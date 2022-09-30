Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние»

Потерпевший аварию лунный клипер «Чайковский» с группой юнцов, участников конкурса «Фантастическое Рождество», организованного корпорацией Vacoom Inc., оказался внутри огромного звездолёта загадочных пришельцев. Туда же попали и остатки спасательной экспедиции во главе с гениальным и неоднозначным директором Vacoom Inc. Аланом Райли. И, хотя уцелевшие земляне имеют вроде бы общие интересы, действуют они зачастую противостоя друг другу…

Роман

Жанр: юношеская космическая опера

Художник: И. Косулина

Издательство: «Эксмо», 2022

Серия: «Чужие игры. Космическая фантастика от Вадима Панова»

Возрастной рейтинг: 16+

480 с., 7000 экз.

«Чужие игры», часть 2

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Первый том дилогии, при некоторых огрехах, оказался весьма увлекательным, хотя для Вадима Панова жанр юношеской космооперы был в новинку. Под занавес от «Столкновения» вообще трудно оторваться — что типично для книг автора. Оттого вялый старт второй части выглядит просто странно.

С самого начала «Противостояние» грешит огромным количеством диалогов, изрядная часть которых хорошо характеризуется выражением «ни о чём». Персонажи то пережёвывают уже известные читателям события, то изрекают какие-то банальности, то по десять раз повторяют одно и то же — и всё это невыносимо скучно. Вообще-то, обилие диалогов — одна из фишек стиля Панова, и в его романах они получаются довольно живенькими и временами даже остроумными. Но не в случае «Противостояния», где самый ужас — это диалоги между юными персонажами, настолько они вымученные и безжизненные. Да и в целом практически до середины книги всё происходящее в космосе попросту неинтересно. Увлечение Панова социальным аспектом, присущим его последним книгам, в том числе и «Чужим играм», здесь, пожалуй, сработало скорее как негативный фактор.

Положение спасают два момента — флешбэки из жизни суперхакера Сандры Жарр и действия дознавателя Козицкого, ведущего расследование на Земле. Флешбэки отвечают за эмоциональную подпитку текста, а линия Козицкого — за детективную интригу. Благодаря этому интерес к событиям романа не угасает окончательно.

К счастью, вторая половина книги гораздо увлекательнее первой. Действие существенно прибавляет в темпе, довольно вялая до этого интрига начинает раскручиваться, что, в общем-то, опять же типично для Панова. Оттого суммарное впечатление от книги остаётся скорее позитивное.

Вероятно, стоит отметить смысловое наполнение и романа, и всей дилогии в целом. Оно далеко не бесспорно, но заставляет задуматься. Хотя… Наверное, на сей раз вся эта социальщина подана слишком в лоб. Плохие корпорации и ещё более отвратительные спецслужбы (естественно, «ихние») — об этом не писал только очень ленивый. Да сам же Панов в «Анклавах» и «Аркаде» потоптался на теме преизрядно — на таком фоне социальный аспект «Чужих игр» смотрится вторично.

Да, ещё герои. Их нет. Опять же, кроме Сандры и Козицкого, вызывающих некие эмоции (хоть и не слишком сильные), остальные персонажи — совершенно безликая масса, на которую банально плевать. Что бы с ними ни происходило.

Итог: далеко не лучшая книга Вадима Панова. Если держать в уме первую часть, впечатление более приятное, конечно. Да и в «Противостоянии» есть симпатичные моменты, но в целом — особенно если сравнивать с тем же Хайнлайном (вот кто действительно умел писать подростковую, причём очень неглупую космооперу), то вещь довольно средняя.

Магия имени Когда вышел первый роман дилогии, «Чужие игры. Столкновение», некоторые обратили внимание, что текст уже публиковался в интернете как «VacoomZ. Лунное затмение» за авторством неких Лидии и Мах Коперник. Отличия романов друг от друга самые незначительные — лишь в некоторых названиях и в том, что в тексте Коперник не было привязок к России. Ходили разные слухи — например, что Панов использовал настоящих соавторов как литературных негров. Позже именитый фантаст признался, что изначально выложил свой текст в сети под псевдонимом, желая оценить реакцию читателей. Эксперимент оказался неудачным, ведь на роман ноунеймов никто не обратил внимания. Выходит, права пословица — «сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя».

— Она понимает, что мы подозреваем её брата в сотрудничестве с инопланетянами?

— Мисс Баррингтон из небогатой семьи и не получила должного образования, но она отнюдь не дура.

— Означает ли твой ответ, что Анна знает о связи Артура с инопланетянами?

— Мисс Баррингтон не дура, — повторил Линкольн.