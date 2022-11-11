Мир фантастики №228 (ноябрь 2022)

В этом номере мы решили поговорить о легендах. Во-первых, посмотреть, как скандинавская мифология отразилась в массовой культуре. Во-вторых, поговорить о Гильгамеше, чьи похождения оказали колоссальное влияние на доантичную культуру. В третьих, разумеется, прикоснуться к более современным легендам — например, серии The Legend of Zelda, первой части Fallout и фильму «Звёздный десант». Кстати, все эти три поп-культурных феномена отмечают солидные юбилеи, так что во время работы над номером мы постоянно ловили себя на мысли: «Что? Это было уже четверть века назад? Какие же мы старые!»
В номере
- мотивы скандинавских мифов в современных сюжетах;
- почему никто не хотел снимать фильм «Чужой: Воскрешение»?
- Генри Селик — легенда кукольной анимации всего с двумя хитовыми работами;
- как первая Fallout изменила жанр постапокалипсиса, не предложив ничего нового;
- что говорит теория вероятности о наличии во Вселенной разумной жизни?
А также: рецензии на книги Алексея Сальникова, Евгении Сафоновой, Екатерины Соболь, Вадима Панова, Мэтью Стовера и других • интервью с художником Валерием Вегерой • беседа с писателем Алексеем Сальниковым • комикс Александра Ремизова • новая, ещё более качественная бумага!
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С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).
- Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
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Следующий номер выйдет 9 декабря.
Новейшая эдда
Скандинавский пантеон и героический образ викинга знаком каждому: их используют в художественных книгах, фильмах, сериалах, видеоиграх и настолках. Рассмотрим, как за последний век умы современников интерпретировали мифологические сюжеты: богов селили на Земле, делали инопланетянами и киборгами, Локи дружил с несчастным ребёнком, а Иггдрасиль становился компьютером.
Гильгамеш
Следы древнего шумерского царя можно найти везде: от Библии до современной фантастики. Рассказываем удивительную историю Гильгамеша, полубога и первого супергероя: он отвергал любовь богинь, совокуплялся с метеоритом, разговаривал с мёртвыми и почти обрёл бессмертие. Или не почти?
Мэтью Стовер «Клинок Тишалла» • Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние» • Алексей Сальников «Оккульттрегер» • Евгения Сафонова «Некроманс. Opus 1» • Екатерина Соболь «Незримый враг» • и другие книги.
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