Сериал «Море Спокойствия»: на Луну за водой

В мире наступил водный кризис. Глобальные засухи, пересохшие моря, практически вымершая флора и фауна. Вода распределяется согласно социальному и профессиональному статусу, что вызывает множество протестов и волнений. Астробиолог, доктор Сон Чан присоединяется к группе астронавтов, отправляющихся на заброшенную лунную исследовательскую станцию Бохай, где, возможно, кроется решение земной проблемы. Но тайны станции вкупе с личными секретами доктора Сон ставят под угрозу операцию и жизни всего экипажа.

Silent Sea Жанр: космический хоррор

Режиссёр: Чхве Хан Ён

В ролях: Кон Ю, Пэ Ду На, Ли Джун

Премьерный показ: 24 декабря 2021 года (Netflix)

Продолжительность: 8 серий по 50 минут

Похоже на: Чужие (1986) • Пекло (2007) • Сфера (1998)

Тяжело снимать космическую фантастику всерьёз. Сразу столько всего надо учитывать. Физическое и психологическое состояние героев, физику предметов, невесомость, герметизацию, правдоподобность скафандров, приборов, устройство базы, обоснование научных открытий и фантастических допущений. Когда снимаешь «Звёздные Войны», на это можно махнуть рукой. А в такой истории, как «Море Спокойствия», — всегда будь начеку, а то за любую мелочь зрители на дыбу повесят. Здесь любая неточность убивает напряжение.

Увы, авторы «Моря Спокойствия» не справились. Большая часть происходящего логична, детали прописаны хорошо — но тем обиднее яркие недоработки и глупость героев. К сожалению, почти любые подробности, объясняющие претензии к сериалу, будут спойлерами. Скажу лишь, что временами авторы пренебрегают логикой ради красивого кадра или образа. Герои, рассуждающие и ведущие себя здраво в одних ситуациях, внезапно совершают неимоверные глупости в аналогичных условиях. Дурацкие поступки не удаётся даже списать на стресс или помешательство, так как их обычно ничто не предваряет. А особенно грешит сериал тем, что в критической ситуации герои стоят и ждут, пока что-то произойдёт, когда надо уже действовать.

На медитативную корейскую манеру съёмки это не списать — в других произведениях действовать героям она обычно не мешает. Что характерно, с учётом серьёзности истории и массы загадок и интриг, фирменное корейское раскрытие персонажа с долгими портретными планами и лицевой игрой, заменяющей диалоги, как раз идёт сериалу на пользу. Тем обиднее спотыкаться о пробоины в логике. Также многие детали объясняются в худших традициях «Науки на CW» — потому что. Просто есть и всё, а вы верьте. Вдобавок сюжет под финал просто потерял парочку линий. А так как сериал задумывался односезонным, позже их уже никто не найдёт.

Приведу несколько примеров.

Осторожно, спойлеры! Небольшие спойлеры к сюжету.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Для начала — пустые красивости. Вот умирающий герой просит воды, а когда все, суетясь, достают ему капсулу с водой, добавляет: «Не надо». Грустный, траурный момент. Персонажи идут дальше, оставив тело, и последний кадр сцены — капсула с водой в руках покойника. Красиво и метафорично, но неужели люди, живущие в мире, где наступил водный кризис, оставят воду мертвецу, который к тому же от неё отказался? На станции герои выясняют, что на Луне нашли некую особую «лунную воду». При соприкосновении с живыми клетками эта вода начинает самовоспроизводиться. Если на открытый участок кожи попадёт хоть микрокапля, то в течение пары часов человек изнутри захлёбывается водой. Вся эта линия являет собой чехарду логичных поступков с дурацкими. Прежде чем снять шлемы и скафандры, герои проверяют базу на загрязнения и радиацию. Логично. Но, наткнувшись на странный труп, они не торопятся снова надевать костюмы, а капитан упорно не разрешает вскрывать тело: мол, это не входит в задачи миссии. Видимо, обезопасить команду, узнав, от чего окочурился предшественник, тоже не входит. Но как только заражается кто-то из команды, сразу появляется и изоляция, и костюмы химзащиты. Зато позже, уже зная всё про «лунную воду», герой берёт открытую склянку голыми руками. И так далее. Злодей-предатель вовсю общается со своими нанимателями, и те всё время говорят о подкреплении, которое вот-вот прилетит. В последней серии даже экипаж спасательного шаттла говорит, что на орбите есть незнакомый корабль. Но новых врагов так и не прибыло, и про этот корабль забыли. Ну и самое популярное клише в сериале: «Давайте постоим». Герои постоянно застывают на месте в экшен-сценах. Вода заполняет коридор — стоим. Супербыстрая девочка-монстр сейчас поотрывает всем руки — стоим. Сигнал тревоги просит всех покинуть отсек — стоим.

Конца и края этому нет, хочется самому полететь на Луну и раздать там всем пинков.

Спасает ситуацию общая атмосфера, которая большую часть времени остаётся напряжённой и приковывающей к действию, несколько неожиданных сюжетных решений и, конечно, актёры. С чем проблем у сериала нет, так это с сильными образами и яркими героями. Оно и понятно, сериал не поскупился на звёзд. Роль капитана и лидера миссии Кан Юнтэ досталась Кон Ю (главный герой «Поезда в Пусан»). Сдержанный, циничный на вид, но в душе благородный лидер из него вышел отлично. Доктора Сон же играет любимица Вачовски Пэ Ду На («Облачный Атлас», «Восхождение Юпитер», «Восьмое чувство»). На её хрупкие плечи легла чуть ли не вся драматическая составляющая сериала.