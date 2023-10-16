«Особняк с привидениями»: новая экранизация диснеевского аттракциона

Мать-одиночка Габби решает начать новую жизнь и вместе с девятилетним сыном переезжает в старинный особняк. Буквально с порога становится понятно, что в доме они не одни — здание и его окрестности кишат неупокоенными духами. Чтобы справиться с засильем привидений, женщина собирает разношёрстную команду экспертов по паранормальным явлениям. Теперь священник, учёный, экстрасенс и историк общими усилиями пытаются выяснить, в чём причина проклятия старого дома и как от него избавиться.

Haunted Mansion Жанр: комедия ужасов Режиссёр: Джастин Симиен В ролях: Лакит Стэнфилд, Розарио Доусон, Оуэн Уилсон, Тиффани Хэддиш, Дэнни ДеВито, Джейми Ли Кёртис, Чейз В. Диллон, Джаред Лето Премьерный показ: 15 июля 2023 года (США), 4 октября 2023 года (цифровой релиз) Продолжительность: 123 минуты Похоже на: «Особняк с привидениями» (2003), «Каспер», «Страшилы», «Битлджус», «Башня ужаса»

Если вы росли в 1990-е, то наверняка помните передачу «Дисней-клуб», которая шла по выходным на ОРТ. Кроме диснеевских мультиков в ней иногда показывали небольшие видео из Диснейленда, в том числе обзоры некоторых аттракционов. Моим фаворитом всегда был «Особняк с привидениями», куда мне до смерти хотелось попасть, чтобы своими глазами увидеть поющие головы и кружащихся в вальсе призраков.

Прошло много лет, детская мечта пока не осуществилась, но студия Disney милосердно выпустила уже второй фильм по мотивам «Особняка». Конечно, не для того чтобы страждущие приобщились к волшебной атмосфере парка, а чтобы привлечь внимание к старому аттракциону и заработать на тематических игрушках. Первой попыткой была комедия ужасов с Эдди Мерфи — в меру забавная, в меру глупая, довольно приятная, но в целом проходная. Спустя двадцать лет состоялась попытка номер два, и новое кино получилось… точно таким же, как первое.

Место действия выбрали максимально мистическое: Новый Орлеан, штат Луизиана. Этот город стоит на болотах и индейских кладбищах, здесь практикуют вуду, носят магические амулеты и рассказывают жуткие истории о загробном мире. Самый первый Особняк с привидениями (сейчас их пять по всему миру) был спроектирован и построен в калифорнийском «Диснейленде» в колониальном стиле именно этого города.

По сюжету в Новом Орлеане живёт главный герой, бывший астрофизик, а ныне эксперт по паранормальным явлениям Бен Маттиас (Лакит Стэнфилд). Бен потерял жену, работу и волю к жизни. Он глушит тоску в местных барах, а на жизнь зарабатывает экскурсиями по потусторонним достопримечательностям города. Раньше Бен пытался создать спектральную камеру, которая, как фотоаппарат из игры Fatal Frame, могла запечатлеть на плёнке выходцев из загробного мира. Теперь же, как и Майк Энслин из «1408», он не верит в призраков.

Поместить скептика в сюжет о потустороннем — классический (и всё ещё рабочий) приём для подобного кино. В один прекрасный день на пороге его дома появляется преподобный Кент (Оуэн Уилсон), который просит Бена помочь разобраться с «нехорошим» местом. Геройствовать бывший учёный не хочет, а вот деньги от хозяйки дома (Розарио Доусон) уважает. В погоне за лёгкой наживой он обнаруживает, что его камера работает, а привидения правда существуют. С помощью священника, эксцентричной ясновидящей (Тиффани Хэддиш) и престарелого историка (Дэнни ДеВито) Бен пытается разгадать загадку особняка и попутно справиться с призраками собственного прошлого.

Режиссёр фильма Джастин Симиен широко известен в узких кругах как режиссёр инди-сатиры («Мои волосы хотят убивать»). Предыдущим кандидатом в постановщики «Особняка» был, шутка ли, сам Гильермо дель Торо — возможно, он бы снял куда более мрачную экранизацию. Симиен подошёл к проекту с энтузиазмом новичка — свозил съёмочную группу на закрытый тур по аттракциону, где, видимо, всё старательно запомнил и попытался воспроизвести максимум декораций и призраков из Диснейленда.

Главным злодеем стал Призрак шляпной коробки, или Призрак в цилиндре. Это один из самых старых обитателей Особняка, которого на много лет убирали из тура. Вернули Призрака только в 2015 году, когда современные спецэффекты наконец позволили правильно реализовать идею с исчезающей головой. В принципе, почти каждый спецэффект, живой портрет или привидение в фильме — отсылка к аттракциону, как и сама концепция проклятия дома. Видите ли, в нём томится ровно 999 душ, и всегда найдётся место для ещё одной.

Ругать визуальный стиль и графику фильма — неблагодарная затея, ведь здесь он тоже старательно копирует аттракцион. Призраки формально страшные, но не слишком, чтобы не пугать самых маленьких зрителей. Даже их яркий сине-зелёный дизайн говорит сам за себя — мол, мы, конечно, на лицо ужасные, но в целом добрые внутри. Вряд ли хоть кто-то будет смотреть это кино, чтобы всерьёз пощекотать нервы — здесь вам не «Реинкарнация», а скорее «Каспер». Опытные киноманы могут порадовать себя поиском отсылок к настоящим фильмам ужасов — например, здесь есть очевидные и не очень оммажи «Изгоняющему дьявола», «Призраку дома на холме» и тому же «1408».

Простой сюжет со счастливым концом — не недостаток для семейного кино, но создатели решили добавить сюда неожиданной драмы. Кто бы мог подумать, что дурашливый киноаттракцион может всерьёз растрогать и доступно поговорить со зрителем о принятии потери?

Пожалуй, все лавры за такой эффект достаются исполнителю главной роли, Лакиту Стэнфилду, несомненно талантливому драматическому актёру. Прочие звёзды не выходят из своих привычных амплуа, но их роли этого и не требуют. Дэнни ДеВито шумный и забавный, Оуэн Уилсон — типичный уютный дядечка чуть не от мира сего, а Джейми Ли Кёртис (мадам Леота) и играть нечего — это просто Джейми Ли Кёртис в умопомрачительном кокошнике. Найти среди героев Джареда Лето смогут только внимательные зрители, слишком уж старательно его замаскировали спецэффектами. Общую атмосферу звёздности поддерживают и несколько неожиданных камео.

В фильме есть даже пара забавных шуток, которые не заставляют сморщиться от испанского стыда, что для такого рода фильмов уже несомненный успех. Актёрам явно было весело на съёмках, это чувствуется благодаря экранной динамике и определённо идёт фильму на пользу.