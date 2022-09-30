    11
    Книги | Обзоры книг
    #Вадим Панов #космическая опера #подростковая фантастика

    Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние». Космическая Одиссея талантливых детишек

    30 сентября 2022
    Борис Невский
    30.09.2022
    12399
    3 минуты на чтение
    #Вадим Панов #космическая опера #подростковая фантастика

    Потерпевший аварию лунный клипер «Чайковский» с группой юнцов, участников конкурса «Фантастическое Рождество», организованного корпорацией Vacoom Inc., оказался внутри огромного звездолёта загадочных пришельцев. Туда же попали и остатки спасательной экспедиции во главе с гениальным и неоднозначным директором Vacoom Inc. Аланом Райли. И, хотя уцелевшие земляне имеют вроде бы общие интересы, действуют они зачастую противостоя друг другу…

    Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние». Космическая Одиссея талантливых детишек

    Роман
    Жанр: юношеская космическая опера
    Художник: И. Косулина
    Издательство: «Эксмо», 2022
    Серия: «Чужие игры. Космическая фантастика от Вадима Панова»
    Возрастной рейтинг: 16+
    480 с., 7000 экз.
    «Чужие игры», часть 2
    Похоже на:
    Ник Горькавый «Теория катастрофы»
    Роберт Хайнлайн «Космический кадет»

    Первый том дилогии, при некоторых огрехах, оказался весьма увлекательным, хотя для Вадима Панова жанр юношеской космооперы был в новинку. Под занавес от «Столкновения» вообще трудно оторваться — что типично для книг автора. Оттого вялый старт второй части выглядит просто странно.

    С самого начала «Противостояние» грешит огромным количеством диалогов, изрядная часть которых хорошо характеризуется выражением «ни о чём». Персонажи то пережёвывают уже известные читателям события, то изрекают какие-то банальности, то по десять раз повторяют одно и то же — и всё это невыносимо скучно. Вообще-то, обилие диалогов — одна из фишек стиля Панова, и в его романах они получаются довольно живенькими и временами даже остроумными. Но не в случае «Противостояния», где самый ужас — это диалоги между юными персонажами, настолько они вымученные и безжизненные. Да и в целом практически до середины книги всё происходящее в космосе попросту неинтересно. Увлечение Панова социальным аспектом, присущим его последним книгам, в том числе и «Чужим играм», здесь, пожалуй, сработало скорее как негативный фактор.

    Положение спасают два момента — флешбэки из жизни суперхакера Сандры Жарр и действия дознавателя Козицкого, ведущего расследование на Земле. Флешбэки отвечают за эмоциональную подпитку текста, а линия Козицкого — за детективную интригу. Благодаря этому интерес к событиям романа не угасает окончательно.

    К счастью, вторая половина книги гораздо увлекательнее первой. Действие существенно прибавляет в темпе, довольно вялая до этого интрига начинает раскручиваться, что, в общем-то, опять же типично для Панова. Оттого суммарное впечатление от книги остаётся скорее позитивное.

    Вероятно, стоит отметить смысловое наполнение и романа, и всей дилогии в целом. Оно далеко не бесспорно, но заставляет задуматься. Хотя… Наверное, на сей раз вся эта социальщина подана слишком в лоб. Плохие корпорации и ещё более отвратительные спецслужбы (естественно, «ихние») — об этом не писал только очень ленивый. Да сам же Панов в «Анклавах» и «Аркаде» потоптался на теме преизрядно — на таком фоне социальный аспект «Чужих игр» смотрится вторично.

    Да, ещё герои. Их нет. Опять же, кроме Сандры и Козицкого, вызывающих некие эмоции (хоть и не слишком сильные), остальные персонажи — совершенно безликая масса, на которую банально плевать. Что бы с ними ни происходило.

    Итог: далеко не лучшая книга Вадима Панова. Если держать в уме первую часть, впечатление более приятное, конечно. Да и в «Противостоянии» есть симпатичные моменты, но в целом — особенно если сравнивать с тем же Хайнлайном (вот кто действительно умел писать подростковую, причём очень неглупую космооперу), то вещь довольно средняя.

    Магия имени

    Когда вышел первый роман дилогии, «Чужие игры. Столкновение», некоторые обратили внимание, что текст уже публиковался в интернете как «VacoomZ. Лунное затмение» за авторством неких Лидии и Мах Коперник. Отличия романов друг от друга самые незначительные — лишь в некоторых названиях и в том, что в тексте Коперник не было привязок к России. Ходили разные слухи — например, что Панов использовал настоящих соавторов как литературных негров. Позже именитый фантаст признался, что изначально выложил свой текст в сети под псевдонимом, желая оценить реакцию читателей. Эксперимент оказался неудачным, ведь на роман ноунеймов никто не обратил внимания. Выходит, права пословица — «сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя».

    — Она понимает, что мы подозреваем её брата в сотрудничестве с инопланетянами?
    — Мисс Баррингтон из небогатой семьи и не получила должного образования, но она отнюдь не дура.
    — Означает ли твой ответ, что Анна знает о связи Артура с инопланетянами?
    — Мисс Баррингтон не дура, — повторил Линкольн.

    Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние». Космическая Одиссея талантливых детишек
    Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние»
    Стоит ли читать?
    Ярым поклонникам Панова, ну и любителям юношеской космооперы можно попробовать.
    Удачно
    вторая половина романа
    детективная линия
    некоторые мысли
    Неудачно
    первая половина книги
    обилие скучных диалогов
    плоские персонажи
    6
    Неплохо

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Борис Невский
    Автор
    Почитатель фантастики с полувековым стажем. Обладатель множества бесполезных в обычной жизни знаний. Счастлив, что благодаря МирФ может использовать хотя бы часть.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Читайте также

    «Стражи галактики. Часть 2»: лучше 1
    «Стражи галактики. Часть 2»: лучше или хуже первой?
    Мария Семёнова. «Братья. Книга 1: Тайный воин»
    Мария Семёнова. «Братья. Книга 1: Тайный воин»
    Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»
    Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»

    Статьи

    «Первобытный» Тартаковского, 2 сезон: или Почему сквозной сюжет не нужен 2
    0
    73910
    «Первобытный» Тартаковского, 2 сезон: или Почему сквозной сюжет не нужен

    Вот бы Клык и Копьё и дальше молча всё время куда-то бежали, искореняя древнюю фауну…

    Сафие Аль Хаффаф «Три брата и жемчужина дракона. Книга 1». Люди и ёкаи против Зла
    0
    157661
    Сафие Аль Хаффаф «Три брата и жемчужина дракона. Книга 1». Люди и ёкаи против Зла

    Сказочное фэнтези в японских декорациях.

    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    445456
    Обсуждаем четвёртую фазу киновселенной Marvel в 54-м выпуске Фантастического подкаста

    Какой футбол, мы любим комиксы!

    Настольная игра Resolvers
    0
    225203
    Предрассветный киберпанк. Превью настольной игры Resolvers

    Первый взгляд на реиграбельный кооперативный детектив от студии Mist Machine.

    ««Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про охреневших имперцев и гражданское сопротивление 4
    0
    428844
    «Звёздные войны: Андор» — первые впечатления от сериала про озверевших имперцев и гражданское сопротивление

    «Мир фантастики» ознакомился с сериалом и спешит поделиться впечатлениями.

    Герои, стремящиеся к искуплению грехов 3
    0
    449982
    Книги про героев, стремящиеся к искуплению грехов

    Пять персонажей, которые стараются исправить ошибки прошлого.

    Мифологическое фэнтези 12
    0
    620843
    Мифологическое фэнтези

    Разберёмся, как мифология повлияла на жанр фэнтези и в каких книгах можно встретить древних богов и героев.

    Арт: персонажи The Tales of Bayun — визуальной новеллы по славянскому фольклору 12
    0
    766191
    Арт: персонажи The Tales of Bayun — визуальной новеллы по славянскому фольклору

    Арт-директор и художники делятся опытом, рассказывают об источниках вдохновения и ключевых персонажах.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить