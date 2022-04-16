Crossout Mobile: впечатления от игры для новичков и опытных Выживших

Что такое Crossout Mobile?

Сначала собираете машину из разнообразных железок… а потом стираете её в труху под гром взрывов и водопады искр. Цокаете языком, убираете менее удачные части машины, придумываете броню для дробовика на капоте – и снова бросаетесь в бой против таких же экспериментальных колымаг.

Чем больше разнообразных железок на вашей машине, тем выше её уровень – очки мощи. Чем выше очки мощи, тем щедрее награды – и ожесточённее сопротивление других игроков и ботов. У них же тоже бронемобили становятся круче!

При этом сборка из деталей – вопрос не только внешнего вида. Все детали существуют в игре, имеют вес, прочность и роль. Отстрелили колеса? Вы превращаетесь в турель. Отломали оружие? Что ж, остаётся идти на подрыв… или становиться тараном. Если вы хорошо строите, это действительно помогает в бою. А если вы хорошо дерётесь, это помогает правильно расставлять приоритеты при конструировании боевой машины. Эти две стороны игрового процесса бесшовно перетекают, питают друг друга – и образуют полыхающее сердце Crossout, которое вечно бьётся в ровном, завораживающем ритме. Строишь. Взрываешь. Строишь. Взрываешь. Бум!

Crossout Mobile распространяется по модели free-to-play, то есть вы можете бесплатно скачать её из подходящего вам магазина мобильных приложений — и осваивать Пустоши, не тратя на это приключение ни единой копейки. При этом важно проговорить, что в игре есть микротранзакции: здесь можно покупать внутреннюю валюту, готовые наборы техники, оплачивать премиумный боевой пропуск и подписку. Необходимости в этом нет, но при желании можно очень сильно ускорить/упростить путь к боевой машине мечты.

Что может понравиться?

Сразу с ноги: выезжать в бой в Crossout Mobile просто весело. Причем бои очень быстрые. Даже если всё перешло в позиционную войну со снайперскими перестрелками с дальних позиций — такое иногда бывает — вы вряд ли проведёте на одной карте больше семи-восьми минут.

Вообще скорость — одна из ключевых характеристик игры. Вы быстро получаете доступ к основному набору деталей. Быстро переходите с ботов на самых жестоких и хитрых противников в Пустошах – других людей. Быстро открываете доступ к хранилищу чертежей игроков и местным гильдиям. Зачем ждать, когда можно прямо сейчас собрать таратайку – и ринуться в бой?

Здесь много контента. Боевой пропуск, сотни деталей, множество локаций. Есть режимы PvP и PvE, а также варианты боев для особенно опытных игроков.

Здесь очень сочная атмосфера. Постапокалипсис тоже можно сделать скучным… но это явно не тот случай. Авторы игры — разработчики культовой Ex Machina, и это чувствуется. В разбитых самолётах у личного гаража. В облике гладиаторской арены, зажатой между красными скалами. В пыльных дорогах среди руин старого мира.

А какая здесь музыка! Атмосферный, тягучий саундтрек перекочевал на телефоны из большой игры, и пусть нас заберут ядерные шайтаны, если это не одна из лучших подборок музыки, доступных сейчас на мобильных устройствах. К слову, разработчики выкладывают почти все треки на soundcloud.

Что может насторожить?

Гибкость в строительстве — обоюдоострый меч. Собирать машину придется довольно вдумчиво. Если просто нагородить на шасси все самое ценное, что есть у вас на складе, можно получить колымагу с неадекватно высокими очками мощи и/или избыточным весом.

Путь к действительно редкому снаряжению будет не быстрым – и сопряжённым с высокими рисками. Ценные ресурсы зарабатываются в боях на высоких очках мощи, а там за трофеи (и собственное выживание) придётся по-настоящему бороться. Разумеется, этот же аспект игры означает, что у вас практически всегда будет к чему стремиться. Но считаем важным проговорить, что с определённого момента (особенно если играть бесплатно), гринд даст о себе знать.

Советы на дорожку

Старайтесь не отрываться от своей команды. Да, навык и грамотно построенный автомобиль действительно решают в честной схватке один на один. Но если противников несколько, а вы – один-одинёшенек, шансов выжить будет очень и очень немного.

Если не знаете, куда стрелять, бейте по оружию. В мобильной версии не так-то просто устроить эффективный самоподрыв, поэтому автомобиль без пушек становится практически безобидным. Отстрелили боевые модули у одной цели – переключайтесь на другую!

Не забывайте про захват точек. Если оружия лишились уже вы сами, это не значит, что бой для вас закончен. Напротив: мы вырвали не одну победу в самых отчаянных условиях просто благодаря своевременному рывку на ключевую зону.

И последнее: пробуйте разные варианты, экспериментируйте на всю катушку! Абсолютная эффективность – это приятно, но гораздо веселее найти тип вооружения, который вам действительно нравится, и дальше плясать от него. И пусть Выжившие, которые любят пафос и большие цифры, говорят что хотят. Главное — чтобы вы получали удовольствие, а все остальное — просто белый шум.