, если это не одна из лучших подборок музыки, доступных сейчас на мобильных устройствах. К слову, разработчики выкладывают почти все треки на soundcloud.
Что может насторожить?
Гибкость в строительстве — обоюдоострый меч. Собирать машину придется довольно вдумчиво. Если просто нагородить на шасси все самое ценное, что есть у вас на складе, можно получить колымагу с неадекватно высокими очками мощи и/или избыточным весом.
Путь к действительно редкому снаряжению будет не быстрым – и сопряжённым с высокими рисками. Ценные ресурсы зарабатываются в боях на высоких очках мощи, а там за трофеи (и собственное выживание) придётся по-настоящему бороться. Разумеется, этот же аспект игры означает, что у вас практически всегда будет к чему стремиться. Но считаем важным проговорить, что с определённого момента (особенно если играть бесплатно), гринд даст о себе знать.
Советы на дорожку
Старайтесь не отрываться от своей команды. Да, навык и грамотно построенный автомобиль действительно решают в честной схватке один на один. Но если противников несколько, а вы – один-одинёшенек, шансов выжить будет очень и очень немного.
Если не знаете, куда стрелять, бейте по оружию. В мобильной версии не так-то просто устроить эффективный самоподрыв, поэтому автомобиль без пушек становится практически безобидным. Отстрелили боевые модули у одной цели – переключайтесь на другую!
Не забывайте про захват точек. Если оружия лишились уже вы сами, это не значит, что бой для вас закончен. Напротив: мы вырвали не одну победу в самых отчаянных условиях просто благодаря своевременному рывку на ключевую зону.
И последнее: пробуйте разные варианты, экспериментируйте на всю катушку! Абсолютная эффективность – это приятно, но гораздо веселее найти тип вооружения, который вам действительно нравится, и дальше плясать от него. И пусть Выжившие, которые любят пафос и большие цифры, говорят что хотят. Главное — чтобы вы получали удовольствие, а все остальное — просто белый шум.
Что такое Crossout Mobile?
По сути – немного облегчённый Crossout, который можно носить с собой в кармане. Да, это совершенно отдельная игра с множеством мелких и крупных отличий от проекта, который вы знаете. Однако знакомая каждому Выжившему формула craft, ride, destroy сохранена здесь в полном виде.
Есть PvP режимы, разделённые по нижнему пределу ОМ. Есть соответствующие варианты PvE. Есть Клановые бои. Есть режим строительства. Есть Выставка. Есть знакомые фракции. Есть Левиафаны (с сюрпризом!). Словом, вы заранее понимаете, как это всё работает. Просто теперь безумные заезды с разбором друг друга на запчасти можно брать с собой в метро.
Что может понравиться?
Mobile – возможность сыграть в Crossout как в первый раз. Здесь некоторые вещи работают не так, или не совсем так, как вы привыкли. Например, оружием ближнего боя заметно тяжелее попадать по юрким целям, потому что машины не такие отзывчивые в управлении, как на больших платформах. Мета отчасти повторяет знакомые схемы, но отчасти – нет. Это довольно приятное, щекотное ощущение: как будто открываешь Crossout заново.
При этом многие аспекты строительства и боя перенесены на мобильные устройства практически один в один. Если вы здорово бронируете оружие в “большом” Crossout, это даст вам значимое преимущество и здесь. Если вы намётанным глазом сразу находите вооружение на корпусе вражеской машины, вы точно будете эффективнее новичка.
Ещё один славный момент – что здесь тоже встречаются игроки, которые привозят мощное оружие высокой редкости в бои на малых ОМ, но их значительно меньше. Можно всласть накататься на ранних пулемётах, не опасаясь, что из-за угла выедет какой-нибудь умник со Скорпионом на голой раме — а это дорогого стоит.
Что может насторожить?
У описанного в предыдущей главе есть и обратная сторона. Mobile – возможность сыграть в Crossout как в первый раз, а значит вас снова ждёт прокачка с самых низов. Тут, что важно, это происходит значительно быстрее и веселее – да и в целом чувствуется больше внимания к опыту нового игрока – но это тот же долгий путь от пасынка Механиков до бойца, которого уважают даже Степные волки.
Второй важный момент: Mobile распространяется по той же модели, free-to-play, но влияние микротранзакций здесь значительно более явное, чем на «больших» платформах. Каких-то действительно необходимых покупок нет, но приготовьтесь, что игра будет настойчиво предлагать вам премиумные наборы – или удвоение награды за просмотр рекламы. Если вы хорошо знаете рынок мобильных игр, это вас вряд ли испугает. Но если это ваша первая такая игра, или одна из первых, приготовьтесь к частым контактам с механиками монетизации (видит Одегон, это не самый тяжкий бой в вашей славной карьере!).
Советы на дорожку
Какие могут быть советы Выжившему, который отличает движки по звуку, попадает из пушек по целям на другом конце карты и занимается акробатикой с гарпуном РАДИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ?
Ну ладно, на самом деле пара рекомендаций есть. Первая – аккуратно настроить под себя схему управления машиной. В игре их две, со своими плюсами и минусами. Попробуйте обе, а потом ещё и подвигайте ползунки. Ощущения будут совсем другими.
Вторая рекомендация – выдохнуть и расслабиться. Поскольку в Mobile многие привычные схемы работают не так или не совсем так, игра по сути даёт нам всем карт-бланш на то, чтобы бессовестно экспериментировать, проверять новые системы на прочность и получать удовольствие от открытий в, казалось бы, давно изученных местах.
И последнее. Ради всего святого – не берите Crossout Mobile с собой в туалет. Это плохо кончится.
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