Мир фантастики №228 (ноябрь 2022)

Полное содержание номера

1

4

Спецматериалы

6

Врата миров

16

Книжный ряд

24

«Клинок Тишалла» •

«Чужие игры. Противостояние» •

«Оккульттрегер» •

«Некроманс. Opus 1» •

«Незримый враг» • и другие книги.

39

44

Видеодром

48

56

64

Игровой клуб

72

78

Машина времени

90

Фан

96

106

112

Скандинавский пантеон и героический образ викинга знаком каждому: их используют в художественных книгах, фильмах, сериалах, видеоиграх и настолках. Рассмотрим, как за последний век умы современников интерпретировали мифологические сюжеты: богов селили на Земле, делали инопланетянами и киборгами, Локи дружил с несчастным ребёнком, а Иггдрасиль становился компьютером.Следы древнего шумерского царя можно найти везде: от Библии до современной фантастики. Рассказываем удивительную историю Гильгамеша, полубога и первого супергероя: он отвергал любовь богинь, совокуплялся с метеоритом, разговаривал с мёртвыми и почти обрёл бессмертие. Или не почти?О том, почему писателя так тянет к фантастике, можно ли назвать Владислава Крапивина одним из отцов-основателей «уральского магического реализма» и как комиксы встраиваются в общую картину мира, с Алексеем Сальниковым беседует наш постоянный автор Василий Владимирский.4 сентября 2022 года умер американский писатель Питер Страуб, который считался одним из ведущих авторов в жанре мистического хоррора. При этом, хотя на русский язык переведены практически все романы Страуба, он не так уж популярен у нас. Да и на Западе известность Питера Страуба не достигала каких-то космических величин — невзирая на множество жанровых наград, немалое число бестселлеров и даже экранизаций. Попробуем разобраться, почему так получилось.После кошмарно тяжёлых съёмок и кассового провала третьего «Чужого» студия не оставила желания снять четвёртую часть. Вот только в Голливуде не нашлось желающих сесть в режиссёрское кресло: постановщика пришлось выписывать аж из Франции, но съёмки на этот раз прошли гладко. Что, впрочем, не спасло ленту от низких сборов и прохладной реакции зрителей.«Звёздный десант» остаётся уникальным фильмом. Его авторы, по сути, сняли пародию на культовый роман Роберта Хайнлайна. Причём сделали это так умело, что критики приняли показанное за чистую монету и стали обвинять ленту Пола Верховена в пропаганде фашизма!Те, кто хоть немного интересуется миром анимации, знают Генри Селика и представляют, чего ждать от его работ. Мы тоже с нетерпением ждём премьеры его нового фильма «Уэнделл и Уайлд», а пока хотим рассказать об одном из самых необыкновенных аниматоров нашего времени, которому 30 ноября 2022 года исполняется 70 лет.В октябре уже бесконечно далёкого 1997 года мы впервые шагнули за герметичную дверь-шестерёнку Убежища 13. Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game стала не просто главной RPG без эльфов, мечей и магии, но и настоящим символом эпохи, важной вехой в видеоигровой истории и предметом особого культа на территории СНГ. Как создавалась та великая игра, почему она нам запомнилась и как стала квинтэссенцией особого подхода к постапокалипсису — в этом юбилейном материале.Удивительные места, неведомые сокровища и опасности за каждым поворотом, ощущение безграничной свободы настоящего исследователя — всё это уже 35 лет дарит нам серия The Legend of Zelda. И сегодня мы попробуем вспомнить все её части!Учёные по-разному оценивают значение формулы Дрейка: кто-то считает её важной для рассмотрения вопроса о существовании внеземной жизни, другие, наоборот, говорят о её антинаучности. Однако нельзя отрицать, что появление формулы привлекло научные и коммерческие ресурсы к поиску в космосе разумных сигналов и инопланетных сооружений.Московский художник делится своими иллюстрациями, а также рассказывает, насколько важна достоверность в фэнтези, в чём суть работы над концепт-артом и как превратить детские впечатления в настоящее волшебство.«Чёрная вода»Бодрящий хоррор про Григория Распутина и Boney M. Основано на реальных дневниковых заметках и газетных вырезках.«Свой среди чужих»Хотя правильнее назвать этот комикс «Чужой среди своих».