«Блуждающая Земля 2»: о чём приквел китайского блокбастера и каким он получился

Высокобюджетный китайский научно-фантастический блокбастер «Блуждающая Земля» вышел на экраны в феврале 2019 года и был благожелательно принят зрителями. По сюжету он заметно отличался от одноимённого рассказа популярного фантаста Лю Цысиня, использовалась только основная идея: Солнце скоро начнёт расширяться, превращаясь в «красного гиганта», поэтому человечество решило построить гигантские планетарные двигатели, свести Землю с орбиты и отправить её в полёт к Альфе Центавра, который продлится 2500 лет.

流浪地球2 Жанр: фильм-катастрофа, научная фантастика

Режиссёр: Франт Гво

В ролях: Джеки У, Цюй Чусяо, Ли Гуанцзе, Нг Ман-Тат, Чжао Цзиньмай

Премьера в мире: 22 января 2023 года

Премьера в России: 12 апреля 2023 года

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Фильм привлёк внимание грандиозностью постановки и отличными спецэффектами, поэтому от режиссёра Франта Гво ждали продолжения успешного блокбастера. Однако «Блуждающая Земля 2» вопреки названию — не сиквел, а приквел. Его действие начинается в 2044 году, когда земляне ещё только готовятся к сведению планеты с орбиты. Фабула делится на две линии, соприкасающиеся друг с другом только в самые критические моменты. С одной стороны, нам рассказывают предысторию космонавта Лю Пэйцяна (Ву Цзин), который был одним из центральных персонажей первого фильма, с другой — историю инженера Ту Хэнъюя (Энди Лау), работавшего над созданием квантовых компьютеров 550, которые станут управлять планетарными двигателями.

Нам показывают, как будет реализован проект «Ходячая гора», который позволит превратить Землю в блуждающий мир. Сначала будет построен космический лифт, позволяющий доставлять на высокую околоземную орбиту космонавтов и материалы для строительства большой обитаемой станции «Ковчег»; затем на Луне установят прототипы термоядерных планетарных двигателей, которые уведут её прочь, чтобы не мешала своей гравитацией. На Земле будут построены 12 000 полноценных двигателей и 10 000 подземных городов, куда переселится половина человечества, после чего в назначенный момент планета стартует к звёздам.

Кажется, ничто не должно помешать планам Объединённого правительства по спасению цивилизации. Но появляется и оппозиция — сторонники оцифровки личности, которые верят, что жизнь в виртуальном пространстве — более достойный выход из ситуации. Они устраивают ряд терактов, разрушая космический лифт и станцию «Ковчег», при этом едва не погибают Лю Пэйцян и его невеста.

Тем временем Ту Хэнъюнь с коллегами отправляется на Луну, чтобы как можно скорее подключить компьютер 550с к прототипам двигателей и доказать всему миру эффективность проекта «Ковчег». Но и там экспедицию поджидают неприятности: солнечная буря выводит из строя электронику. Можно прибегнуть к более ранней версии компьютера 550а, однако у Ту Хэнъюня есть условие: он оцифровал личность своей малолетней дочери, погибшей в автокатастрофе, и требует в обмен на запуск лунных двигателей дать ему возможность развивать эту копию, несмотря на то, что технологии цифровой жизни запрещены.

На каждом этапе спасения Земли происходят проблемы, что заставляет персонажей и их начальство принимать чрезвычайные решения. Понимая, что сюжет переусложнён перипетиями, авторы фильма снабдили происходящее обширными пояснениями, преподносимыми, впрочем, ненавязчиво: через сообщения информационных агентств и инструкции, которые командование раздаёт исполнителям-специалистам.

Не обошлось, конечно, без политического подтекста. Китайские представители в Объединённом правительстве выглядят прагматичными, уверенными в себе, сосредоточенными на достижении цели. Россияне поддерживают их, хотя и сомневаются в реалистичности предлагаемых планов. А вот американцы с европейцами спорят по любому поводу и соглашаются принять проект китайцев только под давлением явной угрозы. В итоге спасением Земли занимаются простые инженеры и космонавты, и будущее зависит от их сообразительности и смелости, а не от их национальности.

Сюжет развивается стремительно и не даёт заскучать все два с половиной часа. Нашлось тут место и любовной истории, и психологической драме, и сентиментальным отступлениям, и шуткам умнеющего компьютера. А вот про научную достоверность, конечно, приходится забыть с первых минут — ею, как обычно, пожертвовали в пользу феерической зрелищности.