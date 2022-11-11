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    Журнал
    #номера

    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022)

    11 ноября 2022
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    11.11.2022
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    5 минут на чтение
    #номера

    В этом номере мы решили поговорить о легендах. Во-первых, посмотреть, как скандинавская мифология отразилась в массовой культуре. Во-вторых, поговорить о Гильгамеше, чьи похождения оказали колоссальное влияние на доантичную культуру. В третьих, разумеется, прикоснуться к более современным легендам — например, серии The Legend of Zelda, первой части Fallout и фильму «Звёздный десант». Кстати, все эти три поп-культурных феномена отмечают солидные юбилеи, так что во время работы над номером мы постоянно ловили себя на мысли: «Что? Это было уже четверть века назад? Какие же мы старые!»

    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022) 1

    В номере

    • мотивы скандинавских мифов в современных сюжетах;  
    • почему никто не хотел снимать фильм «Чужой: Воскрешение»?
    • Генри Селик — легенда кукольной анимации всего с двумя хитовыми работами;
    • как первая Fallout изменила жанр постапокалипсиса, не предложив ничего нового;
    • что говорит теория вероятности о наличии во Вселенной разумной жизни?

    А также: рецензии на книги Алексея Сальникова, Евгении Сафоновой, Екатерины Соболь, Вадима Панова, Мэтью Стовера и других • интервью с художником Валерием Вегерой • беседа с писателем Алексеем Сальниковым • комикс Александра Ремизова • новая, ещё более качественная бумага!

    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022) 7
    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022) 6
    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022) 5
    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022) 4
    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022) 3

    Где купить?

    Список магазинов

    С 2019 года «Мир фантастики» выходит в издательстве Hobby World. На данной странице содержится регулярно пополняемый список магазинов, в которых можно купить журнал. Цена журнала везде одинаковая — 390 рублей для обычных журналов и 990 рублей для спецвыпусков (без учёта доставки).

    • Магазины Hobby Games. Самый удобный способ — покупать журнал напрямую от издательства. Всего в России более сотни фирменных и франшизных магазинов Hobby Games. Просто прийти и купить журнал можно лишь в отдельных магазинах, но вы можете заказать его через сайт Hobby Games с бесплатной доставкой в любой магазин сети.
    • Старый добрый интернет-магазин журналов Journalshop.ru. Если вы когда-то покупали в нём журнал, вы его помните: там есть как новые, так и старые номера, множество способов оплаты и доставки.
    • Аниме интернет-магазин xlm.ru.
    • Интернет-магазин «1С-Интерес», включая широкую сеть розничных магазинов. Наличие в отдельных магазинах вы можете уточнить на странице товара.
    • На сайте Journalshop можно подписаться на журнал сразу на год вперёд. Также мы планируем возможность подписки через сайты Hobby Games и mirf.ru.
    • Доступна почтовая подписка, в том числе за рубежом.
    • Номера, выпущенные до 2019 года, доступны только в магазине Journalshop.
    • Официальные цифровые версии в PDF, на планшетах и мобильных телефонах закрыты и более не будут выходить.

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    Сайт: www.periodicals.ru
    Индекс в каталоге 46452.
    Доставка в более чем 70 стран мира.

    В продаже с 11 ноября.
    Следующий номер выйдет 9 декабря.

    Полное содержание номера
    1 Слово главного редактора

    Мир фантастики №228 (ноябрь 2022) 8 4 Зал славы — 2022

    Спецматериалы
    6 Мотивы скандинавской мифологии
    Новейшая эдда
    Скандинавский пантеон и героический образ викинга знаком каждому: их используют в художественных книгах, фильмах, сериалах, видеоиграх и настолках. Рассмотрим, как за последний век умы современников интерпретировали мифологические сюжеты: богов селили на Земле, делали инопланетянами и киборгами, Локи дружил с несчастным ребёнком, а Иггдрасиль становился компьютером.

    Врата миров
    16 Портрет героя
    Гильгамеш
    Следы древнего шумерского царя можно найти везде: от Библии до современной фантастики. Рассказываем удивительную историю Гильгамеша, полубога и первого супергероя: он отвергал любовь богинь, совокуплялся с метеоритом, разговаривал с мёртвыми и почти обрёл бессмертие. Или не почти?

    Книжный ряд
    24 Рецензии на книги
    Мэтью Стовер «Клинок Тишалла» • Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние» • Алексей Сальников «Оккульттрегер» • Евгения Сафонова «Некроманс. Opus 1» • Екатерина Соболь «Незримый враг» • и другие книги.

    39 Контакт
    Беседа с Алексеем Сальниковым
    О том, почему писателя так тянет к фантастике, можно ли назвать Владислава Крапивина одним из отцов-основателей «уральского магического реализма» и как комиксы встраиваются в общую картину мира, с Алексеем Сальниковым беседует наш постоянный автор Василий Владимирский.

    44 Персона
    Питер Страуб
    4 сентября 2022 года умер американский писатель Питер Страуб, который считался одним из ведущих авторов в жанре мистического хоррора. При этом, хотя на русский язык переведены практически все романы Страуба, он не так уж популярен у нас. Да и на Западе известность Питера Страуба не достигала каких-то космических величин — невзирая на множество жанровых наград, немалое число бестселлеров и даже экранизаций. Попробуем разобраться, почему так получилось.

    Видеодром
    48 Юбилей
    Как создавался «Чужой: Воскрешение»
    После кошмарно тяжёлых съёмок и кассового провала третьего «Чужого» студия не оставила желания снять четвёртую часть. Вот только в Голливуде не нашлось желающих сесть в режиссёрское кресло: постановщика пришлось выписывать аж из Франции, но съёмки на этот раз прошли гладко. Что, впрочем, не спасло ленту от низких сборов и прохладной реакции зрителей.

    56 Классика
    «Звёздному десанту» — 25 лет
    «Звёздный десант» остаётся уникальным фильмом. Его авторы, по сути, сняли пародию на культовый роман Роберта Хайнлайна. Причём сделали это так умело, что критики приняли показанное за чистую монету и стали обвинять ленту Пола Верховена в пропаганде фашизма!

    64 Персона
    Генри Селик
    Те, кто хоть немного интересуется миром анимации, знают Генри Селика и представляют, чего ждать от его работ. Мы тоже с нетерпением ждём премьеры его нового фильма «Уэнделл и Уайлд», а пока хотим рассказать об одном из самых необыкновенных аниматоров нашего времени, которому 30 ноября 2022 года исполняется 70 лет.

    Игровой клуб
    72 Классика
    Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game
    В октябре уже бесконечно далёкого 1997 года мы впервые шагнули за герметичную дверь-шестерёнку Убежища 13. Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game стала не просто главной RPG без эльфов, мечей и магии, но и настоящим символом эпохи, важной вехой в видеоигровой истории и предметом особого культа на территории СНГ. Как создавалась та великая игра, почему она нам запомнилась и как стала квинтэссенцией особого подхода к постапокалипсису — в этом юбилейном материале.

    78 Ретроспектива
    The Legend of Zelda
    Удивительные места, неведомые сокровища и опасности за каждым поворотом, ощущение безграничной свободы настоящего исследователя — всё это уже 35 лет дарит нам серия The Legend of Zelda. И сегодня мы попробуем вспомнить все её части!

    Машина времени
    90 Космос
    Теория вероятностей о внеземных цивилизациях
    Учёные по-разному оценивают значение формулы Дрейка: кто-то считает её важной для рассмотрения вопроса о существовании внеземной жизни, другие, наоборот, говорят о её антинаучности. Однако нельзя отрицать, что появление формулы привлекло научные и коммерческие ресурсы к поиску в космосе разумных сигналов и инопланетных сооружений.

    Фан
    96 Художник
    Валерий Вегера
    Московский художник делится своими иллюстрациями, а также рассказывает, насколько важна достоверность в фэнтези, в чём суть работы над концепт-артом и как превратить детские впечатления в настоящее волшебство.

    106 Рассказ
    Елена Щетинина «Чёрная вода»
    Бодрящий хоррор про Григория Распутина и Boney M. Основано на реальных дневниковых заметках и газетных вырезках.

    112 Зона комикса
    Александр Ремизов «Свой среди чужих»
    Хотя правильнее назвать этот комикс «Чужой среди своих».

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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