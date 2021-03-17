«Лига справедливости» Зака Снайдера: обзор и отличия от версии Уидона

Супермен мёртв. Степной Волк охотится за Материнскими ящиками, чтобы с их помощью уничтожить Землю во имя своего хозяина — Дарксайда. Бэтмен собирает команду супергероев для борьбы с надвигающейся угрозой. А в конце обе стороны сходятся в эпической битве добра со злом.

Осторожно, спойлеры! В этом обзоре я сравню театральную версию «Лиги справедливости» с режиссёрской, поэтому в общих чертах напомню незамысловатый сюжет картины. Совсем без спойлеров обойтись не получится.

Zack Snyder’s Justice League Жанр: супергероика Режиссёр: Зак Снайдер В ролях: Бен Аффлек, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Эзра Миллер Премьера в России: 18 марта 2021 Возрастной рейтинг: 18+ Похоже на: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» (режиссёрская версия, 2016), «Человек из стали», отдалённо «300 спартанцев», любое другое супергеройское кино

Если вы ждали кардинальных изменений в сюжете, то спешу разочаровать — в фильме Зака Снайдера их немного. Суть осталась прежней, и это неудивительно, ведь режиссёр оставил проект на этапе постпродакшена, когда весь материал был отснят. Но это не мешает обновлённой ленте разительно отличаться от оригинала.

«Лига справедливости» — прекрасная иллюстрация того, насколько в кино важен монтаж. Все ключевые сцены из фильма 2017 года перекочевали в режиссёрскую версию, но в совершенно ином виде. Их перетасовали между собой так, чтобы повествование стало более размеренным. Одни фрагменты нещадно сократили, а другие — заметно расширили.

Фильм сбросил всё лишнее и оброс контекстом, которого ранее не хватало. В результате большинство вопросов, возникавших при просмотре «театралки», отпали сами собой. От рваной подачи истории не осталось ни следа, все кусочки мозаики встали на место.

Во-первых, под нож пошло всё, что снял Джосс Уидон после ухода Снайдера. А его работу в оригинале выделить несложно, поскольку она контрастирует с остальным фильмом, — в частности, Уидону принадлежат многие юмористические вставки. Хохмы в духе «Мстителей» смотрелись крайне неуместно в мрачном эпосе Снайдера. Помните нелепую сцену в самолёте, когда Аквамен «неожиданно» разоткровенничался? Дело рук Уидона, хотя сама задумка не его, а продюсеров. С Суперменом, который красуется перед Флэшем и тащит на своих плечах целый жилой дом, ситуация аналогичная.

От сюжетной арки с польской семьёй в эпицентре событий тоже избавились, чтобы она не мешала фокусироваться на действительно важных темах. Зачем она вообще нужна была в оригинале, непонятно. Только внимание перетягивала и сбивала темп, с которым и без того хватало проблем.

В версии Снайдера без юмора не обошлось. Но его очень мало, он ненавязчивый и естественный. По большей части это отдельные реплики (one-liner’ы), вроде шуток про костюм летучей мыши и богатство вместо суперспособностей. Их основная задача — немного разрядить напряжение, а не сделать комедию на пустом месте.

Во-вторых, каждому персонажу в «Снайдеркате» уделили гораздо больше внимания, особенно Флэшу, Киборгу и Аквамену. На первый взгляд, экспозиции даже слишком много, но она необходима, ведь половина членов Лиги справедливости ранее на больших экранах не появлялась (сольник Аквамена не в счёт, он вышел позже). Герои стали человечнее, а их характеры преобразились.

Например, Флэш сохранил свою очаровательную чудаковатость, но он больше не впадает в ступор из-за страха насилия в самый неподходящий момент — об этом вообще ни слова. Напротив, он старается быть полезным настолько, насколько может. Главной звездой финала оказался именно Барри Аллен, а не Супермен. Именно он спасает товарищей по команде и всю планету от тотального уничтожения.

Бэтмен, в свою очередь, перестал быть тряпкой. Больше никаких демонстративных прихрамываний и сокрушений о былых ошибках. В новом фильме он настоящий командир, сумевший объединить героев и дать отпор могущественному злодею. И чтобы убедить соратников в необходимости воскресить Кларка Кента, ему не обязательно намеренно ранить чувства Дианы и позже извиняться за свою выходку.

Что касается Киборга, то недовольство Рэя Фишера тем, как Джосс Уидон обошёлся с этим персонажем в «Лиге справедливости», полностью оправданно. Если в картине 2017 года он казался лишним, то в обновлённом фильме это самый проработанный герой. В каком-то смысле «Снайдеркат» можно считать историей происхождения Виктора Стоуна — ему даже своего антагониста не нужно, со Степным Волком у него личные счёты!

И даже Степной Волк заметно лучше прописан в новой версии. С Таносом из «Войны Бесконечности» ему не тягаться, но мотивы злодея не ограничиваются одним лишь желанием отомстить жителям Земли за унизительное поражение в далёком прошлом.

Но есть обратная сторона медали: Снайдер настолько увлёкся локальными историями, что позабыл о самом главном — взаимоотношениях между членами Лиги. По отдельности персонажи хороши, но химия между ними едва проскальзывает. Нам не показывают, как группа героев, поначалу действующих вразнобой, в конце концов становится настоящей командой, и этого фильму катастрофически не хватает.

Четырёхчасовой формат, на удивление, не вызывает дискомфорта. Того же «Ирландца», при всей моей любви к Мартину Скорсезе, осилить было сложнее. К тому же «Лигу справедливости» заботливо разделили на шесть глав, так что в конце любой из них можно прерваться. Стоило ли настолько растягивать картину? Определённо. Более того, есть подозрение, что режиссёра при всей творческой свободе загнали в рамки этого хронометража.

В фильме много моментов, которые поспешно можно охарактеризовать как необязательные. К примеру, в самом начале нам в деталях показывают путешествие Брюса Уэйна в богом забытую рыбацкую деревушку, где время от времени появляется Аквамен. Можно ли было сократить эту сцену? Разумеется, но тогда бы зрители не прочувствовали усилия, которые герой приложил ради того, чтобы поговорить с этим человеком. Спасать Айрис в исполнении восхитительной Кирси Клемонс от автомобильной катастрофы в «Лиге справедливости» тоже было не обязательно. Но это хороший способ познакомить зрителей с Флэшем и его суперспособностями. К этой же категории по очевидным причинам можно отнести кошмар Брюса, в котором он вновь видит постапокалиптическое будущее, где ему приходится бороться плечом к плечу с заклятыми врагами — Детстроуком и Джокером.

Хотя откровенно бесполезные сцены всё равно попадаются. По ощущениям, их как будто добавили в ленту эксперимента ради, а потом банально забыли удалить. Взять хотя бы неловкий эпизод, когда Брюс и Диана случайно касаются друг друга руками за работой. Это имело бы смысл, если бы между ними развивался роман или его подобие, но ничего такого не происходит. К счастью, таких моментов за все четыре часа наберётся от силы на минут пять-десять.

Визуально «Лига справедливости» похорошела, но глобальных изменений опять-таки немного. Из самого очевидного — Степной Волк сменил дурацкий костюм на необычную броню, в которой он наконец выглядит угрожающе. Но куда важнее, что на смену ядрёному цветокору Уидона в финальной главе пришли любимые Снайдером сумерки. Мало того, что это стильно, так ещё в темноте гораздо сложнее разглядеть недочёты CGI.

Не поймите превратно: местами визуальные эффекты в «Лиге справедливости» стали приятнее, но в целом фильм страдает от того же недуга, что и все остальные проекты DC, — графика порой режет глаз. Безумный экшен нередко выглядит неуклюже, а нарисованные задники походят на… нарисованные задники, что само по себе в 2021 году для крупнобюджетного блокбастера дико.

И да, Снайдер переборщил со спецэффектами. Так, он умудрился мутным блюром испортить стычку Флэша с Суперменом. А ещё в фильме чертовски много «слоу-мо», как будто его снимал не опытный голливудский режиссёр, а клипмейкер-подражатель. Иногда это хороший приём для того, чтобы подчеркнуть значимость момента, но в «Лиге справедливости» он только портит впечатление, потому что его используют при каждом удобном случае, и неудобном тоже.

Зато в «Снайдеркат» завезли расчленёнку, пусть и избирательную. Людей и амазонок она не коснулось, а вот рядовых атлантов, парадемонов и антагониста (его — сюрприз-сюрприз — обезглавят) тяжёлые увечья не обошли стороной. Вроде мелочь, а всё равно приятно!

«Лига справедливости» Зака Снайдера превосходит кинотеатральную версию во всём, хотя по меркам супергероики это просто хороший фильм без изысков. Он не привносит ничего нового в жанр, но однозначно заслуживает внимания. Всё-таки нечасто режиссёрам дают возможность показать всему миру свой замысел в фактически первозданном виде. Однако на авторское кино с глубоким замыслом и гениальными художественными решениями «Снайдеркат» точно не потянет. Да и при всех неоспоримых достоинствах у картины хватает недостатков. И чем серьёзнее к ней относишься, тем больше их всплывает на поверхность.

«Лигу справедливости» Зака Снайдера можно будет посмотреть 18 марта эксклюзивно в «КиноПоиск HD».