Вадим Панов «Чужие игры. Противостояние»

Потерпевший аварию лунный клипер «Чайковский» с группой юнцов, участников конкурса «Фантастическое Рождество», организованного корпорацией Vacoom Inc., оказался внутри огромного звездолёта загадочных пришельцев. Туда же попали и остатки спасательной экспедиции во главе с гениальным и неоднозначным директором Vacoom Inc. Аланом Райли. И, хотя уцелевшие земляне имеют вроде бы общие интересы, действуют они зачастую противостоя друг другу…
Роман
Жанр: юношеская космическая опера
Художник: И. Косулина
Издательство: «Эксмо», 2022
Серия: «Чужие игры. Космическая фантастика от Вадима Панова»
Возрастной рейтинг: 16+
480 с., 7000 экз.
«Чужие игры», часть 2
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Первый том дилогии, при некоторых огрехах, оказался весьма увлекательным, хотя для Вадима Панова жанр юношеской космооперы был в новинку. Под занавес от «Столкновения» вообще трудно оторваться — что типично для книг автора. Оттого вялый старт второй части выглядит просто странно.
С самого начала «Противостояние» грешит огромным количеством диалогов, изрядная часть которых хорошо характеризуется выражением «ни о чём». Персонажи то пережёвывают уже известные читателям события, то изрекают какие-то банальности, то по десять раз повторяют одно и то же — и всё это невыносимо скучно. Вообще-то, обилие диалогов — одна из фишек стиля Панова, и в его романах они получаются довольно живенькими и временами даже остроумными. Но не в случае «Противостояния», где самый ужас — это диалоги между юными персонажами, настолько они вымученные и безжизненные. Да и в целом практически до середины книги всё происходящее в космосе попросту неинтересно. Увлечение Панова социальным аспектом, присущим его последним книгам, в том числе и «Чужим играм», здесь, пожалуй, сработало скорее как негативный фактор.
Положение спасают два момента — флешбэки из жизни суперхакера Сандры Жарр и действия дознавателя Козицкого, ведущего расследование на Земле. Флешбэки отвечают за эмоциональную подпитку текста, а линия Козицкого — за детективную интригу. Благодаря этому интерес к событиям романа не угасает окончательно.
К счастью, вторая половина книги гораздо увлекательнее первой. Действие существенно прибавляет в темпе, довольно вялая до этого интрига начинает раскручиваться, что, в общем-то, опять же типично для Панова. Оттого суммарное впечатление от книги остаётся скорее позитивное.
Вероятно, стоит отметить смысловое наполнение и романа, и всей дилогии в целом. Оно далеко не бесспорно, но заставляет задуматься. Хотя… Наверное, на сей раз вся эта социальщина подана слишком в лоб. Плохие корпорации и ещё более отвратительные спецслужбы (естественно, «ихние») — об этом не писал только очень ленивый. Да сам же Панов в «Анклавах» и «Аркаде» потоптался на теме преизрядно — на таком фоне социальный аспект «Чужих игр» смотрится вторично.
Да, ещё герои. Их нет. Опять же, кроме Сандры и Козицкого, вызывающих некие эмоции (хоть и не слишком сильные), остальные персонажи — совершенно безликая масса, на которую банально плевать. Что бы с ними ни происходило.
Магия имени
Когда вышел первый роман дилогии, «Чужие игры. Столкновение», некоторые обратили внимание, что текст уже публиковался в интернете как «VacoomZ. Лунное затмение» за авторством неких Лидии и Мах Коперник. Отличия романов друг от друга самые незначительные — лишь в некоторых названиях и в том, что в тексте Коперник не было привязок к России. Ходили разные слухи — например, что Панов использовал настоящих соавторов как литературных негров. Позже именитый фантаст признался, что изначально выложил свой текст в сети под псевдонимом, желая оценить реакцию читателей. Эксперимент оказался неудачным, ведь на роман ноунеймов никто не обратил внимания. Выходит, права пословица — «сначала ты работаешь на репутацию, потом репутация работает на тебя».
— Она понимает, что мы подозреваем её брата в сотрудничестве с инопланетянами?
— Мисс Баррингтон из небогатой семьи и не получила должного образования, но она отнюдь не дура.
— Означает ли твой ответ, что Анна знает о связи Артура с инопланетянами?
— Мисс Баррингтон не дура, — повторил Линкольн.
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