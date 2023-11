В голливудских фильмах у крутого и харизматичного героя обычно всегда есть напарник, «сайдкик». У мудрого короля — не менее мудрый советник, позволяющий принимать тяжелые решения. А в видеоиграх без подобных персонажей никуда: кто же еще скажет вам, что у вас не хватает золота, а запасы провизии убывают? Обычно эти мелкие персонажи остаются незамеченными или вовсе неназванными — как голоса из Warcraft III, сообщающие о нехватке зиккуратов или лунных колодцев. Или женский голос из Red Alert 2. Обычная озвученная версия оповещений в интерфейсе. Но иногда разработчики все же идут дальше и создают из функции оповещения полноценного персонажа-советника. В этой статье мы собрали примеры самых ярких помощников: каких-то вы знаете благодаря геймерским мемам, а вот с кем-то вам стоит познакомиться впервые.

Советники-оповещения

Начать стоит с, пожалуй, самого известного примера. В первой Stronghold и самостоятельном дополнении Stronghold: Crusader за новостную повестку в вашем замке отвечает безымянный писарь. Улыбчивый мужчина в сером капюшоне (в дополнении его ряса песчаного цвета) держит в руках книгу с данными о вашем капитале, репутации и безработных крестьянах. И все время мило улыбается вам в нижнем углу экрана — или хмурится, если народ вас не жалует. Также писарь голосом сообщает вам важные новости: на замок напали, склад продовольствия пополняется, казна пустеет или наоборот, пухнет из-за грабительских налогов.

Писарь стал мемом среди геймеров, как на западе, так и в русскоязычных странах. Среди зарубежных геймеров он запомнился как главный образ советника в капюшоне, а у нас прославился благодаря шуткам про его фразы. Думаю, вы хотя бы раз видели фотожабы или переделки реплики «наш хмель пожрал долгоносик!», которая, к слову, в игре звучит редко (в сюжетной кампании так и вовсе в одной миссии). В СНГ писарь завоевал популярность также благодаря замечательной актерской игре Дмитрия Филимонова, подарившего свой голос персонажу в дубляже.

У писаря есть последователи. Так, в инди-клоне Stronghold, малополигональной стратегии Diplomacy is Not an Option, у вас также есть советник — увы, только в роли голоса за кадром. Зато у него тоже есть забавные фразы и смешной, чопорный британский говор.

В Majesty 2, сиквеле фэнтезийной RTS с непрямым контролем над персонажами, у главного героя тоже есть советник в капюшоне. Он — практически второстепенный персонаж всего сюжета и главный источник подробностей и деталей истории. Ироничный, саркастичный, но достаточно добрый пожилой помощник короля, голос которому в русском дубляже Сергей Чихачев. Его геймеры знают как голос Кровавого Барона из The Witcher 3.

Среди советчиков в стратегиях у писаря из Stronghold есть только один достойный конкурент — Адъютант, девушка-робот из дилогии Starcraft. Среди всех трех играбельных фракций только людям-терранам достался действительно запоминающийся и харизматичный наблюдатель за базой. Спокойным роботизированным голосом адъютант не только предупреждает вас о нехватке минералов или веспена, но и активно участвует в сценарии в качестве помощника-ИИ основных персонажей.

В Starcraft 2, в сценарии терранов, главный герой игры Джим Рейнор спасает мир от зергов и диктатуры императора вместе с новой моделью адъютанта. А старый робот из первой части встречается в ходе одной из сюжетных линий, посвященных поиску компромата на Арктура Менгска, главного противника Джима и одного из персонажей предыдущей части. В русском дубляже адъютанта озвучивает Елена Соловьева, голос Джайны и Тиранды из Warcraft 3 и Сильваны из World of Warcraft.

Советники-персонажи

Иногда советниками в геймплее выступают полноценные персонажи, у которых есть место в сюжете или даже экранное время. Что не мешает им доставать вас геймплейными рекомендациями. В первых двух частях Payday, серии игр про команду профессиональных грабителей, игроков в ходе операции координирует Бэйн, загадочный посредник и создатель преступной сети CRIME.NET. У него внушительная сеть контактов и связей самых разных видов: заказчики преступлений, криминальные банды, мафия, FBI, полиция. Бэйн служит посредником между игроками и нанимателями, которые дают наводки на прибыльные ограбления. Связи Бэйна настолько сильны, что он может вытащить своих сообщников из тюрьмы даже после самых жутких преступлений.

В течение миссии Бэйн через рацию направляет команду Payday, озвучивая цели миссии и подсказки: куда идти, что делать, как варить химикаты, чем сверлить банковскую дверь. Фразой о том, что бандитам нужно пойти и взять из машины термическую дрель, отпечатается в мозгу любого игрока с более чем сотней часов в Payday 2.

По сюжету второй части Бэйн погибает в ходе подставы и ряда сложнейших заданий по его вызволению из плена группировки военизированных наемников. В третьей части у банды Payday будет уже новая кординаторша. Хотя дело скорее всего не в сюжетной смерти персонажа: Бэйна озвучивал Симон Виклунд, композитор первых двух частей. Он не работает над третьей частью: в ней не будет как его прекрасного саундтрека, так и голоса.

В серии консольных шутеров Halo главному герою, мастеру Чифу, помогает Кортана, девушка-ИИ. Начав как обычный виртуальный помощник крутого главного героя, Кортана позже играет немалую роль в конфликте людей и инопланетян. В отличие от других ИИ во вселенной, умеет самообучаться и проявлять эмоции — например, радоваться и удивляться собственным успехам. Кортана стала столь известным персонажем, что стала прообразом голосового помощника от Microsoft для Windows Phone и Windows, который назвали в честь нее — Cortana.

Советники есть не только у героев или благородных грабителей. Злодеям тоже нужна помощь в их коварных планах. В фэнтезийном симуляторе темного повелителя Overlord вашему главному плохишу помогает Гнарл — мудрый бес-прихвостень, ходящий в балахоне с лампой на палочке. Гнарл учит управлять ордами миньонов, направляет вас на пути к мировому господству и дает геймплейные подсказки на тему того, как обойти то или иное препятствие. А также украшает ваше приключение сарказмом, циничными замечаниями и мультяшно-злыми шутками.

Несмотря на свою комичность и неспособность делать что-либо, кроме болтовни, Гнарл — чуть ли не самый верный друг повелителя зла. Он не только привел к величию злодея из первой части, но и наставил его сына в сиквеле. И все это в обмен на возможность стоять рядом с троном будущего владыки мира. Если так подумать, то все зло вселенной игры смогло найти лазейку только благодаря старательному старичку-бесу, который очень не хотел мириться с существованием в добром мире сказок. В русском дубляже свой голос Гнарлу подарил Борис Токарев, которого вы можете знать по озвучке Сириуса Блэка в «Гарри Поттер и Узник Азкабана».

А вот Гильдмастеру (или Наставнику в русском переводе) из Fable плевать на моральный компас героя. Будь он добрым или злым, пожилой глава Гильдии Героев всегда поддержит своего протеже новой работой, новостью о его семье или задачах и дельным советом.

Правда, с последним все сложно: Гильдмастер просто не может замолчать хотя бы на пару минут. Через волшебный амулет на шее героя он постоянно полощет ему мозги: у тебя мало здоровья, тебе нужно зелье, в гильдии тебя ждет очень важное задание, повысь свой боевой множитель. Доставучесть старика так надоела геймерам, что в переиздании игры добавили возможность отключить его советы, а Fable 2 ломится от шуток и отсылок на эту тему. Например, издевающиеся над игроком горгульи пародируют фразы Гильдмастера. В Черной Гавани найти усадьбу с названием «У Тебя Мало Здоровья» (Your Health Is Low), а бродячие вокруг нее пьяницы утверждают, что им пришло письмо от главы Гильдии. Также по легендам эту фразу на лбу Гильдмастера вырезал его убийца, злой герой Гильдии. Вот настолько он всех достал!

Голоса в голове

Советники бывают обычными помощниками в геймплее, сидящими в углу экрана. Ими могут быть полноценные второстепенные персонажи, которым даже достается место в сюжете. Но иногда они могут быть обычным голосом в голове. Нет, речь не о психологическом расстройстве, а о помощниках, у которых нет внешности или какого-то визуального присутствия в игре. А порой это буквально голос в ушах героя, который вместо (или вместе с) доведения игрока до ручки пытается ему помочь.

Типичный пример — И.Н.Е.Р.Т.А.Н., Имплантированный в НЕРвную систему Тактический АНализатор (NeuroTronocally Implanted Combat Situation Analyzer, NETRICSA). Искусственный интеллект, представляющийся в женском роде. Забавно, но в СНГ-сообществе фанатов с последним фактом вышел конфуз: в переводе 1С И.Н.Е.Р.Т.А.Н. говорит о себе в мужском роде.

ИИ-помощница выручает Серьезного Сэма, главного героя серии Serious Sam. В первых играх серии она выступает в качестве текста в меню с информацией, а вот в Serious Sam 2 получает полноценный голос и внешность на манер Кортаны из Halo. По ее словам, это потому, что у разработчиков Serious Sam наконец-то появился бюджет на подобное. Увы, с третьей части она теряет и харизму и превращается в обычный кодекс с информацией о врагах, оружии и сюжете.

Во многих повествовательных играх есть рассказчики, которые, подобно диктору аудиокниги, зачитывают приключения героя. Чтобы погрузить в атмосферу игры или разъяснить происходящее. Например, в недавней Baldur’s Gate 3 ваши выборы постоянно озвучиваются приятным голосом актрисы озвучки Амелии Тайлер. Конечно, иногда она позволяет себе ехидные замечания или зачитывает последствия ваших действий с очевидной улыбкой, но в целом не выходит за рамки приятного диктора.

Другое дело — рассказчик из The Bard’s Tale 2004 года. Приятный размеренный голос зачитывает каждое сюжетное действие главного героя, барда по имени Бард, будто бы он персонаж книжной сказки. Но при этом он то и дело напрямую общается с Бардом, ломая четвертую стену. Обычно, когда тот делает что-то выходящее за рамки его определения героя. Например, когда тот в самом начале игры решает ограбить хозяйку таверны. Когда рассказчик удивляется, как главный «герой» мог пойти на кражу, тот объясняет, мол, просто избавляет ее от ненужных вещей — в каком-то смысле это добрый поступок.

И если в The Bard’s Tale диктор лишь иногда вклинивается в повествование ради комичного эффекта, то рассказчик из The Stanley Parable — полноценная, практически главная часть игры. Он и рассказчик истории, и персонаж, и чуть ли не сама история. Он осуждает главного героя Стенли, если тот отклоняется от сценария. Он злится, когда Стенли начинает ломать саму игру, портить рассказ или попросту не участвовать в сценарии. Вся игра построена на том, что голос диктора и главный герой — Инь и Янь, две неразделимые половины. Без слушателя не будет и рассказчика, а без истории рассказчика не нужен и слушатель. И где-то между этими высокодуховными материями вставлены отсылки на другие видеоигры, абсурдный юмор и шутки про спасение младенцев из огня.

Без пересказа всех приключений Стенли и особенностей геймдизайна The Stanley Parable невозможно описать, на скольких уровнях обычный голос диктора вшит как в геймплей, так и в сюжет, юмор и все диалоги. Или, скорее, монологи, так как за всю игру (и оригинал, и переиздание-сиквел) сам Стенли не произносит ни слова.

* * *

Это далеко не все примеры, ведь геймерам (особенно начинающим) всегда нужна помощь на первых порах. Никогда не знаешь, какую новую механику придумает геймдизайнер или какой новый жанр придется осваивать в будущем. Благо, зачастую вам всегда поможет или харизматичный голос в наушниках, или милый советник, сидящий где-нибудь в уголке экрана.